8월 14일 조선일보 6면 기사윤석열 전 대통령의 부인 김건희의 구속은 연일 화제를 낳고 있다. 뉴욕타임스는 "김건희는 한국 역사상 구금된 유일한 전직 영부인"이라고 의미를 부여했다.특검이 12일 오후 영장실질심사 막바지에 이봉관 서희건설 회장이 김건희에게 줬다는 6000만 원 짜리 목걸이를 제시했다. 정재욱 영장전담판사가 김건희에게 던진 유일한 질문이 이 목걸이를 받았냐는 것이었다. 김건희가 부인하자 정재욱은 약 12시간 후 구속영장을 발부했다.KBS 등 복수의 언론들은 영장실질심사 전날 특검이 서희건설을 압수수색하자 이봉관이 목걸이를 줬다고 인정하는 내용의 자수서를 제출했다고 보도했다.김건희는 2022년 6월 나토 정상회의 당시 착용한 목걸이를 놓고 말을 계속 바꿨다.'미신고 재산' 논란이 일었던 같은 해 8월 30일 대통령 총무비서관실은 "지인에게 빌린 장신구"라고 해명했는데, 김건희는 특검 수사에서는 "2010년 홍콩에서 어머니 선물용으로 산 모조품" 이라는 답을 내놓았다.실제로는 이봉관이 목걸이를 선물한 것은 2022년 윤석열의 대통령 당선 직후였는데 <서울의소리>가 이듬해 11월 27일 김건희가 최재영 목사로부터 디올백을 받는 모습을 유튜브에 공개하자 김건희가 "잘 썼다"며 목걸이를 돌려줬다고 한다.수원지검이 지난달 31일 경 경기도 용인 지역주택사업과 관련해 시공사인 서희건설 개발부문 송아무개 부사장을 구속기소했는데, 김건희 논란이 그룹 전체에 미치는 영향을 차단하기 위해 이봉관이 자수를 택한 게 아니냐는 분석도 나온다.익명의 법조계 인사는 조선일보에 "김건희가 목걸이 모조품까지 준비해 알리바이를 조작한 혐의가 드러난 상황에서 이봉관 회장으로선 구속 가능성 등에 대한 부담이 작용했을 것"이라고 했다.이봉관은 세 딸을 뒀는데 사위들이 모두 법조인이다.특검은 이중에서 이봉관이 맏사위 박성근 변호사의 인사 청탁 대가로 목걸이를 건넨 것인지 수사 중이다. 광주지검 순천지청장을 지낸 박성근은 윤석열이 대통령에 취임한 후 1년 6개월간 한덕수 국무총리의 비서실장을 맡았다. 그는 지난해 총선 당시 국민의힘 공천에 도전했다가 경선에서 졌다.조선일보는 "박성근이 고위 공직에 기용된 배경에 김건희를 겨냥한 이봉관의 '베팅' 이 작용한 것 아닌지 특검은 의심한다"고 썼다.특검이 김건희를 구속한 사유에는 도이치모터스 주가조작 혐의도 들어갔다. 이 때문에 지난해 10월 김건희를 무혐의 처분한 서울지검 수사팀 책임론이 다시 불거지고 있다.참여연대는 "김건희가 거리낌없이 범죄를 저지를 수 있었던 것은, 검찰의 특혜와 비호가 있었기 때문"이라며 "부실 수사로 김건희 관련 의혹을 은폐해 온 검찰에도 반드시 책임을 물어야 할 것"이라고 논평했다.당시 수사는 이창수 서울지검장의 지휘 아래 조상원 4차장과 최재훈 반부패수사 2부장이 맡았다.이재명 대통령이 300개가 넘는 공공기관들의 통폐합을 지시했다.이 대통령은 13일 대통령실에서 열린 '나라 재정 절약 간담회'에서 "공공기관이 너무 많아서 숫자를 못 세겠다"며 "대대적으로 통폐합하라"고 김용범 대통령실 정책실장에게 지시했다.공공기관 경영정보 공개시스템에 따르면 올해 지정된 공공기관은 공기업 31개, 준정부기관 57개, 기타 공공기관 243개 등 총 331개에 이른다. 강유정 대통령실 대변인은 "방만한 운영을 하는 공공기관은 그 자체가 재정에 부담이 된다는 의미가 포함된 발언"이라며 "존재 가치를 고민해볼 필요가 있는 공공기관이라면 과감한 통폐합이 필요하다는 게 이 대통령의 평소 생각"이라고 설명했다.중앙일보는 "공공기관의 방만 경영 문제는 역대 정부에서 늘 지적돼 왔지만 실제 개혁 작업은 지지부진했다. 그래서 야권에선 다른 의도를 의심하고 있다"고 썼다.