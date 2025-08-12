민주언론시민연합

- 탄핵박제를 시작하게 된 계기이기도 한 윤상현 의원의 '1년 후에는 다 찍어준다(국민의힘 105명이 탄핵 보이콧을 한 다음 날인 지난해 12월 8일, 그는 한 유튜브 방송에서 이 같이 발언했다)'는 이 말은, 정치와 시민 사이에 있는 언론의 역할을 사실상 무시한 발언으로도 해석이 가능할 거 같다. 국민의힘 내에서 벌어지고 있는 전한길 논란 등을 보면 여전히 기록에 대한 두려움이 없는 것 아닌가.

- 심판 받아야 할 대상, 어디까지인가.

- 언론의 문제도 짚고 넘어가지 않을 수 없다. 민언련은 지난 2월 '따옴표 저널리즘'에 대한 분석을 한 바 있는데, 따옴표 저널리즘의 근본적 문제는 무엇인가.

▲1면 한가운데 탄핵반대 집회 사진을 크게 실은 조선일보(2/10) 조선일보

"윤석열 스피커 노릇, 그들도 심판 받는 세력 한 축이 될 거라는 위기감 때문"



- 윤석열 및 내란 동조세력의 스피커 노릇을 한 셈인데, 일부 보수 언론이 그 같은 선택을 한 이유 뭐라고 보나.



"그들은 우리 사회에서 대표적인 기득권이었다. 보수 정권이 들어섰을 때는 편들기 보도에 앞장섰고 진보 정권이 들어서면 헐뜯는 데 앞장서왔다. 그들 역시 보수 세력의 한 축이 됐다는 걸 반증한다. 내란 세력이 심판을 받게 됐을 때 본인들도 심판 받는 세력의 한 축이 될 거라는 위기감이 들었을 것이다. 보수 동맹 카르텔이 무너지는 것을 방어하기 위한 방편 아니었겠나. 내란 세력, 이들에 동조한 세력, 보수 언론, 아스팔트 극우 세력이 카르텔이 되어 하나의 목소리를 냈다."



- 따옴표 저널리즘은 땡전 뉴스와 유사한 측면이 있는 거 같다.



"80년대 땡전 뉴스는 관제 언론을 자처한 거다. 이후 민주화를 거치며 민주주의 발전과 함께 언론 자유도 발전했다. 언론들은 금과옥조처럼 국민의 알권리와 표현의 자유를 주창해왔다. 민주주의가 이만큼 발전했는데, 현재 언론이 군사 독재시절에나 있을 법한 관제언론식 스피커를 자처하는 건 너무나 퇴행적인 모습이다. 40년 전 과거 구태보다 훨씬 더 심각한 모습이다.



언론은 우리 사회 전반에 대해 쓴소리를 한다. 경제 민주화가 후퇴했다고, 정치 민주화가 후퇴했다고 꾸짖는다. 그런데 언론 스스로의 퇴행에 대해서 되돌아보거나 성찰하는 경우가 없다. 지금은 언론 자유가 민주주의 최후의 보루라고 목소리 높이면서 보도는 정반대로 흐른다. 위선적 이중적 행태다. 이 점이 40년 전 언론과 다르다. 그 때는 언론이 민주주의 최후의 보루라고 자처하진 않았다.



이번에 통일교 압수수색이 진행됐을 때 세계일보는 '종교 탄압'을 들고 나왔다. 성역은 없다. 어디든 수사를 받을 수 있고 수사를 통해 죄가 가려질 일인데, 종교 탄압을 주장하는 건 도저히 납득할 수 없는 주장이다. 언론이 방패막이 돼서 종교 집단을 대변하는 노릇으로밖에 볼 수 없다. (세계일보 최대주주는 통일교 종교단체인 세계기독교통일신령협회유지재단이다, 기자 주) 언론의 사회적 책무는 그 어떤 언론이어도 동일하다. 자신들의 종교가 연루됐다고 해서 범죄를 옹호하며 언론을 앞세우면 시민들이 어떻게 판단할까. 지금 언론의 행태는 시민들에게 땡전뉴스보다도 교활하게 보일 수 있다."



▲5월 1일 검찰 압수수색 당시 윤석열-김건희 심경 단독으로 전한 채널A 채널A

- 이와 관련해, 최근 3특검 수사 관련 보도에 대해 평가를 한다면.



