▲
2007년 물난리를 겪으면서 곶자왈의 존재를 알게 됐다는 윤지의 곶자왈사람들 사무처장신정임
"곶자왈에 탐방 올 때마다 나무들 사진을 찍어서 주변 사람들에게 무슨 나무인지 계속 물었죠. 나무의 잎이나 겉껍질 보면서 특징들도 외우고요."
곶자왈을 좋아하지 않는다면 낼 수 없는 열정이었다. 그는 곶자왈은 갈 때마다 "자연은 변하지 않을 거라는 믿음을 준다"면서 "마음을 정화시켜줘서 일이 아니어도 자주 간다"고 말했다.
변기, 냉장고까지 버려지고 있는 곶자왈을 지키기 위해
창립한 지 20년이나 됐으니 곶자왈사람들이 해온 활동도 많다. 그중 매달 빠지지 않은 활동이 모니터링이었다. 곶자왈 내 보호종 서식지를 조사해 생태계 보호 지역을 확대하기 위한 활동이다. 윤 처장이 모니터링의 중요성을 설명했다.
"제주도에선 5년에 한 번씩 하는 생태계보전지구등급 지정이 중요한데 전수조사를 하지 않아요. 샘플이나 위성 조사로 대체하는데 제주고사리삼 같은 생물들은 위성으로 보이지 않아요. 그렇게 제대로 등급 반영이 안 돼서 개발 허가를 내줬다가 나중에 낭패를 보는 경우가 많아요. 그 지역에 멸종위기종 서식지가 있다는 사실이 알려져도 당장 생태계 등급을 바꾸거나 개발허가 취소가 안 되는 악순환이 반복되죠. 그러니 저희가 만날 나갈 수밖에 없는 겁니다."
덧붙여 그는 영어교육도시, 자연체험파크, 에코랜드 등은 모두 도유지였던 곶자왈을 개발해서 만든 사업들이었다고 열을 냈다. "멸종위기종을 보호하기 위한 법 등 다양한 제도적 장치들이 있지만 제주도는 개발사업 앞에 도유지를 내주며 앞장서서 보호종 서식지를 파괴하고 있다"고 주장했다.
이런 상황이지만 곶자왈사람들은 꿋꿋하게 곶자왈이 파괴되는 걸 막기 위한 감시활동도 이어왔다. 곶자왈 지역을 돌아다니면서 숲 관리가 잘 되고 있는지. 불법으로 설치된 시설물은 없는지 등을 살핀다. 생태계보전지구등급이 1~2등급이면 사실상 개발 행위를 못 하기에 사유지 곶자왈에선 나무를 베어버리거나 땅을 파내는 등 등급을 낮추려는 불법행위들이 자주 일어나기 때문이다.
쓰레기 무단 투기 문제도 심각하다. 햄버거 포장 봉지, 음료수 컵, 페인트통 같은 생활 쓰레기부터 변기, 냉장고 같은 대형폐기물까지 버려져 숲을 훼손하고 있다.
"그 땅에 스며든 빗물이 흐르고 흘러 우리가 먹는 지하수가 되기도 하니까 거기에 쓰레기가 있으면 우리가 오염된 물을 마시게 되는 거잖아요."
이를 막기 위해 불법 폐기물들을 수거해야 하는데 행정당국은 잘 움직이지 않는다면서 그는 아쉬워했다.
"우리가 쓰레기를 발견해서 신고하면 항상 기다려달라는 말만 해요. 인력과 예산이 없다고만 하는데 기다리기엔 치워야 하는 불법 폐기물이 너무 많다는 게 문제죠."