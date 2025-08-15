연합뉴스

"이범석 초대 국방부 장관은 건군의 방향을 설정함에 있어서 '군의 정신은 광복군의 독립투쟁정신을 계승한다'고 천명하여 건국이념인 독립정신과 자주독립국가 재건에 대한 역사적 소명의식을 건군정신으로 계승하고자 하였다."

지난 2023년 8월 15일, 당시 윤석열 대통령이 서울 서대문구 이화여대 대강당에서 열린 제78주년 광복절 경축식에서 경축사를 하고 있다.1945년 1월 15일에 남조선국방경비대가 창설되고 이는 동년 6월 15일에 조선경비대로 개칭되고 1948년 8월 15일에 국군으로 바뀌었다. 이 과정에서 독립군 출신보다는 친일 군인 출신들이 좀 더 주도적이었다. 이런 상태에서, 1948년 10월 19일에 발생한 여순항쟁이 그달 27일에 실패한 뒤로는 국군에 대한 친일파의 장악력이 한층 공고해졌다.윤 정권을 떠받치는 극우세력은 이 같은 사실관계를 떠올리며 '독립군이 어떻게 국군의 뿌리인가'라고 말하지만, 이는 하나만 알고 둘은 모르는 것이다. 친일 군인들이 힘을 발휘한 것이 대한민국의 현실이지만, 그들을 중심으로 국군의 정통성을 세울 수 없는 것이 대한민국의 또 다른 현실임을 간과한 결과다.대한민국은 미국의 후원을 받는 친일세력이 이끌어온 나라이지만, 그렇다고 그들이 대중의 지지를 받은 것은 아니다. 친일반공정권들이 걸핏하면 비상계엄을 발포하고 공포 분위기를 조성한 것은 대중이 자신들을 지지하지 않음을 잘 알기 때문이었다. 대중은 일제와 친일반공정권들에 짓밟은 독립군들을 존경했다. 대한민국의 정통성이 독립군에 있다는 것이 한국인들의 확신이다.그것이 국민정서이기 때문에 친일반공정권들은 이 부분만큼은 감히 건드리지 못했다. 1948년 이후의 역대 헌법은 대한민국의 정통성이 3·1운동에 있다고 선언했다. 항일 독립운동이 대한민국의 뿌리라고 인정한 것이다. 친일세력이 지배하는 국가의 헌법이 이처럼 반일적·항일적인 것은 '명분은 대중이 쥐고 실권은 친일파가 쥐는' 모순적인 동거관계의 산물이다.친일파와 합작한 이승만 대통령은 한국광복군 참모장 출신인 이범석을 초대 국무총리 겸 국방부 장관에 임명했다. 국방부 군사(軍史)편찬연구소가 발행한 <독립군과 광복군 그리고 국군>에 이런 대목이 있다.친일정권 대통령인 이승만은 독립군 출신을 초대 총리 겸 국방부 장관에 임명하고, 초대 국방부 장관은 국군의 정통성이 독립군에 있다고 선언하고, 국방부의 사관(史官)들은 이승만의 인사조치와 이범석의 선언이 갖는 의미를 위와 같이 기록했다. 독립군을 지지하는 국민정서를 존중하지 않고는 대한민국을 운영할 수 없기에 일어난 일들이다.그런데 윤 정권은 동거관계에 손을 댔다. 표면상으로는 흉상에 손을 대면서, 본질적으로는 동거관계에 손을 댔다. 친일반공세력이 옳다고 생각하는 방향으로 대한민국 명분체계를 구축하기 위한 일이었다. 이는 국군의 정통성뿐 아니라 대한민국의 정통성을 건드리는 일이다. 그런 점에서, 반(反)대한민국 쿠데타다.이 쿠데타의 시동을 건 것은 국방부장관이 되기 이전의 신원식이다. 2022년 10월 24일, 국회 국방위원회 여당 간사인 그는 국방부 국정감사에서 홍범도를 소련과 엮으면서 "굳이 흉상을 세우고 육사에 만들라고 했는지"라며 "굉장히 의문입니다"라고 말했다. 다음 달, 육사는 '국회 지적사항'이라는 이유로 '교내 기념물 재정비 사업'을 추진했다. 그런 뒤 교내 흉상들을 독립기념관이 받아줄 수 있는지를 검토하는 절차에 착수했다.육사가 홍범도 장군 등을 학교 밖으로 내보낼 방법을 물색하는 과정에서 이러한 움직임이 외부에 노출됐고, 그런 뒤인 2023년 8월 하순부터 윤 정권은 홍범도를 노골적으로 박대했다. 그달 25일에는 육사가 철거 당위성을 주장하는 입장문을 발표했고, 이종섭 장관이 국회에서 동일한 입장을 개진했다. 28일에는 국방부도 거들었다. 국방부는 해군 잠수함 홍범도함의 개칭 필요성도 함께 거론했다.29일에는 윤석열 대통령이 지원사격을 했다. 이날 그는 국무회의에서 흉상 이전의 필요성을 언급하면서, 독립기념관으로 옮기는 방안을 거론했다. 30일에는 한덕수 총리와 조태용 안보실장도 거들었다. 9월 3일에는 이철규 국민의힘 사무총장도 말을 보탰다. 정권이 총체적으로 나선 것이다.그런데 홍범도를 공격하는 시점이 고약했다. 8월 22일은 한일병합조약이 체결된 날이고 8월 29일은 대한제국이 멸망한 날이다. 한국인들이 경술국치에 민감해지는 8월 하순에 대통령·국방부·육사가 일치단결해 홍범도를 연타했다. 윤석열은 일제가 대한제국을 저격한 8월 29일에 홍범도를 저격하는 발언을 했다.