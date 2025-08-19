핫핑크돌핀스

해양환경단체 핫핑크돌핀스는 2017년 9월 13일 울산지검 고래고기 무단 환부사건의 진실 규명을 촉구하며 담당 검사를 울산지방경찰청에 고발했다.사실 이 보고서는 민정비서관실 M 행정관이 지역 토착비리 관련 민심청취 과정에서 울산 현지의 진행상황을 기재한 것이었고, 고인은 그 사실을 전혀 알지 못하고 있었다. 울산지검은 이 보고서의 매우 정제된 형식과 정확한 내용에 주목하여 작성자가 권부에 속한 전현직 경찰 내지 검찰 공무원일 것으로 추정하면서 이 보고서가 황운하 청장의 김기현 시장 관련 수사 진행에 있어서 결정적 계기 내지 수사를 계속 이어갈 수 있는 동력이 되었다고 보았다. 다만, (아직은 윤석열 검찰총장 취임 이전 시기라서) 울산지검은 이 사건을 더 진행하지 않고 캐비닛에 넣어 둔 상태였다.한편 2017년이 지나고 2018년이 도래하자, 내가 재직하던 민정수석실은 집권 1년차를 돌아보고, 집권 2년차에 유의하여야 할 요소를 점검하여 대통령께 보고를 드리고자 하는 기획을 준비하여 조국 민정수석에게 상신했다. 내가 이 기획의 실무총괄 책임을 맡았다. 나는 기획의 내용을 i) 정부 부처간의 엇박자와 헤게모니 다툼, ii) 고위공직자들의 부적절한 행태 두 파트로 나누었다.정부가 국민들에게 신뢰를 주자면 정책 추진간, 정부부처간 알력이나 갈등을 제어하고 고위공직자들의 비위나 추태를 사전 예방하는 것이 또한 필요하다고 보았다. 그리하여 나는 언론보도 등을 통하여 2017년 5월 이후 이 두 가지 관련 사례들을 샅샅이 수집하여 기초 작업을 했다. 그 다음 민정수석실 4개 비서관실의 전체 행정관들에게 협조를 요청했다. 학연, 지연, 심지어 행시 동기 등의 각종 인연을 매개로 하여 각 부처의 공직자들을 상대로 기초 조사된 사례의 배경, 동기 등 심화된 사실관계 조사를 벌였다(이 보고서의 표지 및 개관 편이 언론에 공개된 바 있다).이 사례 중 하나가 울산고래고기 사건이었다. 나는 민정비서관실 특수관계인 특감반원인 고인과 고인의 업무파트너인 J 당시 경찰파견관에게 이 고래고기 사건을 둘러싼 현지 검경간 갈등의 이면 및 수사 담당 해경의 상황 등을 파악하라고 지시했다. 이 두 사람이 울산 현지 출장을 간 날이 2018년 1월 11일이었다. 이들은 현지에서 이 과업을 충실히 이행하고 나에게 출장 보고서를 제출하였다.그런데 2019년 11월 이 사건을 캐비닛에서 꺼낸 윤석열 패거리들은 고인과 J 파견관의 울산 현지 출장과 민정비서관실 M 행정관이 작성한 <지방자치단체장(울산광역시장 김기현) 비리 의혹> 보고서를 연관지어 이 보고서를 고인이나 J 파견관이 작성했고, 울산지방경찰청의 관련 수사 상황을 점검하기 위하여 2018년 1월 11일에 울산 현지 출장을 내려왔다고 단정했다.나아가 검찰은 고인이나 J 파견관이 자신들만의 판단으로 이 보고서를 작성할 리 없고, 그 배경에 조국 민정수석의 묵인·방조 아래 민정비서관인 백원우와 선임행정관 이광철의 지시가 있었다고 보았다. 그리고 조국, 백원우나 이광철이 그렇게 한 이유가 2018년 6월 지방선거에세 경쟁자로 예상되는 김기현을 제거하여 문재인 대통령의 친구인 송철호를 울산시장으로 당선시키려는 목적이라고 의심했다. 바로 이런 이유에서 울산지검이 2019년 11월 22일을 지정하여 고인을 소환한 것이었다.