장하준 교수는 한국 출신의 개발경제학자로 현재 런던대 SOAS 경제학과 교수로 재직중이다. 서울대 경제학과를 나와 영국 케임브리지대학에서 경제학 석사 및 박사학위를 받은 뒤, 같은 대학에서 오랫동안 강의와 연구 및 저술활동을 해왔다. 2003년에는 뮈르달상을, 2005년에는 레온티예프상을 수상해 세계적인 경제학자로 명성을 얻었다. 주요 저서로 ‘그들이 말하지 않는 23가지’, ‘나쁜 사마리아인들’, ‘사다리 걷어차기’, ‘국가의 역할’ 등이 있다.본인제공
이창곤
: "복지를 하려면 돈이 있어야 하고, 돈(나라 재정)은 기업의 세금을 낮춰 GDP 성장률을 높이는 경제성장을 통해 확보될 수 있다고들 많이 생각합니다."
장하준
: "네, 그런 말씀하시는 분들한테 제가 하는 질문이 있어요. 만약 법인세가 낮은 게 좋은 거면 세계의 모든 기업이 파라과이로 가서 사업을 하는 선택을 하지 않을까요? 그 나라는 법인세가 10%예요. 소득세도 최대 10%죠. 그런데도 안 가거든요. 치안이 불안하고, 노동자 교육도 잘 안 돼 있고 사회 간접자본도 잘 안 돼 있으니까요.
우리가 논해야 할 것은 세율 자체가 아니라 우리가 이만큼 세금을 내는데 정부가 그에 상응하는 공공 서비스를 제공하느냐 입니다, 그리고 법인세라는 게 정부가 강탈해 가는 거 아니에요. 정부는 사회간접자본, 노동자 교육 등 여러 가지 기업에 필요한 서비스를 제공하고, 그에 더해 유한책임제도, 특허 제도 등을 법으로 만들어 기업들이 이윤을 내도록 뒷받침하지요. 법인세는 이런 정부 서비스에 대한 대가로 내는 건데, 왜 그걸 그냥 정부가 세금을 걷어가 어디 갖다 태워버리는 거로 생각하는 걸까요? (기업이)노동자들을 고용하는데 그 노동자들의 기본적 교육은 국민 세금으로 낸 공공 교육으로 받은 거 아니에요? 그런 혜택은 왜 생각 안 해요?"
정승일
: "이재명 정부가 기본사회를 주창하지만 우려스런 점은 최근 들어 우리나라에서 복지 국가에 대한 논의가 안보여요. 아까 (교수님) 말씀처럼 삶의 질이 최악이라 애도 안 낳는데 이런 걸 해결하려면 세금을 더 걷어서 복지국가를 잘 만들어야 하는 것 아니겠습니까? 이런 간단 논리에 대한 사회적 토론조차 실종돼 버렸어요.
(다만, 이재명 정부는 '기본적 삶 보장으로 모두가 행복한 사회'란 이른바 '기본사회'를 거시적 비전으로 조만간 제시할 것으로 보인다. 이를 통해 국민의 기본권을 실현하고, 지속가능한 성장체계를 구축하겠다는 게 목표이며, '보편적 기본서비스 - UBS, 기본돌봄 등 조건없이 누구나 누리는 사회서비스-' 등이 핵심 실행 전략이다. 특히 국정기획위원회는 대통령 소속 기본사회위원회를 신설해 이런 비전과 전략을 추진하겠다는 계획을 세우고, 실무 추진단 구성 등 세부 활동 방안을 마련하고 있는 것으로 알려졌다.)
장하준
: "복지국가 개념의 핵심은 누구나 겪는 생로병사, 실업 등에 대한 보험을 모든 사람들이 돈을 같이 내서 공동구매를 해서 걱정 없게 해주자는 것이죠. 저는 보편적 기본소득엔 반대지만, 보편적 기본서비스는 좋다고 봐요."
이창곤
: "결론적으로 교수님은 대한민국에선 복지 늘리고 성장을 지향하더라도 혁신 성장, 기술 주도 성장을 해야 한다고 이해하면 됩니까?"
장하준
: "북유럽을 보면 복지가 잘 돼 있었기에 혁신 성장을 더 잘할 수 있었어요. 노동자들이 잘려도 기본 생계가 보장되고 정부에서 재교육해주고 재취업시켜주니까 자동화나 기술 혁신에 대한 저항이 비교적 없는 거죠. 반면에 미국에서는 자동화로 직장 잘리면 의료보험도 없으니까 목숨을 걸고 저항을 하게 되고, 기술은 계속 낙후되었지요. 혁신성장을 위해서도 복지 국가 확대가 필요한 겁니다."
대부분의 국민은 주주 이전에, 노동자이자 소비자