나무들을 벌목한 후 숲 속에 임도를 만들었는데 곳곳이 무너져 내리고 있다. 이게 과연 정상적인 산림 관리일까?최병성

산림청은 대한민국이 조림에 성공한 국가라고 주장해 왔다. 그러나 산림청이 조림했다는 인공림은 전체 숲 가운데 겨우 15.5%다. 나머지 84.5%는 자연이 스스로 키운 천연림이다. 국토교통부 산하 국토지리정보원이 국내 전문가들과 함께 제작한 <대한민국 국가지도집Ⅱ>(2020년)에 따르면 산림청이 지난 65년 동안 조림한 인공림은 고작 15.5%에 불과했다.

1960년부터 조림한 결과가 오늘 우리 숲의 15.5%에 불과하다. 그 많은 나무가 사라졌다.국토지리정보원

반면, 산림청 임업통계표에 따르면, 대한민국 전체 숲 628만 7천 ha 중 천연림은 402만 4천 ha, 인공림은 226만 3천 ha이다. 산림청은 인공림이 전체 숲의 36%라고 강조한다. 산림청이 인공림의 면적을 부풀려 왔던 것이다.

산림청이 매년 발표하는 임업통계표에 인공림이 36%다. 산림청

산림청은 해마다 발행하는 임업통계표에 조림면적을 발표해왔다. 1960부터 2023년까지 임업통계표에 기록된 조림 면적을 모두 합해보았다. 490만 2천 ha다. 이는 대한민국 전체 숲 면적인 629만 ha의 78%에 해당한다.

산림청이 매년 발행하는 임업통계 자료를 찾아 조림 면적을 모두 합해보았다. 우리 숲의 78%를 조림했다. 그러나 조림한 대부분의 나무가 사라졌다.산림청

지난 65년 동안 우리 숲 면적의 78%에 이르는 엄청난 면적을 조림했다. 그러나 현재 살아남은 나무들인 인공림은 전체 숲의 15.5%에 불과하다. 나머지 84.5%가 자연이 스스로 만든 천연림이다. 국가는 조림에 실패했지만, 자연이 스스로 회복한 숲임을 의미한다.

인공림 15.5%에 숨겨진 슬픈 진실

인공림 15.5%에 숨겨진 참혹한 진실 두 가지를 설명하고자 한다. 첫째, 현재 인공림 15.5%를 이루는 나무들은 낙엽송이라 부르는 일본잎갈나무, 잣나무, 리기다소나무, 자작나무 등이다. 그런데 이 나무들마저 대부분 고사 중이다.

산림청의 임업 통계 자료에 의하면 지난 60여 년간 가장 많이 조림한 나무가 낙엽송, 리기다소나무, 잣나무다. 그러나 현실은 참혹하다.산림청

둘째, 국토지리정보원이 산림청의 'FGIS 산림공간정보서비스' 프로그램을 이용해 산출한 인공림의 정확한 통계는 15.5%다. 산림청의 'FGIS'에 기록된 수종과 내가 현장에서 직접 조사한 수종을 비교해 보았다. 인공림 면적이 과하게 부풀려져 있음을 확인할 수 있었다. 결국 지난 65년 동안 산림청이 조림해온 나무 중 실제 우리 숲에 살아남은 인공림은 15.5%조차 되지 않는다.

인공림 15.5%를 이루고 있는 일본잎갈나무, 잣나무, 리기다소나무, 자작나무의 진실을 하나씩 살펴보자. 하늘 높이 솟은 커다란 낙엽송들이 썩어가고 있다. 40~50년 된 큰 나무들임에도 고사됐다. 나무의 썩은 정도가 고사된 지 수년째임을 보여준다. 이게 지금 우리 숲의 현실이다.

조림한 지 50여 년쯤 된 큰 낙엽송들이 고사되어 썩어가고 있고 주변은 활엽수들이 덮고 있다. 이게 우리 숲의 현실이다.최병성

이곳만이 아니다. 낙엽송의 고사 현장은 전국 많은 숲에서 목격되고 있다. 지난 65년 동안 산림청이 전국 모든 숲에 낙엽송을 조림했기 때문이다.

