2007년 5월 2일 친일반민족행위자 재산조사위원회가 친일반민족 행위자 소유의 토지에 대한 국가귀속 결정을 내린 가운데 한 주민이 양주시 은현면 하패리 송병준 소유의 땅을 바라보고 있다. 연합뉴스

친일파 재산에 대한 규제 움직임이 다시 꿈틀대고 있다. 지난 18일 국가보훈부는 국회에 발의된 '친일반민족행위자 재산의 국가귀속 등에 관한 특별법안'이 통과될 수 있도록 법무부와 협력하겠다고 밝혔다. 보훈부는 지난 5월 말에는 국가에 귀속된 친일재산이 친일파 후손에게 재매각되는 것을 방지하기 위한 '친일재산 매각 심의를 위한 소위원회'를 설치했다.

이달 19일 충북 진천군은 친일파 후손이 소유한 것으로 추정되는 729필지의 토지를 확인했다면서, 이것이 친일재산인지 아닌지를 파악하겠다고 밝혔다. 진천군은 이완용·이근택·민영휘·조중응·임선준의 후손들이 보유한 토지의 실태를 파악하고 있다. 이날 진천군은 '친일재산국가귀속TF팀' 현판식도 거행했다.


이런 움직임이 있을 때마다, 가장 신속히 행동하는 쪽은 친일파 후손들이었다. '위에 정책이 있으면 아래에는 대책이 있다'는 말처럼, 이제까지 그들은 친일과 관련된 사회 분위기에 기민하게 대처해왔다. 3년 간격으로 일어난 8·15 해방과 국회 반민특위 출범에 대해 친일파들이 얼마나 민첩하게 대응했는지는 잘 알려져 있다. 그 후손들도 비슷한 면모를 보여줬다.

이완용·송병준 후손들의 '친일 재산 되찾기'

1990년 전후의 탈냉전 현상은 냉전체제에 기반한 국가권력들을 일시적으로 이완시키고 대중의 연대를 공고히 했다. 친미진영에서 벌어진 1986년 필리핀 피플파워와 1987년 한국 6월항쟁, 반미진영에서 일어난 동유럽 및 소련 정권들의 몰락은 이런 정세의 산물이다. 김학순 할머니가 위안부 피해 사실을 폭로(1991.8.14.)하고 위안부 운동이 확산된 데서도 나타나듯이, 탈냉전은 냉전 하에서 억제됐던 역사청산 에너지도 분출시켰다.

이는 친일 재산을 상속받은 사람들에게 분명히 불리한 상황이었다. 하지만, 그들은 기민하게 대처했다. 1945년 해방과 1948년 반민특위 출범은 친일파들에게 분명히 불리했다. 그렇지만 친일파들은 기민하게 대응해 부와 권력을 오히려 증대시켰다. 이런 모습이 1990년을 전후해 그 후손들에게서도 나타났다.

경술국치 82년인 1992년 8월 29일 발행된 <시사저널> 제148호 기사 '이완용 후손 재산찾기 연쇄소송'은 이완용 후손이 조상의 땅을 찾기 위해 브로커 및 변호사들과 합력해 소송 17건을 제기했다고 보도했다. 같은 날 <동아일보> 22면은 그중 3건이 승소로 끝났다고 알려줬다.

이 당시 이완용 후손의 태도는 국민들을 더욱 자극했다. 2005년 9월 23일 발행된 <시사저널> 기사 '매국 장물 되찾기 공방 13년째'는 1992년 상황을 설명하면서 "이완용의 증손자 이윤형씨는 당시 인터뷰를 통해 이완용 명의로 남아 있는 토지를 찾아 '이완용 명예회복 재단'을 설립하겠다는 포부를 밝혔다"라며 "이 보도는 국민의 수치감을 자극해 광복회 등 독립운동 유관단체들의 규탄 집회와 항의 시위가 끊이지 않았다"고 알려준다.

당시 국민들의 충격은 신문 독자투고란에서도 확인된다. 전남 광양군 봉강면에서 농사를 짓는 38세의 배경선은 1992년 9월 8일 자 <동아일보> 15면 좌하단을 통해 "하도 기가 막혀 몇 자 적는다", "민족을 배반하고 나라를 팔아 모은 은닉 재산을 그의 증손자가 다시 찾겠다고 재판을 해서 승소했다니 이 무슨 뚱딴지같은 소리인가"라고 분노했다. 서울 서초구 방배3동의 고현영은 그달 1일 자 <한겨레> 10면을 통해 "참으로 어이가 없다"라고 탄식했다.

이완용이 친일파의 선두가 된 것처럼, 이완용의 후손도 친일파 재산 찾기의 선봉이 됐다. 그 뒤를 이어 '일진회 친일파' 송병준의 후손인 송돈호가 두각을 보였다. 송돈호는 1993년 12월 3일 강원도 철원읍 관전리 일대의 전답 2천여 평에 대한 반환소송에서 승소했다.

국회 법제사법위원회가 2004년에 발간한 <친일파의 축재 과정에 대한 역사적 고찰과 재산환수에 대한 법률적 타당성 연구>에 따르면, 1990년 이전에 친일파 후손이 제기한 것으로 추정되는 소송은 한두 건 정도였다. 이 보고서는 "소송번호가 확인된 남장희 건 이외에도 방태영 등의 사례가 존재했다고 알려지고 있으며"라고 기술했다. 이에 비해 1990년대에는 이런 소송이 23건이나 됐다. 이완용의 후손이 앞장서서 만들어낸 흐름이다.