"언론의 받아쓰기 문제에서 가장 큰 폐해가 드러난 게 사실 검언유착이었다. 지금 특검은 수사 과정에서 언론 브리핑을 공식화하긴 했다. 수사 과정을 투명하게 설명하겠다는 차원이라, 현 특검발 보도와 기존 검찰발 보도를 동일선상에 놓기는 어렵다. 다만, 수사 과정에서 확인되지 않은 사안을 익명 관계자발로 단독이라고 보도한다든지, 전언을 통해 보도하는 건 여전히 지양해야 할 보도 형태다. 그 부분은 기존 검찰발 보도에서 크게 개선 되진 않은 것이 사실이다."



"윤석열 내란 세력은 언론 공존 없이는 불가능했다, 언론도 공범이다"



- "윤석열과 함께 보내야 할 것은 단지 '정권'이 아니라 그 출현을 가능케 했고 권력을 부여한 구정치 체제 자체임을 각인해야 한다", 지난 6월 민언련 칼럼의 일부다. 이를 위해 언론은 어떤 역할을 해야 하나.



"구정치체제는 윤석열 뿐 아니라 이 내란 정권에 편승한 기성 언론을 모두 포함한 개념이다. 윤석열 내란 세력은 언론의 공존 없이는 불가능했다. 언론도 공범이다. 구체제 안에서 기성 언론의 문제들을 어떻게 혁신해 나갈 것이냐가 과제다. 시민들이 가장 크게 지적하는 건 불신이다. 신뢰 회복을 어디서부터 시작할 것이냐. 언론 스스로가 문제를 진단하고 성찰하고 잘못을 어떻게 개선할 것인지 짚어야 한다. 이것 없이는 신뢰 회복은 요원하다.



기존 언론이 누려왔던 기득권 언제까지 유지할 수 있을까. 미디어 환경은 급변하고 있고 이제는 언론 자체의 생존 위기다. 신뢰 받지 못하는 언론은 존재하기 어렵다. 언론의 경쟁력은 상품을 판매하는데서 나오는 게 아니라 저널리즘 그 자체에서 나오지 않나. 그런데 정작 언론이 보여준 것은 윤석열 스피커노릇이었다. 법률 대리인이 말하는 것을 어떤 검증도 없이 생중계했다. 특히 공적 재원 구조를 가진 연합뉴스, 연합뉴스 TV, YTN, KBS가 이런 보도에 가장 앞에 섰다. 윤석열 정권에 장악된 언론이라는 특징이 있다. 정치세력에 좌우되지 않는 거버넌스를 갖추기 위해 방송 3법 개정도 추진되고 있는 거다. 기본적인 제도로서 뒷받침을 해주고, 그 이후에도 언론이 본연 역할을 못해낸다면 국민들에게 심판 받을 수밖에 없다."



▲윤석열 탄핵심판 ‘따옴표 기사’ 보도건수 상위 10개 언론사(1/14~2/26) ※뉴스통신사와 보도전문채널은 붉은색 표시 민주언론시민연합

▲3월 13일 오후 서울 종로구 서십자각터 윤석열 즉각퇴진 사회대개혁 비상행동 단식 농성장 앞에서 민주언론시민연합 주최로 열린 '윤석열 파면 촉구 시국선언'에서 참석자들이 "언론자유와 민주주의 이름으로 윤석열 파면"을 선언하고 있다. 이정민

- 만일 언론이 자성하지 않는다면, 그 이후는 어떻게 될 것이라고 보나.



"국민들에게 버림받을 거다. 이제까지 언론은 어떤 잘못을 해도 문을 닫진 않았다. 앞으로는 그렇게 되기 힘들 거다. 유튜브 기반의 온라인 매체가 시민 관심 대상이 되고 있는 현실에서 시민의 요구와 시대정신을 어느 언론이 충실하게 반영하느냐가 주요 가치가 될 것이다. 김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장과 일간지, 어디가 더 영향력 있나. 답은 이미 나와 있다."



- 끝으로 언론을 위한 제언을 하자면.



"시민들에게 말씀드리고 싶다. 물론 실패한 언론에 대한 실망은 크지만, 이번 내란 과정과 내란을 극복해내는 과정에서 언론 본연의 역할을 해내려는 언론들이 분명 있었다. 그 측면을 시민들이 꼭 봐주셨으면 좋겠다. 언론의 사회적 책무를 놓지 않으려 한 언론이 있었기에, 시민들이 혹한 속에서도 광장을 지킬 수 있었고 새로운 정부 출범으로도 이어질 수 있었다. 시민들이 언론의 두 측면을 다 봐주셔야 한다. 본연 역할에 충실한 언론은 시민들이 지속적으로 지지와 응원을 보내주셔야 한다. 때로는 후원으로, 구독으로, 적극적 클릭으로 좋은 보도가 우리 사회 공론장의 역할을 할 수 있도록 힘을 주셔야 한다. 그것이 스피커로 전락한 언론을 견제할 수 있는 가장 큰 힘이다."

