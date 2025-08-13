동아일보

8월 13일 동아일보 1면 기사윤석열 전 대통령의 부인 김건희가 12일 밤 구속됐다. 전직 대통령 부부가 동시에 구속된 것은 처음 있는 일이다. 서울지법 정재욱 영장전담 부장판사의 구속영장 발부 사유는 '증거인멸 우려'였다.김건희 측에서는 유정화·채명성·최지우 변호사가, 특검에서는 한문혁·인훈 부장검사 등 8명이 4시간 25분간 진행된 영장 심사에 참여했다.조선일보에 따르면, 이날 오후 1시까지 변론을 진행한 특검이 변론 막바지인 12시 50분쯤 결정적 증거를 제시했다. 바로 이봉관 서희건설 회장의 자수서와 6000만원대 반클리프앤아펠 목걸이 실물이었다.이봉관의 자수서에는 2022년 3월 윤석열 당선 축하 선물로 김건희에게 목걸이를 전달했고, 맏사위인 박성근 전 광주지검 순천지청장의 인사 청탁을 했다는 내용이 담겼다. 특검이 제출한 목걸이는 2022년 6월 나토 순방 때 김건희가 실제로 착용한 것이라고 한다.이는 특검 조사에서 "2010년 홍콩에서 어머니 선물로 구매한 모조품을 빌려 착용했다"고 주장한 것과 정면으로 배치되는 증거였다.예상치 못한 증거 제시에 김건희와 변호인단 모두 크게 당황했고 "이거 정말 큰일이다"라는 말을 되뇌었을 뿐 바로 반박하지 못했다. 다른 언론 보도에는 변호인단이 목걸이에 대해 "별개의 범죄 사실에 대한 증거"라며 "영장 청구서에 없는 내용을 다뤄서 방어권 행사와 변호인 조력을 받을 권리를 중대하게 침해했다"고 주장한 것으로 나온다.특검은 김건희가 일부러 모조품을 압수수색 장소에 가져다 놓는 '알리바이 조작' 가능성까지 제기했다.그러나 김건희는 정재욱 판사가 "목걸이를 받은 것이 사실이냐"고 물었을 때도 "안 받았다"고 부인했다.특검이 측근 김범수의 주식 계좌로 3억 원을 입금하고 증권사 직원에게 "차명으로 하는 것이니 알고 있으라", "도이치 3000만원어치를 사라"고 말한 녹취를 제시할 때도 김건희 측은 "주가 조작 사실을 몰랐다"고 반박한 것으로 전해졌다.김건희 측은 "화무십일홍, 즉 현재 피의자가 가지고 있던 꽃은 다 떨어졌다. 그 어떠한 권세나 권력도 가지고 있지 않다"는 말도 했다.한편, 특검은 같은 날 오후 '김건희 집사'로 지목된 측근 김예성을 인천국제공항에서 체포했다.김예성이 임원으로 재직했던 렌터카 플랫폼 업체 IMS모빌리티는 2023년 카카오모빌리티와 HS효성 등으로부터 총 184억원의 투자를 유치했는데, 기업들이 김씨의 배경을 보고 '보험성 투자'를 했다는 의심을 받고 있다.김예성은 전날 베트남 호찌민에서 가진 동아일보 인터뷰에서 "김건희가 전화를 걸어와 '네가 돈을 벌었다는 이야기가 있는데, 연락이 오면 공직기강비서관실의 조사를 받고 소명하라'고 했다"고 밝혔다.당시 공직기강비서관실은 김씨를 불러 "대통령 내외와의 친분을 내세워 투자를 받은 것 아니냐"고 추궁했지만, 별다른 조치 없이 조사를 종결했다.동아일보는 "대통령실이 해당 의혹을 사전에 인지했으면서도 봐주기식 조사에 그친 게 아닌지 특검이 확인해 나갈 것으로 보인다. 이시원 전 공직기강비서관 등이 조사 대상이 될 수 있다"고 썼다.국민의힘 의원 전원이 모인 텔레그램 대화방에서 비상계엄 전후 두 달치 대화가 삭제된 사실이 '계엄 해제안 표결 방해' 의혹을 수사 중인 내란 특검팀 수사로 드러났다.경향신문에 따르면, 특검팀이 텔레그램 대화방 내역을 입수해 분석해보니 지난해 10월 말부터 12월 중순까지 대화 내역이 삭제된 것으로 확인됐다. 계엄 당일 단체 대화방에 올라왔던 추경호 전 원내대표 등 지도부의 문자 공지와 국민의힘 의원들의 대화 내용이 모두 사라졌다.