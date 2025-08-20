한국일보

8월 20일 한국일보 1면 기사김건희 특검팀이 2023년 국민의힘 당대표를 뽑는 전당대회에서 김기현 의원의 당선을 위해 통일교 교인들을 집단으로 입당시켰다는 취지의 진술을 확보했다.동아일보에 따르면, 통일교 세계본부장을 지낸 윤영호는 최근 특검 조사에서 "권성동 의원이 당대표 출마를 포기하자 건진법사 전성배 씨와 함께 김기현의 당 대표 당선을 도왔다"고 진술했다.특검은 통일교가 애초 권성동을 지원하려 했지만 권 의원이 불출마를 선언하자 김기현으로 지원 대상자를 바꾼 것으로 의심하고 있다.특검은 윤영호가 2023년 2월 전성배에게 "김기현 의원은 우리(통일교) 행사에 한 번도 참석하지 않았고 우리를 좋아하지 않는 것으로 알고 있다. (하지만) 중앙 오더(지시)니, 열심히 지지하고 활동하겠다"고 보낸 문자메시지도 확보했다.윤영호는 전성배에게 "(김건희) 여사님께 보내달라"며 "2024년 총선 승리를 위해 약속드린대로 조직적으로 최선을 다하고 있다. 개인 입당은 물론 대선처럼 조직(교회, 사단법인) 등도 비밀리에 협조하고 있다"는 문자도 보냈다. 여기엔 '신규 입당원 1만 10명, 기존 당원 2만 1250명' 등 구체적인 당원 숫자도 적혀 있었다고 한다.특검은 통일교 차원의 조직적 입당이 이뤄졌는지를 확인하기 위해 국민의힘 당사에 대한 압수수색을 발부받아 13일 집행에 나섰으나, 국민의힘의 물리적 저항으로 약 15시간 만에 중단했다.특검 관계자는 "20일 영장 기한 만료 전까지 협의 노력을 계속하겠으며, 영장 재청구 등 여러 방식을 모색하고 있다"고 밝혔다.한국수력원자력이 윤석열 정부 시절 체코 원전 수주를 위해 미국 원전 기업 웨스팅하우스와 체결한 협정서 파문이 확산되고 있다.협정서 내용을 보도한 서울경제의 추가 보도에 따르면, 협정서에는 한수원이 향후 원전 수주 활동을 할 수 있는 국가와 없는 국가가 담겼다.구체적으로 동남아시아(필리핀 베트남), 중앙아시아(카자흐스탄), 남아프리카, 북아프리카(모로코 이집트), 남미(브라질 아르헨티나), 요르단, 튀르키예, 아랍에미리트연합(UAE), 사우디아라비아 등에서는 원전 수주를 할 수 있지만 북미(미국 캐나다 멕시코), 유럽연합(체코 제외), 영국, 일본, 우크라이나 등은 웨스팅하우스만 진출할 수 있도록 명시됐다.서울경제는 "한국이 진출 가능한 시장에서 계획된 원전은 38기(9.2%)에 불과하다. 웨스팅하우스가 진출 가능한 지역에서 건설될 예정인 원자로가 103기(24.9%)라는 점을 고려하면 웨스팅하우스 시장이 한국보다 2.7배나 더 크다"고 지적했다.협정 이후 한수원은 그동안 원전 수주에 공을 들였던 폴란드를 비롯해 스웨덴, 슬로베니아 , 네덜란드 시장에서 철수했다. 황주호 한수원 사장은 19일 국회 상임위에 나와 폴란드 사업 철수 여부를 묻는 질문에 "일단 철수한 상태"라고 인정했다.이번 합의에 대해서는 1997년 한국전력과 한수원이 웨스팅하우스 전신 기업(컨버스천 엔지니어링)과 맺은 계약에도 못 미치는 '불공정 계약'이라는 비판이 나온다.정범진 경희대 원자력공학과 교수는 한겨레에 "당시 10년 동안 약 3000만 달러를 주고 자유롭게 기술을 쓸 수 있게 된 것"이라며 "추가 로열티 없이 체코에 수출할 수 있는데도 이에 반하는 합의를 했으니 '한국형 원전'도 웨스팅하우스 것이라고 인정한 꼴"이라고 말했다.이 참에 체코 원전뿐 아니라 UAE 바라카 원전 등 원전 수출 전반의 실태를 점검해야 한다는 지적도 나온다.한국전력의 2025년 반기 사업보고서에 따르면, 이명박 정부 시절 수주한 이 사업의 누적 수익률은 지난해 0.3%에서 올해 -0.2%로 적자로 돌아섰다.그러나 원전업계 일각에서는 원전 수출을 위해서는 웨스팅하우스와의 합의가 불가피했다는 시각도 있다. 