윤석열 체포 순간, 오히려 일부 언론의 '받아쓰기'는 절정에 이르렀다고 민주언론시민연합은 지적했다.그렇기에 신 사무처장은 경고했다. "기존 언론이 스스로 성찰하고 혁신하지 않으면 국민들에게 버림받을 거"라고.그러나 또 한편, 당부했다. "내란을 극복해내는 과정에서 언론 본연의 역할을 해내려 한 언론들이 분명 있었고, 이들에 대한 지지와 응원이 꼭 필요하다"고 했다.다음은 신 사무처장과의 인터뷰 정리본이다."윤상현 의원의 발언은 언론 역할에 대한 폄훼이자 모욕적인 발언이다. 뿐만 아니라 주권자인 시민들이 정치인들의 반역사적 행태를 제대로 심판하지 않을 것이라 생각한 발언이다. 대단한 착각이다. 물론 민의의 심판을 받아야 할 일부 정치인들이 다시 선거에서 선출된 경우가 있긴 했지만, 종국적으로 그런 정치인들은 국민의 그리고 사법의 심판을 받았다. 조금 시간이 걸렸을 뿐이다. 역사의 심판을 비켜간 정치인? 없었다. 전두환·노태우 모두 해당된다.우리의 민주주의는 4.19부터 87년 민주항쟁, 내란 극복까지 모두 광장에 나선 시민들이 지켜왔다. 반민주적이고 반역사적 정치인에 대한 심판은 반드시 이뤄져왔다. 김건희 특검이 윤상현 의원 자택도 압수수색 하지 않았나. 사법적 심판 뿐 아니라, 주권자를 모욕하고 언론을 폄훼한 발언을 한 데 대해 민심의 심판이 있을 것이다.""12.4 계엄 해제 표결에 참여하지 않은 의원부터 심판 대상이다. 불법 계엄 해제에 참여하지 않은 의원은 민의를 대변할 자격이 없다. 대부분 중복되겠지만, 내란 우두머리 탄핵 의결에 참여하지 않은 의원도 (심판 대상에) 포함될 것이다. 단순히 내란 우두머리 체포 저지를 위해 관저 앞에 갔던 40여명의 의원들로 국한 할 수 없다. 사실상 국민의힘 거의 다다. 내란 상황에서 민주주의를 지키고 헌법을 지키고 국민을 지켜야 할 역할을 다하지 않은 국회의원들은 제명 되어야 마땅하다.""내란 정국 주범과 동조범들이 매우 착각하는 게, 본인들이 민주주의를 유린하고 반헌법적 행태를 하더라도 문제가 없을 거라고 생각한다는 거다. 왜냐, 그들이 무슨 말만 하면 언론이 받아 써주니까. 그들 주장에 대해 사실확인이나 검증도 하지 않은 채 받아 써주고 대대적으로 보도하니 스스로를 정상적인 정치세력으로 착각하게 된 거다.주요 언론이라 불리는 언론의 보도 대부분이 내란 세력과 그를 옹호하는 자들에 대한 따옴표 보도였다. 내란 세력 일당이 브레이크 없이 막 나갈 수 있었던 주요 원인이다. 범죄에 해당하는 비정상적 행동과 발언임을 짚어주고 비판했더라면 내란 세력·동조 세력도 어느 정도는 자중했을 것이다. 그런데 응원 수준의 보도가 나오면서 내란 세력의 준동이 상당 기간 지속됐다. 윤석열 파면까지 5개월이나 걸린 이유도 언론이 제대로 된 감시와 비판을 하지 못했기 때문이라고 본다.12월 중순부터 언론 보도들이 미묘하게 바뀌었는데 초창기엔 '비상계엄 잘못됐다'고 한목소리를 내더니 이후에는 '계엄은 잘못됐지만 파면까지는 아니지 않냐'고 보도했다. 계엄의 책임을 민주당의 독주 탓이라 돌렸고 이후에는 헌법재판소와 헌법재판관 흔들기에 주력했다. 결국 서부지법 폭동사태까지 터졌다. 일부 극우 성향 매체는 폭동이 정의로운 행위였다고 둔갑까지 시켜줬다."