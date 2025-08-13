기사를 스크랩했습니다.
기후위기와 생태학살로 드러나는 우리 사회의 불평등과 부정의. 하루하루 현실로 다가오는 생존의 위기 앞에서 과연 다른 세계는 가능할 것인가를 묻는다. 다른 세계는 물론 가능하다고 믿는다. 다만 다른 행성이 아니라 바로 여기 우리가 살고 있는 지구, 우리가 발 딛고 있는 땅과 아직 푸른 하늘과 바다에서, 우리와 함께 살아가는 나무와 새들, 함께 호흡하는 뭇생명들이 공존하는 세계를 함께 상상하고자 한다.[기자말]

한빛핵발전소로 떠나기에 앞서 영광군청에서 구호를 외치는 탈핵 평화 순례단 사람들성덕

6월 첫째 주 월요일 아침, 광주광역시로 향한다. 거기서 다시 차를 타고 전남 영광으로 향할 예정이다. 그곳엔 2012년 11월 26일부터 햇수로 13년째 탈핵을 외치며 매주 월요일마다 한빛핵발전소(한빛원자력발전소)까지 22km의 순례를 떠나는 사람들이 있다(654회, 총 1만 4388km). 이들의 이야기가 궁금했다. 지금 그들을 만나러 간다.

광주 송정역에 내리자 가느다란 비가 쏟아지기 시작한다. 약속 장소를 못 찾고 헤매느라 진땀이 난다. 때마침 핸드폰이 울린다. 다정한 목소리가 길을 안내한다. 저 멀리, 이쪽을 향해 손을 흔들고 있는 두 여성이 보인다. 원불교 환경연대 이태은 공동대표와 조은혜 사무처장이다.


두 사람 모두 매주 월요일 아침마다 서울에서 내려온단다. "매주 마다요?" 깜짝 놀라 되묻자 대수롭지 않다는 듯 미소 짓는다. 미리 도착해있던 차에 오르자 "서울 시계는 느린가보오?" 장난기 어린 목소리가 반긴다. 원불교 환경연대 공동대표인 구동명 교무다. 그 역시 오늘을 위해 목포에서 왔다.

우리를 태운 차가 서쪽으로 달린다. 차창 너머로 검게 탄 공장 건물이 시야에서 빠르게 사라진다. 지난 5월 17일 화재로 생고무 20t과 공장동이 타버린 금호 타이어 광주공장이었다. 화재 진화 이후 3주 가까이 지났지만, 열린 차창 틈으로 들어온 바람엔 아직도 매캐한 탄내가 섞여 있다.

"공장 화재 피해만 해도 이 정도인데, 핵발전소에 문제가 터지면 어떡하겠어요. 정말 상상하고 싶지 않은 끔찍한 일이 일어나는 거죠...."

조은혜 사무처장이 안타까운 어조로 중얼거린다. 차 안에 무거운 침묵이 감돈다.

아홉 시를 조금 넘긴 시각, 영광 원불교 교당에 도착한다. 기다리고 있던 원불교 환경연대 상임대표 오광선 교무와 인사를 나눈다. 탈핵순례의 단장을 맡고 있는 그가 피켓을 챙겨 앞장선다. 도착한 곳은 영광 군청 앞마당. 순례길 떠나기 전에 이곳에 모여 다 함께 기도를 올린다고 했다. 이윽고 전국 각지에서 올라온 원불교 교단 식구들이 속속 모여든다. '끝내자! 핵발전소'라고 쓰인 형광 조끼를 나눠 입으며 서로서로 친근한 인사를 나누는 모습이 오랜 벗들처럼 정답다.

지난 6월 2일 원불교 환경연대 이태은 공동대표가 순례길 깃발을 펼쳐 보이고 있다. 깃발은 순례단과 14년의 세월을 함께했다.성덕

색이 바래지고 올이 풀린 깃발이 눈에 띈다. "우리 탈핵 순례길 13년 역사의 상징이랄까요. 이 깃발을 순례 첫날부터 들었거든요." '생명 평화 탈핵 순례'가 쓰인 깃발을 펼치는 이태은 공동대표의 얼굴에 자부심이 느껴진다. 이윽고 군청에 걸린 전자시계의 앞자리가 09에서 10으로 바뀐다. 들뜬 분위기가 삽시간에 엄숙해진다. 빙 둘러 모인 사람들이 가슴팍에 손을 모은다. 오광선 교무가 기도를 시작한다.

