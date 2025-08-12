▲
윤석열 체포 순간, 오히려 일부 언론의 '받아쓰기'는 절정에 이르렀다고 민주언론시민연합은 지적했다.민주언론시민연합
그렇기에 신 사무처장은 경고했다. "기존 언론이 스스로 성찰하고 혁신하지 않으면 국민들에게 버림받을 거"라고.
"윤석열 내란 세력은 언론의 공존 없이는 불가능했다. 언론도 공범이다. 시민들이 가장 크게 지적하는 건 불신이다. 언론 스스로가 문제를 진단하고 성찰하고 잘못된 점들을 어떻게 개선할 것인지 짚어야 한다. 이것 없이는 신뢰 회복은 요원하다.
기존 언론이 누려왔던 기득권 언제까지 유지할 수 있을까. 미디어 환경은 급변하고 있고 이제는 언론 자체의 생존 위기다. 신뢰 받지 못하는 언론은 존재하기 어렵다. 이제까지 언론은 어떤 잘못을 해도 문을 닫진 않았다. 앞으로는 그렇게 되기 힘들 거다. 유튜브 기반의 온라인 매체가 시민 관심 대상이 되고 있는 현실에서 시민의 요구와 시대정신을 어느 언론이 충실하게 반영하느냐가 주요 가치가 될 것이다. 김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장과 일간지, 어디가 더 영향력 있나. 답은 이미 나와있다."
그러나 또 한편, 당부했다. "내란을 극복해내는 과정에서 언론 본연의 역할을 해내려 한 언론들이 분명 있었고, 이들에 대한 지지와 응원이 꼭 필요하다"고 했다.
"언론의 사회적 책무를 놓지 않으려 한 언론이 있었기에, 시민들이 혹한 속에서도 광장을 지킬 수 있었고 새로운 정부 출범으로도 이어질 수 있었다. 때로는 후원으로, 구독으로, 적극적 클릭으로 좋은 보도가 우리 사회 공론장의 역할을 할 수 있도록 힘을 주셔야 한다. 그것이 스피커로 전락한 언론을 견제할 수 있는 가장 큰 힘이다."
"1년 후면 다 찍어줘? 주권자 모욕하고 언론 폄훼... 반드시 심판 있을 것"
다음은 신 사무처장과의 인터뷰 정리본이다.
- 탄핵박제를 시작하게 된 계기이기도 한 윤상현 의원의 '1년 후에는 다 찍어준다(국민의힘 105명이 탄핵 보이콧을 한 다음 날인 지난해 12월 8일, 그는 한 유튜브 방송에서 이 같이 발언했다)'는 이 말은, 정치와 시민 사이에 있는 언론의 역할을 사실상 무시한 발언으로도 해석이 가능할 거 같다. 국민의힘 내에서 벌어지고 있는 전한길 논란 등을 보면 여전히 기록에 대한 두려움이 없는 것 아닌가.
"윤상현 의원의 발언은 언론 역할에 대한 폄훼이자 모욕적인 발언이다. 뿐만 아니라 주권자인 시민들이 정치인들의 반역사적 행태를 제대로 심판하지 않을 것이라 생각한 발언이다. 대단한 착각이다. 물론 민의의 심판을 받아야 할 일부 정치인들이 다시 선거에서 선출된 경우가 있긴 했지만, 종국적으로 그런 정치인들은 국민의 그리고 사법의 심판을 받았다. 조금 시간이 걸렸을 뿐이다. 역사의 심판을 비켜간 정치인? 없었다. 전두환·노태우 모두 해당된다.
우리의 민주주의는 4.19부터 87년 민주항쟁, 내란 극복까지 모두 광장에 나선 시민들이 지켜왔다. 반민주적이고 반역사적 정치인에 대한 심판은 반드시 이뤄져왔다. 김건희 특검이 윤상현 의원 자택도 압수수색 하지 않았나. 사법적 심판 뿐 아니라, 주권자를 모욕하고 언론을 폄훼한 발언을 한 데 대해 민심의 심판이 있을 것이다."
- 심판 받아야 할 대상, 어디까지인가.
"12.4 계엄 해제 표결에 참여하지 않은 의원부터 심판 대상이다. 불법 계엄 해제에 참여하지 않은 의원은 민의를 대변할 자격이 없다. 대부분 중복되겠지만, 내란 우두머리 탄핵 의결에 참여하지 않은 의원도 (심판 대상에) 포함될 것이다. 단순히 내란 우두머리 체포 저지를 위해 관저 앞에 갔던 40여명의 의원들로 국한 할 수 없다. 사실상 국민의힘 거의 다다. 내란 상황에서 민주주의를 지키고 헌법을 지키고 국민을 지켜야 할 역할을 다하지 않은 국회의원들은 제명 되어야 마땅하다."
- 언론의 문제도 짚고 넘어가지 않을 수 없다. 민언련은 지난 2월 '따옴표 저널리즘'에 대한 분석을 한 바 있는데, 따옴표 저널리즘의 근본적 문제는 무엇인가.
"내란 정국 주범과 동조범들이 매우 착각하는 게, 본인들이 민주주의를 유린하고 반헌법적 행태를 하더라도 문제가 없을 거라고 생각한다는 거다. 왜냐, 그들이 무슨 말만 하면 언론이 받아 써주니까. 그들 주장에 대해 사실확인이나 검증도 하지 않은 채 받아 써주고 대대적으로 보도하니 스스로를 정상적인 정치세력으로 착각하게 된 거다.
주요 언론이라 불리는 언론의 보도 대부분이 내란 세력과 그를 옹호하는 자들에 대한 따옴표 보도였다. 내란 세력 일당이 브레이크 없이 막 나갈 수 있었던 주요 원인이다. 범죄에 해당하는 비정상적 행동과 발언임을 짚어주고 비판했더라면 내란 세력·동조 세력도 어느 정도는 자중했을 것이다. 그런데 응원 수준의 보도가 나오면서 내란 세력의 준동이 상당 기간 지속됐다. 윤석열 파면까지 5개월이나 걸린 이유도 언론이 제대로 된 감시와 비판을 하지 못했기 때문이라고 본다.
12월 중순부터 언론 보도들이 미묘하게 바뀌었는데 초창기엔 '비상계엄 잘못됐다'고 한목소리를 내더니 이후에는 '계엄은 잘못됐지만 파면까지는 아니지 않냐'고 보도했다. 계엄의 책임을 민주당의 독주 탓이라 돌렸고 이후에는 헌법재판소와 헌법재판관 흔들기에 주력했다. 결국 서부지법 폭동사태까지 터졌다. 일부 극우 성향 매체는 폭동이 정의로운 행위였다고 둔갑까지 시켜줬다."