무쇠소녀단2 복싱편이현우
새로 합류한 금새록을 제외한 단원들은 체력 하나만큼은 준비된 '철인'이다. 이전 시즌에서 3시간 30분 안에 철인 3종 코스(수영 1.5km, 사이클 40km, 달리기 10km)를 완주했기 때문이다. 도대체 2분 동안 한 사람은 공격만 하고 한 사람은 수비만 하는데 왜 공격만 하던 사람이 쓰러지게 되는 걸까?
제풀에 쓰러지게 되는 것이다. 2분 동안 상대를 공격하는 데 체력이 다 소진되기 때문이다. 시청자는 이런 모습을 보면서 '왜 힘들어하지?'라는 의문이 드는 게 당연하다. 상상 속에서는 누구나 화려한 스텝과 강력한 주먹으로 상대를 타격하고 있을 테니까.
이는 철인 3종 경기와 복싱에서 사용하는 체력이 전혀 다르다는 것을 말해준다. 철인 3종 경기는 기록 스포츠다. 훈련을 통해 체력을 갖춘다면 적절히 배분해서 사용하면 된다. 물론 철인 3종 경기도 기상 변화가 변수가 될 수 있지만 복싱의 변수는 차원이 다르다. 복싱엔 내가 전혀 통제할 수 없는 변수가 있다.
바로 링에서 나와 마주한 상대다. 7전을 치렀지만 생활복싱대회가 여전히 긴장되는 이유다. 상대는 샌드백이 되어주지 않는다. 내가 원하는 때에 멈추지도 않고, 원하는 속도와 강도로 복싱을 하지 않는다.
복싱을 비롯한 격투기를 수련해 본 자들은 알 것이다. 특히 링 위에서 스파링을 해본 자들은 더욱 잘 안다. 상대가 있는 상황에서 내 몸을 내 생각대로 통제하는 게 얼마나 어려운 일인지 말이다. 예상치 못한 상대의 움직임 때문에 당황하는 순간, 영화 <인터스텔라>에서 나오는 시간의 왜곡 현상을 링 안에서 느낄 수 있다. 2분은 그보다 훨씬 더 길게 느껴진다.
1화에서 때리기만 하는 스파링은 그들이 얼마나 복싱 초보인지 보여준다. 복싱 햇병아리 시절이 떠올라 웃음도 나고 공감도 되었다. 그들이 앞으로 어떻게 훈련하고 성장해 갈지 기대가 되었다. 2화부터는 복싱 기초 기술 훈련을 하면서 체력 훈련을 빼먹지 않는다. 복싱에서 체력이 중요하다는 사실을 김동현 단장이 누구보다 잘 알기 때문일 테다. 아무리 좋은 기술을 가지고 있어도 체력 없이는 실전에서 사용할 수 없다.
기술을 익힌 이후로는 실전을 위해 체육중학교 복싱부 선수와 파리 올림픽 50kg 여자 복싱 국가대표 정주형 선수와 스파링을 한다. 안전장비를 착용하더라도 안면에 주먹을 맞는 일은 익숙한 일이 아니다.
2년 6개월간 복싱을 하면서 셀 수 없이 많이 링에 올랐다. 강도는 그때마다 달랐지만 초반에는 매일 하던 주간도 있을 정도로 스파링을 좋아했다. 요즘은 건강을 고려해서 주 1~2회 정도만 한다. 그럼에도 여전히 주먹을 맞는 일은 두렵다. 얼굴로 먹고살아야 하는 배우라면 더욱 어렵지 않을까. 링에 오른다는 용기만으로도 박수를 쳐주고 싶다.
무쇠소녀단을 보며 아쉬웠던 점