국민의힘은 이에 대해 언론 공지를 통해 "지난해 10월 29일 모 의원의 작동 착오로 전체 의원 텔레방이 '일주일 단위 전체 삭제' 기능으로 설정이 전환됐다"며 "이후 12월 중순 의원들은 단체방의 대화 내용이 전체 삭제되고 있다는 사실을 인지해 자동 타이머 해제 조치를 실시했다"고 해명했다.그러나 특검팀 관계자는 중앙일보에 "증명되는 부분이 아니기 때문에 어떻게 삭제됐는지 확인이 필요하다"고 반응했다.특검팀은 국민의힘 원내지도부가 계엄 당일 비상 의원총회 장소를 여러 차례 바꾼 탓에 국민의힘 의원 대부분이 계엄 해제안 표결에 참여하지 못했다는 의혹에 대해서도 수사 중이다.특검팀은 원내대표였던 추경호가 계엄 선포 직후인 지난해 12월 3일 밤 10시 56분경 홍철호 전 정무수석과 통화한 뒤 11시 12분 한덕수 전 국무총리, 11시 22분 윤석열 전 대통령과 잇따라 통화한 기록을 확보했다.추경호는 11시 3분 "지금 즉시 국회로"라는 문자를 의원들에게 보냈다가 6분 만에 '지금 즉시 중앙당사 3층으로'라고 장소를 바꿨다.추경호는 동아일보에 "제가 처음에 의총 장소로 공지한 곳은 국회였는데 이후 당시 당 대표(한동훈)가 국회 출입 통제 이유로 최고위원회 소집 장소를 국회에서 당사로 변경했다"며 "이에 따라 의총 소집 장소를 당사로 변경한 것이고 국회의 계엄 해제 권한 행사를 방해하려는 의도는 없었다"고 했다.비상계엄 당일 박성재 전 법무부 장관의 전화를 받고 법무부 출입국 규제팀이 긴급 출근해 업무를 준비한 정황이 포착됐다. 한국일보에 따르면, 박성재는 지난해 12월 3일 밤 11시경 배상업 당시 출입국본부장에게 연락해 '출국금지팀을 대기시켜라'는 취지로 말했다. 배상업은 박성재와 통화 직후 출입국 규제팀을 지휘하는 A과장에게 연락했고, 이후 출입국 규제팀 직원들이 법무부 청사로 긴급 출근했다. 이 통화가 있은 뒤 오후 11시 30분쯤 법무부 실·국장 회의가 열렸다.당시 계엄사령부 포고령에는 "포고령 위반자에 대해 영장 없이 체포, 구금할 수 있다"는 내용이 담겼고, 이후 드러난 '체포' 대상 명단에 이재명 당시 민주당 대표와 우원식 국회의장, 한동훈 전 국민의힘 대표 등이 포함됐다. 내란특검팀은 박성재가 이들에 대한 출국금지 지시를 받고 출입국 규제팀을 호출했을 가능성을 조사하고 있다.그러나 법무부 실·국장 회의에서 출국금지 관련 언급이 없었다는 게 다수 참석자들의 증언이다. 배상업의 보고 도중 류혁 전 감찰관이 회의실에 들어와 회의 보이콧과 사의를 밝히면서 회의가 흐지부지 끝났다고 한다.특검팀은 8일 배상업을 참고인 신분으로 불러 조사한 뒤 출입국본부를 포함해 다른 법무부 관계자들에 대해서도 소환 조사를 이어갈 계획이다.그러나 박성재 측은 "출국금지팀이나 출입국 규제팀 대기를 지시한 기억이 없고, 배상업과 통화한 기억도 없다"며 "출국금지는 요청이 들어오면 하는 것인데, 명단을 받은 적도 없다"고 밝혔다.한국계 미국인과 캐나다인들이 주축이 돼서 만든 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'의 주제가 '골든'이 영국 오피셜 차트에 이어 미국의 빌보트 싱글차트에서 1위를 차지했다.빌보드는 "이 곡은 '핫 100'을 정복한 K팝 관련 아홉 번째 노래"라며 "(3인 이상의) 걸 그룹 중에서도 미국 데스티니스 차일드(Destiny's Child) 이후 24년 만의 싱글차트 1위곡"이라고 의미를 부여했다.그러나 이 노래를 전통적인 의미의 '케이팝'으로 볼 수 있냐는 논란거리다.그동안 빌보드 싱글차트 1위에 오른 케이팝 8곡은 모두 BTS나 BTS 멤버들(정국, 지민)이 부른 노래들이었다.이 곡은 애니메이션 속 가상 걸그룹 '헌트릭스'가 부른 노래로, 실제 보컬은 SM엔터테인먼트 연습생 출신 작곡가 이재와 가수 오드리 누나, 레이 아미가 불렀다. 모두 한국계 미국인들이다. 