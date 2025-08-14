기사를 스크랩했습니다.
1945년 2월 얄타 회담에 참석한 윈스턴 처칠 영국 총리, 프랭클린 루스벨트 미국 대통령, 이오시프 스탈린 소련 서기장.위키미디어 공용

1945년과 2025년 8월 15일. 시대와 무대는 달라졌지만, 말과 침묵이 맞서는 장면은 변함이 없다. 강대국들의 이권 분배를 가리는 화려한 수사와 포장된 문장들은, 역설적으로 공허하게 울린다. 그 뒤에서 초대받지 못한 약소국의 강요된 침묵은 절박한 운명과 무력감을 또렷하게 드러낸다.

때로는 말보다 침묵이 더 강한 울림을 남긴다. 수사학에서 침묵은 부재가 아니라, 말할 수 있음에도 하지 않는 선택이며, 그 선택이 담는 의미는 종종 발언보다 오래 남는다. 그러나 여기서의 침묵은 선택이 아니다. 스스로 입을 다문 전략이 아니라, 발언권조차 박탈당한 채 강요된 침묵이다. 그 부당하고 슬픈 침묵이, 역설적으로 더 깊은 울림을 만든다.


80년 전, 한반도의 운명도 그렇게 결정됐다. 일본의 항복으로 해방은 찾아왔지만, 그 방향은 이미 2월 얄타에서 강대국들 사이에 그려졌다. 신탁통치 구상이 오갔고, 한반도 처리의 원칙이 물밑에서 합의됐다. 그리고 다섯 달 후 포츠담에서는 "한국의 독립이 적당한 시기에 이루어질 것"이라는 문구가 선언문에 박혔다. 해방을 맞는 순간에도 한국인은 회담장에 없었고, 강대국들이 서로의 이익을 맞바꾸는 사이, 한반도의 미래는 지도 위 선 몇 줄로 나뉘었다.

올해 8월 15일, 우크라이나가 그 자리에 서 있다. 알래스카에서 미국과 러시아가 종전, 휴전, 혹은 장기 대치를 결정할 협상에 들어간다. 그러나 푸른색과 노란색의 국기는 그 테이블 위에 없다. 가장 큰 대가를 치른 나라가, 그 미래를 결정하는 말에는 참여하지 못한 채, 테이블 밖에서 그 장면을 지켜봐야 한다.

1945년 2월, 얄타의 혹한 속에서 미국·영국·소련 정상들이 한자리에 모였다. 유럽전 종전을 앞두고 전후 질서를 설계하는 회담이었다. 공교롭게도, 지금은 러시아가 점령 중인 우크라이나의 땅, 크림반도의 휴양지였다. 그야말로 역사의 아이러니였다. 오늘 전쟁과 점령의 상징이 된 그곳에서, 한때 점령지였던 한반도의 해방이 논의된 셈이다. 그러나 그들의 의제 속 한반도는 중심이 아니었다. 소련의 대일전 참전 조건을 논의하는 과정에서 밀려든 부차적 사안에 지나지 않았다.

루스벨트와 처칠, 스탈린 사이에서 오간 대화는 '해방'이라는 희망보다 '신탁통치'라는 관리 방안에 무게가 실렸다. 한국인의 의사는 묻지도 않은 채, 전후 한반도의 틀은 그 자리에서 이미 기울고 있었다.

그해 7월, 포츠담에서는 일본의 항복 조건이 공식 문서로 다듬어졌다. 포츠담 선언 제8항에는 "한국이 적절한 시기에 자유롭고 독립한 나라가 될 것"이라는 문구가 포함됐다. 그러나 '적절한 시기'는 언제인지, '자유롭고 독립'이 무엇을 의미하는지는 모호했다. 선언은 승전국이 패전국에 건네는 최종 통첩이었고, 그 안에서 한국은 한 문장으로만 존재했다. 해방을 앞둔 한반도의 미래가 그렇게 모호한 문구에 의탁된 채, 주인 없는 결정문 속에 박혔다.

