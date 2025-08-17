기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
25.08.17 18:54최종 업데이트 25.08.17 18:54
  • 본문듣기
원고료로 응원하기
2024년 12월 7일 윤석열 대통령 탄핵안 표결 무산을 두고 월스트리트저널은 "국가보다 정당을 중시하는 길을 선택한 최악의 결과"라고 평가했습니다. 하지만 친윤계 윤상현 의원은 "1년 후에는 다 찍어준다"는 말로 표결 불참에 따른 정치적 영향 가능성을 일축합니다. <오마이뉴스>는 12.7탄핵 보이콧에 가담한 105인의 면면을 기록으로 남기고자 합니다.[편집자말]
2022년 11월 11일, 윤석열 당시 대통령이 아세안(ASEAN·동남아국가연합) 관련 정상회의 및 주요20개국(G20) 정상회의 등 다자회의 참석을 위해 성남 서울공항에 도착, 공군 1호기로 향하며 이상민 행안부 장관 등 환송 인사들과 인사하고 있다.연합뉴스

2022년 11월 15일에 열렸던 국회 예산결산특별위원회, '뜨거운 감자'는 두 가지였다.

그 하나는 이상민 전 행정안전부 장관의 거취 문제였다. 이태원 참사라는 비극적 사고가 일어났는데도 이 전 장관은 요지부동이었다. 그런 장관을 비호하는 당시 대통령의 모습 또한 논란을 불러일으키기 충분했다. 특히 앞서 해외 순방을 떠나며 장관 어깨를 두드리는 대통령의 모습은 주철현 더불어민주당 의원 말처럼 "비극적인 참사 국면과는 너무도 어울리지 않는 모습"이었다. 두 사람은 지금 모두 구속 상태다.


또 하나의 '감자'는 MBC 취재진에 대한 대통령 전용기 탑승 배제 사건이었다. '바이든 날리면' 보도에 대한 대통령실의 취재 제한, 헌정 사상 초유의 일이었다. 그런 일을 벌이면서도 대통령실은 "가짜뉴스 때문"이라는 입장을 내놓았는데, 그 당사자가 안상훈 국민의힘 의원(비례대표, 당시 대통령실 사회수석)이다.

다음은 2022년 11월 15일 국회 예결특위 당시 전용기 더불어민주당 의원과 안 의원 사이의 문답을 그대로 옮긴 것이다.

전용기 : "가짜뉴스, 그러니까 국격을 훼손시킨 특정 언론사에 대해 가짜뉴스를 배포했기 때문에 탑승시키지 않았다, 라고 말씀하신 거 맞습니까?"

안상훈 : "예, 그 배경은 그렇습니다."

12초 후... "대통령과 활발하고 자유롭게 소통하고 있다"

이에 전 의원은 "대통령께서 언행을 조심하셨어야지, 그걸 보도한 언론에 대해 가짜뉴스라고 단언하고, 취재를 배제하고 하는 모습들은 굉장히 상식 밖의 일 아니냐"면서 대통령실 내부 소통 과정을 추궁하기 시작했다. 안 의원이 머뭇거리는 빈도가 늘어나기 시작했다.

전용기 : "대통령께는 이런 언행 삼가셔야 된다, 이야기하셨습니까? 수석들께서?"

안상훈 : "(1초, 2초, 3초 후) 예, 활발하게 소통하고 있습니다."

전용기 : "대통령께서는 뭐라고 말씀하시던가요?"

안상훈 : "(1초, 2초, 3초, 4초, 5초, 6초, 7초, 8초, 9초, 10초, 11초, 12초 후) 저의 판단으로는 충분히 잘 하고 계시다고 판단하고 있습니다."

전용기 : "문제가 많은 것 같습니다. 대통령 비서실에서는 해당 문제에 대해서는 더 많은 소통을 해주셔야 하고, 문제가 있으면 쓴소리도 하셔야 합니다. 그런데 동맹을 논하고 국격을 논하면서 대통령께는 아무 말씀 못 드리고 잘 하고 계시다고 생각하신다구요?"

안상훈 : "(1초, 2초, 3초, 4초 후) 뭐 여러 가지 자유롭게 소통하고 진언드릴 건 진언 드리고 그렇게 일상적으로 하고 있습니다."