집단 고사가 진행 중인 낙엽송 숲. 국민 혈세로 조림했는데 혈세만 허공으로 날아가고 숲은 엉망이 되었다.최병성

낙엽송의 고사가 전국에서 벌어지는 일반적인 현상임은 카카오맵 항공사진에서 쉽게 확인된다. 항공사진에서 여기저기 노란 점처럼 흩어져 있는 것이 단풍 든 낙엽송이다. 낙엽송은 활엽수 잎이 다 떨어진 늦가을에 노랗게 단풍이 들기 때문에 쉽게 구분할 수 있다.

노란 점이 50여 년 전 조림한 낙엽송이다. 밀집해 심은 낙엽송 조림지인데, 대부분 고사하고 극히 일부만 남았다. 우리 활엽수들이 낙엽송을 밀어낸 것이다.카카오맵
낙엽송의 처참한 조림 실패는 전국 숲에서 쉽게 찾을 수 있다. 낙엽송은 강원도 일부 지역을 제외하곤 우리나라 기후와 지형에 맞지 않는 수종이다. 결국 산림청이 우리 숲을 망쳐 온 것이다.카카오맵

지금까지 산림청은 주변 나무들을 싹쓸이 벌목하고 낙엽송을 밀집으로 심어왔다. 그런데 낙엽송이 점으로 보이는 이유는 조림한 낙엽송들이 다 고사되고 일부만 살아남았기 때문이다. 낙엽송을 심기만 하고 가꾸지 않아서일까? 아니다. 고사된 낙엽송 주변에서 참혹한 모습의 참나무와 층층나무와 산벚나무 등을 쉽게 볼 수 있다. 경제 수종인 낙엽송을 키우겠다며 활엽수들을 열심히 잘라내는 숲가꾸기를 해왔던 것이다.

그러나 결과는 정반대다. 활엽수들은 산림청의 숲가꾸기 학살을 이겨내고 큰 나무로 성장했지만, 낙엽송은 산림청의 숲가꾸기 정성에도 불구하고 모두 고사 중이다. 우리 숲의 기후와 지형에 일본 나무인 낙엽송이 맞지 않기 때문이다.

참혹한 모습의 활엽수들이다. 산림청이 낙엽송을 키운다며 그동안 활엽수들을 계속 잘라낸 결과가 바로 이 모습이다. 숲가꾸기라는 미명 아래 숲을 파괴하는 산림청이다.최병성

지난 60여 년간 심어 온 낙엽송 대부분이 고사되어 사라지고 강원도 평창과 태백 등 일부 지역에서만 제대로 살아간다. 낙엽송은 우리 지형에 맞지 않는 나무임이 이미 오래 전에 입증됐다. 그런데 산림청은 오늘도 건강한 활엽수림을 싹쓸이 벌목하고 또 낙엽송을 심고 있다.

지난 8월 13일 촬영한 청주의 산림경영 현장이다. 벌목과 조림을 위해 수많은 임도를 만들었다. 벌목과 임도 건설로 산사태 위험이 높아지자 이번엔 사방댐을 곳곳에 만들었다. 임도 1km 건설비용이 약 3억 원, 사방댐 공사 비용이 개당 약 3억 원이다. 앞으로 고사될 나무들을 조림하며 임도와 사방댐 공사로 또 다른 이익을 챙겨 온 셈이다.

싹쓸이 벌목 후 낙엽송과 소나무를 조림하고 끝없는 임도를 만들었다. 벌목과 임도로 인해 산사태 발생 위험이 높아지자 사방댐을 곳곳에 만들었다. 최병성

재선충 감염되어 죽어가는 잣나무

마치 산불이 지나간 듯 숲이 시뻘겋게 타 죽었다. 소나무 재선충으로 죽어가는 잣나무들이다. 이곳은 지난 7월 촬영한 북한강의 청평댐 인근 숲의 모습이다. 재선충 확산이 아주 심각하다. 재선충은 나무 조직 중 도관(수분, 영양분 통로)을 막아 말라 죽게 만드는데, 잣나무는 소나무보다 도관 구조가 상대적으로 좁아 재선충에 더 취약하다.