신뢰를 무너뜨린 지도자가 '자초한 배제'

1953년 7월 27일 판문점에서 한국 전쟁 휴전 협정에 서명하는 유엔군 대표 윌리엄 K. 해리슨 중장과 조선인민군 및 중국인민지원군 대표 남일 대장.위키미디어 공용

8년 뒤에도 똑같았다. 1953년 7월 27일, 판문점에서는 전쟁의 총성을 멈추게 할 서명이 이루어졌지만, 그 서명자 명단 어디에도 '대한민국'은 없었다. 문서에 이름을 올린 것은 유엔군사령관, 조선인민군 총사령관, 중국인민지원군 사령관이었다. 전쟁을 치른 땅의 주인조차 부재한 채, 3년의 전쟁은 그렇게 멈췄다.

1945년과 1953년, 두 장면은 서로 다른 전쟁과 상황 속에 있었지만, 한 가지 공통점이 있다. 바로 '당사국 없는 결정'이다. 강대국은 설계하고 서명하며, 약소국은 결과를 통보받았다. 회담장 밖에 선 자의 침묵은, 종종 전쟁터의 포성보다 더 깊고 오래가는 패배감을 남긴다.

1953년 여름, 한반도는 전쟁의 파괴와 피로가 절정에 달해 있었다. 휴전 협상은 이미 2년 넘게 이어졌고, 판문점에서는 매일같이 종전의 조건을 둘러싼 줄다리기가 벌어졌다. 그러나 협상 테이블의 구도는 처음부터 대한민국에 불리했다. 유엔군사령부가 전선을 대표했고, 북한은 조선인민군과 중국인민지원군이 함께 참여했다. 강대국들이 전쟁의 향방을 좌우하는 구조 속에서, 한국 정부의 목소리는 애초부터 '대표된 당사자'의 위치에 머물렀다.

그럼에도 불구하고, 이승만 대통령은 이 불리한 구조를 바꿀 기회를 스스로 좁혔다. 그는 휴전 자체를 반대했다. 전쟁이 멈추면 분단이 고착화된다고 보았고, '북진통일'을 공개적으로 주장했다. 이를 압박 수단으로 1953년 6월, 반공포로 약 2만 7천 명을 일방적으로 석방하는 결정을 내렸다. 이는 미국과 유엔군사령부의 강한 반대에도 불구하고 강행된 조치였고, 동맹국의 신뢰를 심각하게 훼손했다.

결국 미국은 휴전 협상에서 이승만을 완전히 배제하기로 했다. 판문점에서 서명한 사람들은 유엔군사령관 클라크, 조선인민군총사령관 김일성, 중국인민지원군 사령관 펑더화이였다. 대한민국이라는 국호는 문서 어디에도 등장하지 않았다. 전쟁의 당사자가, 그리고 가장 많은 희생을 치른 나라가, 종전의 문서에 서명하지 못하는 장면은 냉엄한 국제정치의 단면을 드러냈다.

휴전 협상장에서 쫓겨난 이승만에게 미국은 다른 형태의 보상을 제안했다. 그것이 1953년 10월에 체결된 한미상호방위조약이다. 이 조약은 한국 안보에 대한 미국의 군사적 개입을 제도화했지만, 동시에 휴전 체제와 분단 구조를 영구화하는 장치이기도 했다. 이승만은 정치적으로 '분단 고착화'라는 패배를 받아들였고, 군사적·외교적 안전보장을 얻는 것으로 체면을 유지했다. 그러나 역사적으로 보면, 이는 강대국과의 신뢰를 스스로 무너뜨린 지도자가 맞이한 '자초한 배제'의 전형이었다.

급변하는 국제 환경 '적응 실패로 굳어진 배제'

2017년 7월 7일(현지시간) 독일 함부르크에서 열린 주요20개국(G20) 정상회의에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 회담을 하고 있다. AP 연합뉴스

2025년 8월 15일, 알래스카 앵커리지에서 미국과 러시아가 마주 앉는다. 의제는 단순하지만 무겁다. 우크라이나 전쟁을 종전으로 끝낼 것인지, 휴전 상태로 둘 것인지, 아니면 장기 대치로 끌고 갈 것인지 결정하는 일이다. 이 회담 구도에서 우크라이나는 초대받지 못했다. 2년 반 넘는 전쟁 동안 가장 많은 피해를 입은 나라가, 전쟁의 결말을 논하는 자리에 부재한 것이다. 이 장면은 이미 70여 년 전 판문점에서 대한민국이 겪었던 일과 구조적으로 닮아 있다.