2022년 11월 15일 국회 예결특위 당시 전용기 더불어민주당 의원(오른쪽)과 안상훈 국민의힘 의원(왼쪽, 비례대표, 당시 대통령실 사회수석).팩트TV 화면 갈무리

하인리히 법칙

하인리히 법칙, 대형 사고가 일어나기 전에 그 원인이 되는 경미한 사고나 징후들이 여러 번에 걸쳐 반드시 발생한다는 통계적 법칙을 뜻한다.

12.3 계엄의 주요 원인, 바로 불통이다. 이태원 참사에 대한 책임을 져야 한다는 상식적 요구에 윤석열이 귀를 열었다면, 이상민 전 장관이 '내란 중요 임무 종사자' 혐의를 받는 일도 없었을지 모른다. 안 의원 말대로 "활발하고 자유롭게 소통하고 일상적인 진언이 오갔다"면 결코 일어나지 않았을 일이 또한 12.3 계엄이다.

다음은 헌법 수호 의무가 있는 안상훈 의원의 12.3 계엄 이후 주요 정치적 선택이다.

2024년

12월 4일 : 12.3 비상계엄해제 요구 결의안 투표에 불참했다.

12월 7일 : 윤석열 대통령 탄핵소추안 표결에 불참했다.

12월 10일 : 12.3 비상계엄사태 상설특검 수사요구안 표결에서 찬성표를 던졌다.

12월 26일 : 헌법재판관 후보자 임명동의안 표결에 불참했다.

2025년

1월 6일, 15일 : 윤석열 체포영장 집행 당시 한남동 관저 앞 집결에 모두 불참했다.

2월 17일 : 헌법재판소 항의 방문에 불참했다.

3월 1일 : 극우세력의 3.1절 탄핵 반대 집회에 참가하지 않았다.

3월 12일 : 탄핵심판 각하 촉구 탄원서에 이름을 올리지 않았다.

6월 5일 : 윤석열 전 대통령 내란·외환 특검 표결에 불참했다.

7월 14일 : 윤상현 의원이 주최한 리셋코리아 발대식(전한길 연설)에 불참했다.


[프로필] 서울대 사회복지학과 교수로 20년... 윤석열과 1년 8개월

2022년 6월 20일, 윤석열 당시 대통령이 서울 용산 대통령실 청사에서 안상훈 사회수석비서관(현 국민의힘 의원)에게 임명장을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다.대통령실 제공

1969년 5월 서울에서 태어났다. 아버지는 언론인 출신으로 민주정의당 소속으로 3선 국회의원을 지낸 안병규씨(2016년 작고)다. 서울 현대고등학교와 서울대학교 사회복지학과 등을 졸업하고, 스톡홀름 대학교 국제대학원에서 국제학 석사 학위 등을 취득했다.

2001년부터 서울대학교 사회복지학과 교수로 재직하다가, 2013년 제18대 대통령직인수위원회(박근혜 대통령) 고용복지분과 인수위원으로 활동했다. 그 후에도 서울대학교 글로벌사회공헌단 단장, 사회과학연구원장 등을 역임하는 등 교수로 20년 넘게 재직했다. 2022년 3월 대통령직 인수위 사회복지문화분과 인수위원을 거쳐 윤석열 정부 첫 대통령비서실 사회수석비서관으로 임명됐다. 2023년 11월 대통령실 인사 개편 과정에서 물러났다.

22대 국회의원 선거에서 비례대표로 당선됐다. 친한동훈계다. 국민의힘 대선 경선 당시 한동훈 캠프에서 정책위원장을 맡았다.

12.7 탄핵박제 105인 시리즈 전체 기사 보기(https://omn.kr/2bxjc)

다음은 12.7 탄핵 보이콧 105인 명단(가나다 순)

12.3 계엄 이후 정치적 선택에 대해 일부 국민의힘 의원들이 대국민 사과문을 발표했다. (하단 굵은 글씨 표기)

6월 5일, 박수민 의원(서울 강남을)은 "대통령이 동원한 계엄은 명백히 잘못된 일"이라며 같은 당 의원들의 릴레이 반성을 제안했다. 6월 6일, 최형두 의원(경남 창원시마산합포구)은 "대통령이 계엄이라는 엄청난 오산과 오판을 결심하는 동안 여당 의원으로서 아무 역할도 하지 않았다"고 사과했다.