이준우 국민의힘 대변인은 "공공기관 통폐합을 명분으로 지난 정부에서 임명한 기관장을 한번에 쫓아내려는 의도가 아니냐"고 논평했다.이 대통령은 각종 복지 지원금을 대상자가 신청해야만 받을 수 있는 현행 제도에 문제가 있다며 대상자에게 자동으로 지급하도록 원칙을 변경하는 방안을 검토하라는 지시도 했다.이 대통령은 "(복지) 신청주의는 매우 잔인한 제도가 아니냐"며 "신청을 안 했다고 (지원금을) 안 주니까 지원을 못 받아서 사람이 죽고 그런 것"이라고 말했다.이 대통령은 "신청을 굳이 받는 것과 행정기관이 자동 지급하는 것은 기본 이념이 다르다. 자동 지급이면 (정부가) 확인·조사할 책임이 생기지 않느냐"며 "필요하면 입법으로 처리하면 되니까 검토하라"고 했다.이 자리에서는 국가보훈처가 보유한 1조 원대 88골프장 매각과 1500억 원대 친일파 재산 환수 등도 재정 확보 방안으로 거론됐다.민생회복 소비쿠폰 사용처 명단에서 빠지거나 결제 오류 등으로 고객을 놓친 업소가 서울에 1000곳 정도인 것으로 확인됐다. 비율로는 0.2% 정도이지만, 해당 업소들은 '소비쿠폰 안 되는 가게'로 소문날까봐 하소연도 제대로 못하고 있다.<서울신문>이 정지웅 서울시의회 의원(국민의힘, 서대문구1)으로부터 확보한 자료에 따르면 1033개 사업장으로부터 "소비쿠폰 결제가 되지 않는다"는 취지의 이의제기 1225건이 시에 접수됐다. 서울시 소비쿠폰 사용처 약 50만곳 중 0.2%에 해당하는 숫자다. 사용처 명단 누락 문의가 829건으로 가장 많았고, 연매출 30억원 이하로 추정되는데도 제외업소로 분류된 경우가 141건, 카드 결제 오류 문의가 232건이었다.카페 운영자 A씨는 "그동안 지역화폐도 잘 결제되던 카페인데 민생회복 소비쿠폰 사용처에서 빠졌다. 무작정 기다리라고 하니 답답하다"며 "그 사이 '소비쿠폰 안 되는 가게'라고 소문나면 어떡하나"고 토로했다. 다른 사업자 B씨는 "지인이 소비쿠폰으로 매상을 올려주겠다고 왔다가 결제가 안 돼 그냥 돌아갔다"며 "2차 소비쿠폰 발행 이후에도 같은 상황이 벌어질까 두렵다"고 말했다.결제 오류의 주요 원인은 가맹점 단말기의 결제망 차이인 것으로 나타났다. 소비쿠폰이 적용되지 않은 곳은 대부분 PG(Payment Gateway)사 결제 시스템을 사용하는 오프라인 매장이라서 VAN(Value Added Network) 기반의 일반 오프라인 단말기와 결제 방식이 다르다. 카드사마다 자체 업종 분류가 다른데 이를 사전에 충분히 조율하지 못한 것이다.서울시가 행안부에 확인을 요청한 946개 사업장 중 절반 이상이 사용처 요건에 부합했지만, 1차 소비쿠폰 상당수는 발행 1~2주만에 이미 소진된 상태다.행안부는 "확인을 거쳐 가능한 한 빨리 사용할 수 있는 업소 명단에 다시 추가하는 작업을 진행 중"이라고 했다.올 여름 전국적으로 폭염과 폭우가 반복적으로 오는 가운데 강원도 강릉시만 극심한 가뭄이 계속돼 주민들이 고통을 호소하고 있다.극심한 가뭄에 시달리고 있다. 한국농어촌공사 농촌용수종합정보시스템에 따르면 강릉 지역 주요 상수원인 오봉저수지 저수율이 8월 13일 기준 24.6%까지 떨어져 역대 최저치를 기록했다.강릉지역 전체 생활용수의 87%(급수 인구 18만명)를 공급하는 곳이 오봉 저수지인데, 13일 현재 저수율이 역대 최저인 24.6%를 기록했다. 오봉 저수지 뿐만 아니라 향호저수지(21.6%), 초당저수지(26.5%), 신왕저수지(29.4%) 등 이 지역 주요 저수지의 저수율이 모두 30%를 밑돌고 있다.강릉시 홍제동의 카페 주인 김하늬(42)씨는 중앙일보에 "강릉 지역 식수원인 오봉 저수지 물이 바짝 마른 상황이라 생수를 사서 쓰고 있다"며 "물이 많이 들어가는 식기세척기를 안 쓰려고 커피잔도 한꺼번에 모아 설거지한다"고 말했다.