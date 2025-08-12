중앙일보

8월 12일 중앙일보 6면 기사윤석열 전 대통령 부인 김건희의 구속영장 실질심사(12일)를 앞두고 김건희가 도이치모터스 주가 조작 사건과 관련해 차명거래를 직접 언급한 육성 통화 파일을 김건희 특검팀이 확보했다고 한다.특검팀은 지난 3일 코바나컨텐츠 사내이사로 재직했던 김범수 전 SBS 아나운서를 소환 조사했는데, 특검팀이 김건희가 김범수의 계좌를 이용해 차명거래를 인정하는 육성 통화 녹취를 확보했다고 한다.Jtbc에 따르면, 2011년 8월 김건희가 김범수의 주식 계좌로 3억 원을 입금했다. 같은 날 김건희가 미래에셋 직원과 통화에서 "거기(김범수) 계좌로 3억을 넣었다", "차명으로 하는 것이니 알고 있으라"고 말한 뒤 "도이치 3000만 원, 우리기술 2000만 원어치를 사라"는 주문을 제출했다. 실제로 이 기간 동안 김범수는 도이치모터스 주식 거래로 1억 4800만 원을 매수해 3200만 원의 차익을 거뒀다고 한다.특검팀은 이 녹음파일을 토대로 김건희가 차명거래로 차익을 보고 주가 부양에 영향을 줬다고 의심하고 있다.특검팀은 윤석열 정부 경호처에 '경호용 로봇개'를 수의계약한 업체 대표 서아무개씨가 김건희에게 5400만원짜리 바쉐론 콘스탄틴 시계를 전달한 정황에 대해서도 수사 중이다.동아일보에 따르면, 서씨의 회사는 2017년 11월 설립돼 전동 휠체어와 구조용 드론 등을 판매해 왔는데 2022년 6월 미국의 한 로봇개 회사와 총판 계약을 맺고 같은 해 9월 대통령실과 3개월간 1800만 원 상당의 수의 계약을 맺었다.서씨는 2021년 7월 대선 과정에서 당시 국민의힘 후보였던 윤석열에게 법정 최고 한도액인 1000만원의 정치 후원금을 전달하기도 했다.특검팀은 지난달 25일 김건희의 오빠 김진우의 장모 집에서 이 시계의 보증서와 상자를 확보했는데, 서씨는 특검팀 조사에서 "2022년 9월께 서초동 아크로비스타를 방문해 이 시계를 김건희에게 전달했다"고 진술했다.서씨는 중앙일보에 "김건희 심부름으로 잠실 롯데백화점에서 'VIP 할인'을 받아 5000만원 상당의 시계를 3500만원에 김건희 돈으로 구입해 직접 전달했다"고 주장했다. 서씨가 김건희에게 시계를 전달했다는 2022년 9월은 서씨 회사가 경호처와 로봇개 계약을 맺었던 시기와 맞물린다.김건희 측은 로봇개 의혹과 관련해 "현재 영장 실질심사를 앞두고 있어서 별도의 사실관계에 관해서 확인해 주기 어렵다"고 밝혔다.정재욱 서울지법 영장전담 부장판사는 12일 오전 10시 10분부터 김건희의 영장 실질심사를 진행한다. 특검팀은 구속 필요 사유로만 848쪽 분량의 의견서를 제출했다.이재명 대통령이 8·15 광복절 특별사면으로 조국 전 조국혁신당 대표와 최강욱·윤미향 전 민주당 의원 등 정치인과 공직자 출신 27명을 사면·복권했다.조국의 '유재수 감찰 무마' 사건 관련해 지난해 징역 10개월을 선고받고 복역 중이던 백원우 전 청와대 민정비서관은 형기 만료를 두 달 앞두고 사면 됐다.강유정 대통령실 대변인은 11일 오후 브리핑에서 여권 인사들이 주로 사면복권됐다는 지적에 대해 "야측에 해당하는 정치인들이 훨씬 더 많다. 여당인 민주당을 기준으로 할 때 조국혁신당은 야당"이라고 주장했다. 한국일보는 27명 중 19명(약 70%)을 범여권 인사로 분류했다.이번 사면에는 범여권의 주장처럼 검찰의 '과잉·조작 수사'의 피해자로만 볼 수 없는 인사들도 포함됐다.은수미는 자신의 정치자금법 위반 사건을 수사하던 경찰에 수사 자료를 받는 대가로 부정 청탁을 들어준 혐의로 2023년 9월 대법원에서 징역 2년과 벌금 1000만원을 선고받았다.2020년 11월 술에 취한 자신을 깨우려던 택시기사의 멱살을 잡고 폭행했다가 블랙박스 영상을 삭제해 달라는 혐의로 기소돼 징역 6개월, 집행유예 2년을 선고 받은 이용구 전 법무부 차관도 마찬가지다.