"영광은 원불교 성지입니다. 바로 이곳 영광에서 원불교 창시자인 태종사가 태어났고, 원불교가 태동했습니다. 영광이란 지역의 의미는 '거룩한 빛'이죠. 이름 뜻 그대로 성스러운 곳이에요. 1986년에 체르노빌 핵발전소가 터지고 나서 얼마 몇 달 후에 영광에 한빛핵발전소가 들어섰어요. 그쯤부터 원불교에선 핵발전소의 위험과 탈핵의 목소리를 냈어요. 그러던 중 2011년에 일본 후쿠시마 핵발전소의 사고로 핵발전소의 위험성을 다시금 크게 깨달았습니다. 그때부터 더 본격적으로 탈핵에 대해 외치기 시작했습니다."

"한빛핵발전소에 사고가 나면 원불교도들은 성지를 잃어버리게 되는 겁니다. 처음에 원불교에서 탈핵운동을 시작할 때는 우리 성지를 보호하자는 좁은 활동으로 비칠까 봐 염려했습니다. 그러나 차츰차츰 생각을 바꿨어요. 나에게 소중한 곳을 지키려는 마음이 모든 행동의 시작이고, 바로 그 마음이 있어야 더 넓게 확장될 수 있는 거라고요. 그래서 이제는 더욱 당당하게 말합니다. 우리에게 소중한 성지가 없어지는 걸 막기 위해서라도 핵발전소를 반대한다고요."

"'물질이 개벽 되니 정신을 개벽하자'라는 것이 원불교의 개교 표어입니다. 과학기술 발전은 저만치 앞서가는데 인간 정신이 제자리이면 안 됩니다. 과학기술이 발전할수록 그를 사용하는 사람의 정신이 더 깨어나야 합니다. 그래야 기술에 지배당하지 않고 우리 삶에 유리한 방향으로 이용할 수 있게 됩니다."

"사람들이 가장 두려워하는 게 전력난입니다. 그러나 핵발전소가 사라진다고 해서 전력이 바닥나지 않습니다. 대안은 항상 있습니다. 찾지 못할 뿐이에요. 정책적으로 완전한 탈핵으로 나아가면서, 동시에 대안 기술을 개발해서 대체 에너지 방법을 찾으면 됩니다."

▲영광군청에서 한빛핵발전소까지 22km의 순례를 마친 생명평화탈핵순례단. 한빛 1호기 수명 연장을 반대하는 피켓을 들어 메시지를 보내고 있다. 이들의 끈질긴 걸음은 탈핵의 마중물이 될 것이라 믿는다. 성덕

지난 5월 17일, 대만 남쪽 끝 마지막 핵발전소가 작동을 영구 중지했다. 이로써 대만은 동북아시아 최초로 탈핵 국가가 됐다. 독일은 후쿠시마 핵발전소 사고 이후 2022년까지 탈핵 정책을 추진했고 2023년 완전한 탈핵 국가가 되었다. 피폭과 핵발전소 사고를 겪어낸 일본 또한 핵발전소의 위험을 자각하고 축소하는 중이다.



전 세계적으로 탈핵으로 향하고 있지만 우리나라는 여전히 미국, 프랑스, 중국, 러시아에 이어 전 세계 5위의 핵발전소 보유국 자리를 지키고 있다. 우리나라는 전국 6곳에 핵발전소가 있으며 24기가 현재 운영되고 있고 4기가 건설 중이다. 지난 6월 26일, 정지된 2기 중 하나인 고리핵발전소의 고리 1호기 완전 해체가 확정됐고, 수명이 다한 핵발전소의 운행이 정지되는 추세지만 여전히 국토 면적 대비 많은 숫자다.



체르노빌과 후쿠시마의 경우처럼, 핵발전소 사고가 일어나는 공통점은 핵발전소의 밀집도에 있다. 대한민국은 핵발전소 10기 이상을 보유한 국가 가운데 원전 밀집도(단위 면적당 원전 설비용량)가 세계 최고로 보고된 바 있다. 세계에서 가장 많은 원전을 보유한 미국도 밀집도는 한국의 20분의 1에 불과하다. 부산의 고리핵발전소와 경주의 월성핵발전소, 그리고 영광의 한빛핵발전소 모두 한 부지에 핵발전소가 6기 이상 밀집해 있다. 2016년엔 경주에 강도 5.8의 지진이 발생하면서 국토지반에 대한 안전성도 흔들렸다. 지구온난화로 기후변화가 격동하는 가운데 핵발전소 사고 위험에서 한반도 또한 벗어날 수 없다는 사실을 우리는 기억해야 한다.



"2016년에 경주에 지진 났을 때, 일본의 탈핵 전문가 히로세 다카시 씨가 그랬어요. 영광에 아무 사고가 나지 않은 건 진짜 천운이라고요. (...) 우리 운명을 운에 맡기고 사는 거죠. 우리나라의 안전이 지금 과학적으로 지켜지고 있지 않아요. 아직까진 운이 좋은 거죠. 80년대부터 탈핵을 위해 싸웠던 영광 주민들의 탈핵 운동 덕분인가 싶기도 해요. '과거가 현재를 구하고 있는 건가?' 그런 생각도 하고요. 그런데 아직 완전히 구하지 못했다고 봐요. 그냥 아슬아슬 견디고 있는 거지 싶어요." (원불교 환경연대 이태은 공동대표)



삼십 년 넘게 핵발전소의 위험에 대한 글을 써왔던 일본의 저널리스트이자 반핵 반전운동가인 히로세 다카시는 1986년 체르노빌 핵발전소가 폭발했을 때 일본 또한 핵발전소 사고로부터 안전하지 않다고 강경하게 외쳤다. 그러나 일본 정부는 핵발전소의 가동은 멈추지 않았다. 그리고 그로부터 24년 뒤인 2011년, 후쿠시마에서 핵발전소 폭발 사고가 일어났고, 그의 말은 예언이 돼버렸다.



