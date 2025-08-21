▲
‘지역사회 통합돌봄’은 이재명 정부 복지정책의 핵심이다.복지부 제공
국가책임 확대 천명한 공적연금, 기금으로 옮겨진 전쟁터
작년 한 해를 가장 뜨겁게 달군 복지분야 열쇠말 중 하나는 '연금개혁'이었고 이 부분도 국정과제에 담겼다. 21대 국회 막바지 시민참여 공론화를 통해 십수년간 논쟁이 이어진 국민연금의 '소득대체율-보험료율' 조정은 22대 국회에서 소득대체율 43%-보험료율 13%로 일단락되었고, 각종 크레디트 확대와 국가지급보장 명문화 등 의미 있는 진전도 있었다.
국정위는 이 기반 위에서 노후소득에 대한 공적 책임을 더욱 확대하고 실질적 노후소득을 보장할 수 있는 방안에 집중했다. 청년세대의 연금 불신 해소를 위해 '청년 생애 첫 보험료 지원'을 새로 도입하기로 했다. 또한 군 복무 크레디트를 복무기간 전체로 확대해 인정하는 방안과 출산크레디트를 출산 시 바로 적용하도록 하는 등의 개편안을 담았으며, 특수형태근로노동자 등 저소득 지역가입자의 보험료 지원 등 사각지대 해소를 위한 여러 노력을 추진할 것임을 밝혔다.
일하는 노인에 대한 국민연금 감액제도 및 부부 단위 기초연금 감액제도 개선에 대한 내용도 국정운영 계획에 담겼다. 국회 연금특위 논의와 연계해 다층노후소득보장체계를 구축하는 과제들을 지속적으로 추진할 것이라는 점도 담겨있다.
국가책임의 강화 의지가 명확한 가운데, 국민연금의 재정 및 기금운용과 관련된 내용들 또한 하나의 과제로 선정되었다. 이 부분은 대선 당시 공약은 아니었으나, 국정과제를 논의하는 과정에서 논의되었다. 특히 ▲국가재정 역할 강화 ▲수익률 제고 및 기금의 사회적 책임 강화 등의 내용이 포괄되었는데, 향후 연금을 둘러싼 사회적 논쟁이 제도가 아닌 '기금'에서 벌어질 가능성이 높아졌다는 점에서 눈길을 끈다.
먼저 '국가재정 역할 강화'는 말 그대로 국민연금재정에 대한 국가의 실질적 역할을 확대하는 부분을 담고 있다. 국민연금법상 국가는 재정을 '계산'만 할 뿐, 국민연금에 대한 일반재정 투입은 거의 하지 않는 등 실질적 책임은 회피해왔다. 건강보험의 경우 법률상 정해놓은 수준을 매해 국고지원하여 재정안정성을 확보해온 것에 견줘, 국민연금재정은 사실상 국가가 방치하다시피 했던 것이다. 그 결과 십수년간 기금고갈론이라는 공포마케팅이 활개 쳤다. 이번 논의를 통해, 향후 재정구조 내에서 국가의 책임이 어디까지인지를 놓고 상당한 논쟁이 이어질 것이다.
'수익률 제고 및 기금의 사회적 책임 강화'는 국민연금의 개별 자산군들이 초과수익률을 지속적으로 달성할 수 있는 방안을 종합적으로 검토·실행하는 동시에, 책임투자의 기조에 맞게 전체자산군이 ESG(Environmental 환경, Social 사회, Governance 지배구조의 영어 첫 글자를 조합한 용어로, 지속가능성을 달성하기 위한 3가지 핵심 요소를 뜻한다)원칙에 따라 운용될 수 있게 하는 방안을 의미한다고 볼 수 있다.
특히 수탁자책임활동(국민의 자산을 안정적으로 관리하고, 자산의 가치를 높이기 위해 주주권 행사와 책임투자 활동을 투명하게 이행하는 일련의 활동)의 경우 큰 변화를 내포한다고 볼 수 있다. 재벌대기업의 경영권 방어나 환경 및 사회 관련 이슈 대응과 관련하여 국민연금의 수탁자책임활동은 그들의 이해에 정면으로 반하는 것이었는데, 이를 더욱 강화하겠다는 취지이기에 자본의 입장에서는 그 불편함이 더욱 커질 것이다.
국정과제 수립과정에서 논의된 부분 중 하나로 국민연금의 사회투자를 검토할 필요가 있다는 의견도 제기되었다. 국민연금기금은 주로 '신탁기금'적 성격으로 이해되어 단순히 내부의 재무적 수익률에만 집중한 결과 금융 부문에만 99.9%를 투자해 왔다. 진보 진영에서는 이러한 흐름에 대해 문제의식을 갖고, 국민연금이 '사회투자자본'의 역할도 수행해야 한다고 비판해왔다.
우리나라와 같이 돌봄과 주거환경이 불안정하고 부동산시장에 상당한 자금이 묶여있는 상황에서, 국민연금이 사회적 수익률에 주목하여 임대주택이나 병원, 요양시설 등 공공인프라에도 일부 투자한다면 작금의 문제를 풀어내는 데 조금이나마 도움이 될 수 있다는 문제의식이다. 국정위에서도 이러한 내용이 논의는 되었으나 공식화하지 못했다. 다만 이러한 내용이 추후 이재명 정부에서 충분히 검토되고 추진될 수 있는 여지는 남아 있는 상황으로 보인다.
이재명 정부 비전 '기본 사회', 얼마나 왔나