8월 12일, "1년 후에는 다 찍어준다"고 했던 윤상현 의원(인천 동구미추홀구을)은 "12.3 비상계엄은 분명히 잘못된 결정이었다"고 사과하면서 "국민의힘은 지난 과오를 반성하고, 각자가 고해성사하며 서로 또 용서하고 국민으로부터 대용서를 받아야 한다"고도 강조했다.



강대식(대구 동구군위군을), 강명구(경북 구미시을), 강민국(경남 진주시을), 강선영(비례), 강승규(충남 홍성군예산군), 고동진(서울 강남구병), 곽규택(부산 서구동구), 구자근(경북 구미시갑), 권성동(강원 강릉시), 권영세(서울 용산구), 권영진(대구 달서구병), 김건(비례), 김기웅(대구 중구남구), 김기현(울산 남구을), 김대식(부산 사상구), 김도읍(부산 강서구), 김미애(부산 해운대구을), 김민전(비례), 김상훈(대구 서구), 김석기(경북 경주시), 김선교(경기 여주시양평군), 김성원(경기 동두천시양주시연천구을), 김소희(비례), 김승수(대구 북구을), 김용태(경기 포천시가평군), 김위상(비례), 김은혜(경기 성남시분당구을), 김장겸(비례), 김재섭(서울 도봉구갑), 김정재(경북 포항시북구), 김종양(경남 창원시의창구), 김태호(경남 양산시을), 김형동(경북 안동시예천군), 김희정(부산 연제구)



나경원(서울 동작구을)



박대출(경남 진주시갑), 박덕흠(충북 보은군옥천군영동군괴산군), 박상웅(경남 밀양시의령군함안군창녕군), 박성민(울산 중구), 박성훈(부산 북구을), 박수민(서울 강남구을), 박수영(부산 남구), 박정하(강원 원주시갑), 박정훈(서울 송파구갑), 박준태(비례), 박충권(비례), 박형수(경북 의성군청송군영덕군울진군), 배준영(인천 중구강화군옹진군), 배현진(서울 송파구을), 백종헌(부산 금정구)



서명옥(서울 강남구갑), 서범수(울산 울주군), 서일준(경남 거제시), 서지영(부산 동래구), 서천호(경남 사천시남해군하동군), 성일종(충남 서산시태안군), 송석준(경기 이천시), 송언석(경북 김천시), 신동욱(서울 서초구을), 신성범(경남 산청군함양군거창군합천군)



안상훈(비례), 엄태영(충북 제천시단양군), 우재준(대구 북구갑), 유상범(강원 홍천군횡성군영월군평창군), 유영하(대구 달서구갑), 유용원(비례), 윤상현(인천 동구미추홀구을), 윤영석(경남 양산시갑), 윤재옥(대구 달서구을), 윤한홍(경남 창원시마산회원구), 이달희(비례), 이만희(경북 영천시청도군), 이상휘(경북 포항시남구울릉군), 이성권(부산 사하구갑), 이양수(강원 속초시인제군고성군양양군), 이인선(대구 수성구을), 이종배(충북 충주시), 이종욱(경남 창원시진해구), 이철규(강원 동해시태백시삼척시정선군), 이헌승(부산 부산진구을), 인요한(비례), 임이자(경북 상주시문경시), 임종득(경북 영주시영양군봉화군)



장동혁(충남 보령시서천군), 정동만(부산 기장군), 정성국(부산 부산진구갑), 정연욱(부산 수영구), 정점식(경남 통영시고성군), 정희용(경북 고령군성주군칠곡군), 조경태(부산 사하구을), 조배숙(비례), 조승환(부산 중구영도구), 조은희(서울 서초구갑), 조정훈(서울 마포구갑), 조지연(경북 경산시), 주진우(부산 해운대구갑), 주호영(대구 수성구갑), 진종오(비례)



최보윤(비례), 최수진(비례), 최은석(대구 동구군위군갑), 최형두(경남 창원시마산합포구), 추경호(대구 달성군)



한기호(강원 춘천시철원군화천군양구군을), 한지아(비례)
#안상훈 #이상민 #윤석열내란 #탄핵박제 #친한동훈계
프리미엄

12.7 탄핵박제 105인
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
이정환 (bangzza) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차63 첫화부터 읽기>
이전글 "땡전뉴스보다도 교활한 받아쓰기, 그들도 윤석열 내란 공범"