"한빛원자력발전소 1호기 영구 폐쇄 D-203일째 생명평화 탈핵 기도, 영광 군청 앞에서 시작하겠습니다. (...) 영광 한빛원자력발전소 1호가 올해 12월 22일에 설계 수명이 완료되어 유통기간이 끝나요. 그런데 지금 발전소 측에서는 수명 연장 운행을 계속 추진하고 있습니다. 저희는 이를 막아내는 걸 최우선으로 수명 완료 300일 남은 시점부터 한빛원자력발전소 1호기가 문 닫기를 염원하는 기도문을 매일 올리고 있습니다."

원불교 환경연대 상임대표 오광선 교무가 기도문을 암송하고 있다. 왼쪽은 원불교 환경연대 공동대표인 구동명 교무성덕

핵발전소의 설계수명은 보통 40년 안팎이다. 핵발전소의 설비 노후화는 핵폭발이나 방사능 유출 같은 심각한 사고와 직결되기 때문에 수명을 다한 핵발전소는 폐쇄 및 폐기 절차를 밟아야 한다. 1986년에 영광에 들어선 한빛핵발전소 1호기는 오는 12월에 수명이 끝나지만 전 정부에서 발전소 측에 수명연장을 약속한 것이다.

"세계적으로 보았을 때 앞으로 (핵발전소) 사고 위험이 가장 큰 곳으로 여기 영광을 지목합니다. 한빛원자력발전소의 부실한 설비 문제는 계속 있었거든요. (...) 다행히 여태까지는 사고 없이 운영됐지만, 수명이 다한 원자로를 계속 돌린다면 위험해집니다. 우리가 한빛 1호기 수명 연장만은 안 된다고 외치는 이유입니다."

당장의 전기 생산량 감소 때문에 돌이킬 수 없는 사고의 위험을 감수하는 건 너무나 무모한 일이라고 오광선 교무가 힘주어 말한다.

한 걸음 한 걸음씩, 하루 또 하루를 걷는다

한빛핵발전소를 향해 걷는 탈핵평화순례단성덕

순례단이 나란히 일렬로 걷는다. 이윽고 보행로가 끊기고 쭉 뻗은 도로가 나온다. 지나치는 차들이 바람을 일으켜도 걷는 속도는 처음처럼 씩씩하다. "여기서 우리가 점심을 먹었어요." 누군가 버스정류장을 가리킨다.

"걷는 사람이 적어서 속도를 내서 달려가면 좀 더 가서 먹고, 순례하는 사람이 많아서 속도를 못 내면 이 밑에 굴다리에서 먹고요. 다른 교당에서 고생한다고 와서 음식을 싸 왔어요. 서로서로 가져온 걸 나눠 먹었어요. 그런 날은 잔칫날이죠."

2013년 9월 16일, 43회 차 순례단의 점심시간. 굴다리 아래에 모여 앉아 싸 온 밥을 나누었다. 갈 길은 멀어도 십시일반 나누는 마음 덕에 항상 잔칫날이었다.원불교 환경연대

수백 번 반복해서 오간 길엔 추억이 켜켜이 쌓여있다.제일 앞에서 깃발을 든 길산(이성광) 교도는 백발이 희끗하다. 순례 시작부터 지금까지 함께하고 있는 그는, 칠십 대 때 첫 순례길을 걸었고 올해 여든에 접어들었다. 길산 교도만이 아니라 여기 모인 모두가 십 년 넘는 이 길을 꾸준히 함께 걸어온 도반들이다. 아침에 차에서 만났던 원불교 목포 교당의 구동명 교무 또한 탈핵 순례를 시작한 2012년 11월 26일부터 오늘까지 한 주도 빠짐없이 함께했다. 비결이 뭐냐는 우문에 현답이 돌아온다.

"한 번에 뭔가를 이루겠다고 달려들면 절대 오래 못 해요. 이건 잠깐 하고 말 일은 아니잖아요. 월요일마다 소풍 간다고 생각하는 거예요. 그래야 꾸준히 할 수 있어요."

옆에서 듣던 사람들이 "맞아요, 맞아. 우리들한텐 이게 힐링입니다." 맞장구친다.

이윽고 순례단은 한빛 핵발전소가 들어선 홍농읍에 진입한다. 핵발전소로 가는 길목에 알록달록 벽화로 꾸며진 길이 이어진다. 학용품을 파는 문구점과 작은 슈퍼, 보습 학원들도 보인다.

