2024년



12월 4일 : 12.3 비상계엄해제 요구 결의안 투표에 불참했다.



12월 7일 : 윤석열 대통령 탄핵소추안 표결에 불참했다.



12월 10일 : 12.3 비상계엄사태 상설특검 수사요구안 표결에서 반대표를 던졌다.



12월 26일 : 헌법재판관 후보자 임명동의안 표결에 불참했다.



2025년



1월 6일, 15일 : 윤석열 체포영장 집행 당시 한남동 관저 앞 집결에 참가하지 않았다.



2월 17일 : 헌법재판소 항의 방문에 참가하지 않았다.



3월 1일 : 극우세력의 3.1절 탄핵 반대 집회에 참가하지 않았다.



3월 12일 : 탄핵심판 각하 촉구 탄원서에 이름을 올렸다.



6월 5일 : 윤석열 전 대통령 내란·외환 특검 표결에 불참했다.



7월 14일 : 윤상현 의원이 주최한 리셋코리아 발대식(전한길 연설)에 참석하지 않았다.

2025년 6월 2일, 박근혜는 김문수 당시 국민의힘 대선 후보 유세 지원을 위해 울산을 방문했다. 유영하 의원이 그 옆에서 보좌하고 있다.유 의원은 탄핵 심판 결과에 대해서도 희망을 놓지 않았다. 검사 출신 변호사인 그는 '인용 4 기각 4'로 탄핵 소추가 기각될 것이라 내다봤다. 탄핵 심판 선고 하루 전인 4월 3일 유 의원은 종편 유튜브에 출연해 "4대 4 기각에 배팅하겠다"고 밝혔다. 그러면서 유 의원은 "당사에 전직 대통령 사진이 이승만·박정희·김영삼 대통령 세 분만 걸려 있다"라며 "그럴 리 없겠지만 만약에 우리 윤 대통령께서 탄핵 인용되면 윤 대통령(사진)도 안 걸 거냐 묻고 싶다"고 말했다.4월 4일 윤석열이 파면되자 "원래 법이론이라는 것이 절충설이 자리하기도 한다, 그래서 그리 놀랍지는 않다"고 했다. 파면 당일 페이스북에 글을 올린 그는 "지켜야 할 공화정을 위해 내가 기대한 것과 다른 판단이 있더라도 이를 받아들여야만 한다"라며 "그것이 만인의 투쟁을 막는 유일한 방법"이라고 했다.21대 대통령 선거가 끝나고 하루 뒤인 6월 4일, 유 의원은 자신의 페이스북에 "살다 보니 친윤 떨거지라는 말도 듣는다. 난 윤 대통령이랑 소폭 한 잔 마셔본 적 없다"라며 "난 오직 친박이었고, 영원한 친박일 것이다. 괜한 트집 잡지 마시라"라고 일갈했다.국회의원으로서 헌법 수호 의무가 있는 유 의원은 12.3 계엄 이후 다음과 같은 정치적 선택을 했다.1962년 부산에서 태어났다. 그 후 거주지가 대구로 바뀌면서 대구서부초등학교에 입학했고, 6학년 때 경기 군포초등학교로 전학·졸업했다. 경기도에서 중·고등학교를 졸업한 후 연세대 행정학과에 입학했다. 사법시험에 합격해 1995년 검사로 일을 시작했고, 이후 순천지청과 청주·인천·서울북부지검 등에서 특수부 검사를 지냈다.2004년 변호사로 활동을 시작하며, 그 해 정계에 입문했다. 경기도 군포시 선거구에 한나라당(현 국민의힘) 후보로 출마했으나 낙선했다. 2005년부터 박근혜 당시 당 대표에 발탁됐고, 2007년에는 박근혜 한나라당 대선 후보의 법률지원을 맡았다. 2008년·2012년 또 공천을 받아 경기도 군포시에 출마했으나 세 번 연속 낙선했다.