중앙일보

8월 19일 중앙일보 6면 기사윤석열 정부가 체코 원자력발전소 수주를 위해 우리나라가 원전 1기를 수출할 때마다 미국 웨스팅하우스에 8억 2500만 달러(약 1조 1400억원)의 이익을 보장하는 계약을 맺은 사실이 뒤늦게 드러났다.한국수력원자력을 대표로 하는 팀 코리아가 지난해 7월 웨스팅하우스와 프랑스전력공사를 제치고 체코 원전 사업 우선협상대상자로 선정되자 웨스팅하우스는 한국형 원전이 자사의 기술에 기반한 것이라며 자국 법원에 지식재산권 소송을 제기했다.한수원과 웨스팅하우스는 지난 1월 16일 협상 타결을 선언했지만, 협상의 세부사항은 공개되지 않았다.그런데 서울경제가 확보한 한수원과 웨스팅하우스의 협정서에 따르면, 한수원은 한국형 원전을 수출할 때 1기당 6억 5000만 달러(약 9000억 원)어치의 물품 및 용역 구매 계약을 웨스팅하우스에 제공하고 1억 7500만 달러(약 2400억 원)의 기술 사용료를 납부해야 하는 것으로 나타났다.협정서에는 한국 기업이 소형모듈원전(SMR) 등을 포함한 모든 차세대 원전을 독자 수출하려면 웨스팅하우스의 기술 자립 검증을 통과해야 한다는 조항도 포함됐다.한국에 불리한 계약 조건은 이뿐만이 아니다. 웨스팅하우스는 체코와 사우디아라비아 소재 원전 연료는 100% 공급하고 나머지 지역에 대해서는 50%를 공급하는 방식으로 향후 한국형 원전에 쓰일 연료의 공급권도 보장받았다.웨스팅하우스는 1957년 미국 쉬핑포트에 세계 최초의 상업용 원전을 건설한 회사다. 우리나라 최초의 상업용 원전도 웨스팅하우스의 기술 전수로 시작됐다.그러나 한수원의 이번 계약은 전례와 비교해 봐도 우리나라에 지나치게 불평등한 측면이 많다. 한수원과 한전이 1997년 웨스팅하우스 전신 기업인 ABB-CE와 라이선스 계약을 맺을 때는 10년 간 기술 사용료로 약 3000만 달러를 지급하기로 했었다.이번에는 기간이 아니라 원전 1기 수출할 때마다 지불하는 방식으로 바뀌었고, 계약 기간도 50년에 달한다.이 때문에 윤석열 정부가 '체코 원전 수주'라는 성과를 급조하려다가 지나치게 불리한 조건으로 웨스팅하우스와의 소송을 마무리한 게 아니냐는 비판을 피할 수 없게 됐다.익명의 원전 업계 전문가는 서울경제에 "원전 건설 비용의 상당수는 단순 건설 및 인건비이고 핵심 설비에 드는 돈은 3분의 1 남짓에 불과하다"며 "국내 기업이 수주한 계약임에도 불구하고 이 3분의 1을 다시 웨스팅하우스와 나눠 먹어야 하는 셈이라 핵심 설비 경쟁력 확보 측면에서도 한국 측에 매우 불리하다"고 평가했다.반면, 또 다른 익명의 원전업계 관계자는 중앙일보에 "트럼프 미국 대통령이 미국 내 원전을 4배 수준으로 늘린다는 계획을 밝힌 만큼 한국 기업의 미국 시장 진출에도 도움이 될 수 있다"고 말했다.현대건설이 윤석열 정부 시절 대통령 관저 공사를 해준 대가로 800억 원 규모의 영빈관 공사 수주를 약속받은 정황이 포착됐다.한겨레에 따르면, 윤석열 정부 출범 후 현대건설은 대통령 경호처로부터 미군 반환 예정인 용산 대통령실 앞 부지에 지상 3~4층, 지하 3~4층 규모의 영빈관을 신축하는 공사 수주를 약속받았다.현대건설은 2022년 7월께 건물 조감도를 작성해 경호처에 전달하고 기초 설계 작업을 마쳤다. 경호처는 지난해 초까지 영빈관 신축을 목표로 절차를 진행했으나 2024년 4월 총선 이후 여소야대 국회가 재연되자 국회로부터 영빈관 공사 예비비 사용 승인을 받기 어렵다고 판단하고 작업을 중단했다.현대건설은 관저 이전 예산이 부족한 상황에서 한남동 대통령 관저의 경호초소와 스크린 골프장 등의 건축을 주도했는데, 공시 비용을 떠안는 조건으로 영빈관 신축 공사를 수주한 게 아니냐는 의혹이 일고 있다.김건희 특검팀은 최근 이런 정황을 포착하고 용산 대통령 관저 공사 등을 관장했던 김종철 전 대통령 경호처 차장을 출국금지했다. 김종철은 육사 동기인 현대건설 이아무개 자문역과 논의해 계획을 실행한 것으로 알려졌다.