"미국이나 다른 나라는 핵발전소 인근 지역엔 사람이 살지 못하게 해요. 방사능뿐만 아니라 독극물 유출 사고가 일어날 수도 있으니까요. 그런데 우리나라는 발전소를 사람들 사는 마을 바로 코앞에 지어놨어요."

원불교 환경연대 이태은 공동대표가 가리키는 곳에 나란히 유치원과 초등학교, 중학교가 보인다. 외국에서는 핵발전소 건설지를 선정할 때 최대한 민가에서 먼 데를 택한다. 언제 일어날지 모를 핵발전소 사고에 대비해 주민들 인명피해를 최소화하려는 거다. 그러나 영광 한빛발전소는 홍농읍과 너무 가깝다. 만에 하나라도 사고가 난다면 이 평화로운 마을이 어떻게 변할지, 아찔해진다.

학교가 밀집했던 마을을 지나자, 논과 밭을 낀 이 차선 도로가 이어진다. 내 앞에 묵묵히 걷고 있는 이가 눈에 띈다. 20년 전, 홍농교당에 있었던 박영천 교무다. 홍농읍 주민의 목소리를 가깝게 들었던 그는 핵발전소에 찬성하는 이들의 입장도 충분히 이해된다고 했다. 주민으로서는 핵발전소가 들어서며 생기는 지원금과 부대 효과를 무시할 수 없는 노릇이었다.

"이 문제를 타개하려면 국가적 대안이 필요해요. 여태까지 정부는 원자력 가동에 중점을 두고 정책을 펴왔어요. 하지만 이젠 국가가 나서서 폐기물 처리 연구 등 탈핵에 대한 인력 양성에 지원할 때라고 봐요. 그러면 일자리 창출도 되고, 장기적으로 지역 경제도 순환하지 않겠어요? 주민들도 핵발전소 지역 지원금에 의존하지 않아도 될 테고요. 우리가 아무리 탈핵을 외쳐도 국가 차원에서 움직이지 않는 한 큰 변화를 일으키기 힘들 수 있어요."

말을 멈춘 그가 눈으로 어딘가를 가리킨다. 저 멀리 잿빛의 둥근 돔이 보인다. 순례길의 종착지, 한빛핵발전소다.

한빛핵발전소로 다가가는 생명평화탈핵순례단의 노란우산들이 보인다.성덕

매주 월요일, 핵발전소 앞에서 기도하는 사람들

핵발전소 정문 앞에 순례 행렬이 멈춘다. 사람들이 들고 왔던 피켓을 몸 앞에 들고 둥글게 서로를 마주 본다. 발전소 경비실도 순례단을 존중하는 눈치다. 처음에는 강경하게 제지했던 발전소였지만 십 년 넘는 시간 동안 한 주도 빠지지 않고 월요일마다 찾아오는 이 성실한 손님들을 어느 순간부터 막아서지 않았단다.

"오늘도 무탈하게 아무 사고 없이, 이렇게 행복하게 살아갈 수 있다는 데 감사합니다. 우리의 탈핵 기원이 반드시 이루어질 수 있도록, 진리와 함께 통할 수 있도록 마음을 함께 해 주시면 감사하겠습니다."

오광선 교무가 원불교 환경연대 조은혜 사무처장에게 바통을 넘긴다.

원불교 환경연대 조은혜 사무처장이 한빛핵발전소 수명 후 폐쇄와 이후 관리에 대한 중요성을 강조하고 있다.성덕
한빛핵발전 앞에 선 생명평화탈핵순례단성덕

"12월 22일 한빛 1호기가 가동을 멈추는 것을 넘어 영구적으로 폐쇄가 되기를 바랍니다. 안전하게 문 닫아도 방사능 폐기물은 더 오랜 시간 동안 관리해야 됩니다. 그 문제까지도 저희가 계속 관심 두고, 안전을 위해서 함께 해주셨으면 좋겠습니다."

