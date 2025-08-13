연합뉴스

미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 유엔안전보장이사회. 2019년 8월 1일.이 대목에서 안보리 상임이사국의 실존적 책무를 떠올리게 된다. 미국·영국·프랑스·중국·러시아로 구성된 유엔 안보리 상임이사국들은 크게 두 가지 특권적 지위를 유지해 왔다. 하나는 공식적인 핵보유국이라는 지위이고, 또 하나는 거부권을 행사할 수 있는 지위이다. 이러한 지위는 유엔 안보리 상임이사국들이 국제 평화와 안정을 지킬 책무가 있다는 것을 전제로 깔고 있다. 그런데 기후위기가 국제 평화와 안정에 중대한 위협으로 다가오고 있음에도 불구하고 상임이사국들은 이에 눈 감고 있다.더구나 이들 5개국은 지구 온난화에 가장 큰 책임을 갖고 있다. 5개 상임이사국들은 1750년부터 현재까지 탄소 배출에 있어서 상위를 차지하고 있다. 미국은 압도적인 1위이고, 중국은 2위, 러시아는 3위, 영국은 5위, 프랑스는 8위이다. 이들 5개국이 현재 지구 탄소 배출에서 차지하는 비중은 약 55%이다. 또 이들 5개국의 군사비 합계도 세계 국방비 총액의 60%에 육박한다.유엔 안보리 상임이사국들이 주도해 '군비통제와 군축을 통한 평화와 기후정의 실현을 위한 결의'를 채택하는 방법을 떠올려보는 까닭이다. 물론 당장은 실현 가능성이 낮다. 미국의 도널드 트럼프 대통령이 기후위기를 '사기극'이라고 부르면서 역주행을 거듭하고 있기에 더욱 그러하다.이 대목에선 분노와 탄식을 자아내게 된다. 트럼프는 임기 초반에 강대국들이 군사비를 너무 많이 쓰고 있다며 군사비를 크게 줄여 "좋은 곳"에 쓰자고 말한 바 있다. 러시아-우크라이나 전쟁을 비롯한 지구촌 곳곳의 전쟁을 종식하고 미국·중국·러시아 등이 참여하는 핵 군축과 군비축소를 주도해 "피스메이커"가 되겠다고 다짐하기도 했었다. 하지만 그는 이내 "힘에 의한 평화"로 방향을 틀었다.이 와중에 러-우 전쟁의 향방도 중대 고비를 맞이하고 있다. 많은 이들이 염원하는 것처럼 이 전쟁이 끝나면, 군비통제를 통한 기후위기 대응을 글로벌 의제로 부각시켜야 한다.냉전이 절정을 향하던 1961년에 존 F. 케네디 미국 대통령은 유엔 총회에서 "핵무기가 인류를 끝장내기 전에 인류가 핵무기를 없애야 한다"고 호소한 바 있다. 이제는 기후위기가 인류를 끝장내기 전에 인류가 기후재앙을 막아야 한다. 그 관건 가운데 하나는 막대한 탄소를 내뿜으면서 하늘 높은 줄 모르고 치솟고 있는 군사비를 통제하는 데에 있다.