"이 대통령은 26일 그의 제82회 탄신일을 맞아 이기붕씨의 영식 강석군(21)을 양자로 맞여들였다. 6대 독자로 태어난 이 대통령은 이날 상오 10시 30분경 경무대 관저 별실에서 강석군이 처음으로 올리는 술잔을 받음으로써 간략한 입양식을 대신하였는데, 이날 헌상(獻床) 좌석에는 이 민의원의장 부처, 김 대법원장, 전(全) 국무위원 그리고 체한(滯韓) 중인 밴프리트 장군도 참석하였다. 동 좌석에서 문 국무원 사무국장은 강석군의 입양 경위를 간략히 말하고 법적 수속을 마쳤음을 밝혔다."

이승만의 양아들 이강석학생들이 4·19혁명의 주력부대가 된 데는 이강석의 '공'도 작지 않다. 이승만의 82회 생일인 1957년 3월 26일에 이승만의 양자로 선포된 그가 학생들을 반(反)이승만 세력으로 만든 측면도 컸다.이승만이 민의원의장(국회의장) 이기붕의 장남을 입양하는 의식은 사실상의 국가 행사였다. 다음날 발행된 <동아일보> 3면은 "작(昨) 26일은 이 대통령의 제8십2회 탄신일"이라며 "전국 방방곡곡에서는 가가호호 국기를 게양하고 모두 함께 경축"했다고 한 뒤 "이 대통령의 탄신일을 경축하는 3군 분열식은 이날 하오 2시부터 시내 세종로 중부소방서 옆에 미리 마련된 사열대를 중심으로 성대히 거행되었다"라고 기술한다. 이 기사는 이날의 이벤트 중 하나인 입양식을 이렇게 보도했다.규모가 크지는 않았지만, 3부 수장의 참석하에 국가 공식 행사처럼 거행됐다. 이때는 이기붕이 자유당 부통령 후보가 되어 정권 2인자 위상을 굳힌 이듬해였다. 이 의식을 통해 그의 친아들 이강석은 사실상 3인자의 위치에 서게 됐다.1954년부터 1966년까지 동아일보사 논설위원·편집국장 등을 지낸 언론인 우승규(1903~1985)는 1976년 5월 20일자 <동아일보> 4면 칼럼에서 "이 박사를 제1인자라면, 이기붕씨 부부는 제2인 자였고, 강석은 제3인자나 되는 듯이" 행동했다고 그 시절을 기억했다.한국전쟁 휴전으로 78세를 맞은 이승만은 자신의 제사를 지내줄 후계자 문제를 드러내놓고 고민하기 시작했다. 전쟁을 계기로 이승만과 자주 접촉한 백선엽은 <경향신문>에 연재한 회고록인 <군과 나> 제41회에서 "일선의 군부대를 순시하는 도중 이름 없는 무덤들과 마주치면 '저 묘는 어떤 후손이 지켜주고 있을까'라며 감상에 잦아드는 장면을 몇 차례 볼 수 있었다"라며 자신과 이승만이 헬기를 타고 동작동 국립묘지(서울현충원) 터를 찾아내게 됐다고 말했다.이승만이 후계자 문제를 고민하기 시작한 시점은 1951년에 창당된 자유당에 대한 그의 장악력이 높아진 뒤였다. 이승만의 자유당 장악은 대리인인 이기붕을 통해 이뤄졌다. 이때가 1953년경이다. 이기붕이 당권을 쥔 시기부터 이승만이 그 고민을 한 것은 영부인 프란체스카의 최측근인 박마리아를 아내로 둔 이기붕이 아들 이강석을 이승만의 양자로 들이미는 데 유리하게 작용했다.1957년 입양식을 계기로 국회의장인 친부와 대통령인 양부를 두게 된 20대 초반의 이강석은 이 지위를 무절제하게 행사했다. 위의 우승규 칼럼은 그가 "옛날의 왕세자" 같은 대우를 받기도 했다고 말한다.이강석은 가는 데마다 말썽을 일으켰다. 1956년에 육사 16기 생도가 돼 이종찬 현 광복회장, 장세동 전 안기부장, 천용택 전 국방부 장관 등의 동기가 된 그는 1학기만에 그만두고 서울대 법대로 옮겨갔다. 2013년 12월호 <월간조선> '박지만 동기 육사 37기생'에 따르면, 이종찬은 "체력이 약한 편이어서 완전군장을 하고 M1 소총을 들고 행군할 때 무척이나 힘에 부쳐 보였다"라며 이강석의 모습을 기억했다.서울대 법대생들은 왕세자의 편입학을 환영하지 않았다. 입양식 2주 뒤에 발행된 1957년 4월 11일자 <조선일보> 3면에 따르면, 서울대 법대 학생 1400여 명은 그의 편입학을 반대하며 4월 10일에 동맹휴학을 결의했다.그해 3월 31일자 <조선일보> 1면 최하단은 "보도에 의하면 이강석 군의 법대 입학이 소정의 절차, 다시 말하면 입학시험을 거치지 않고 또한 교수회에도 아무 연락 없이 진행되고 있다 해서 학교 내에서 말썽이 일어나고 있다 한다"라고 전했다. 반발을 당해내지 못한 이강석은 결국 서울대를 그만두고 육군 간부후보생을 거쳐 소위로 임관했다.입학 절차를 준수하지 않은 것도 문제지만, 학교에 다니는 그의 태도도 문제였다. 육사 시절에 소총 들기가 버거웠다는 그는 서울대에 등하교할 때는 권총을 차고 다녔다. 1997년 5월 16일자 <동아일보> '대통령의 아들들'은 "강석씨는 아버지 재임 시절 서울대 법대에 편입한 뒤 권총을 차고 학교에 다니는 등 항상 귀하신 몸으로 행세"했다고 기술한다.학교 밖에서도 마찬가지였다. 깡패들이 이강석을 호위했고, 장관들도 굽실거렸다. 그 자신이 위세를 부리며 장관들이 있는 데를 찾아다녔던 것이다. 그는 지위를 과시하는 데 그치지 않고, 이를 이용해 힘없는 사람들을 괴롭혔다. 우승규 칼럼은 "툭하면 사람 치기와 남의 물건 때려 부수어 피해자들은 제법 호소도 못 해보고 화를 당했다"라고 알려준다.