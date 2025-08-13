박정환

"박종규는 24시 00(분)경 서울 송파구 거여동 소재 특전사에서 제3공수여단 제15대대 소속 1개 지역대 병력 38명으로 하여금 사령부 외곽을 포위케 한 다음, 육군대위 김홍열, 육군대위 나영조, 육군중사 신현수, 육군하사 성명불상 6명과 함께 안으로 진입하여 위 정병주와 비서실장 육군소령 김오랑이 집무실에 있는 것을 확인하고, 육군하사 성명불상 6명이 이들에게 M16 소총으로 집중 사격을 가하여 상관인 김오랑을 살해하고 상관인 정병주를 살해하려 하였으나 제1수장골무지우부개방성분쇄골절상을 입히는 데 그쳐 그 목적을 이루지 못하고"

"그때까지만 해도 그저 평범한 군인의 아내였던 그녀는 남편의 갑작스런 죽음, 그것도 적군이 아닌 같은 부대에 근무하던 남편의 육사 선배가 내린 사격명령에 의해 피살됐다는 엄청난 사실에 감당할 수 없는 충격을 받았다. 백씨는 이때 받은 충격과 슬픔으로 인해 이듬해인 80년 시신경마비증세로 실명하고 말았다. 남편의 갑작스럽고 억울한 죽음이 그녀의 시력까지 빼앗아 칠흑 같은 어둠 속에 그녀를 가두고 만 것이다."

"김 중령의 부인 백씨는 남편이 비명에 세상을 떠난 뒤 양눈의 시력을 잃고 고향 부산에 내려와 지난 83년도 영도 태종대 자살바위 주변을 서성이다 정각스님에 의해 불교에 귀의했다."

2023년 12월 12일 김해에서 열린 고 김오랑 중령 추도식의 모습.12·12 쿠데타 전사자인 김오랑 소령(중령 추서)의 유족들이 46년 만에 국가배상을 받게 됐다. 그의 누나인 김쾌평씨를 비롯한 유족 10명이 지난 12일 서울중앙지방법원에서 승소판결을 받았다. 국가배상액은 3억 원 상당이라고 보도되고 있다.서울중앙지법은 지난달 25일 12·3 내란으로 정신적 피해를 입은 국민 104명이 윤석열을 상대로 1인당 10만 원을 청구한 위자료 소송에서 원고들의 손을 들어줬다. 이번처럼 국민들이 쿠데타군을 제압하면 정신적 위자료도 받을 수 있지만, 전두환 쿠데타 때는 그러지 못했다. 그래서 46년 만에 손해배상을 받는 반갑지만 서글픈 일이 생겨나게 됐다.영화 <서울의 봄>에서 배우 정해인이 연기한 오진호 소령의 실제 인물인 김오랑은 1979년 12·12 당시 군인들의 가슴을 아프게 했던 비극의 주인공이다. 전두환 반군과 대척점에 섰던 장태완(1931~2010) 수도경비사령관이 반군 진영으로 주도권이 다시 넘어간 직후인 12월 13일 오전 1시 30분경에 들은 소식이 바로 김오랑 전사다.장태완은 회고록인 <12·12 쿠데타와 나>에서 "나는 충격적인 두 가지 소식을 접했다"라며 "하나는 제1공수여단이 국방부와 육군본부 등을 완전히 점령했다는 것"이라고 한 뒤 "(또 하나는) 특전사령관 정병주 장군이 제3공수여단의 부하 장병들의 손에 의해 체포되고 비서실장 김오랑 소령이 총격전에서 전사했다는 슬픈 소식"이었다고 회고했다. 김오랑이 전사한 시각은 새벽 1시 20분경이다. 그 직후 장태완에게 소식이 갔던 것이다.검찰은 1995년 12월 21일 전두환을 반란수괴 등 혐의로 재판에 넘겼다. 이때 작성된 공소장의 요지를 정리한 그달 22일 자 <동아일보>는 정병주 특전사령관(1926~1989, 육군 소장)의 총애를 받았던 최세창 특전사 3공수여단장이 박종규 중령에게 사령관 체포를 지시한 직후를 이렇게 묘사한다.특전사령관 체포 지시를 받은 특전사 군인들은 자신들의 사령관에게 총격을 가했다. 이로 인해 정병주는 오른쪽 엄지 기저부 뼈가 부러지면서 피부 밖으로 노출되고 여러 조각으로 부서지는 부상을 입었다. 이런 상태로 정병주는 부하들의 손에 끌려갔다. 이 자리에서 김오랑 소령은 상관을 지키다가 35세를 일기로 전사했다.김오랑의 비극적 최후는 당시 군인들을 울컥하게 만들었다. 전두환 신군부가 볼 때도 숙연하게 만드는 일이었다. 이런 분위기 속에서 전두환 측은 1980년 2월 28일 그를 국립묘지에 안장했다.1989년 12월 12일 자 <동아일보>에 따르면, 신군부 실세였던 정호용은 전년도 12월 7일 국회 청문회장에서 "김 소령의 죽음은 군인으로서 가장 명예로운 전사"라는 말을 했다. 1990년 2월 1일, 노태우 정권의 국방부는 김오랑을 중령으로 추서했다. 장태완 쪽에서 보나 전두환 쪽에서 보나 훌륭한 군인이었던 것이다.하지만 김오랑의 죽음은 그의 부인에게는 당연히 날벼락 같은 일이었다. 서른을 갓 넘긴 부인 백영옥은 정신적 충격은 물론이고 신체적 장애까지 갖게 됐다. 백영옥의 사연을 담은 1990년 10월 23일 자 <동아일보>는 "백씨에게는 날벼락도 이런 날벼락이 없었다"라며 이런 이야기를 한다.위 기사는 "당시 31세였던 백씨는 김 소령과 결혼 9년째를 맞고 있었으나, 슬하에 자녀가 없어 하루아침에 혼자몸이 되고 말았다"라며 "연약한 여자로서, 더구나 시각장애자가 된 몸으로 어느날 갑자기 닥친 슬픔과 분노를 삭이기가 너무나 힘들었다"라고 그의 심경을 소개했다.이런 처지는 백영옥이 우연히 불교 승려를 만나는 상황으로 이어졌다. 위 신문의 1995년 12월 16일 자는 그가 부산 영도구 미룡사의 김정각 스님을 만난 사연을 이렇게 전했다.