소나무재선충에 감염되어 고사가 진행 중인 청평댐 인근의 잣나무림이다. 잣나무 조림이 결국 재선충이라는 대재앙을 부른 것이다.최병성

오래전 이곳에 자라던 활엽수를 베어내고 잣나무를 조림한 결과가 오늘 소나무재선충이라는 재난을 초래했다. 과연 산림청의 잣나무 조림은 성공한 정책일까?

산림청이 조림한 나무 중 가장 흔하게 볼 수 있는 게 바로 리기다소나무다. 리기다소나무는 옹이가 많아 목재로써 가치가 없다.


골프장 확장 사업으로 논란 중인 경기도 고양시의 산황산에서 나무 나이를 조사해 보았다. 리기다소나무는 55살이다. 이곳이 55년 전에 리기다소나무를 조림한 지역임을 의미한다. 리기다소나무 바로 곁에 있는 상수리나무의 나이는 36살이었다.

나무 굵기를 비교해보았다. 55살인 리기다소나무의 지름은 21cm에 불과한데, 심지 않아도 저절로 자란 상수리나무는 리기다소나무 보다 훨씬 큰 36cm였다. 50여 년 전 산림녹화를 위해 심은 리기다소나무는 30살이 지나면 성장을 거의 멈춘다. 결국 숲의 탄소흡수 능력이 떨어질 뿐만 아니라 목재로써 가치도 없다. 미래를 보지 못한 성급한 조림이 오늘 숲의 건강성마저 저해하고 있다.

55년 전 조림한 리기다소나무는 대부분 참나무에 밀려 고사가 진행 중이다. 쓸모없는 나무를 전국 산림에 과도하게 심었다. 미래를 보지 못하는 조림이 대한민국 숲을 망친 것이다.최병성

그동안 산림청은 나무를 심지 않으면 숲에 좋은 나무가 자랄 수 없다고 주장해왔다. 그러나 산림청이 65년간 조림해 온 결과가 인공림 15.5%에 불과하고, 그 마저도 고사 중이다. 우리 숲의 84.5%가 천연림이라는 통계는 '숲은 자연 스스로 만들어 가는 것'임을 보여준다.

산림청 홈페이지에 자연림이 자연 생태계가 더 뛰어난 좋은 숲임을 인정하고 있다. 자연은 스스로 자연림으로 회복되는 것을 그동안 산림청이 망쳐온 것이다.산림청

산황산에서 골프장 사업을 추진하는 사업자는 '이곳에 무덤이 많아 이미 훼손된 지역'이라고 환경영향평가서를 작성했다. 그러나 현실은 정반대였다. 이곳이 과거 마을 뒷동산인 관계로 무덤이 많았던 것은 사실이다. 지난 17일 산황산에서 봉분 위로 치솟은 커다란 상수리나무와 산벚나무들을 볼 수 있었다. 자연 스스로 인간의 파괴와 리기다소나무 조림을 극복하고 건강한 숲으로 회복했다.

무덤 봉분 위로 솟아오른 커다란 참나무들이다. 자연은 스스로 숲을 만들어 간다. 이게 진실이다.최병성

신공항 건설이 추진 중인 부산 가덕도를 다녀왔다. 지난 7월 10일, 가덕도 숲에 들어가니 곳곳에 팻말들이 꽂혀 있었다. 이곳에 공항이 건설되니 묘를 이장하라는 안내문이었다. 1998번이라는 번호가 이곳에 많은 묘가 있음을 보여준다. 그러나 자연은 공동묘지의 봉분들을 무시하고 원시림 같은 크고 울창한 숲을 이뤄냈고, 천연기념물 팔색조와 수많은 생명들이 찾아오는 보물이 되었다. 사람들이 인공림을 심지 않았음에도 말이다.

원시림 같은 가덕도 숲 속 모습. 그러나 이곳은 과거 공동묘지였다. 사람이 나무를 심지 않았음에도 팔색조가 찾아오는 생명의 숲으로 회복되었다. 자연의 힘이다.최병성

허리 굽은 자작나무

산림청이 최근 가장 많이 조림한 나무 중 하나가 자작나무다. 산림청은 명품 숲이라며 자작나무를 전국에 조림해왔다. 그러나 국내 최고 명품 숲이라 자랑하던 인제 자작나무 숲이 폭설에 허리가 휘며 흉물로 전락했다.

