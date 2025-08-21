연합뉴스

지난 2024년 12월 17일 서울 중구 진실·화해를 위한 과거사 위원회(진실화해위) 앞에서 국가폭력피해범국민연대 주최로 ‘박선영 진실화해위 위원장 퇴진 촉구'집회를 열고 있다.과거사정리법 제2조는 진실화해위가 진실규명을 해야 할 대상으로 항일독립운동가들의 피해, 주권을 지키고 국력을 신장시키고자 했던 해외동포들의 피해, 한국전쟁 전후의 민간인 피해, 권위주의 정권 시기의 인권침해, 적대세력에 의한 인권침해 등을 열거했다.이런 피해를 당하는 쪽은 민중들이다. 진실화해위는 이들의 입장에서 과거사를 규명해야 한다. 이 땅 민중을 괴롭힌 국가권력이 있다면, 그것이 어느 국가권력이든 진실화해위는 그 권력의 반대편에 서야 한다는 것이 제2조에서 확인된다. 이 같은 역사 인식이 진실화해위의 분기별 보고서에 반영돼야 한다.그런데 윤석열 정권은 국가 공권력의 입장에 서서 반공과 색깔론의 시각으로 과거사를 바라봤다. '경고를 듣지 않았으므로, 전시 상황이므로, 불순한 사상을 가졌으므로 학살을 당해도 어쩔 수 없다'는 식의 말이 나오고, '국군에 의한 학살과 적대세력에 의한 학살의 숫자를 맞추라'는 식의 말이 나왔다. 윤석열 정부의 진실화해위가 설립 취지를 도외시하고 엉뚱한 기구로 변질됐음을 보여주는 발언들이 아닐까.중국과 일본이 한국 왕조들의 역사를 왜곡하는 것도 문제지만, 대한민국 국가권력이 이 땅 민중의 역사를 왜곡하는 것도 잘못이다. 윤석열 정권의 진실화해위원회는 민중의 관점에서 민간인 피해 역사를 조사해야 할 책무를 방기했다. 국민의 시각으로 과거사를 봐야 할 기구가 공권력의 검은 색안경을 끼고 과거사를 재단하고 훼손했다.