강원도 인제뿐 아니라, 평창, 횡성, 홍천, 문막, 용인 등 전국의 자작나무들이 허리가 굽어 있다.최병성
인공림 15.5% 통계조차 과하게 부풀려졌다
그간 산림청은 인공림이 36%라고 주장해 왔다. 국토지리정보원의 국토지도집에 따르면 현재 인공림의 공식 데이터는 15.5%에 불과한데 그 조차도 부풀려진 값이다. 산림청이 조림한 나무 중 살아남은 인공림은 더 보잘것없기 때문이다.
인공림의 데이터는 산림청의 'FGIS 산림공간정보서비스'에서 확인이 가능하다. 정밀한 위성사진을 찍어 나무의 종류를 판독해 만든 결과다.
부산대 홍석환 교수는 산림청의 'FGIS 산림공간정보서비스' 전체를 오랜 시간 분석한 결과, 우리 숲 전체 중 인공림 면적은 17%에 불과하다고 내게 알려왔다. 당시엔 산림청의 인공림 통계 36%와 너무 큰 차이라 믿어지지 않았다. 그런데 최근 국토지리정보원에서 대한민국 산림의 공식 인공림 면적이 15.5%라고 낸 자료를 통해 이를 확인했다.
국토지리정보원의 인공림 산출 역시 산림청의 'FGIS 산림공간정보서비스'를 이용한 것이었다. 홍석환 교수와 국토지리원의 많은 전문가들이 산출한 인공림 면적이 거의 일치한다. 그런데 산림청은 자신들이 만든 동일한 프로그램을 이용했음에도 불구하고 국토지리원의 인공림 면적 15.5%의 두 배가 넘는 36%라고 이야기해왔다. 조림 실패를 감추기 위해 인공림 통계를 부풀린 것은 아닌지 산림청의 해명이 필요한 부분이다.
더 중요한 문제가 숨어 있다. 인공림 면적을 산출하는 산림청의 'FGIS 산림공간정보서비스'에 인공림 면적이 부풀려져 있다는 점이다. FGIS 산림공간정보서비스는 정밀한 항공 촬영을 통해 숲에 자라는 나무들을 표시하는 것이다.
실제 숲에 살아가고 있는 조림목과 산림청의 'FGIS 산림공간정보서비스'의 인공림 면적에 왜 차이가 있는지 FGIS 관련 전문가에게 물었다. 인공림은 실제 항공 촬영 사진이 아니라, 수년 전 자신들이 조림했던 조림 대장으로 그려 넣는다는 답이 돌아왔다. 그의 설명을 들으니, 조림 후 이미 고사되어 사라진 나무들이 'FGIS 산림공간정보서비스'에 인공림 면적으로 둔갑되어 있는 이유를 알 수 있었다.
산림 현장을 통해 확인해 봤다. 충북 제천시 백운면에 있는 삼봉산이다. 2005년경 싹쓸이 벌목 후 조림했다. 그러나 조림목 대부분이 고사했다. 15년 만인 2020년 다시 벌목하고 또 조림했다. 이번엔 상봉산의 중턱까지만 재조림을 했다.