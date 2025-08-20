▲
고창준 육군 제2작전사령관이 2024년 10월 22일 육군 제2작전사령부에서 열린 국회 국방위원회 국정감사에서 업무보고하고 있다.연합뉴스
담당자는 문서 작성 과정에서 실수가 있었던 것 같다고 실토하면서도 내용에는 문제가 없다는 입장이었다. 그런데 얼마 뒤 담당자는 고 일병 어머니에게 다시 전화를 걸어왔고, 배상액에도 문제가 있다며 결정문을 다시 보내주겠다고 했다.
당초 고 일병 어머니가 받은 결정문에는 배상금으로 1250만 원이 적시되어있었다. 고 일병 부모에게 각 500만 원, 동생에게 250만 원이 배상되는 것이었고, 이러한 금액은 국가배상법 시행령에 적시된 '사망에 대한 위자료 기준'에 따른 것이라 기재되어 있었다. 그런데 시행령 상 위자료 기준표에는 사망한 자녀가 혼인하지 않았을 때에는 부모에게 각 1000만 원, 기혼이었을 시에는 각 500만 원을 기준으로 위자료를 지급하라고 적시되어 있다. 사망 당시 고 일병은 미혼이었기 때문에 부모는 각 1000만 원, 동생은 250만 원을 배상 받아 총 2250만 원이 배상금이 되는 것이 맞다. 배상금마저 엉뚱한 기준으로 책정되어 있었던 것이다.
고 일병 어머니는 이러한 맥락을 종합하여 고 일병 사망에 대한 국가배상이 고 일병 사망 사건이 아니라 다른 사건들 결정문을 짜깁기한 잘못된 자료를 보고 판단한 것이 아닌가 하는 강한 의구심을 갖게 되었다고 한다. 소속 부대도, 사망일도 다르고 배상 기준도 기혼 자녀로 엉뚱하게 설정되어있으니 이러한 의심을 갖는 것도 무리는 아니다.
고 일병 어머니의 항의로부터 며칠이 지난 8월 11일, 육군 2작전사령부 지구배상심의위원회는 배상액과 사실관계를 수정한 배상결정서를 다시 보내왔다. 그런데 위원회는 문서를 다시 만들어 보낸 것이 아니고, 기존 문서에 삭선을 긋고 잘못 기재된 내용을 수기로 변경하여 보냈다. 배상결정서는 사망에 대한 국가 배상을 결정하는 공문서로, 망인에 대한 국가의 책임을 인정하고 유가족에게 사죄하는 성격을 갖는다. 이러한 문서를 태만한 업무로 잘못 작성해 보내놓고, 제대로 수정하지 않고 수기로 줄을 긋고 수정해서 보낸 것은 망인과 유가족에 대한 무례가 아닐 수 없다.