핵융합 때 발생하는 열에너지로 바닷물을 끓여 생긴 증기로 터빈을 회전시켜 전기를 생산하는 핵발전소는 이산화탄소를 배출되지 않는다. 지구온난화를 가속할 염려도 없다. 핵발전소의 상용화가 적극적으로 일어났던 1980년대엔 실제로 이러한 점을 적극적으로 홍보하기도 했다. 그러나 핵발전소는 더 큰 위험을 안고 있었다. 바로 방사성 핵폐기물 처리 문제다. 핵융합에서 후 생기는 폐기물의 방사능 반감기는 10만 년을 웃돈다. 40년 수명이 다한 핵발전소가 안전하게 폐기된다고 하여도 40년 동안 운행되면서 배출된 방사능 폐기물은 사라지지 않는다. 우리 인류가 안고 가야 할 무거운 숙제가 돼버린 것이다.

"우리는 한빛 1호기 수명 연장 반대한다. (반대한다. 반대한다)
핵발전은 기후 위기의 대안이 될 수 없다.
핵발전을 중단하라. (중단하라. 중단하라)
핵 쓰레기 갈 곳 없다.
핵발전을 중단하라. (중단하라. 중단하라)
태양과 바람의 나라로 생명 평화 살리고. (살리고, 살리고)"

기도의 끝에서 다 함께 외치는 힘찬 구호가 흐린 하늘을 뚫고 퍼져나간다.

그들이 핵발전소를 반대하게 된 까닭

후쿠시마핵발전소 사고 2주기를 맞이한 2013년 3월 11일, 영광핵발전소 안정성 확보를 위한 원불교 대책위 출범식이 열렸다.원불교 환경연대

순례가 끝난 후 원불교 환경연대 상임대표 오광선 교무에게 생명평화탈핵순례단의 시작을 물었다.

"영광은 원불교 성지입니다. 바로 이곳 영광에서 원불교 창시자인 태종사가 태어났고, 원불교가 태동했습니다. 영광이란 지역의 의미는 '거룩한 빛'이죠. 이름 뜻 그대로 성스러운 곳이에요. 1986년에 체르노빌 핵발전소가 터지고 나서 얼마 몇 달 후에 영광에 한빛핵발전소가 들어섰어요. 그쯤부터 원불교에선 핵발전소의 위험과 탈핵의 목소리를 냈어요. 그러던 중 2011년에 일본 후쿠시마 핵발전소의 사고로 핵발전소의 위험성을 다시금 크게 깨달았습니다. 그때부터 더 본격적으로 탈핵에 대해 외치기 시작했습니다."

2011년 3월 11일 쓰나미가 일본 후쿠시마 핵발전소를 덮쳤다. 발전소는 녹아내렸다. 방사능이 누출되고 일대는 피폭됐다. 그것이 계기가 됐다. 가까운 일본에서 핵발전소의 위험이 현실이 되는 것을 목격한 이상 가만히 있을 수 없었다. 원불교는 생명과 평화의 이름으로 탈핵 순례단을 꾸렸다.원불교는 일제강점기였던 1916년, 영광에서 태어난 소태산 박중빈 대종사가 창립한 우리 민족 종교다. 진리와 깨달음을 추구하는 동시에 현실적이고 실용적인 태도를 기반으로 더 나은 사회 공동체 구축에 대한 철학을 가진 실천 종교로서 고유하다.

"한빛핵발전소에 사고가 나면 원불교도들은 성지를 잃어버리게 되는 겁니다. 처음에 원불교에서 탈핵운동을 시작할 때는 우리 성지를 보호하자는 좁은 활동으로 비칠까 봐 염려했습니다. 그러나 차츰차츰 생각을 바꿨어요. 나에게 소중한 곳을 지키려는 마음이 모든 행동의 시작이고, 바로 그 마음이 있어야 더 넓게 확장될 수 있는 거라고요. 그래서 이제는 더욱 당당하게 말합니다. 우리에게 소중한 성지가 없어지는 걸 막기 위해서라도 핵발전소를 반대한다고요."

자신을 존중하는 마음이 전제돼야 타인에 대한 배려가 나올 수 있듯이, 내가 뿌리내린 곳에 대한 존중이 우리 삶의 토대가 되는 자연과 환경에 대한 존중으로 확장될 수 있는 거였다. 순례길을 함께 걸은 누군가는 자신이 십 년 넘게 이 길을 걷게 될 줄 몰랐다고 웃었다. 이들에게 시간은 문제가 아니었다. 큰 문제일수록 해결은 더딘 법이다. 얼마나 걸리든 문제가 있다는 걸 알려야 하는 노릇이었다. 목소리가 들리게 하려면 꾸준히 오래 지속돼야 했다는 걸 순례단 사람들은 알았다. 사실 원불교의 가르침이 그랬다. 원하는 게 있으면 기도만 할 게 아니라 직접 움직이고 방법을 구하고 실천하라고.