특검팀 수사 대상으로 김종철과 윤석열 전 대통령의 최측근 김용현 전 경호처장이 떠오른다.현대건설 측은 처음엔 한겨레에 "공식적으로 파악할 수 있는 루트에서는 영빈관 신축 공사 수주를 약속받았다는 그런 사실이 없다"고 했다가 나중에는 "건물 조감도를 경호처의 요청에 의해 제출한 사실은 맞지만 그 이후에 설계에 착수했다는 건 사실이 아니다"라고 해명했다고 한다.익명의 검찰 간부는 "현대건설과 대통령 직속 조직 간의 계약을 대통령이 결재하지 않았을 가능성은 거의 없다"며 "리모델링 공사를 무상으로 제공받고 그 대가로 현대건설에 영빈관 공사 기회를 제공해주려 했다면 뇌물 혐의가 성립된다"고 말했다.이재명 대통령의 국정 지지율이 2주 연속 하락하며 51.1%에 이르렀다는 여론조사를 놓고 해석이 분분하다.리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 11일부터 14일까지 전국 성인 2003명을 대상으로 조사한 결과에 따르면 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 지난주 56.5%보다 5.4%포인트, 2주 전 63.3%보다 12.2%포인트 하락했다.부정 평가는 전주 38.2%에서 6.3%포인트 오른 44.5%를 기록했다.특히 수도권과 20대, 중도층에서 대통령 지지율 하락이 두드러졌다. 경기·인천 지역의 긍정 평가는 전주보다 11%포인트 떨어진 50.9%를 기록했고, 서울도 6.2%포인트 하락한 48.4%였다. 20대는 9.1%포인트 떨어진 34.4%, 중도층은 6.6%포인트 하락한 52.2%를 나타냈다.민주당 지지율도 39.9%로 전주보다 8.5%포인트 급락해 정권 출범 후 최저치를 기록했다. 반면 국민의힘 지지율은 36.7%로 6.4%포인트 상승하며 민주당과의 격차가 3.2%포인트로 좁혀졌다.리얼미터는 "민주당 강성 지지층 중심의 정책이 중도층의 이탈을 초래한 것으로 보인다"며 "충청· 서울 등 집중호우 피해가 컸던 지역에서 하락폭이 두드러진다"고 분석했다.신문들은 지지율 하락의 핵심 원인으로 조국 전 조국혁신당 대표에 대한 광복절 특별사면과 상장주식 양도소득세 부과 대상 확대 논란을 꼽았다.정청래 민주당 대표가 송언석 국민의힘 비상대책위원장과 마주 앉고도 악수를 거부하며 "사람하고만 악수한다"는 메시지를 지속하는 것도 거부감을 키웠다는 분석이다.익명의 여당 의원은 경향신문에 "(정 대표가) 국민의 힘에 대해(내란 세력과) 절연하라고 할 수는 있지만, (야당 대표와) 악수도 안 하는 것은 태도의 문제로 비쳐 중도층 유권자들은 심하다고 볼 수 있다"며 "불필요한 일을 키웠다. (이제는) 악수 자체가 뉴스가 됐다고 말했다.반면, 부승찬 민주당 대변인은 "어떤 변수로 지지율이 하락했다고 단정하긴 어렵다"며 "일시적 현상으로 조만간 회복될 것"이라고 밝혔다.리얼미터 조사는 무선 자동응답전화 조사 방법으로 진행됐으며 대통령 국정수행 평가 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%포인트, 응답률은 5.2%다. 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 응답률은 4.7%다. 자세한 내용은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.이재명 대통령이 18일 국무회의에서 정성호 법무부 장관에게 민감한 핵심 쟁점 사안의 경우 국민에게 충분히 내용을 알리는 공론화 과정을 반드시 거쳐야 한다고 당부했다.신문들은 이 대통령의 발언이 여당의 '검찰개혁 속도전'에 우회적으로 우려를 표시한 것으로 대체로 해석했다.강유정 대통령실 대변인에 따르면, 이 대통령은 "어떤 민감한 핵심 쟁점이 있다면 들어보고 충분히 이 쟁점들이 더 많이 공론화되고 사람들 사이에서 갑론을박 될 수 있도록 이 과정을 거쳐야 하는 것이 더 옳다고 생각한다"고 말했다.