한국의 케이팝 기획사 더블랙레이블의 테디·24와 이재가 함께 작곡했으니 '한미 합작'이라고 할 수도 있다.그런데도 '골든'은 여성 가수가 부른 케이팝 최초의 1위로 꼽힌다.애니메이션 전반에 깔린 한국적 정서, 90% 이상 영어 가사를 사용하면서도 결정적 구간에 '어두워진', '영원히 깨질 수 없는' 등 한국어를 배치하는 등 케이팝의 정체성이 담긴 것이 성공요인으로 작용한 것은 분명하다.이규탁 한국조지메이슨대학 교수는 조선일보에 "K팝 뮤직비디오를 통해 폭발적인 관심을 끌어온 한국식 옷차림, 한식 문화, 화장법, 길거리 풍경 등이 영화 장면에도 적극 오마주되면서 시너지를 일으킨 것으로 보인다"고 했다.김도헌 평론가는 "종주국은 한국이지만 올림픽 경기 수상자는 다양한 국적의 외국인이 된 태권도처럼 될 것"이라고 했다.광주광역시 남구가 2023년 훼손된 정율성 흉상을 복원하기로 했다고 했다.김병내 남구청장은 12일 기자간담회에서 "광주 주재 중국총영사관으로부터 외교 문제로 비칠 수 있으니 흉상을 복원해달라는 구두 요청이 있었다"며 "중국을 적대 국가로 생각한다면 모르지만, 민간 교류 차원에서 지켜줄 필요가 있다"고 말했다. 김병내는 "현재 흉상을 깨끗하게 보관 중이며 9월쯤 다시 세우는 것을 생각하고 있다"고 덧붙였다.2009년 남구 양림동 정율성로에 설치된 정율성 흉상은 남광주청년회의소가 중국 해주구 인민정부로부터 기증받은 것이다.그런데 2023년 10월 사랑제일교회 특임전도사 윤아무개씨에 의해 훼손된 뒤 일반에 공개되지 않고있다. 이 사건으로 1심에서 징역 6월, 집행유예 1년형을 선고받은 윤씨는 1월 19일 서울서부지법 난동 사태와 관련해서도 특수건조물침입, 공무집행방해 혐의로 재판을 받고있다.휴가철인 8월 파리에는 사람이 없다는 말이 나오던 프랑스의 휴가 문화가 달라지고 있다.코로나19 이후 지속되는 고물가때문에 휴가지로 떠나지 않고 파리에 머무는 '도심형 휴양객'이 급증하고 있다고 동아일보가 보도했다.프랑스 통계청의 조사 결과에 따르면, 프랑스인 21%는 '일주일 가량의 휴가를 떠날 여유가 없다'고 답했다. 숙박, 교통, 식비 등 서비스 분야의 물가 상승 때문이다.프랑스 호텔 가격은 2019년 이후 약 26% 상승했고 에어비앤비 평균 가격도 같은 기간 39% 올랐다. 6월 유럽연합 국가들의 호텔과 레스토랑 등 관광 관련 물가상승률은 전년 같은 달 대비 4.1%로 전체 물가상승률 2.5%보다 높다.대신 '도심형 휴양객' 증가로 파리 3곳에 마련된 센강 수영장에는 개장 이후 한달 동안 약 8만 명이 방문했다.40대 회사원 클레어 아네씨는 "휴가지 물가가 비싸도 너무 비싸다"며 "센강 수영장을 이용해보니 대리만족을 하고 있다"고 말했다. 파리시는 센강 수질 관리를 위해 총 14억 유로를 투입했다.그랑팔레의 '유포리아' 전시는 평일 5000명, 주말 8000명 이상이 방문해 호황을 맞고 있다.이 때문에 관광업계는 울상이다. '프랑스 호텔 및 레스토랑 협회'는 지난 2년 동안 임대료와 에너지 임금이 인상된 반면 고객이 줄면서 이익이 대폭 줄었다고 밝혔다.지난해 파리 올림픽 여파로 파리로 사람들이 몰리면서 남부 휴양지가 한산했는데 올해도 비슷한 분위기가 이어지는 상황이라고 한다.▲ 경향신문 = 김건희 구속… 사상 초유 전 대통령 부부 동시 수감▲ 국민일보 = 일본 주도 CPTPP 가입 추진 공식화▲ 동아일보 = 김건희도 구속… 초유의 前대통령 부부 동반 수감▲ 서울신문 = '임신중지 약 합법화' 국정과제 추진한다▲ 세계일보 = 25일 韓·美 정상 '관세·국방비' 담판▲ 조선일보 = 김건희 구속… 前대통령 부부 첫 동시 수감▲ 중앙일보 = 김건희 구속, 전 대통령 부부 첫 동시수감▲ 한겨레 = 윤석열 이어 김건희도 구속▲ 한국일보 = 김건희 구속, 헌정사 첫 前대통령 부부 수감