1996년 10월에는 친일파 후손들이 상호 연대를 모색하는 일도 있었다. 위 보고서는 캐나다에서 귀국한 이완용 증손 이윤형이 송병준 증손 송준호를 찾아가 연대를 제의했다고 말한다.

기술발전의 덕을 본 친일파 후손들

광복 80주년을 맞아 충북 진천군(군수 송기섭. 더불어민주당)이 전국 자치단체 중 최초로 친일재산 국가귀속을 위한 전수 조사에 나선다. (사진=진천군 제공)충북인뉴스

과거의 독재정권들은 '친일반공정권'이었다. 이승만은 반일을 표방하는 듯하면서도 친일파를 중용하고 친일청산을 방해하고 식민지배 피해배상을 외면했다. 박정희는 그나마 반일 표방도 없었다. 이런 친일반공정권들을 계승하는 전두환 정권이 강타를 맞고 휘청거린 때가 6월항쟁이다.

그래서 이론적으로 보면 1987년 이후에는 친일파 후손들의 처지가 악화됐어야 한다. 그런데도 그들은 조상의 땅을 찾아내 도리어 재산을 불렸다. 세계적 탈냉전으로 국가권력들이 동요하고 세계 민중이 나서는 순간에 이들이 앞으로 뛰어나가 국가로부터 이권을 챙겼던 것이다.

친일파 후손들은 1990년대의 기술혁신에 편승해 이익을 얻었다. 행정 전산화로 인해 전국 각지의 토지 소유 실태를 쉽게 확인할 수 있게 된 이 시기의 기술혁신은, 친일파들이 숨겨놓은 땅을 그 후손들이 손쉽게 찾아내도록 만들었다.

대통령 소속 친일반민족행위자재산조사위원회가 발간한 <청산되지 않은 역사, 친일재산>은 친일파 후손들의 재산 소송이 본격화된 현상을 설명하면서 "공교롭게도 행정자치부가 지적정보를 전산화하면서 시행한 '조상땅 찾아주기 사업'의 진행과 맞물려 있었다"라고 설명한다.

토지정보 전산화에 기반해 1995년부터 시행된 '조상땅 찾아주기'는 조상의 땅이 어디 있는지 모르는 후손들에게 그 땅의 소유권을 인정하는 동시에 그 토지에 대한 과세를 통해 국가 재정을 확충하기 위한 사업이었다. "1995~2005년까지 10년간 약 6만 명이 신청해" 혜택을 봤다고 보고서는 말한다.

그 6만 명 속에 친일파 후손들도 끼어 있었다. 보고서는 "조상땅 찾아주기 사업의 과정에서 일부 친일파 후손이 그들 조상이 친일반민족행위의 대가로 취득한 재산을 찾아갈 수 있는 길을 열어주게 되었다는 점이 문제였다"고 지적한다. 조상이 숨겨 놓은 땅이 어디 있는지 몰랐던 친일파 후손들이 기술혁신과 행정개혁의 덕을 톡톡히 봤던 것이다.

최초의 친일내각이 수립된 날은 하필이면 1894년 8월 15일(음력 7.15)이다. 그 후로 친일내각이 붕괴할 때마다 혹은 친일내각이 역대급 매국행위를 할 때마다 친일파들은 길거리에서 맞아 죽거나 집이 불타는 참극을 겪었다. 고종이 러시아공사관으로 도피해 친러정권을 세운 1896년 아관파천 때도 그랬고, 1905년 을사늑약과 1907년 정미7조약 때도 그랬다.

구한말 역사서인 황현의 <매천야록>에 따르면, 그들의 집이 불탄 을사늑약 때 이완용·이근택 등은 지금의 서울 남산 밑 진고개에 있는 송병준의 집에 은신했다. 이 지역에는 '재팬 타운'이 있었다. 그래서 안전했다. 친일파들은 자신들이 약해지거나 민중이 분노할 때마다 이런 난리를 통과의례처럼 겪었다. 일본의 비호하에 부귀영화를 누리면서도 늘 대중을 경계하며 살았던 것이다.

그들 중 일부는 먼 데서 총소리만 나도 바짝 긴장했다. 1907년에 지금의 서울 인사동에서 을사오적 권중현에 대한 권총 공격이 있었다. 보훈부의 <독립운동사 제7권: 의열투쟁사>에 따르면, 이 사건은 또다른 을사오적인 이근택·이지용이 사전 대비를 하도록 만들었다.

이 책은 "평소부터 신변을 조심하던 이근택과 이지용은 이 총성에 놀래어 하인들을 시켜 사실을 알아보고 집 주위의 수비를 엄히 하며"라고 기술한다. 이 의거의 실행자들은 이근택과 이지용도 공격할 계획을 갖고 있었다. 하지만 총성을 듣고 미리 대비한 그들의 기민함 때문에 목적을 이루지 못했다.

친일파 집안들은 120년 전부터 이런 생활에 익숙해 있다. 항상 집 밖의 대중들을 의식하면서, 언제 있을지 모르는 기습 공격을 대비하며 살아왔다. 대부분의 한국인들은 '친일청산' 하면 민족정기나 사회정의를 떠올리지만, 그들은 '내 집', '내 몸'을 떠올리며 기민하게 대응한다. 지금처럼 우리 사회가 그들의 재산에 관심을 보이면, 그들은 우리가 생각지도 못한 대응책을 내놓을지도 모른다.
김종성의 '히, 스토리'
