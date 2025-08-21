▲
17일(현지시간) 독일 베를린 젠다르멘마르크트 광장에 위치한 베를린 콘서트홀에서 '유럽의 젊은 클래식 음악' 연주를 마치고 음악인들이 내려오고 있다.고정희
음악의 도시 베를린에서 여름 방학이라고 선율이 멈출 수는 없는 법. 지난 17일 일요일 저녁, 베를린 콘서트홀은 특별한 감동으로 가득했다. 오마이 베를린.
해마다 8월이면 베를린 필하모니 등 정규 교향악단들은 순회공연을 떠난다. 그러면 그들이 비우고 간 무대는 청소년 음악가들 차지가 된다. 해마다 8월이면 베를린 콘서트홀에서 '유럽의 젊은 클래식 음악'(Young Euro Classic) 축제가 열린다. "내일의 음악인들이 오늘 연주한다"라는 모토로 25년 전 출발한 프로그램이다.
2주 반 동안 전 세계에서 선발한 최고의 청소년오케스트라들이 베를린 콘서트홀에 모인다. 말이 청소년이지 이미 궤도에 오른 10~20대 음악인들이다. 그들의 연주 실력은 기성 오케스트라에 뒤지지 않는다. 그래서인지 해마다 인기도가 올라가 올해는 관객석 점유율 평균 95%의 기록을 수립했다.
특히 중장년층 사이에 많은 사랑을 받고 있다. 위층 객석에서 내려다보면 허연 머리들이 아래층 객석을 메운 것이 보인다. 전 세계 젊은 음악인들이 내뿜는 신선한 에너지에 끌리듯 모여든 것이다.올해의 마지막 무대는 아프가니스탄 청소년오케스트라가 장식했다. 연주를 마치자, 관객들의 기립박수가 오랫동안 울려 퍼졌다.
침묵을 거부한 음악인들의 여정
현재 포르투갈에 망명 중인 아프가니스탄 청소년오케스트라(Afghan Youth Orchestra in Exile)의 이야기는 한 사람의 비전과 용기에서 시작됐다. 음악가 집안에서 태어나 평생 음악으로 가득한 삶을 살아온 아흐마드 사르마스트 박사. 아프가니스탄 출신으로 카불에서 음악 교육을 받고 모스크바에서 음악학을 전공하고 있을 때 고향에서 내전이 일어났다. 고향으로 갈 길이 막혀버리자, 그는 호주로 망명하여 공부를 계속했다.
낯선 땅에서 힘겹게 적응하며 언젠간 고향으로 돌아가 음악원을 설립하리라는 꿈을 꾸었다. 2010년 마침내 그 꿈을 실현할 수 있었다. 아프가니스탄이 잠시 자유로웠던 시절, 교육부 장관의 전폭적인 지지를 받고 국제적 재정지원을 받아 그해 6월 20일 카불에 아프가니스탄 국립음악원(ANIM)을 열었다.
뜻은 컸지만, 아프가니스탄 정부에서 자율적으로 음악원을 설립하고 운영할 형편이 되지 않았다. 세계은행과 독일 외무부의 재정지원을 받았고 그 외에도 호주와 미국의 음악재단 등에서 많은 후원금을 보냈다. 독일 악기상 전국연합은 컨테이너 두 개에 악기를 가득 채워주었고 독일 공군기가 이를 싣고 카불로 날아갔다. 학생들에게 서양클래식음악과 악기를 가르칠 교원도 여러 나라에서 초대할 수 있었다.
사르마스트 박사의 비전은 남달랐다. 성별, 종족, 종교적 배경, 사회경제적 환경과 관계없이 모든 학생에게 안전한 교육환경을 제공하고자 했다. 특히 전쟁으로 부모를 잃은 고아들과 거리에서 물건을 팔아야 살 수 있는 아이들을 거두어 교육의 기회를 주었다. 아프가니스탄 전통음악과 서양 클래식 음악을 모두 가르치고 일반 학교 교육도 했다. 교육부 장관은 기존 음악학교 학생들도 받아 달라고 요구했다. 결국 기존 음악학교 학생들 반, 거리의 아이들 반으로 합의했다. 이 두 그룹을 한배에 태우고 가는 것은 절대 쉽지 않았지만 어려운 상황이라 서로 뭉쳤다.
그러나 무엇보다 혁신적이었던 것은 여성 음악인들의 육성이었다. 고질적인 남녀 차별도 없애고 아프가니스탄 최초의 여성 지휘자도 배출했다. 6~12학년 여학생들로 구성된 30인조 오케스트라도 결성했다. '빛나다' 또는 '아름답다'는 뜻을 가진 여성의 이름을 따서 조라(Zohra)라 이름 지었다. 아프가니스탄 최초의 여성 음악가도 이름이 조라였고, 페르시아 신화 속 음악의 여신도 조라였다. 그중 누구의 이름을 땄는지는 확실치 않지만 조라 여성 오케스트라는 세계 음악계의 관심을 받았다.