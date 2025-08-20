곶자왈사람들 제공

"동백동산이 시민 활동가 양성 교육 때 자주 오는 교육 장소 중 한 곳이에요. 람사르습지 보호지역으로 지정돼 있고 제주고사리삼이 유일하게 서식하는 곳이기도 해서요."

(…)크게 보면 개발은 보존만큼 중요하다. 환경을 보존하는 개발은 또 하나의 보존이기 때문이다. 그러나 그것은 너무나 어려운 일이므로 후손의 몫으로 돌려져야 한다. 생태계가 파괴되는 것은 짧은 시간에 가능하나, 그 회복은 장구한 세월이 필요하기 때문이다. 우리는 제주의 미래를 곶자왈 지대에서 찾고자 한다.

곶자왈사람들은 곶자왈국민신탁 캠페인으로 국민이 주인인 곶자왈들을 늘려가고 있다.'곶자왈 시민의 힘으로 지켜요' 모금 캠페인을 대대적으로 벌이고, 나무를 재활용한 모금함을 점포나 식당, 은행 등에 배치해 시민들의 참여를 이끌어냈다. 그 결과, 2014년과 2018년 화순과 청수곶자왈에 곶자왈 국민신탁지 1호와 2호를 마련했다.창립 20주년을 맞은 올해도 화순곶자왈 근처에 국민신탁지 3호 후보지를 선정해 매입 모금 캠페인을 전개했다. 올해는 시민들에게 더 가까이 다가가 제주 오일장과 제주대학교를 비롯해 시내 곳곳에서 홍보활동을 벌여 곶자왈을 알리고 있다.이처럼 시민들이 마음을 낸 참여가 가능한 건 곶자왈사람들이 곶자왈과 자연환경의 가치를 알리는 다양한 교육프로그램을 운영해 온 덕분이다. 나무와 고사리, 꽃, 제주 숲 등 자연의 각 분야를 관찰하고 공부하는 곶자왈아카데미를 계속 열고, 탐사프로그램도 다양하게 진행해 왔다. 이러한 교육들을 통해 윤 처장 같은 시민 활동가들도 많이 양성했다.오기 전 찾아본 자료에선 동백동산을 남한 최대의 상록활엽수림지대로 설명하고 있었다. 동백나무가 많아서 동백동산이 됐지만 종가시나무·후박나무·비쭈기나무 등 난대성 나무들이 함께 자라 10여만 그루나 되는 동백나무가 많아 보이지 않는단다. 동백동산을 담은 영상에서 아름다운 습지도 봤는데 탐방 중 갑자기 비가 내려서 다 둘러보지 못해 아쉬웠다. 그렇지만 하나는 알았다. 곶자왈에 와본 사람은 곶자왈을 지키고 싶을 거라는 것. 그래서 곶자왈사람들이 탐방 프로그램을 계속 마련하나 보다.올해 2월 22일에 열린 곶자왈사람들 창립 20주년 기념식 '오로지 한 길, 오직 곶자왈'에서는 창립선언문을 함께 낭독했다. 아무것도 없지만 곶자왈을 보전하겠다는 마음만은 컸던 20년 전의 결의를 다시 다지며 첫 마음으로 돌아간 시간이었다.