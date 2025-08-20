연합뉴스

▲육군 2작전사령부 지구배상심의위원회는 배상액과 사실관계를 수정한 배상결정서. 기존 문서에 삭선을 긋고 잘못 기재된 내용을 수기로 변경하여 보냈다. 김형남

▲위원회는 문서를 다시 만들어 보낸 것이 아니고, 기존 문서에 삭선을 긋고 잘못 기재된 내용을 수기로 변경하여 보냈다. 김형남

이에 고 일병 어머니는 지난 17일, 국가배상을 부실하게 심의한 육군 2작전사령부 지구배상심의위원회 소속의 군인 위원 4명을 국방부에, 대구지방법원 소속 판사인 민간 위원 1명을 법원행정처에 각각 성실의무위반 등으로 징계 의뢰했다. 군에 보낸 자식을 괴롭히고, 지휘관이 괴롭힘 사실을 인지하고 있었음에도 방치하였다가 사망에 이르게 한 것도 분통 터지는 일인데 10년이 지나 국가배상을 결정하면서 무성의하게 복사, 붙여넣기 한 결정서를 보내오고, 오류가 확인되었음에도 문서를 누더기처럼 고쳐 보내놓고 나 몰라라 하는 군의 태도를 그대로 두고 볼 수 없다고 판단했기 때문이다. 일처리가 이런 식이라면 앞으로 군에서 사망한 또 다른 군인의 유가족들에게 국가가 배상을 결정하는 과정 역시 무성의하게 날림 처리 될 것을 걱정되는 마음도 징계를 요구하게 된 주된 이유 중 하나라고 한다.



유가족의 노력으로 얻어낸 건데...



원래 군인, 군무원, 예비군, 경찰은 전사, 순직해도 유가족이 국가에 배상을 청구할 수 없었다. 보훈 제도 등으로 보상금을 받을 수 있는 경우에는 사망에 국가의 책임이 명백히 존재하더라도 배상 신청 자체가 헌법과 법률로 원천 차단되어있었기 때문이다. 박정희 정권 당시 월남전 참전 용사들이 보상과 배상을 청구하는 것을 막기 위해 유신헌법에 박아둔 '이중배상금지' 조항이 여전히 헌법에 그대로 남아있고, 국가배상법 제2조에도 이러한 내용이 그대로 담겨있기 때문이었다. 보상과 배상은 엄연히 다른 개념이지만, 이중배상 금지 문제로 인해 군인, 군무원, 예비군, 경찰은 국가로부터 부당한 대접을 받아온 것이다.



▲2017년 10월, <오마이뉴스> 인터뷰 도중 고 고동영 일병의 어머니 이순희씨는 아들을 떠올리며 눈물을 흘렸다. 이희훈

그러다 2025년 1월 7일 시행된 개정 국가배상법에 군인, 군무원, 예비군, 경찰의 유가족들의 위자료 청구권을 인정한다는 새로운 단서조항이 신설되면서 배상 청구권이 다시 살아나게 되었다. 이 법의 개정에는 故홍정기 일병 유가족을 비롯한 여러 군 사망 사건 유가족들의 헌신과 노력이 큰 영향을 미쳤다. 고동영 일병 어머니 역시 힘을 보탠 사람 중 하나였다. 얼마의 배상을 받아도 세상을 떠난 자식이 살아 돌아올 수는 없지만, 오랜 세월 국가가 군인의 죽음에 무책임했던 역사를 바로 잡았다는 것이 유가족들에겐 위안이 되었다고 한다. 그런데 이처럼 어렵게 바꾼 제도로 뒤늦게 받게 된 국가의 배상결정문을 통해 배상 결정 과정의 무성의함을 여실히 느낄 수 있게 된 것에 고 일병 어머니는 큰 허탈감을 느꼈다고 한다.



배상은 무거운 마음으로 해야 할 일이다. 개인 간에 손해배상을 할 때에도 지난한 송사가 따르는 법인데 하물며 국가가 시민에게 잘못을 인정하고 배상을 결정하는 과정의 무게가 그보다 덜할 수 있겠는가. 군경의 사망에 국가가 배상 책임을 이행하게 된 날로부터 이제 8개월이 지났다. 과연 국가가 사망한 군경의 죽음에 대해 제대로 이해하고, 원인을 진단하고, 그에 따른 결정을 무겁게 받아들이며 유가족에게 사과할 의사를 갖고 있는 것이 맞는지, 아니면 기계적으로 배상금을 보내주는 수준으로 이해하고 있는지 따져볼 일이다.

고창준 육군 제2작전사령관이 2024년 10월 22일 육군 제2작전사령부에서 열린 국회 국방위원회 국정감사에서 업무보고하고 있다.담당자는 문서 작성 과정에서 실수가 있었던 것 같다고 실토하면서도 내용에는 문제가 없다는 입장이었다. 그런데 얼마 뒤 담당자는 고 일병 어머니에게 다시 전화를 걸어왔고, 배상액에도 문제가 있다며 결정문을 다시 보내주겠다고 했다.당초 고 일병 어머니가 받은 결정문에는 배상금으로 1250만 원이 적시되어있었다. 고 일병 부모에게 각 500만 원, 동생에게 250만 원이 배상되는 것이었고, 이러한 금액은 국가배상법 시행령에 적시된 '사망에 대한 위자료 기준'에 따른 것이라 기재되어 있었다. 그런데 시행령 상 위자료 기준표에는 사망한 자녀가 혼인하지 않았을 때에는 부모에게 각 1000만 원, 기혼이었을 시에는 각 500만 원을 기준으로 위자료를 지급하라고 적시되어 있다. 사망 당시 고 일병은 미혼이었기 때문에 부모는 각 1000만 원, 동생은 250만 원을 배상 받아 총 2250만 원이 배상금이 되는 것이 맞다. 배상금마저 엉뚱한 기준으로 책정되어 있었던 것이다.고 일병 어머니는 이러한 맥락을 종합하여 고 일병 사망에 대한 국가배상이 고 일병 사망 사건이 아니라 다른 사건들 결정문을 짜깁기한 잘못된 자료를 보고 판단한 것이 아닌가 하는 강한 의구심을 갖게 되었다고 한다. 소속 부대도, 사망일도 다르고 배상 기준도 기혼 자녀로 엉뚱하게 설정되어있으니 이러한 의심을 갖는 것도 무리는 아니다.고 일병 어머니의 항의로부터 며칠이 지난 8월 11일, 육군 2작전사령부 지구배상심의위원회는 배상액과 사실관계를 수정한 배상결정서를 다시 보내왔다. 그런데 위원회는 문서를 다시 만들어 보낸 것이 아니고, 기존 문서에 삭선을 긋고 잘못 기재된 내용을 수기로 변경하여 보냈다. 배상결정서는 사망에 대한 국가 배상을 결정하는 공문서로, 망인에 대한 국가의 책임을 인정하고 유가족에게 사죄하는 성격을 갖는다. 이러한 문서를 태만한 업무로 잘못 작성해 보내놓고, 제대로 수정하지 않고 수기로 줄을 긋고 수정해서 보낸 것은 망인과 유가족에 대한 무례가 아닐 수 없다.