"'물질이 개벽 되니 정신을 개벽하자'라는 것이 원불교의 개교 표어입니다. 과학기술 발전은 저만치 앞서가는데 인간 정신이 제자리이면 안 됩니다. 과학기술이 발전할수록 그를 사용하는 사람의 정신이 더 깨어나야 합니다. 그래야 기술에 지배당하지 않고 우리 삶에 유리한 방향으로 이용할 수 있게 됩니다."

과학기술이 인간의 상상력을 무서운 속도로 앞지르고 있는 오늘날에 오광선 교무의 말이 유의미하게 다가왔다.

"사람들이 가장 두려워하는 게 전력난입니다. 그러나 핵발전소가 사라진다고 해서 전력이 바닥나지 않습니다. 대안은 항상 있습니다. 찾지 못할 뿐이에요. 정책적으로 완전한 탈핵으로 나아가면서, 동시에 대안 기술을 개발해서 대체 에너지 방법을 찾으면 됩니다."

이에 대한 실천으로써 원불교는 2013년 '둥근 햇빛 발전협동조합'을 만들어 본격적으로 전국의 원불교 교당에 태양광발전소를 설치하는 사업에 돌입했다. 과정이 순조롭지 않았지만 2016년 5월, 마침내 100개 '햇빛 교당' 약속을 완성하였다. 이는 실로 놀라운 성과였다. 국가에서 머뭇거리는 사이 원불교 사람들은 이미 새로운 대안적 미래를 지금 여기에 끌어다 놓은 것이다.

예견된 문제 앞에 선 우리

영광군청에서 한빛핵발전소까지 22km의 순례를 마친 생명평화탈핵순례단. 한빛 1호기 수명 연장을 반대하는 피켓을 들어 메시지를 보내고 있다. 이들의 끈질긴 걸음은 탈핵의 마중물이 될 것이라 믿는다.성덕

지난 5월 17일, 대만 남쪽 끝 마지막 핵발전소가 작동을 영구 중지했다. 이로써 대만은 동북아시아 최초로 탈핵 국가가 됐다. 독일은 후쿠시마 핵발전소 사고 이후 2022년까지 탈핵 정책을 추진했고 2023년 완전한 탈핵 국가가 되었다. 피폭과 핵발전소 사고를 겪어낸 일본 또한 핵발전소의 위험을 자각하고 축소하는 중이다.

전 세계적으로 탈핵으로 향하고 있지만 우리나라는 여전히 미국, 프랑스, 중국, 러시아에 이어 전 세계 5위의 핵발전소 보유국 자리를 지키고 있다. 우리나라는 전국 6곳에 핵발전소가 있으며 24기가 현재 운영되고 있고 4기가 건설 중이다. 지난 6월 26일, 정지된 2기 중 하나인 고리핵발전소의 고리 1호기 완전 해체가 확정됐고, 수명이 다한 핵발전소의 운행이 정지되는 추세지만 여전히 국토 면적 대비 많은 숫자다.

체르노빌과 후쿠시마의 경우처럼, 핵발전소 사고가 일어나는 공통점은 핵발전소의 밀집도에 있다. 대한민국은 핵발전소 10기 이상을 보유한 국가 가운데 원전 밀집도(단위 면적당 원전 설비용량)가 세계 최고로 보고된 바 있다. 세계에서 가장 많은 원전을 보유한 미국도 밀집도는 한국의 20분의 1에 불과하다. 부산의 고리핵발전소와 경주의 월성핵발전소, 그리고 영광의 한빛핵발전소 모두 한 부지에 핵발전소가 6기 이상 밀집해 있다. 2016년엔 경주에 강도 5.8의 지진이 발생하면서 국토지반에 대한 안전성도 흔들렸다. 지구온난화로 기후변화가 격동하는 가운데 핵발전소 사고 위험에서 한반도 또한 벗어날 수 없다는 사실을 우리는 기억해야 한다.

