우재준 의원 페이스북 갈무리

2024년 11월 29일, 국민의힘 청년 토크 콘서트에 당시 한동훈 당 대표와 우재준 의원이 참석했다.지난 2월 8일, 기독교 극우 성향 단체 세이브코리아가 주최한 '윤석열 대통령 탄핵 반대' 동대구역 집회에 전한길씨가 연사로 나섰다. 전씨는 "비상계엄은 '계몽령'이었다. 만약 헌법재판소가 대통령을 탄핵시킨다면 민주주의의 역적이며 제2의 을사오적으로 역사에 기록될 것"이라고 주장했다. 이 날 전씨는 "(윤석열이) 100% 직무복귀할 건데 국민의힘 의원 중에서도 조기 대선을 말하는 자들은 부모님이 멀쩡하게 살아 계시는데 제사상 준비하는 후레자식과 뭐가 다른가"라고 말하기도 했다. 집회 참석자들은 '계엄 합법, 탄핵 반대'를 구호로 외쳤다.이 집회, 우 의원도 참석했다. 그는 집회 다음 날 페이스북에 글을 올려 "많은 지역구민들과 당원들이 참석하시는 집회인 만큼 이야기를 듣는 것 또한 중요하다 생각했다"라며 참석 이유를 밝혔다. 그러면서 "계엄이 계몽령이라는 말에는 동의하지 않는다. 조기대선 논의를 해선 안 된다는 말에도 동의하지 않는다"라고 덧붙였다.변호사 출신인 우 의원은 "이재명 민주당에게 정권을 넘겨주는 최악의 결과를 방지하기 위해서 플랜B라는 차원에서라도 조기 대선 또한 준비했으면 한다"고 강조했다. 당 내 현역 의원 가운데 조기대선을 공개적으로 언급한 첫 사례였다.우 의원은 2월 17일 SBS 김태현의 정치쇼에 출연해 집회 참가 소감을 밝혔고, 사회자는 괴리감을 언급했다. 사회자는 '비상계엄은 잘못됐다면서 탄핵은 반대다 하면 괴리감이 있다, 동대구역 집회는 탄핵 반대 집회 아니었느냐'고 물었다.우 의원은 "집회 연사들이 많이 올라오시는데 말씀은 약간씩 다르다"라며 "대구분들 얘기를 해보면 비상계엄이라는 수단이 적절하지 않았다라는 것에 대해서는 대부분 동의를 한다"고 강조했다. 모두 전씨와 같은 생각을 가진 건 아니라는 게다. 그러면서도 '대통령을 지지하는 강성지지층'에 대해 "인위적 단절을 하지 않아야 되는 수준을 넘어 일정 부분 고마움을 표시해야 한다. 그 분들 덕분에 지지율도 많이 올랐다"고 전했다.