지난 2월 찾아간 인제 자작나무 숲, 허리가 굽어 쓰레기 숲으로 전락했다. 대한민국에서 자작나무가 자랄 수 있는 식물 한계선인 인제조차 자작나무가 맞지 않다. 그런데 산림청은 전국에 자작나무를 심어왔다. 조림의 이름으로 우리 숲을 파괴한 것이다.최병성

강원도 인제의 자작나무만이 아니다. 평창, 횡성, 홍천, 원주, 용인 등 전국의 자작나무들이 허리가 굽어 있다. 주변의 참나무들은 멀쩡한데 오직 자작나무만 굽어 있음은 자작은 대한민국 숲에 심으면 안되는 나무임을 말해준다.

강원도 인제뿐 아니라, 평창, 횡성, 홍천, 문막, 용인 등 전국의 자작나무들이 허리가 굽어 있다.최병성

인공림 15.5% 통계조차 과하게 부풀려졌다

그간 산림청은 인공림이 36%라고 주장해 왔다. 국토지리정보원의 국토지도집에 따르면 현재 인공림의 공식 데이터는 15.5%에 불과한데 그 조차도 부풀려진 값이다. 산림청이 조림한 나무 중 살아남은 인공림은 더 보잘것없기 때문이다.

인공림의 데이터는 산림청의 'FGIS 산림공간정보서비스'에서 확인이 가능하다. 정밀한 위성사진을 찍어 나무의 종류를 판독해 만든 결과다.

부산대 홍석환 교수는 산림청의 'FGIS 산림공간정보서비스' 전체를 오랜 시간 분석한 결과, 우리 숲 전체 중 인공림 면적은 17%에 불과하다고 내게 알려왔다. 당시엔 산림청의 인공림 통계 36%와 너무 큰 차이라 믿어지지 않았다. 그런데 최근 국토지리정보원에서 대한민국 산림의 공식 인공림 면적이 15.5%라고 낸 자료를 통해 이를 확인했다.

국토지리정보원의 인공림 산출 역시 산림청의 'FGIS 산림공간정보서비스'를 이용한 것이었다. 홍석환 교수와 국토지리원의 많은 전문가들이 산출한 인공림 면적이 거의 일치한다. 그런데 산림청은 자신들이 만든 동일한 프로그램을 이용했음에도 불구하고 국토지리원의 인공림 면적 15.5%의 두 배가 넘는 36%라고 이야기해왔다. 조림 실패를 감추기 위해 인공림 통계를 부풀린 것은 아닌지 산림청의 해명이 필요한 부분이다.

더 중요한 문제가 숨어 있다. 인공림 면적을 산출하는 산림청의 'FGIS 산림공간정보서비스'에 인공림 면적이 부풀려져 있다는 점이다. FGIS 산림공간정보서비스는 정밀한 항공 촬영을 통해 숲에 자라는 나무들을 표시하는 것이다.

실제 숲에 살아가고 있는 조림목과 산림청의 'FGIS 산림공간정보서비스'의 인공림 면적에 왜 차이가 있는지 FGIS 관련 전문가에게 물었다. 인공림은 실제 항공 촬영 사진이 아니라, 수년 전 자신들이 조림했던 조림 대장으로 그려 넣는다는 답이 돌아왔다. 그의 설명을 들으니, 조림 후 이미 고사되어 사라진 나무들이 'FGIS 산림공간정보서비스'에 인공림 면적으로 둔갑되어 있는 이유를 알 수 있었다.

산림 현장을 통해 확인해 봤다. 충북 제천시 백운면에 있는 삼봉산이다. 2005년경 싹쓸이 벌목 후 조림했다. 그러나 조림목 대부분이 고사했다. 15년 만인 2020년 다시 벌목하고 또 조림했다. 이번엔 상봉산의 중턱까지만 재조림을 했다.

제천 백운면의 삼봉산이다. 2005년경 싹쓸이 벌목 후 조림했다. 그러나 조림목들이 대부분 고사했다. 15년 만인 2020년 경 벌목하고 또 벌목하고 조림했다. 국민 혈세로 숲을 망쳐 온 현장이다.구글어스

산림청의 'FGIS 산림공간정보서비스'에는 삼봉산에 어떤 나무들을 기록하고 있을까? 삼봉상 정산 우측의 노란색이 자작나무다. 좌측에 잣나무 숲이 이어져 있고, 중간과 하단부에 낙엽송이 주를 이룬다.

