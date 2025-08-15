박순찬 통일교에서 불법 자금을 받은 혐의로 특검 수사를 받고 있는 권성동 국민의힘 의원이 통일교 소유 골프장에서 골프를 쳐 비난을 받고 있다. 여론은 '간이 큰 것인지 아직 현실 파악이 안 된 것인지 알 수 없다'는 반응이다. 어쩌면 힘든 과정을 거친 끝에 윤석열 부부가 구속이 되고 분노의 민심이 사그라질 것을 기대한 것인지도 모른다. 덧붙이는 글 이 기사는 장도리사이트 ( https://jangdori.tistory.com )에도 실립니다. #권성동 #통일교 #골프 구독하기 프리미엄 박순찬의 장도리 카툰 이전글 [박순찬의 장도리 카툰] 절대목걸이 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천4 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 박순찬 (jangdory) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차270 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 [박순찬의 장도리 카툰] 절대목걸이 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크