보수성향 시민단체 서민민생대책위원회는 "정치인을 배제하고 생계형 운전업 종사자, 운전면허 벌점자 등 서민을 중심으로 사면하라고 요구했지만 돌아온 것은 운전기사 폭행범 사면이었다"고 꼬집었다.사면·복권 명단에 포함된 국민의힘 홍문종, 정찬민, 심학봉 전 의원 등이 포함된 것도 범여권 인사 사면을 위한 '들러리'로 세웠다는 비판이 있다.당장 2022년 윤석열 대통령이 이명박 전 대통령과 김경수 전 경남지사를 함께 사면했을 때 야당 대표였던 이재명 대통령은 "중대 범죄자들을 풀어주기 위해 야당 인사를 들러리, 방패막이로 내세우고 있다"고 비판한 바 있다.그럼에도 이 대통령이 사면을 강행한 데에는 어차피 논란이 불가피하다면 일찍 털고 가는 것이 낫다는 판단이 작용한 것으로 보인다.대통령실 고위관계자는 중앙일보에 "(사면을) 오히려 미루면 내년 지방선거나 그 이후 총선에 영향을 주려는 것이라고 오해를 살 수 있다"고 했다.박성재 전 법무부 장관이 12·3 비상계엄 당시 합동수사본부 검사 파견을 검토하라고 지시한 전후 심우정 전 검찰총장과 3차례 통화한 사실이 확인됐다.한겨레에 따르면, 박성재는 작년 12월 3일 11시 가까울 무렵 임세진 당시 검찰과장과 통화했고, 밤 11시 1분과 13분, 이튿날 0시 25분에도 심우정 전 검찰총장과 각각 1분 넘게 통화했다.박성재는 같은 날 밤 11시 30분께부터 40분 가량 진행된 법무부 실·국장 회의에서 '계엄사 합동수사본부에서 검사 파견 요청이 올 수 있는데 어떻게 해야 할지 검토하라'는 취지의 지시를 내렸다.당시 회의에 참석한 법무부 고위간부는 "박 전 장관이 비상계엄 매뉴얼이 있는지 간부들에게 물었고, 없다고 답변받자 '내가 초임검사 시절 계엄 당시 합수본에 파견 갔다는 선배 검사가 있었는데, 우리도 인력을 보내줘야 하는 것이냐'고 했다"고 전했다.박성재의 변호인은 검찰과장과 통화한 이유에 대해선 "검찰국장이 해외 출장이라 없어서 검찰과장이 회의에 배석하라고 연락한 것이고, 심우정과 통화 내용은 잘 기억나지 않는다"고 전했다.한국일보는 계엄이 해제된 후 박성재가 '이번 비상계엄이 내란에 해당하는지'를 두고 법무부 A과장과 의견 차를 드러내며 갈등을 빚은 적이 있다고 보도했다.박성재가 지난해 12월 7일 국회 본회의 참석을 위해 대기하며 A와 TV를 시청하다가 "계엄이 어떻게 내란이 되느냐"고 말하자 A과장은 "계엄 선포에 의한 친위 쿠데타는 내란이 맞다는 것이 확립된 법원의 판례"라고 답했다. A과장의 응수에 박성재는 침묵했고 대기실 분위기가 순식간에 얼어붙었다고 한다.박성재는 같은 해 12월 6일 국회 법사위에서 "아주 엄중한 상황이다. 내란죄 공범이 되실지 모른다"는 장경태 민주당 의원의 질의에 "내란죄라는 표현은 의원님께서 판단하는 부분과 다른 부분이 있을 수 있다"고 답한 적이 있다.한국일보는 "A과장과의 대화에 따르면, (박성재가) 이번 비상계엄 선포를 대통령의 합법적 권한으로 판단했을 가능성이 엿보인다"고 썼다.중대재해처벌법 시행 3년 동안 사망사고가 가장 많이 발생한 상위 10개 기업 중 7곳이 대형 건설사였지만, 이 중 한 곳도 기소되지 않았다고 한겨레가 보도했다.고용노동부가 국회에 제출한 자료에 따르면, 2022년 1월 법 시행 이후 지난 3월까지 사고 발생 건수 기준 1위는 대우건설과 한국전력공사가 각 11건으로 집계됐다.이어 현대건설 10건, 롯데건설 9건, 현대엔지니어링·DL이앤씨 8건, 한화·한화오션·계룡건설산업 7건 순이었다. 상위 10곳 중 7곳이 시공능력 평가 상위권 대형 건설사다.대우건설은 지난해에만 사망사고 6건으로 7명이 숨졌고, 현대엔지니어링은 올해 3월까지 3건의 사망사고로 6명이 사망했다.이들 건설사에서 발생한 사망사고는 대부분 후진국형 재해였다. 7개 건설사의 사망사고 60건 중 떨어짐 26건, 충돌 13건, 깔림 6건 등 52건이 기본적인 안전조치만으로도 예방 가능한 재래식 사고였다. 