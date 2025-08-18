▲
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 지난 2월 23일 우크라이나 키이우에서 열린 '우크라이나. 2025년' 포럼에서 기자회견을 하고 있다.EPA/연합뉴스
러시아의 요구는 간단히 설명할 수 있다. 동부의 도네츠크와 루한시크는 완전 통제로 확정하고, 남부의 자포리자와 헤르손은 현재 전선에서 동결하자는 구상이다. 이렇게 되면 돈바스에서 크림반도, 러시아 본토로 이어지는 육지 통로가 고정된다.
그 결과는 전장에 바로 반영된다. 러시아는 보급과 방어가 쉬워지고, 우크라이나는 잃은 영토를 되찾기 어려워진다. 겉으로는 싸움이 덜해 보이지만, 전선이 고정되면서 도발과 포격이 반복되고 협상만 길어지는 소모전으로 갈 수도 있다.
여기서 흔히 떠올리는 해법이 있다. 러시아의 영토 요구를 들어주는 대신 우크라이나에 강력한 안전보장을 주는 방식이다. 안타깝지만 이 교환은 외형과 달리 작동하기 어렵다.
첫째 문제는 성질의 차이다. 영토 인정은 한 번 넘기면 되돌리기 어려운 불가역 결정이다. 안전보장은 정권과 의회, 동맹의 변화에 따라 약해질 수 있는 가역 약속이다.
둘째 문제는 집행의 벽이다. 우크라이나가 신뢰할 보장은 유사시 동맹국의 자동 개입, 러시아에 대한 자동 제재, 우크라이나를 향한 장기 군사 지원을 포함해야 한다. 그러나 이런 장치는 러시아의 금선, 즉 나토의 개입과 병력 상주와 양립하기 어렵다.
셋째 문제는 정치와 법의 한계다. 우크라이나에게 영토 양도는 정부 정당성과 전쟁의 희생을 흔드는 결단이다. 무력으로 얻은 영토를 국제적으로 인정하면 유엔 헌장과 국경 불가침 원칙에도 상처가 난다.
결국 영토와 안전보장은 값이 맞지 않는다. 우크라이나가 안전보장을 요구하는 이유는 영토를 대신하려는 것이 아니라 영토 보전을 지키기 위한 최소 장치를 확보하려는 것이다. 반대로 러시아의 영토 요구는 되돌릴 수 없는 보상을 얻으려는 시도다.
이 구조가 바뀌지 않으니 전장의 흐름도 크게 달라지지 않았다. 회담 직후에도 포격과 드론 공격은 계속됐다. 상징은 컸지만 현실은 그대로였다.
알래스카 회담이 남긴 교훈