최근 정청래는 민주당 검찰개혁특별위원회 등을 출범시켜 추석 전 검수완박(검찰 수사권 완전 박탈) 입법을 완료하겠다고 밝혔다.익명의 여권 관계자는 경향신문에 "대통령 말씀은 검찰개혁과 관련해서 대국민 소통과 설명을 강화하라는 취지였다"면서 "검찰 개혁은 국회 입법 사안인데, 이를 정부나 대통령실이 직접적이고 구체적으로 언급할 경우 오해를 살 수 있어 돌려 말한 것"이라고 설명했다.익명의 또 다른 여당 관계자도 동아일보에 "이 대통령이 정청래에게 '당 대표 선거가 끝났는데 이젠 천천히 꼼꼼하고 세심하게 준비하라'고 메시지를 던진 것 아니겠느냐"고 해석했다.검찰 개혁의 필요성에 이견은 없으나 "제도의 안착까지는 시간이 걸리고, 속도전으로 인한 부작용도 고려해야 한다"는 이 대통령의 취임 30일 기자회견 기조에서 변한 게 없다는 취지다.국민의힘의 새 대표를 뽑는 전당대회를 사흘 앞두고 20일부터 선거인단 투표가 시작된다.탄핵 반대파인 김문수·장동혁 후보가 앞서가는 가운데 탄핵 찬성파인 안철수·조경태 후보는 단일화가 안되면 승산이 없다는 분석이 지배적이다.한국갤럽이 12일부터 14일까지 진행한 휴대전화 조사에서는 국민의힘 지지층 223명 중 김문수를 선호한다는 응답이 46%, 장동혁이 21%였다. 탄핵 찬성파인 안철수·조경태는 각각 9%에 그쳤다.조경태는 18일 기자들과 만나 "단일화 방식이나 절차는 안철수가 원하는 대로 하겠다"며 안철수의 화답을 기다렸지만, 안철수는 조선일보에 "당 혁신에는 공감하지만 (후보) 단일화는 하지 않겠다", "당원들이 자연스럽게 표로 단일화를 시켜 줄 것"이라고 거부했다.남은 관심사는 김문수와 장동혁의 결선투표 가능성이다. 22일 전당대회에서 과반 득표자가 나오지 않을 경우 1·2위 후보 간 결선 투표를 거쳐 26일 최종 결정된다.1980년 11월 5일 지미 카터 미국 대통령은 대선에서 공화당 로널드 레이건 후보에게 패했다. 선거인단 수에서 489 대 49로 완패했고, 1896년 그로버 클리블랜드 이후 84년 만에 연임에 실패한 미국 대통령이 됐다.그해 김대중 내란음모 사건의 주범으로 몰려 11월 3일 항소심에서 사형선고를 받은 김대중은 서울구치소에서 카터의 낙선 소식을 듣고 크게 낙심했다. 인권외교를 기치로 내건 카터가 재선해야 그나마 목숨을 구할 가능성이 높다고 보았기 때문이다.그러나 카터는 대선에 패했다고 손을 놓은 게 아니었다. 최우선 현안은 1년 넘게 이란에 인질로 잡혀있는 50여 명의 미국 대사관 인질 석방 협상이었고, 김대중의 구명도 그가 해결할 사안 중 하나였다.그해 11월 10일 전두환 대통령이 자신에게 서한을 보내자 카터는 12월 6일 윌리엄 글라이스틴 주한 미국 대사를 통해 김대중의 사형집행에 우려를 표시하는 편지를 보냈다.18일 국사편찬위원회가 김대중 서거 16주기를 맞아 미 국립문서기록관리청(NARA)이 기밀 해제한 문서철 속에 이 편지가 들어있다고 한다.카터는 "미국 국민과 의회, 정부에서 우려가 크다"며 김대중 사형집행이 한미관계를 심각하게 위협할 수 있다는 점을 경고했다.글라이스틴도 카터의 친서가 미국내 많은 인사의 뜻을 반영한 것이라는 점을 분명히 했다.김대중은 이듬해 1월 23일 대법원에서 사형이 확정되자마자 무기징역으로 감형됐고, 1982년 12월 23일 신병치료 목적으로 미국으로 출국하며 위기를 모면했다.▲ 경향신문 = 수도권·청년·중도 국정 지지율 '급락'▲ 국민일보 = "언론 고의적 왜곡땐 반드시 책임 물어야"▲ 동아일보 = '구직포기' 청년이 대졸, 역대최대▲ 서울신문 = 李, 국방비 '숫자' 들고 트럼프 만난다▲ 세계일보 = 李 "남북합의 가능한 부분부터 이행"▲ 조선일보 = 기계·통조림·포크까지 철강관세 폭탄▲ 중앙일보 = "지지 접었다" 등돌린 보수▲ 한겨레 = 현대건설, 관저 공사 대가 '영빈관 수주' 정황▲ 한국일보 = 서울·중도 흔들… 李 지지율 2주새 12% p↓