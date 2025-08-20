연합뉴스

2007년 5월 2일 친일반민족행위자 재산조사위원회가 친일반민족 행위자 소유의 토지에 대한 국가귀속 결정을 내린 가운데 한 주민이 양주시 은현면 하패리 송병준 소유의 땅을 바라보고 있다.친일파 재산에 대한 규제 움직임이 다시 꿈틀대고 있다. 지난 18일 국가보훈부는 국회에 발의된 '친일반민족행위자 재산의 국가귀속 등에 관한 특별법안'이 통과될 수 있도록 법무부와 협력하겠다고 밝혔다. 보훈부는 지난 5월 말에는 국가에 귀속된 친일재산이 친일파 후손에게 재매각되는 것을 방지하기 위한 '친일재산 매각 심의를 위한 소위원회'를 설치했다.이달 19일 충북 진천군은 친일파 후손이 소유한 것으로 추정되는 729필지의 토지를 확인했다면서, 이것이 친일재산인지 아닌지를 파악하겠다고 밝혔다. 진천군은 이완용·이근택·민영휘·조중응·임선준의 후손들이 보유한 토지의 실태를 파악하고 있다. 이날 진천군은 '친일재산국가귀속TF팀' 현판식도 거행했다.이런 움직임이 있을 때마다, 가장 신속히 행동하는 쪽은 친일파 후손들이었다. '위에 정책이 있으면 아래에는 대책이 있다'는 말처럼, 이제까지 그들은 친일과 관련된 사회 분위기에 기민하게 대처해왔다. 3년 간격으로 일어난 8·15 해방과 국회 반민특위 출범에 대해 친일파들이 얼마나 민첩하게 대응했는지는 잘 알려져 있다. 그 후손들도 비슷한 면모를 보여줬다.1990년 전후의 탈냉전 현상은 냉전체제에 기반한 국가권력들을 일시적으로 이완시키고 대중의 연대를 공고히 했다. 친미진영에서 벌어진 1986년 필리핀 피플파워와 1987년 한국 6월항쟁, 반미진영에서 일어난 동유럽 및 소련 정권들의 몰락은 이런 정세의 산물이다. 김학순 할머니가 위안부 피해 사실을 폭로(1991.8.14.)하고 위안부 운동이 확산된 데서도 나타나듯이, 탈냉전은 냉전 하에서 억제됐던 역사청산 에너지도 분출시켰다.이는 친일 재산을 상속받은 사람들에게 분명히 불리한 상황이었다. 하지만, 그들은 기민하게 대처했다. 1945년 해방과 1948년 반민특위 출범은 친일파들에게 분명히 불리했다. 그렇지만 친일파들은 기민하게 대응해 부와 권력을 오히려 증대시켰다. 이런 모습이 1990년을 전후해 그 후손들에게서도 나타났다.경술국치 82년인 1992년 8월 29일 발행된 <시사저널> 제148호 기사 '이완용 후손 재산찾기 연쇄소송'은 이완용 후손이 조상의 땅을 찾기 위해 브로커 및 변호사들과 합력해 소송 17건을 제기했다고 보도했다. 같은 날 <동아일보> 22면은 그중 3건이 승소로 끝났다고 알려줬다.이 당시 이완용 후손의 태도는 국민들을 더욱 자극했다. 2005년 9월 23일 발행된 <시사저널> 기사 '매국 장물 되찾기 공방 13년째'는 1992년 상황을 설명하면서 "이완용의 증손자 이윤형씨는 당시 인터뷰를 통해 이완용 명의로 남아 있는 토지를 찾아 '이완용 명예회복 재단'을 설립하겠다는 포부를 밝혔다"라며 "이 보도는 국민의 수치감을 자극해 광복회 등 독립운동 유관단체들의 규탄 집회와 항의 시위가 끊이지 않았다"고 알려준다.당시 국민들의 충격은 신문 독자투고란에서도 확인된다. 전남 광양군 봉강면에서 농사를 짓는 38세의 배경선은 1992년 9월 8일 자 <동아일보> 15면 좌하단을 통해 "하도 기가 막혀 몇 자 적는다", "민족을 배반하고 나라를 팔아 모은 은닉 재산을 그의 증손자가 다시 찾겠다고 재판을 해서 승소했다니 이 무슨 뚱딴지같은 소리인가"라고 분노했다. 서울 서초구 방배3동의 고현영은 그달 1일 자 <한겨레> 10면을 통해 "참으로 어이가 없다"라고 탄식했다.이완용이 친일파의 선두가 된 것처럼, 이완용의 후손도 친일파 재산 찾기의 선봉이 됐다. 그 뒤를 이어 '일진회 친일파' 송병준의 후손인 송돈호가 두각을 보였다. 송돈호는 1993년 12월 3일 강원도 철원읍 관전리 일대의 전답 2천여 평에 대한 반환소송에서 승소했다.국회 법제사법위원회가 2004년에 발간한 <친일파의 축재 과정에 대한 역사적 고찰과 재산환수에 대한 법률적 타당성 연구>에 따르면, 1990년 이전에 친일파 후손이 제기한 것으로 추정되는 소송은 한두 건 정도였다. 이 보고서는 "소송번호가 확인된 남장희 건 이외에도 방태영 등의 사례가 존재했다고 알려지고 있으며"라고 기술했다. 이에 비해 1990년대에는 이런 소송이 23건이나 됐다. 이완용의 후손이 앞장서서 만들어낸 흐름이다.1996년 10월에는 친일파 후손들이 상호 연대를 모색하는 일도 있었다. 위 보고서는 캐나다에서 귀국한 이완용 증손 이윤형이 송병준 증손 송준호를 찾아가 연대를 제의했다고 말한다.