그러나 이 부재는 단순한 구조의 산물만은 아니다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 전쟁 초기부터 '영토 완전 수복'과 '군사적 승리'를 전면에 내세웠다. 이는 국내 결속과 사기를 높이는 효과가 있었지만, 휴전이나 중재의 여지를 스스로 좁히는 결과를 낳았다. 미국과 유럽이 러시아와의 직접 대화를 추진하려는 시점에도, 그는 강경한 전쟁 지속 입장을 고수했다. 그 사이 전황은 교착 상태에 빠졌고, 서방 각국에서는 전쟁 피로감과 지원 축소론이 고개를 들었다.

2024년 하반기부터, 러시아는 점령지 방어를 강화하며 전선 안정화를 꾀했고, 서방 내부에서는 '현실적 종전안' 논의가 시작됐다. 이 흐름 속에서 젤렌스키 정부는 전략적 유연성을 발휘하지 못했다. 전쟁 초기의 강경 메시지는 시간이 지나며 외교적 입지를 좁히는 족쇄가 되었고, 결국 미·러가 단독으로 종전 구조를 설계하는 구도에 힘을 실어주는 결과로 이어졌다. 공식적인 초대 거부가 내려진 것은 아니지만, 사실상 결정 과정에서 소외되는 '비공식 배제'가 굳어지고 있다.

젤렌스키의 경우, 이승만처럼 동맹의 신뢰를 무너뜨리는 돌출 행동으로 배제를 자초한 것은 아니다. 그러나 급변하는 국제 환경에 맞춘 전략 수정과 메시지 전환을 미룬 결과, 구조적 불리함이 고착화됐다. 이는 '자초한 배제'라기보다 '적응 실패로 굳어진 배제'에 가깝다. 결국 두 사례는 같은 형식 속에서 다른 본질을 보여준다. 한쪽은 스스로 문을 닫았고, 다른 한쪽은 문이 닫히는 동안 변화를 시도하지 못했다는 차이다.

1945년 얄타와 포츠담, 1953년 판문점, 그리고 2025년 알래스카. 시공간은 달라도, 강대국이 설계하고 약소국이 밖에서 지켜보는 장면은 변함이 없다. 결정문 속 문장은 길고 세밀하지만, 그 문장을 쓰는 손은 언제나 힘 있는 쪽에 있다. 당사국이 없는 회담장은 종종 전쟁터보다 냉혹하다.

이 장면은 단순히 국제정치의 구조 탓만은 아니다. 구조는 강대국에 유리하게 짜여 있지만, 그 틈새에서 발언권을 확보할 전략과 외교력은 결국 지도자의 몫이다. 이승만이 자리를 스스로 걷어찬 것이나, 젤렌스키가 문이 닫히는 동안 변화를 시도하지 못한 것 모두, 각자의 시대에서 배제를 굳히는 선택이었다.

강대국이 마련한 테이블에 초대받기를 기다리는 전략은 언제나 위험하다. 초대장은 필요할 때만 발부되고, 필요가 사라지면 가장 먼저 폐기된다. 발언권을 잃은 자리에서의 침묵은 단순한 조용함이 아니라, 결정이 내려지는 동안 바꿀 수 없는 운명을 지켜보는 무력감이다.

역사는 종종 같은 장면을 다시 무대에 올린다. 달라지는 것은 대사의 언어와, 테이블 위에 놓인 지도뿐이다. 그때마다 누군가는 안에서 줄을 긋고, 누군가는 밖에서 그 줄을 바라본다. 펜을 쥔 적 없는 나라는, 결국 남이 그어놓은 선을 받아들일 수밖에 없다. 그것이 외교력이다. 그리고 그것이 반복되면, 우연이 아니라 습관이 된다.
이전글 "반려동물을 먹이로 기증하라고?" 전 세계 뒤흔든 동물원