그러나 건설사들은 사고 원인을 '작업자의 불안전한 행동'이나 '부주의'로 돌리는 경향을 보였다.전형배 강원대 법학전문대학원 교수(노동법)는 "지난 정부가 중대재해처벌법을 신속하게 처리해야 한다는 의지 자체가 없었다"며 "새 정부에서는 검사의 관할 구역을 광역화해 전담팀을 두고, 기소를 결정하는 최소한의 기준을 만들어 시스템화해야 수사 속도가 빨라질 것"이라고 밝혔다.택배업계가 올해 광복절 전후로 '택배 쉬는 날'을 시행한다. 벌서 시행 5년 째를 맞지만, 쉬는 만큼 일감이 쌓이는 등 체감 효과가 크지 않다는 지적도 나온다.CJ대한통운과 한진택배는 14일부터 15일까지, 롯데글로벌로지스와 로젠택배는 15일부터 17일까지 배송을 중단한다. 우체국소포는 14일부터 18일까지 5일간 배송을 하지 않기로 했다. 택배 쉬는 날은 2020년 고용노동부와 택배업계가 택배기사 과로사 문제 해결을 위해 매년 8월 14일로 정한 사회적 합의다.그러나 쿠팡의 배송 자회사인 쿠팡로지스틱스는 택배 쉬는 날에 동참하지 않는다. 쿠팡은 전체 위탁배송기사 중 매일 30% 이상인 6000명이 휴무를 취하고 있어 주 6일 근무하는 주요 택배회사와 사정이 다르다는 입장이다.쿠팡과 위탁 계약을 맺은 퀵플레서들의 경우 '택배 쉬는 날'이 '택배 빼앗긴 날'이라며 오히려 반기지 않는 분위기다. 일한 만큼 돈을 버는 개인사업자로서 자신의 뜻과 관계없이 쉬면 생계에 타격을 받고, 일을 멈추면 다음날 일감이 쌓이기 때문이다.한국노총 택배산업본부는 백업기사 확충을 통한 수입 감소 없는 주 5일제 도입을 제안했다. CJ대한통운은 7월 택배노조와 주 5일제 단계적 확산 단체협약을 맺었다.하충효 한국노총 택배산업본부 대외협력본부장은 한국일보에 "택배기업들이 백업기사 확충 등을 통해 배송기사가 수입을 유지할 수 있는 주 5일 근무제를 시행해야 한다"고 말했다.미국의 반도체 기업 엔비디아와 AMD가 대중국 수출 허가를 받는 조건으로 반도체 칩의 중국 매출액 15%를 트럼프 행정부에 '수수료'로 지급하기로 했다고 영국의 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다.기업이 미국 정부의 중국 수출 허가권을 놓고 '주고 받기' 방식의 거래를 한 것에 대해 뒷말이 많다.FT에 따르면, 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 8일부터 엔비디아의 저사양 인공지능 칩 H20의 중국 유입 규제를 완화해 수출 허가를 발급하기 시작했다. 이는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 6일 트럼프 대통령을 만나 수출 허가 문제를 논의한 지 이틀 만에 이뤄졌다.미국의 애널리스트들은 엔비디아가 올해 중국에서 H20 150만개를 팔아 230억 달러(약 31조9300억원)의 매출을 올리고, 추정 매출의 15%인 34억5000만 달러(약 4조7900억원)가 트럼프 행정부에 돌아갈 것으로 추산했다. 뉴욕타임스는 엔비디아와 AMD로부터 걷어들일 수익이 최소 20억 달러으로 추정했다.AMD는 별다른 논평을 내지 않았고, 엔비디아는 "세계시장 참여를 위해 미국 정부의 규정을 따른다"며 보도를 부인하지 않았다.FT는 미국 내에서 "전례 없는 일", "록히드 마틴이 15% 수수료를 내면 중국에 F35 전투기를 팔아도 되냐"는 비판이 나온다고 전했다.▲ 경향신문 = 조국·윤미향… "국민통합" 앞세워 '정치 사면'▲ 국민일보 = 통합 앞세웠지만 논란만 키운 '광복절 특사▲ 동아일보 = 조국-윤미향… 첫 사면부터 정치인 대거 포함▲ 서울신문 = 여권 대거 사면 조국 돌아온다▲ 세계일보 = 통합 대신 진영 결속… 빛바랜 특사▲ 조선일보 = 친문계·민노총… '대선 빚' 갚은 사면▲ 중앙일보 = 조국·윤미향 결국 포함…83만명 특사▲ 한겨레 = "통합" 내건 조국 사면…논란은 남았다▲ 한국일보 = 조국·윤미향… '갈등 키운' 광복절 특사