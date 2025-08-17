연합뉴스

해공 신익희 선생대한민국이 사실상의 왕정국가로 회귀하려는 길목에서 반(反)이승만·반독재 기치를 내건 신익희는 조봉암보다 더 많은 지지를 받았다. 대통령 후보 조봉암이 1956년 4월 26일의 단일화 협상에서 '대통령 후보를 양보할 테니 부통령 후보직은 우리 당 박기출에게 양보해달라'고 제안한 것은 자신보다는 신익희에 대한 국민적 열망이 더 높다는 점을 인정했기 때문이다.이강수 국가기록원 학예연구관의 책 <신익희>는 신익희 유세장과 관련해 "부산에서 12~13만 명, 대구에서 14~15만 명, 대전에서 2만여 명, 청주에서 3천~4천여 명, 그리고 5월 2일 인천에서 6~7만 명의 군중이 참여하였다고 한다"라는 설명을 한 뒤, "5월 3일 오후 2시 한강 백사장에서 최고조에 달했다"라며 서울 유권자 4분의 1인 30만 명이 참석했다고 기술한다.한강 백사장 유세에서 신익희는 "우리들이 살아가는 이 모양 이 꼬락서니, 우리들이 40년 동안을 주야로 바라고 원하던 독립이, 이것이 결코 우리가 사는 꼬락서니가 이와 같으리라고 생각한 것은 아닐 것입니다"라며 이승만 왕조로 변질되는 당시의 현실을 비판했다.신익희는 근 40년간 일제와 싸워 얻은 독립의 결과물이 겨우 이 꼬락서니냐고 한탄했다. 단순히 '일제로부터의 해방'이 아니라 '민주공화제 수립'이 목표였던 지난날의 독립운동과 상충되는 것이 '이승만 독재'라고 규탄했다. 당시 유권자들이 이 주장에 동조했기에, 그의 말을 들어보고자 집 밖으로 대거 몰려나오고 조봉암도 흔쾌히 후보직 양보를 표명했던 것이다.신익희의 인기로 인해 5·15 대선 열기는 고조됐다. 지도자 선출을 놓고 온 나라가 뜨거운 열기에 휩싸이는 것은 해방 이후는 물론이고 단군 이래 처음이었다. 그러나 이 열기는 대선 열흘 전에 갑자기 급랭한다.그해 5월 6일 자 <조선일보> 톱기사는 "신익희 씨는 5일 새벽 호남선 열차 내에서 뇌일혈로 졸도되어 이리호남병원에 입원 가료하였으나, 동(同) 6시 40분경 회생치 못하고 향년 63세를 일기로 서거하였다"라고 한 뒤 "4일 밤 동당(同黨) 부통령후보 장면 씨와 함께 호남지방의 선거유세차 향하던 도중이었다"라고 보도했다. 5월 3일 한강 백사장에서 서울시민들의 열렬한 지지를 확인한 뒤 다음날 밤에 호남선 열차에 올랐다가 5일 새벽에 열차 내에서 쓰러졌던 것이다.이로써 이승만의 당선이 기정사실이 되는 듯하다가 조봉암이 돌풍을 일으키고, 진보당이 대통령 선거에 집중하고자 부통령 후보직을 민주당 장면 후보에게 양보하는 일이 일어났다. 자유당 부통령 후보 이기붕은 다 잡은 고기를 이 때문에 놓치고 말았다. 신익희 급서로 이승만과 장면은 당선되고 이기붕은 뜻밖의 유탄을 맞았다.신익희는 이승만이 선거 무대에서 만난 가장 강력한 적수다. 신익희 급서 직후부터 조봉암이 선풍을 일으켰지만, 조봉암은 216만 대 505만의 표 차로 패배했다. 신익희는 당선이냐 패배냐가 판가름되지 않은 상황에서 급서했다. 그렇게 되지 않았다면 신익희가 당선됐을 가능성이 크므로, 이승만 입장에서는 조봉암보다 신익희가 훨씬 부담스러운 존재였다.신익희는 이승만의 대항마로 삶을 마쳤지만, 이는 해방 이후 그의 궤적과 잘 들어맞지 않는다. 1894년에 경기도 광주에서 태어난 뒤 1919년에 상하이 대한민국임시정부 수립에 참여하고 내무총장과 외무부장 등을 역임한 그는 친미외교에 기반한 이승만의 독립운동노선을 지지했다. 그는 해방 직후에도 이승만과 함께 남한 단독정부 수립을 추진했다.정부수립 3개월 뒤에 이승만 친위정당인 대한국민당을 만든 주역도 신익희다. 1948년 11월 14일 자 <조선일보> 기사 '대한국민당 신(新)출발'은 "신익희·장은희 씨 등이 주도하여" 11월 13일에 이 당이 발족됐다고 보도했다.대한국민당은 창당선언문에서 일민주의(一民主義)를 표방했다. 이는 한민족 전체가 동일한 경제적 복리와 정치적 권리를 누리고 지역차별과 성차별을 받지 않도록 하겠다는 이승만 정부의 공식 슬로건이다. 이승만을 위해 정당을 만들고 그 이념까지 표방한 데서도 알 수 있듯이 신익희는 이승만을 지지하는 쪽에 있었다. 언제나 무조건 추종한 것은 아니지만 대체로 그랬다.그랬던 신익희가 반이승만 진영을 이끌게 된 결정적 계기는 1952년부터 발생한 일련의 정치적 사건들이다. 그해 5월 25일에는 이승만에게 불리한 대통령 선거 조항을 바꾸기 위한 불법 비상계엄이 선포되고, 7월 4일에는 이승만 반대파들이 포진한 국회의 대통령 선거권을 박탈하기 위한 직선제 개헌안이 불법적 방법으로 국회를 통과했다(부산정치파동).임시수도 부산을 무대로 벌어진 이 파동은 신익희가 반이승만·반독재 노선을 표면화시키는 계기가 됐고, 이런 상태에서 신익희가 이승만을 증오하게 만드는 사건이 발생했다. 신익희가 인도 뉴델리 공항에 가서 역모 사건을 꾸몄다는 의혹이 1954년 10월 27일부터 불거진 일이 그것이다.결국 조작으로 판명된 이 의혹은 휴전 직전인 1953년 6월에 엘리자베스 영국왕 대관식에 참석한 뒤 귀국하던 국회의장 신익희가 뉴델리 공항에서 조소앙(전쟁 중 납북)을 은밀히 만나 김일성·이승만을 모두 배제하는 중립화정권의 수립을 모의했다는 내용을 담았다. 위의 <신익희>에 따르면, 그는 "이런 자들의 비열하고도 악랄한 정도가 이러하니 극도로 증오스럽다"라고 일기에 썼다.'뉴델리 밀회 사건'으로 신익희가 일시적으로 위축된 직후인 1954년 11월이었다. 이승만 정권은 초대 대통령에 한해 3선 제한을 풀어주는 개헌안을 통과시켜 장기 집권의 길을 열어놓았다(사사오입 개헌).