산림청의 인공림 통계를 산출해내는 FGIS 프로그램이다. 삼봉산에 자작나무와 잣나무와 낙엽송 등을 기록하고 있다. 그러나 자작나무가 없다. 잣나무도 없다. 낙엽송도 고사되어 극히 일부에 불과하다. 엄청난 돈을 퍼부어 만든 산림청의 FGIS가 조림 실패를 감추기 위한 가짜였다.산림청 FGIS

눈이 내린 지난 2월 삼봉산 현장을 찾아갔다. 산림청의 'FGIS' 지도에 표기된 자작나무가 없다. 잣나무림도 없다. 낙엽송은 아주 조금 남아 있다. 산림청의 'FGIS'에 표기된 넓은 면적의 낙엽송은 아무리 찾아봐도 없다.

자작나무와 잣나무가 자란다는 삼봉산의 지난 2월 사진이다. 자작나무도, 잣나무림도 없다. 산림청의 FGIS가 인공림 면적을 부풀리기 위해 조작된 것으로 의심된다. ？20년 전 벌목한 중장비들이 헤집은 흔적이 지금도 남아 있다.최병성

그렇다면 지금 이 숲엔 어떤 나무들이 살아가고 있는 것일까? 자세히 살펴봤다. 한결같이 키가 작고 가지가 많은 맹아림이다. 2005년경 싹쓸이 벌목으로 잘려나간 활엽수들이 잘린 그루터기에서 올린 가녀린 나무들이었다.

자작나무와 잣나무가 아니라, 20년 전 잘린 활엽수 맹아들이 숲을 차지하고 있었다. 결국 산림청의 조림이 건강한 숲을 망쳐 온 것이다.최병성

삼봉산의 1969년 사진을 찾아냈다. 삼봉산은 1969년 이미 한 차례 벌목이 이뤄졌다. 삼봉산만이 아니다. 주변 전체가 싹쓸이 벌목으로 참혹하게 파괴되었다.

삼봉산의 1969년 항공사진이다. 삼봉산뿐 아니라 주변의 숲이 싹쓸이 벌목으로 초토화되었다.국토지리정보원

그동안 우리는 벌거숭이 산을 산림청이 조림해 오늘의 푸른 산이 되었다고 생각해 왔다. 착각이다. 산림청의 역사는 대한민국 숲을 파괴해 온 벌목의 역사다. 우리 숲에 겨우 30~40살 정도의 나무들이 자라는 이유가 바로 이 때문이다. 산림청은 50여 년 전의 조림 실패를 지금 또 반복하고 있는 것이다.

금산 두지리 현장이다. 카카오맵 항공사진에 따르면, 2006년, 2008년, 2010년, 2011년 연이어 벌목이 이뤄졌다. 산 능선부의 일부 소나무를 제외하곤 모두 활엽수림이었다.

2008년, 2009년, 2011년 연속 벌목이 진행된 금산 두지리 현장카카오맵

1번 사진을 보면, 활엽수림 속에 노란 점선 안에 낙엽송이 조금 남아 있는 게 보인다. 이곳에 50여년 전 낙엽송을 조림했지만, 대부분 고사하고 활엽수림이 된 조림 실패지를 의미한다. 4번 사진에 하얀 점들이 보인다. 산벚꽃이 활짝 핀 모습이다.

지난 4월 금산 두지리로 달려갔다. 산림청이 조림했다는 소나무는 이미 사라지고 활엽수들로 가득했다.

벌목하고 조림한 소나무는 모두 사라지고 원래 이곳에 자라던 활엽수 맹아림이 되었다. 그리고 지난 4월, 사방에 산벚꽃이 활짝 핀 모습을 직접 확인했다.최병성

문제는 산림청의 'FGIS 산림공간정보서비스'였다. 산벚꽃이 활짝 핀 활엽수림을 소나무림으로 표시하고 있다. 2011년 이곳을 벌목하고 소나무를 조림했다고 조림 대장에 기록하고 있기 때문이다. '금산군 진산면 두지리 산5-1' 주소는 동일한데, 산림청 FGIS에 기록된 나무와 숲에 살아가는 나무 종류가 완전히 달랐다.

