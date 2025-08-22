▲
어느 휴일, 가족과 함께 나눈 식탁여운규
"간단히 국수나 삶아 먹자"라는 말을 별로 좋아하지 않는다. 국수라는 음식이 먹는 사람에게는 간단한 한 끼일지 몰라도 만드는 사람에겐 꽤 힘든 노동이기 때문이다. 우리 전통의 잔치국수는 정말 맛있지만 제대로 해 먹자면 손이 참 많이 간다. 멸치로 육수를 내고 면은 따로 삶아야 한다. 양념장도 만들어야 하고, 고명은 또 얼마나 다양한가.
그저 김치나 좀 다져 올리고 김가루 정도 뿌린다고 해도 나름 성가실 텐데, 애호박볶음에 달걀 지단까지 생각한다면 이제는 정말 큰 일이 된다. 그야말로 만드는 데 한 시간, 먹는 데는 10분이면 되는 음식이 바로 국수다. 그러니 한 그릇이라도 직접 만들어 보지 않은 사람은 함부로 그런 말 하는 게 아니다.
내 손으로 국수를 한번 만들어 보자고 생각한 건 대략 10여 년 전의 일이다. 자라나는 아이들에게 내 손으로 만든 음식을 먹이고 싶다는 생각은 늘 갖고 있었다. 요리하는 아빠, 멋지지 않은가. 그런데 정작 내가 할 줄 아는 음식이 별로 없었다. 그렇다고 맞벌이하는 아내에게 모든 것을 맡겨둘 수도 없는 노릇이었다.
주말 한두 끼 정도는 내가 책임지고 싶었지만 라면 아니면 김치볶음밥 정도만 할 수 있던 그때, 겨우 생각해 낸 것이 국수였다. 늘 먹는 라면보다는 국수가 낫지 않을까 하는 막연한 느낌에다 자취 시절 몇 번 흉내 내 본 잔치국수의 기억을 덧붙여 어디 한번 해 보자고 마음을 먹었던 거다.
스파게티를 만들어 보자
그러나 나의 원대한 국수 만들기 계획은 물을 올리기도 전에 레시피 검색 단계에서 좌절하고 말았다. 위에 쓴 것처럼 국수 고명을 올리자면 이것저것 해야 할 일이 많았는데 그때의 나에게는 불가능한 미션이었다. 칼질을 거의 할 줄 몰랐기 때문이다. 알고보니 고명과 양념장을 만들 때 칼로 뭔가를 썰어야 할 일이 제법 많았다.
나 혼자 먹을 거라면 뭘 자꾸 썰고 다지고 하는 것들은 과감히 패스하고 초간단 모드의 국수를 말아낼 수도 있겠지만, 온 가족이 함께 나눌 음식이라 생각하니 그건 좀 아닌 것 같았다. 이건 안 되겠는데, 뭐 다른 거 없을까. 칼질이 거의 필요 없으면서도 맛도 좋고 또 겉보기도 그럴듯한 음식은 과연 없는 걸까.
그때 생각난 것이 가끔 이탈리안 식당에서 먹었던 알리오 올리오 스파게티였다. 물론 스파게티도 시판 토마토소스를 사서 면만 삶아 섞어 먹으면 될 일이긴 했지만 그건 요리라고 하기엔 부끄러운 일이었다. 다시 말하지만 나는 (썰기도 못하면서) 요리를 해보고 싶었다. 그런 나에게 알리오 올리오는 신이 내린 음식처럼 보였다. 이건 정말 무슨 재료가 많이 필요한 것 같지도 않았고, 칼질을 많이 하지 않아도 되는 게 분명했다.
마늘 몇 개 편썰기 하는 것 정도는 할 수 있겠지. 그리고 뭣보다도 스파게티라니. 정말 폼 나지 않은가 말이다. 순간 내 눈앞에는 아빠가 근사하게 만들어 준 스파게티 접시를 앞에 두고 '와아~'하고 박수를 치는 귀여운 아이들의 모습이 펼쳐졌다. 그래. 바로 이거야. 이제부터 일요일에는 내가 스파게티 요리사다. 짜장라면은 저 멀리 가라.
검색해 보니 만드는 방법도 엄청 간단했다. 아니 간단해 보였다. 이렇게 간단한 음식을 레스토랑에서는 그렇게 비싸게 받는단 말이지. 나는 도전해 보기로 했다. 대충의 레시피는 아래와 같았다.
[매우 간단해 보이는 알리오 올리오 레시피]
- 끓는 물에 소금을 한 줌 넣고 스파게티 면을 포장지에 표시된 시간만큼 삶는다.
- 차가운 팬에 올리브 오일을 두르고 편썰기한 마늘과 페페론치노를 넣어서 볶는다.
- 재료를 볶은 팬에 면 삶은 물을 좀 섞으면 그게 소스가 된다.
- 삶아낸 면을 소스에 넣어 잘 섞는다. 그 과정에서 면수를 좀 더 추가한다.
- 섞어낸 면을 접시에 담고 다진 파슬리를 뿌려 내면 된다.
처참한 실패의 추억