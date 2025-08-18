넷플릭스 제공

미국 중서부 ‘러스트 벨트’의 백인 노동자들의 분노를 다룬 영화 ‘힐빌리의 노래’. 이들이 트럼프 지지로 변화해 가는 과정을 생생하게 조명했다는 평가를 받는다. 원작인 ‘힐빌리의 노래’는 부통령 밴스가 직접 쓴 자서전이다.트럼프의 논리와는 반대로 지난 수십 년간 이어진 자유무역 체제의 가장 큰 수혜자는 다름 아닌 미국이었다. 지금까지 미국의 GDP 성장률은 OECD 회원국 중 최상위권을 유지해 왔으며, 가장 돈이 되는 고부가가치 첨단기술 중심의 산업구조 전환을 이룸으로써 빠르게 국부를 키울 수 있었다. 전 세계에서 생산된 값싼 공산품과 생필품은 미국의 인플레이션을 억제하고 소비자의 구매력을 높이는 데 결정적으로 기여했다.2000년대 초반과 비교해 현재 미국인의 1인당 GDP는 월등히 높아졌고 미국과 대부분의 선진국과의 소득 격차 역시 전례 없이 커졌다. '평균적인 미국인'은 과거보다 훨씬 더 풍요로운 삶을 누리고 있는 것이다. 자유무역은 미국을 쇠퇴시킨 주범이 아니라, 오히려 미국의 번영을 이끈 핵심 동력이었다.그렇다면 왜 수많은 미국인, 특히 중서부 '러스트 벨트'의 백인 노동자들은 분노하고 있는가? 그들의 박탈감의 원인은 국경 너머에 있지 않다. 문제의 본질은 성장의 혜택을 공정하게 나누지 못한 미국 내부의 정치와 시스템 실패에 있다. 세계화의 과실은 월스트리트의 금융 자본가와 실리콘밸리의 기술 엘리트에게 집중됐다.그들이 부를 축적하는 동안, 제조업 노동자들은 일자리를 잃고 공동체는 무너져 내렸다. 이는 자동화와 산업 구조의 변화라는 거대한 흐름 속에서 정부가 사회적 안전망을 확충하고, 재교육 시스템을 마련하며, 부를 재분배할 고민을 게을리한 결과다. 지난 수십 년간 심화한 소득 불평등과 계층 간 격차야말로 미국 사회를 병들게 한 진짜 '적'이다.트럼프는 이 분노의 에너지를 정치적으로 이용하는 술수를 부리고 있다. 그 화살을 외부로 돌리는 손쉬운 길을 택했다. 내부의 구조적 문제를 해결하는 것은 복잡하고 정치적 희생이 따르지만, 외부의 적을 설정하고 공격하는 것은 지지층을 결집하는 데 효과적이기 때문이다. 결국 트럼프의 관세 전쟁은 미국 사회의 깊은 병폐를 가리고 다른 나라와 외국 기업의 주머니를 털어 내부 문제를 해결하려는 얕은 술수에 불과하다.하지만 이런 방법으로는 미국 노동자들의 삶을 실질적으로 개선하지 못할뿐더러, 오히려 수입 물가 상승으로 그들의 부담만 높일 것이다. 더 나아가 수십 년간 쌓아 올린 국제 무역 규범과 신뢰를 무너뜨리고, 전 세계를 예측 불가능한 혼돈으로 몰아넣고 있다. IMF, 세계은행, OECD 등 주요 국제기구들이 한목소리로 트럼프의 보호무역주의가 세계 경제의 동반 침체를 불러올 것이라고 경고하는 이유다.제2차 세계대전 이후 구축된 다자주의 무역 체제를 무차별적으로 파괴하면서, 세계는 이제 예측 불가능한 혼돈의 시대로 접어들고 있다. 이는 단순히 몇몇 국가 간의 무역 분쟁을 넘어, 지난 세기 잔혹한 전쟁과 착취의 역사를 경험하며 쌓아 올린 신뢰와 규범, 원칙이라는 무형의 자산을 송두리째 불태우는 행위다.올해는 대한민국 광복 80주년이다. 냉전이 이미 오래전에 종결되었다고 하지만, 그 냉전이 시작된 한반도에서는 아직도 냉전이 끝나지 않았다. 이 땅에 있었던 침략주의와 잔혹한 전쟁의 역사, 그 비극에 종지부를 찍는 가치 있는 합의를 한국과 미국의 정상이 만들기를 바란다. 한미동맹은 돈으로 저울질할 수 없는 거대한 역사적 성과를 품고 있다. 한반도 평화와 북미관계 개선은 한국과 미국의 '100년 국익'이다. 트럼프의 MAGA('Make America Great Again'의 약자로, '미국을 다시 위대하게'라는 뜻)에 이보다 더 큰 외교적 성과는 없을 것이다.