산림청은 전국 산림의 수종을 조사한 FGIS 프로그램을 만들기 위해 엄청난 예산을 투입했다고 한다. 그런 FGIS가 인공림의 통계를 부풀려 산림청의 조림 실패를 은폐하는 수단으로 전락했다.

소나무는 벌목하지 않은 능성 일부에만 남아 있을뿐인데, 산벚꽃과 활엽수가 가득한 곳 전체를 소나무림으로 표기했다. 엄청난 혈세를 퍼부어 만든 산림청의 FGIS가 산림청의 조림 실패를 은폐하기 위한 수단이 되었다.산림청

다음은 강원도 원주 문막이다. 국토지리정보원에서 20년 전인 2005년 9월 28일 촬영된 사진을 찾아냈다. 산불 발생 후 복원한다며 불타지 않은 활엽수까지 싹쓸이 벌목했다. 지금은 어떤 모습일까? 산림청의 'FGIS 산림공간정보서비스'에는 '자작나무'로 표시되어 있다. 벌목 후 자작나무를 조림했던 것이다.

20년 전인 2005년 대면적의 숲이 싹쓸이 벌목으로 사라진 원주 문막 취병리의 모습을 국토지리정보원에서 찾아냈다.국토지리정보원
동일한 장소의 산림청 FGIS엔 대규모의 자작나무 인공림으로 표시되어 있다. 그러나 현실은 전혀 달랐다.산림청FGIS

지난 5월 이곳을 살펴보았다. 자작나무는 하단부와 능선에 극히 일부만 남아 있을 뿐이었고, 그마저도 허리가 굽은 쓰레기 숲이 되어 있었다. 자작나무 곁의 나무들은 20년 전 잘린 활엽수들의 그루터기에서 싹이 난 맹아림이다. 이게 오늘 대한민국 숲의 현실이다.

산림청이 벌목 후 조림한 자작나무는 거의 다 고사되었고, 남아있는 일부 자작은 허리가 굽어 쓰레기가 되었다. 그러나 산림청 통계에는 자작나무 인공림으로 표기되어 국민을 속이고 있다.최병성

처참한 조림 실패 국가 대한민국

산림청의 기본 임무는 나무를 심고 가꾸는 일이다. 그러나 산림청의 조림 65년의 결과는 인공림 15.5%다. 이 15.5%도 부풀려진 통계에 불과하다. 심지어 인공림 15.5%를 차지하는 낙엽송, 잣나무, 리기다소나무, 자작나무 역시 심각한 위기 상태다.

오늘 대한민국의 숲은 산림청이 조림한 나무들은 고사하고, 자연이 스스로 만들어 온 천연림이 대부분이다. 최근 산사태, 산불, 소나무재선충이 확산되는 이유는 기후변화에 따른 자연재해가 아니다. 자연 스스로 회복하는 건강한 숲에 인간이 개입해 벌목과 임도와 숲가꾸기라는 재난의 씨를 뿌렸기 때문이다.

산림경영이라는 미명 아래 자행되는 대한민국 숲 학살을 당장 멈춰야 한다. 인공림 15.5%라는 참혹한 결과는 지난 65년 동안 조림에 투입한 수십조 원이 허공으로 사라진 것을 의미한다. 더 이상 잘못을 반복하면 안된다. 산림청의 벌목과 조림, 임도, 숲가꾸기의 진상 조사를 위한 TF를 구성해야 한다. 산사태와 산불로부터 국민의 안전을 지킬 수 있는 유일한 방법이다.
덧붙이는 글 다음엔 220만 산주와 66%의 사유림이라는 숫자를 가지고 국민을 속여 온 산림청의 거짓말을 공개합니다. 산림을 경영하는 산주는 극히 적고, 산림조합을 통한 대리경영이 대한민국 숲을 망쳐 온 진실을 파헤칩니다. 산림조합만 배불리는 숲이 아니라, 산주들이 잘 사는 숲이 되는 길을 찾아내겠습니다. 많은 산주님들의 제보를 기다립니다. 제보는 cbs5012@hanmail.net로 알려주세요.
최병성 리포트
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

