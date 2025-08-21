▲
차별금지법제정연대가 지난 2024년 6월 4일 오전 서울 영등포구 국회 앞에서 '22대 국회에서 반드시 제정되어야할 차별금지법에 담겨야할 원칙과 방향 발표 기자회견'을 연 모습.이정민
그의 이름을 <오마이뉴스> 홈페이지에서 검색해 봤습니다. 하월곡동 성매매 집결지 화재 피해자 손해배상 소송대리인, <조선일보> 본사 앞에서 고 장자연씨 죽음에 대해 성역 없는 수사를 요구했던 민변 여성인권위원장, 2017년 대전성폭력피해청소녀 사망사건 유족 대리인, n번방 성착취 사건의 공동대책위원회 피해자 변호인단, 병영문화 개선을 위한 민·관·군 합동위원회 분과위원장, '윤석열 방어권 보장' 권고 안건 의결에 반대했던 국가인권위원회 비상임위원 등등. 일관된 삶의 궤적이 보였습니다.
더불어 그가 지난 18일 인사청문회 준비 집무실로 첫 출근을 하면서 기자들의 질문에 답변한 내용을 들으니, 마음이 놓였습니다. 황당하게도 '부처 해체'를 목표로 했던 김현숙 전 장관, 그리고 1년 6개월 간의 공석을 끝으로 3년 3개월 만에 여성가족부의 업무를 제대로 해낼 장관이 왔다고 느꼈습니다.
"지난 정부의 여성가족부 폐지 이슈 속에서 부처 위상과 정책이 많이 위축된 부분이 있었습니다. 성평등가족부 확대 개편을 통해 성평등 정책 총괄 조정과 성평등 거버넌스 기능 강화, 부처 위상과 정책을 확대 강화하는 힘 있는 성평등가족부를 만드는 것이 가장 우선입니다. 이를 기반으로 교제폭력과 디지털 성폭력, 성매매와 같은 폭력 문제, 여성 경제활동 참여 및 노동시장에서의 성차별 해소 위기, 취약가족과 청소년에 대한 보다 두터운 지원 체계를 만들 수 있을 것입니다."
더욱 고무적이었던 부분은 차별금지법 추진에 대한 그의 의견이었습니다.
"포괄적 차별금지법 제정은 우리 사회 모든 구성원이 불합리한 차별에 효과적으로 대응하고 사회적 약자의 빈곤을 보호할 구제 수단이 마련될 수 있다는 점에서 그 필요성과 의미가 매우 크다고 생각합니다.
다만 법 제정에 대한 이해가 달라 다양한 의견이 제기되고 있는 것도 알고 있습니다. 향후 다양한 주체들이 서로 의견을 경청하고 종합적으로 논의하는 토론의 장이 마련될 필요가 있습니다. 포괄적 차별금지법에 대해서는 그동안 차별 시정과 해소를 위해 노력해 왔던 국가인권위원회와 적극 협력해 나가고자 합니다."
기자가 "차별금지법은 대통령 포함해서 국무위원들이 사회적 합의가 필요한 상황이라는 유보적인 태도인데, 제정이 시급하다고 보느냐"라고 재차 질문하자 원 후보자는 이렇게 답했습니다.
"우리 사회에서 다른 사람을 차별하는 가운데 본인의 행복감이 증진된다고 생각하는 사람은 없을 것으로 생각합니다. 저는 차별금지법에 대한 오해가 있을 수는 있지만 그것이 국민의 기본권 보장이라고 하는 헌법적 가치에서 저희가 다시 한번 그 부분을 논의하면 좋지 않을까 생각하고 있습니다."
이처럼 원 후보자는 "필요성과 의미가 매우 크다", "국가인권위원회와 협력해 나가겠다", "국민의 기본권 보장이라는 헌법적 가치에서 논의하면 좋겠다"라며 차별금지법에 대해 명확한 입장을 드러냈습니다.
윤석열 정부는 물론, 문재인 정부에서도 차별금지법은 '사회적 합의'라는 레토릭에만 머물러 있었습니다. '사회적 합의가 필요하다'는 논란이 있기 때문에 추진할 생각이 없다는 말이나 다름없죠. 국회의원 개개인은 찬성하거나 그 필요성을 역설했지만, 정부에서는 꿈쩍도 하지 않았습니다. 그런데 원민경 후보자는 '필요하기 때문에' 논의를 시작하자는 말을 했습니다. '새로운 장'을 연 것입니다. 가슴이 괜스레 찡했습니다.
원 후보자는 비동의강간법(강간죄 개정)에 대해서도 "현행 형법상 피해자는 있는데 가해자를 처벌하지 못하는 사각지대를 해소하고 성폭력의 판단 기준을 기본권의 측면으로 보고자 하는 논의로 알고 있다"라며 "일본에서도 오랜 사회적 토론 과정을 통해서 입법이 되었다. 반대 의견과 현장 전문가, 당사자, 관계 부처인 법무부와 다양한 의견을 함께 논의할 수 있는 공론의 장을 만들어 최선의 방안을 찾도록 노력하겠다"라고 말했습니다.
그밖에 생활동반자법 추진, 여성의 건강권(임신 중지 보장) 보장, 청년 세대의 젠더 인식 격차 해소 등의 의제에 대해서도 앞으로 사회적인 논의를 진전시켜 나가겠다는 입장을 밝혔습니다.
계속된 여성가족부 위기를 헤쳐나가려면
여성가족부는 폐지 위기를 넘기고 성평등가족부로의 확대 개편을 앞두고 있습니다. 하지만 진짜 위기는 이제부터일지도 모르겠습니다. 안티 페미니즘 성향이 강한 청년 남성들의 주요 공격 대상은 '페미니즘'이며, 정부 부처중에서는 여성 차별과 폭력에 대응하는 '여성가족부'이기 때문입니다.