"2016년에 경주에 지진 났을 때, 일본의 탈핵 전문가 히로세 다카시 씨가 그랬어요. 영광에 아무 사고가 나지 않은 건 진짜 천운이라고요. (...) 우리 운명을 운에 맡기고 사는 거죠. 우리나라의 안전이 지금 과학적으로 지켜지고 있지 않아요. 아직까진 운이 좋은 거죠. 80년대부터 탈핵을 위해 싸웠던 영광 주민들의 탈핵 운동 덕분인가 싶기도 해요. '과거가 현재를 구하고 있는 건가?' 그런 생각도 하고요. 그런데 아직 완전히 구하지 못했다고 봐요. 그냥 아슬아슬 견디고 있는 거지 싶어요." (원불교 환경연대 이태은 공동대표)

삼십 년 넘게 핵발전소의 위험에 대한 글을 써왔던 일본의 저널리스트이자 반핵 반전운동가인 히로세 다카시는 1986년 체르노빌 핵발전소가 폭발했을 때 일본 또한 핵발전소 사고로부터 안전하지 않다고 강경하게 외쳤다. 그러나 일본 정부는 핵발전소의 가동은 멈추지 않았다. 그리고 그로부터 24년 뒤인 2011년, 후쿠시마에서 핵발전소 폭발 사고가 일어났고, 그의 말은 예언이 돼버렸다.

2016년 경주 지진 이후 히로세 다카시는 한국을 찾아 핵발전소 위험에 대해 강연했다. 그는 <한겨레 신문>과의 인터뷰에서 "미래의 지진에 대해 어느 누구도 단언할 수 없다. 경주 지진은 하늘이 주는 경고라고 생각해야 한다. 지진이 더욱 두려운 건 원전이 있기 때문"이라고 말했다. 그는 "아무리 경고해도 일본 사람들이 듣지를 않았다. 이대로 가면 한국도 늦어버릴 것이다"라고 강조했다.

경고가 현실이 되기 전에....

한국수력원자력홈페이지에 접속하면 핵발전소 원자로 운영 현황을 확인할 수 있다.한국수력원자력 홈페이지

탈핵 순례를 다녀온 날로부터 보름이 채 되지 않은 6월 14일 오후 8시 39분, 계획예방정비 중인 한빛원전 2호기에서 황산 191L 유출 사고가 났다는 뉴스가 보도됐다. 그리고 7월 5일엔 한빛 5호기에서 붕산수가 유실됐다는 사고 소식이 들렸다. 다행히 두 사고로 인한 인명피해나 방사능 오염은 없었지만, 히로세 다카시의 경고처럼 이 작은 사고가 어쩌면 최악의 상황에 대한 예고일지도 모른다는 생각을 지울 수 없었다.

혹자는 여전히 이렇게 말할지도 모른다. "핵발전소만큼 깨끗한 게 어딨어?" "발전소 덕에 지역이 사는데?" "일어나지도 않은 일을 왜 걱정해?" 그러나 핵발전소 건설은 지역 소외 문제를 해결하는 만병통치약이 아니다. 잠깐의 증상을 억제하지만, 장기적으로는 몸을 망쳐버리는 독약이 될 수 있다. 핵발전소를 경제적 문제로 축소시키는 건 대단히 위험한 접근이다. 핵발전소가 품고 있는 위험은 기후 위기처럼 우리 인류가 처한 문제라는 걸 잊지 말아야 한다.

핵발전소의 사고는 단순한 재난 수준을 넘어선다. 일대의 생명이 초토화되는 것은 물론, 핵발전소 내 방사성 물질은 생태계를 교란하고 세대 단위의 위험을 초래한다는 것을 상기해야 한다.

1986년 체르노빌 핵발전소 사고, 2011년 후쿠시마 핵발전소 사고를 기억해야 한다. 그리고 나아가 우리 세계는 여전히 그 사고가 남긴 후유증의 자장 안에서 살고 있다는 것 또한 말이다. 핵발전소가 있는 한 그 모든 위험에서 벗어날 수 없다는 걸 우리는 잊지 말아야 한다. 지금 우리가 지구상의 모든 생명의 평화를 위해 탈핵순례를 떠나는 이 우직한 걸음에 주목해야 하는 이유가 아닐까.

[필자 소개] 차성덕 : 영화감독, 시나리오 작가로 활동 중이다. 중요하지만 잘 보이지 않고 잘 들리지 않는 것을 세상에 보이게 하고 들리게 하는 게 영화와 르포의 역할이자 공통점이라고 생각한다. 좋은 이야기의 힘을 굳게 믿는다.
덧붙이는 글 기획 공동진행: <(사)세상과함께>, 익천문화재단 길동무

#탈핵 #반핵 #생명평화탈핵순례 #원불교
