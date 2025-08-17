연합뉴스

전용기 : "가짜뉴스, 그러니까 국격을 훼손시킨 특정 언론사에 대해 가짜뉴스를 배포했기 때문에 탑승시키지 않았다, 라고 말씀하신 거 맞습니까?"

안상훈 : "예, 그 배경은 그렇습니다."

전용기 : "대통령께는 이런 언행 삼가셔야 된다, 이야기하셨습니까? 수석들께서?"

안상훈 : "(1초, 2초, 3초 후) 예, 활발하게 소통하고 있습니다."

전용기 : "대통령께서는 뭐라고 말씀하시던가요?"

안상훈 : "(1초, 2초, 3초, 4초, 5초, 6초, 7초, 8초, 9초, 10초, 11초, 12초 후) 저의 판단으로는 충분히 잘 하고 계시다고 판단하고 있습니다."

전용기 : "문제가 많은 것 같습니다. 대통령 비서실에서는 해당 문제에 대해서는 더 많은 소통을 해주셔야 하고, 문제가 있으면 쓴소리도 하셔야 합니다. 그런데 동맹을 논하고 국격을 논하면서 대통령께는 아무 말씀 못 드리고 잘 하고 계시다고 생각하신다구요?"

안상훈 : "(1초, 2초, 3초, 4초 후) 뭐 여러 가지 자유롭게 소통하고 진언드릴 건 진언 드리고 그렇게 일상적으로 하고 있습니다."

2022년 11월 11일, 윤석열 당시 대통령이 아세안(ASEAN·동남아국가연합) 관련 정상회의 및 주요20개국(G20) 정상회의 등 다자회의 참석을 위해 성남 서울공항에 도착, 공군 1호기로 향하며 이상민 행안부 장관 등 환송 인사들과 인사하고 있다.2022년 11월 15일에 열렸던 국회 예산결산특별위원회, '뜨거운 감자'는 두 가지였다.그 하나는 이상민 전 행정안전부 장관의 거취 문제였다. 이태원 참사라는 비극적 사고가 일어났는데도 이 전 장관은 요지부동이었다. 그런 장관을 비호하는 당시 대통령의 모습 또한 논란을 불러일으키기 충분했다. 특히 앞서 해외 순방을 떠나며 장관 어깨를 두드리는 대통령의 모습은 주철현 더불어민주당 의원 말처럼 "비극적인 참사 국면과는 너무도 어울리지 않는 모습"이었다. 두 사람은 지금 모두 구속 상태다.또 하나의 '감자'는 MBC 취재진에 대한 대통령 전용기 탑승 배제 사건이었다. '바이든 날리면' 보도에 대한 대통령실의 취재 제한, 헌정 사상 초유의 일이었다. 그런 일을 벌이면서도 대통령실은 "가짜뉴스 때문"이라는 입장을 내놓았는데, 그 당사자가 안상훈 국민의힘 의원(비례대표, 당시 대통령실 사회수석)이다.다음은 2022년 11월 15일 국회 예결특위 당시 전용기 더불어민주당 의원과 안 의원 사이의 문답을 그대로 옮긴 것이다.이에 전 의원은 "대통령께서 언행을 조심하셨어야지, 그걸 보도한 언론에 대해 가짜뉴스라고 단언하고, 취재를 배제하고 하는 모습들은 굉장히 상식 밖의 일 아니냐"면서 대통령실 내부 소통 과정을 추궁하기 시작했다. 안 의원이 머뭇거리는 빈도가 늘어나기 시작했다.