환경부는 12일 강릉시 가뭄 단계를 '경계'로 격상했다.가뭄의 주요 원인은 올해 강릉 지역에 '마른장마'가 지속되었기 때문이다. 7~8월 전국 각지에 폭우가 쏟아지면서 물난리를 겪었지만 강릉 등 동해안 지역은 장마철에도 강수량이 극히 적었다. 오봉저수지 인근의 최근 6개월 강수량은 371.6㎜로 평년 대비 54.9% 수준이다.13일에도 전국적으로는 많은 비가 내렸지만 강릉 지역은 오후 5시 현재 산지인 연곡면에 11㎜, 해안가인 옥계면에 10㎜만 내려 가뭄이 해소되지 않았다. 동해안 주변 하천의 지형적 특성도 영향을 주고 있다. 하천의 경사가 급하고 강폭이 좁아 비가 와도 금세 동해로 물이 흘러나가기 때문이다.이달 중순까지 큰 비가 없을 것이라는 전망이 나오자 강릉시는 재난안전대책본부 비상 1단계를 운영하며 시민들에게 물을 아껴쓰라고 호소하고 있다. 저수율이 15%까지 떨어지면 상수도 공급 중단이라는 고강도 처방이 나올 수도 있다.일제강점기 일본 국적으로 베를린올림픽에 출전했던 한국인 선수 9명이 국제올림픽위원회(IOC) 홈페이지에서 89년 만에 한국 이름과 국적을 되찾았다.명단에는 1936년 베를린올림픽 남자마라톤 금메달과 동메달을 각각 차지한 손기정, 남승룡이 포함됐다.지난해 국회 국정감사에서 국민의힘 배현진 의원은 "IOC 홈페이지는 지금까지도 손기정을 일본 국적의 '기테이 손'으로, 남승룡을 일본 국적의 '쇼류 난'으로 소개하고 있다"고 지적하며 수정을 요청했다. 이에 정부와 대한체육회가 IOC에 조치를 요구했는데, IOC가 수용해 한국 국적과 한국어 이름이 추가로 표기된 사실이 확인된 것이다.IOC는 손기정에 대해 "당시 한국은 일본군 점령하에 있었기에 손기정이 베를린올림픽에 출전하려면 일본 대표팀 선발전을 통과해야 했다"며 "남승룡과 함께 일본식 이름을 사용하도록 강요받았으며, 손기정의 올림픽 기록은 일본 이름으로 남았다"고 소개했다.손기정과 남승룡이 일장기가 게양되고 일본 국가가 연주되는 가운데 고개를 숙여 묵묵히 항의 의사를 나타낸 당시 상황도 IOC는 전했다.손기정, 남승룡 외에 1936년 베를린올림픽 농구에 참여한 이성구, 장이진 선수 등 7명도 한국인 이름과 국적이 병기됐다.손기정의 외손자 이준승 손기정기념재단 사무총장은 동아일보에 "그간 주목받지 못했던 다른 선수들도 한국어 이름이 기입돼 다행"이라며 "앞으론 한국 이름과 국적이 먼저 올 수 있도록 노력할 것"이라고 했다.남승룡의 셋째 딸 남건옥 씨(80)도 "뒤늦게라도 아버지의 한국어 이름을 되찾아 주셔서 감사하다"고 말했다.AI 개발업체 퍼플렉시티가 구글 크롬 웹브라우저를 345억달러(약 47조8000억원)에 인수하겠다는 제안을 했다고 월스트리트저널(WSJ)이 12일 보도했다.구글 크롬은 전 세계 웹브라우저 시장 점유율 65%를 차지하고 있지만, 미국 법무부로부터 검색시장 독점 완화책으로 매각을 요구받고 있다.퍼플렉시티는 인수가 성사될 경우 향후 2년간 30억 달러를 크롬과 크로미움에 투자하고 크로미움 오픈소스 코드를 유지하겠다고 약속했다.앞서 오픈AI도 크롬 인수에 관심을 보인 바 있다. 닉 털리 오픈AI 챗GPT 제품 총괄은 지난 4월 "크롬 브라우저를 인수할 의향이 있느냐"는 질문에 "우리뿐 아니라 많은 기업이 인수에 관심을 가질 것"이라고 말했다.AI 기업들이 웹브라우저 시장에 관심을 보이는 이유는 방대한 사용자 데이터 확보와 수익 모델 창출을 위해서다. 크롬을 인수하면 사용자들의 웹 행동 패턴과 클릭 데이터를 확보해 개인 맞춤형 AI 서비스와 타깃 광고에 활용할 수 있기 때문이다.하지만 구글은 크롬을 매각할 의사가 없다며 브라우저 분리에 대한 법적 대응을 지속하겠다는 방침이다.