병원 입원실. 자료사진.얼마 전 서울시 공영장례지원 상담센터에 전화가 걸려 왔습니다. 한 자치구의 '무연고 사망자' 주무관이 병원으로부터 난감한 요청을 받았는데, 어떻게 해야 할지 모르겠다며 문의했습니다. 자초지종을 들어보니 내용은 이랬습니다. 병원에서 입원 치료를 받던 환자가 사망했고, 환자의 동생이 나타나 본인이 장례를 치를 것이니 사망진단서를 발급해달라고 요청했습니다.문제는 병원이 생전에 파악한 환자의 가족관계에 자녀가 있다는 점이었습니다. 병원은 자녀가 있기 때문에 사망진단서를 발급해 줄 수 없었지만, 그렇다고 나타나지 않는 자녀 때문에 형제더러 고인을 '무연고 사망자'로 만들라고 할 수도 없었지요. 그러니 자치구에 해결 방법을 알려달라고 요청한 겁니다. 마찬가지로 해결 방법을 몰랐던 자치구는 상담센터에 전화한 것이고요.이런 상황이 발생한 원인에 대해 정확히 짚어보려면 두 가지 법률을 살펴보아야 합니다. 먼저 '장사 등에 관한 법률'(이하 장사법)입니다. 장사법 제2조 16호에는 장례를 치를 수 있는 연고자의 범위가 명시되어 있습니다. 혈연의 범위는 배우자부터 시작해서 마지막이 형제자매입니다. 그러니까 장사법에 따르면 동생은 형의 장례를 치를 권리와 의무가 있는 사람인 겁니다. 물론 배우자와 자녀가 선순위의 연고자이기에 우선권을 주장할 수는 있습니다만, 그건 연고자 간의 분쟁이니까 병원과 자치구가 끼어들 문제는 아니지요.문제는 '의료법'에서 발생합니다. 의료법 제17조의 괄호 안에는 누가 사망진단서를 발급받을 수 있는지 명시되어 있습니다. 여기에 따르면 사망자의 직계 존비속(부모, 자녀), 배우자, 심지어 배우자의 직계 존속(배우자의 부모)도 사망진단서를 발급 받을 수 있습니다. 형제자매는 앞서 언급된 사람이 모두 '없는' 경우에 사망진단서를 발급받을 수 있고요. 이 '없는' 경우라는 단서가 상황을 골치 아프게 만듭니다.다시 처음 사례로 돌아오겠습니다. 고인은 자녀와 사이가 소원했고, 자녀는 고인이 입원해 있는 동안 병원에 나타나지 않았습니다. 병원비 납부와 간호는 동생의 몫이었고요. 고인이 살아있었을 땐 그런 상황이 문제 되지 않았습니다. 하지만 사망한 뒤 장례를 치를 때엔 문제가 되고 맙니다. 고인을 화장하기 위해 발인을 하려면 사망진단서가 있어야 하는데, 병원은 의료법 제17조를 이유로 발급해 줄 수 없으니까요.상황이 안타까운 것은 병원도 마찬가지지만 그렇다고 본인들이 의료법을 위반할 수는 없는 노릇입니다. 이런 상황에서 동생에게 병원이 해줄 수 있는 대답은 "자녀를 모셔 오셔야 합니다"뿐입니다. 모두가 답답한 상황 속에서 해결 방법을 묻는 질문은 자치구로 넘어갔고, 결국 서울시 공영장례 상담센터에 도착한 것입니다.