익명의 원전업계 관계자는 동아일보에 "웨스팅하우스와의 분쟁이 해결되지 않으면 원전 수출 자체가 불가능한 상황이었다"며 "물품 및 용역 구매 계약은 어차피 국내 기업에서 조달하기 어려운 분야라 한국에 크게 불리한 조건도 아닐 것"이라고 설명했다.강훈식 대통령 비서실장은 산업통상자원부에 "체코 원전 수출에 대해 국민 의구심을 해소할 수 있도록 관련 보도 내용을 포함해 진상을 파악해 보고하라"고 지시했다.서울남부지검 수사팀이 건진법사 전성배의 집에서 압수한 현금의 출처를 추적할 수 있는 관봉권 띠지와 스티커를 분실한 사실이 뒤늦게 드러났다.이 같은 사실은 당시 검찰에도 보고됐지만, 신응석 당시 남부지검장 지시로 감찰을 하지 않았다고 한다.서울남부지검은 지난해 12월 전성배 집에서 확보한 현금 1억 6500만 원 중 관봉권에 해당하는 5000만 원의 띠지와 스티커를 유실한 사실을 4월에야 내부 조사를 통해 확인했다고 밝혔다.한국은행이 밀봉한 관봉권에는 100장씩 띠지를 두르고, 10다발(5000만원)씩 비닐로 다시 포장해 스티커를 붙인다.한국은행이 시중 은행에 보내는 관봉권 띠지에는 검수 기계 식별 번호, 처리 일시, 담당 부서, 담당자 코드가 들어가 있어 자금 출처 추적의 핵심 단서가 된다. 이 관봉권이 2022년 5월 한국은행이 검수한 사실이 드러나며 대통령실 특수활동비가 흘러 들어간 것 아니냐는 의혹도 불거지기도 했다.나머지 현금 1억 1500만원을 묶은 띠지에도 검수관의 도장과 취급지점 등이 표시돼 있었는데 압수물 보관 과정에서 띠지와 스티커가 훼손됐다고 한다.이렇게 중요한 수사의 단서들이 없어졌는데, 검찰의 해명은 "경력이 짧은 직원이 현금만 보관하면 되는 줄 알고 실수로 띠지와 스티커를 버렸다"는 것이다.동아일보에 따르면, 스티커 일부는 촬영해 놨지만 띠지는 분실했고 관봉권이 아닌 나머지 현금 다발의 띠지도 모두 버렸다고 한다.검찰은 띠지 분실 사실을 4월 경 인지했음에도 "수사 중에 감찰하는 것은 적절치 않다"며 별다른 조치를 하지 않았고, 남부지검장이었던 신응석도 이재명 대통령 취임 직후인 지난달 1일 검찰을 퇴직했다.이 같은 사실이 18일 KBS 보도로 처음 알려지자 정성호 법무부 장관은 "매우 엄중한 사안이므로 진상 파악과 책임 소재규명을 위한 감찰 등 필요한 조치를 취하라"고 지시했다. 이에 따라 노만석 검찰총장 대행은 김윤용 감찰 3과장을 팀장으로 하는 조사팀을 남부지검으로 보내 감찰에 착수했다.민주당이 윤석열 정부에서 임명한 공공기관장들을 직무평가를 거쳐 해임할 수 있는 법안을 당론으로 추진하기로 했다.민주당 정일영 의원이 지난달 대표발의한 공공기관의 운영에 관한 법률 개정안은 공기업과 준정부기관 기관장, 감사의 임기를 대통령 임기와 일치시키고, 새 정부 출범 6개월 내에 기관장 대상 직무수행능력 평가를 실시해 저조한 성적을 받은 기관장은 해임할 수 있도록 했다. 법안이 통과되면 공공기관 344곳의 기관장을 직무평가를 통해 해임할 수 있는 근거가 마련된다.같은 당 김병기 원내대표는 대상 기관장을 '기타 공공기관'으로까지 확대하는 추가 개정안을 내기로 했다. 추가안이 법안에 반영되면 최근 여당이 "광복은 2차대전에서 연합국의 승리로 얻은 선물" 발언으로 문제삼고 있는 김형석 독립기념관장도 교체 대상에 들어간다. 김형석의 임기는 2년 가량 남았다.민주당에 따르면, 지난해 비상계엄 이후 임명된 공공기관장은 45명에 달하며, 이 중 23명은 윤석열 파면 이후 임명됐다.그러나 직무평가를 통한 해임이 헌법상 소급 입법 금지 원칙에 위배될 수 있다는 지적도 나온다.익명의 민주당 원내지도부 소속 의원은 동아일보에 "소급 입법 논란 때문에 실제 법 적용이 쉽지 않을 것"이라며 "개정안에 의해 해임 대상으로 지목된 기관장들이 헌법소원을 제기하는 등 강하게 저항할 가능성이 있다"고 했다.현재 국민의힘 의원(임이자)이 국회 기획재정위원장을 맡고있는 상황에서 상임위 논의가 어려울 수 있는 점을 감안해서 법안을 패스트트랙(신속처리안건)에 올리는 방안도 민주당은 검토하고 있다.