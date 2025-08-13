▲
우리에게 필요한 건 '글로벌 그린 데탕트'다. 연합=OGQ
'글로벌 그린 데탕트'
기후위기가 인류를 포함한 지구 생명체의 실존적 위협으로 성큼 다가왔고, 군사 부문이 그 주범 가운데 하나인데 여전히 사각지대로 남아 있으며, 휴전과 군사비 동결이 기후위기 대응에 갖는 기대효과를 종합적으로 고려해 떠올려 본 표현이다.
이 표현 속에는 기후위기와 신냉전이라는 지구촌의 양대 위기를 녹색환경을 의미하는 '그린(Green)'과 긴장완화를 뜻하는 '데탕트(detente)'로 합쳐서 사고하면 새로운 접근이 가능하지 않을까라는 바람이 담겨 있다.
유사한 사례는 있다. 1993년부터 "지구촌의 축제"로 불리는 올림픽을 앞두고 유엔 총회는 "올림픽 휴전에 관한 결의안"을 만장일치로 채택해 왔다. 올림픽 휴전은 법적 구속력이 없는 정치적 선언이어서 한계는 있지만, 평화에 대한 국제적 공감대를 형성하는 데에는 기여해 왔다. 2018년 평창 동계올림픽을 앞두고 문재인 정부가 트럼프 행정부 1기와 한미연합훈련 유예를 선언해 한반도 평화프로세스에 기여했던 사례도 있었다.
'기후 휴전'은 왜 난관에 부딪혔나
'지구촌의 재앙'이 되고 있는 기후 변화 대응을 위한 '기후 휴전'도 공론화해 볼 가치가 충분하다고 보는 이유이다. 물론 이건 구속력을 갖춰야 하는데 그만큼 현실적인 난관을 극복하기 어렵다. 국경과 동맹의 논리에 갇힌 '안보 영역'을 국경을 초월한 '국제 안보'로 확장하는 데에는 많은 나라, 특히 강대국들이 주저하기 때문이다.
유사한 시도는 있었다. 2021년 12월에 아일랜드와 니제르는 유엔 안전보장이사회에 '기후 변화가 국제 평화·안보에 미치는 영향을 다루는 결의안'을 제출했다. 당시 미국을 포함한 12개 이사회 회원국이 지지했으나, 러시아가 거부권 행사해 부결됐고, 인도는 반대, 중국은 기권하면서 반대 의사를 우회적으로 표현했다.
반대와 기권 이유는 세 가지였다. 기후변화는 안보리보다는 기후변화협약(UNFCCC)에서 다뤄져야 하고, 구속력을 갖는 안보리 결의로 이미 기후위기 피해자인 개발도상국이 탄소 배출 저감 노력의 부족으로 제재를 받을 수 있으며, 기후 문제가 정치화되어 주권 존중의 원칙이 훼손될 수 있다는 것이었다.
하지만 기후변화협약에 군사 부문은 예외로 되어 있고, 안보리에서의 의제화는 개발도상국에 대한 지원을 내실화하고 확대할 수 있다. 무엇보다도 기후위기 자체가 국제 평화와 안정에 중대한 도전이 되고 있다. 기후위기가 악화될수록 거주지·식량·물 부족 등으로 인한 분쟁과 난민 발생 가능성도 높아지고 있고, 이상기후로 인해 목숨을 잃는 사람들도 크게 늘어나고 있기 때문이다.
안보리 상임이사국의 책무