기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
25.08.15 07:47최종 업데이트 25.08.15 07:49
원고료로 응원하기
박순찬

통일교에서 불법 자금을 받은 혐의로 특검 수사를 받고 있는 권성동 국민의힘 의원이 통일교 소유 골프장에서 골프를 쳐 비난을 받고 있다.

여론은 '간이 큰 것인지 아직 현실 파악이 안 된 것인지 알 수 없다'는 반응이다. 어쩌면 힘든 과정을 거친 끝에 윤석열 부부가 구속이 되고 분노의 민심이 사그라질 것을 기대한 것인지도 모른다.
덧붙이는 글 이 기사는 장도리사이트 ( https://jangdori.tistory.com )에도 실립니다.
#권성동 #통일교 #골프
프리미엄

박순찬의 장도리 카툰
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
박순찬 (jangdory) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차270 첫화부터 읽기>
이전글 [박순찬의 장도리 카툰] 절대목걸이