경북 청도군에서 무궁화호 열차가 선로 작업을 하던 노동자 7명을 덮쳐 2명이 숨지고 5명이 다쳤다.사고는 19일 오전 10시 52분, 곡선 구간을 지나 시속 100㎞로 달리던 열차가 선로에서 이동 중이던 작업자들을 미처 발견하지 못해 발생했다.작업자들은 사고 7분 전인 오전 10시 45분에 남성현역 역장의 작업 승인을 받고 경부선 남성현역~청도역 구간의 수해 복구 전 구조물 점검을 위해 현장에 투입됐다.작업자 전원에게 열차 접근을 알리는 경보 애플리케이션을 갖고 있었지만, 사고를 당한 작업자 1명은 경찰 조사에서 "경보가 울렸지만 열차가 보이지 않아 오작동인 줄 알았다"고 진술했다. 해당 구간이 수풀로 가려진 커브 구간이었고, 열차가 소음이 적은 전기기관차여서 열차의 접근을 인지하지 못했을 가능성도 있다.코레일은 "위험요인 2m 밖에서 하는 상례 작업이어서 열차 차단 조치를 하지 않았다"고 밝혔지만, 작업자들이 선로를 고정하는 '침목' 위에 있었다고 기관사가 진술했다고 한다.경찰과 고용노동부는 작업자들이 열차 이동 시간임에도 선로 근처로 이동한 이유, 경보앱이 정상적으로 작동했는지 여부 등 구체적인 사고 경위를 조사 중이다. 정부는 사고 원인에 따라 코레일에 대한 과징금 부과 및 사장 해임 건의도 검토하고 있다.18일 미국과 우크라이나 그리고 영국·프랑스·독일 등 유럽 주요국 정상들이 참여하는 워싱턴 다자회담이 끝났다.도널드 트럼프 미국대통령은 19일 폭스뉴스 인터뷰에서 "미군의 우크라이나 주둔은 없을 것"이라고 했고, 우크라이나 전쟁을 끝낼 세 가지 안전보장책을 유럽 주요국이 논의중이라고 뉴욕타임스 등 주요 외신들이 보도했다.볼로미디르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 워싱턴 기자회견에서 "우크라이나에 대한 안전보장 세부사항이 앞으로 10일 안에 문서로 공식화될 것"이라고 발표했다.이 중에서 유럽 주요국이 수만 명 규모의 '평화유지군'으로 우크라이나군을 보완해 방어 임무를 맡는 방안이 유력하게 거론되고 있다. 영국과 프랑스는 파병 의사를 밝힌 가운데 요한 바데풀 독일 외교장관은 자국군 파견에는 난색을 표했다.둘째는 소규모 '인계철선 부대' 배치 방안이다. 우크라이나와 러시아 국경 일대에 다국적군을 배치해 이 부대가 공격받을 경우 파병국들이 개입하는 방식으로 러시아 공격을 억제하는 방식이다.그러나 러시아는 나토 회원국 군대가 우크라이나에 주둔하는 것에 반대한다는 성명을 냈다.마지막으로 수백 명 규모의 감시 병력만 배치해 러시아의 군사행동을 감시하는 방안이 있다.임박한 젤렌스키와 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 회동에서 최대 난제는 영토 문제다.트럼프는 우크라이나가 러시아에 동부 도네츠크주와 루한스크주를 합한 '돈바스'를 내주고 러시아는 남서부를 우크라이나에 주는 '교환'을 선호한다.푸틴 역시 러시아군이 실질적으로 점령하는 돈바스를 가져가는 협상안에 호의적이지만, 젤렌스키는 '영토 포기 불가' 입장을 고수하고 있다.다만, 전쟁 장기화로 우크라이나 내에서도 종전론이 부상하는 것은 개전 초와 달라진 점이다. 여론조사회사 갤럽에 따르면 우크라이나 국민의 69%가 "빠른 종전을 지지한다"고 답했다.▲ 경향신문 = 트럼프 "러·우 정상회담 준비 시작"▲ 국민일보 = 국내외 기업 호소에도 노란봉투법 원안대로▲ 동아일보 = 기업 우려에도, 당정대 "노란봉투법 원안대로"▲ 서울신문 = 尹정부 '불공정 계약' 체코 원전 진상 캔다▲ 세계일보 = 암참 "노란봉투법 우려"…與 "수정없다"▲ 조선일보 = 워싱턴 동행 기업인과 '원팀' 외친 李▲ 중앙일보 = 대통령 "선진국 맞춰야" 노란봉투법 관철 의지▲ 한겨레 = 젤렌스키-푸틴 2주내 '영토 담판' 추진▲ 한국일보 = 한수원, 북미·유럽 원전 진출 포기했다