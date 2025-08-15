박순찬

통일교에서 불법 자금을 받은 혐의로 특검 수사를 받고 있는 권성동 국민의힘 의원이 통일교 소유 골프장에서 골프를 쳐 비난을 받고 있다.여론은 '간이 큰 것인지 아직 현실 파악이 안 된 것인지 알 수 없다'는 반응이다. 어쩌면 힘든 과정을 거친 끝에 윤석열 부부가 구속이 되고 분노의 민심이 사그라질 것을 기대한 것인지도 모른다.