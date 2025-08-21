pixabay

남성에게도 성평등 정책이 필요하다.권김현영 여성현실연구소장은 책 <폭주하는 남성성>에서 "극우의 특징은 이데올로기적 일관성을 가진 총체적 세계관이 아니라 현존하는 권력 구조에서 다른 누구보다 자격을 갖춘 자신이 소외당했다는 울분으로 만들어진다"라고 진단하며, 박근혜 탄핵 이후 극우 세력이 결집시키려는 주요 타깃은 '청년 남성'이었고, 이들을 묶는 주요 정서는 '안티 페미니즘'이라고 설명합니다. 그러면서 "지금의 현상은 2030 남성들 대다수가 '극우화' 되었다기보다는 2030 남성 집단에서 '극우'의 의미와 영향력이 확장된 것으로 볼 필요가 있다"라고 말합니다.결국 '피해자 남성'의 정체성을 심고자 하는 극우의 영향력을 축소시키는 것이, 현 시점에서 2030 남성의 극우화를 막는 관건이 됩니다. 그리고 이것은 이재명 정부, 나아가 앞으로 한국의 미래를 좌우할 중대한 과제일 수밖에 없습니다. '피해자 남성'을 넘어서기 위해서, 여성가족부는 물론 범정부 차원에서 새로운 가족 모델과 '탈가부장적 남성성'을 제시해야 하는 이유입니다.양승훈 경남대 사회학과 교수는 책 <광장 이후>를 통해 "2025년 현재 2030 남성들은 아버지 세대가 누렸던 생계부양자로서의 권능이 상실된 상황에서 전환기에 걸맞은 새로운 역할 모델을 부여받지 못했고, 스스로 찾지도 못했다"라고 진단합니다. 이어 "맞벌이 확산과 여성의 사회 진출, 안정적인 정규직 신화의 해체 등 노동시장이 빠르게 변화했으나, 남성에게 부과된 생계부양자로서의 전통적 성역할은 그 속도에 비례하여 빠르게 해체되지 못했다"라고 밝힙니다. 청년 남성들은 여전히 '가부장'이 되고 싶어 하지만, 노동시장이나 사회문화의 변화로 인해 그렇게 되지 못한 데서 오는 불안감과 혼란, 분노를 느낀다는 이야기입니다.이처럼 이성애-혼인 기반의 가족 제도는 청년 남성들에게 가부장 이외의 다른 남성 역할 모델을 상상하지 못하게 만들며, 삶이 여러 방향으로 뻗어나가는 걸 제약합니다. 그렇기 때문에 저는 '다양한 가족 형태'를 보편화시키는 일이, 남성들 스스로 느끼는 가부장제의 압박(맨박스)으로부터 탈출할 수 있도록 만드는 출발점이 될 수 있다고 보는 겁니다. 정훈님도 동의하시나요?또한 앞서도 말했지만, '고용, 재화 용역의 공급이나 이용, 교육, 공공서비스의 제공·이용 영역'에서의 차별을 금지하는 '차별금지법 제정'은 혐오와 배제를 용인하지 않는다는 명확한 '시그널'이 될 것입니다. 주류 편입을 호시탐탐 노리며 청년 남성들을 끌어들이고 있는 '극우 헤게모니'의 영향력도 줄어들 수밖에 없을 겁니다.마지막으로 꼭 필요한 것은 '성평등 교육(포괄적 성교육)' 확대입니다. 온라인 커뮤니티, 유튜브 등의 영향으로 그릇된 젠더 인식이 퍼져나가고, 딥페이크 성범죄 등으로 10대 여성들의 안전이 위협받고 있습니다. 인권, 성인지감수성, 성평등한 관계 맺기 등에 대한 교육이 필요한 시점에서도,윤석열 정부는 성교육 예산을 계속 삭감해 왔습니다. 지난 정부의 '퇴행'을 원 후보자가 하루빨리 되돌리기를 바랍니다.