2016년 경주 지진 이후 히로세 다카시는 한국을 찾아 핵발전소 위험에 대해 강연했다. 그는



경고가 현실이 되기 전에....



▲한국수력원자력홈페이지에 접속하면 핵발전소 원자로 운영 현황을 확인할 수 있다. 한국수력원자력 홈페이지

탈핵 순례를 다녀온 날로부터 보름이 채 되지 않은 6월 14일 오후 8시 39분, 계획예방정비 중인 한빛원전 2호기에서 황산 191L 유출 사고가 났다는 뉴스가 보도됐다. 그리고 7월 5일엔 한빛 5호기에서 붕산수가 유실됐다는 사고 소식이 들렸다. 다행히 두 사고로 인한 인명피해나 방사능 오염은 없었지만, 히로세 다카시의 경고처럼 이 작은 사고가 어쩌면 최악의 상황에 대한 예고일지도 모른다는 생각을 지울 수 없었다.



혹자는 여전히 이렇게 말할지도 모른다. "핵발전소만큼 깨끗한 게 어딨어?" "발전소 덕에 지역이 사는데?" "일어나지도 않은 일을 왜 걱정해?" 그러나 핵발전소 건설은 지역 소외 문제를 해결하는 만병통치약이 아니다. 잠깐의 증상을 억제하지만, 장기적으로는 몸을 망쳐버리는 독약이 될 수 있다. 핵발전소를 경제적 문제로 축소시키는 건 대단히 위험한 접근이다. 핵발전소가 품고 있는 위험은 기후 위기처럼 우리 인류가 처한 문제라는 걸 잊지 말아야 한다.



핵발전소의 사고는 단순한 재난 수준을 넘어선다. 일대의 생명이 초토화되는 것은 물론, 핵발전소 내 방사성 물질은 생태계를 교란하고 세대 단위의 위험을 초래한다는 것을 상기해야 한다.



1986년 체르노빌 핵발전소 사고, 2011년 후쿠시마 핵발전소 사고를 기억해야 한다. 그리고 나아가 우리 세계는 여전히 그 사고가 남긴 후유증의 자장 안에서 살고 있다는 것 또한 말이다. 핵발전소가 있는 한 그 모든 위험에서 벗어날 수 없다는 걸 우리는 잊지 말아야 한다. 지금 우리가 지구상의 모든 생명의 평화를 위해 탈핵순례를 떠나는 이 우직한 걸음에 주목해야 하는 이유가 아닐까.



[필자 소개] 차성덕 : 영화감독, 시나리오 작가로 활동 중이다. 중요하지만 잘 보이지 않고 잘 들리지 않는 것을 세상에 보이게 하고 들리게 하는 게 영화와 르포의 역할이자 공통점이라고 생각한다. 좋은 이야기의 힘을 굳게 믿는다.

후쿠시마핵발전소 사고 2주기를 맞이한 2013년 3월 11일, 영광핵발전소 안정성 확보를 위한 원불교 대책위 출범식이 열렸다.순례가 끝난 후 원불교 환경연대 상임대표 오광선 교무에게 생명평화탈핵순례단의 시작을 물었다.2011년 3월 11일 쓰나미가 일본 후쿠시마 핵발전소를 덮쳤다. 발전소는 녹아내렸다. 방사능이 누출되고 일대는 피폭됐다. 그것이 계기가 됐다. 가까운 일본에서 핵발전소의 위험이 현실이 되는 것을 목격한 이상 가만히 있을 수 없었다. 원불교는 생명과 평화의 이름으로 탈핵 순례단을 꾸렸다.원불교는 일제강점기였던 1916년, 영광에서 태어난 소태산 박중빈 대종사가 창립한 우리 민족 종교다. 진리와 깨달음을 추구하는 동시에 현실적이고 실용적인 태도를 기반으로 더 나은 사회 공동체 구축에 대한 철학을 가진 실천 종교로서 고유하다.자신을 존중하는 마음이 전제돼야 타인에 대한 배려가 나올 수 있듯이, 내가 뿌리내린 곳에 대한 존중이 우리 삶의 토대가 되는 자연과 환경에 대한 존중으로 확장될 수 있는 거였다. 순례길을 함께 걸은 누군가는 자신이 십 년 넘게 이 길을 걷게 될 줄 몰랐다고 웃었다. 이들에게 시간은 문제가 아니었다. 큰 문제일수록 해결은 더딘 법이다. 얼마나 걸리든 문제가 있다는 걸 알려야 하는 노릇이었다. 목소리가 들리게 하려면 꾸준히 오래 지속돼야 했다는 걸 순례단 사람들은 알았다. 사실 원불교의 가르침이 그랬다. 원하는 게 있으면 기도만 할 게 아니라 직접 움직이고 방법을 구하고 실천하라고.과학기술이 인간의 상상력을 무서운 속도로 앞지르고 있는 오늘날에 오광선 교무의 말이 유의미하게 다가왔다.이에 대한 실천으로써 원불교는 2013년 '둥근 햇빛 발전협동조합'을 만들어 본격적으로 전국의 원불교 교당에 태양광발전소를 설치하는 사업에 돌입했다. 과정이 순조롭지 않았지만 2016년 5월, 마침내 100개 '햇빛 교당' 약속을 완성하였다. 이는 실로 놀라운 성과였다. 국가에서 머뭇거리는 사이 원불교 사람들은 이미 새로운 대안적 미래를 지금 여기에 끌어다 놓은 것이다.