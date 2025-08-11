한국일보

8월 11일 한국일보 1면 기사윤석열 정부의 마지막 법무부 장관 박성재가 지난해 12월 3일 윤석열 전 대통령의 불법계엄 선포 직후 합동수사본부 검사 파견을 검토하라고 지시한 정황이 구체적으로 드러났다.한국일보가 법무부 전·현직 관계자 10여 명의 증언을 수집해 당일 11시 30분 박성재 장관 주재로 정부 과천청사 장관 회의실에서 열린 법무부 실·국장 회의 상황을 재구성했다.박성재는 김용현 전 국방부 장관을 제외하면 당일 오후 8시쯤 윤석열 전 대통령으로부터 계엄 계획을 먼저 들은 국무위원 5명 중 1명이다.계엄 선포 후 오후 11시 30분쯤 시작된 법무부 회의에서 박성재는 회의실에 들어서자마자 검찰국을 향해 합동수사본부 검사 파견 검토를 지시했다. 당시 검찰국에선 해외 출장 중이던 검찰국장을 대신해 소속 과장 3명이 대신 참석했다.박성재 측은 "비상계엄 관련 매뉴얼이 없어 전시 을지훈련에 준해 판단할 수밖에 없었고, 법무부 각 실·국에 업무를 각별히 챙겨달라는 지시의 일환이었다"고 설명했다.그러나 익명의 참석자는 "그 상황에서 검사 파견을 검토하는 것이 법무부가 계엄 직후 어떤 역할을 하려는 것으로 비칠 수 있어 우려됐다"고 털어놨다.공안검사 출신의 한 변호사도 "박성재의 검사 파견 검토 지시는 가볍게 넘어갈 문제가 아니다"라며 "내란 중요 임무종사, 직권남용, 국회 증언감정법 위반 소지가 있는 만큼 철저히 수사해야 한다"고 했다.회의 도중 한 국장이 "헌법학자들에게 비상계엄의 위헌·위법성 관련 자문을 받아보는 게 어떻습니까"라고 제안했지만 박성재는 말없이 손사래를 쳐 거부 의사를 드러낸 것으로 참석자들은 기억했다.박성재의 행동에 대해 법령 유권해석의 최고 기관인 법무부가 계엄의 적법성과 관련해 교수들에게 자문을 구하는 게 적절하지 않다고 판단했거나, 계엄이 이미 선포된 상황에서 적법성 여부를 따지는 게 무의미하다고 봤을 수 있다는 참석자들 시각도 있다.회의 도중 박성재의 말수는 급격히 줄어드는 일이 생겼다. 자정 무렵 류혁 전 감찰관이 회의실에 들어와 "계엄 관련 회의냐"고 묻고는 "그렇다면 참석할 수 없어 사표를 내겠다"고 했다. 박성재가 "그렇게 하세요"라고 답하자 류혁은 "아무리 여야가 극한 대립을 한다고 해도 계엄을 합니까, 이게 말이 됩니까"라고 말하고는 회의실을 나갔다.언론을 통해 포고령이 확산돼 참석자들이 내용을 파악하게 되자 분위기는 더욱 냉각됐고, 류혁이 퇴장한 지 10분도 되지 않아 회의가 종료됐다.한편, 한겨레는 내란 사건 특별검사팀이 조태용 전 국정원장의 위증 혐의와 윤석열로부터 정치인 체포 협조 지시 등을 받았는지를 수사할 계획이라고 보도했다.대통령실 내 대접견실 CCTV 영상을 분석해보니 조태용이 계엄선포 당일 밤 9시 10분께 대통령 집무실에서 나오면서 손에 든 문건을 양복 주머니에 집어넣는 모습을 특검팀이 확인했다.조태용은 2월 13일 헌법재판소 탄핵심판 8차 변론기일에 증인으로 출석할 당시 비상계엄 관련 문건을 봤냐는 물음에 반복적으로 "못 봤다"고 답한 바 있다.윤석열 체포영장 집행을 저지하기 위해 대통령실 행정관이 지지 시위대 동원을 요청한 사실이 드러났다.동아일보와 조선일보, 한겨레 등 복수의 신문들에 따르면, 1월 3일 윤석열 1차 체포영장 집행이 실패한 뒤 성삼영 당시 대통령실 시민사회수석실 행정관은 보수 유튜브채널 '신의한수' 운영자 신혜식에게 "민노총 놈들이 오늘 밤에 등산로를 이용해 관저를 덮친다는 첩보가 있다"며 지도에 별표로 표시한 어린이 놀이터 위치를 보내며 "그곳에서 (보수) 시위대가 대비해줘야 한다"는 문자를 보냈다.성삼영은 이후에도 여러 차례 신혜식에게 연락하며 1월 13일에는 "17일 12시에 점심을 하자"며 만남을 요청했지만 신혜식의 거절로 성사되지 않았다.1월 14일 신혜식은 성삼영에게 "저번에는 민주노총이 (대통령 관저 쪽) 산을 넘을 수 있으니 거기를 막으라고 하고, 차 한 대만 놓을 수 있는 공간에 (지지자) 1000명을 보내라고 하고"라며 "시민단체를 예전처럼 똘마니로 두고 부리려는 거냐"고 화를 냈다. 성삼영은 이에 대해 반복적으로 "죄송하다"고 답했다.신혜식은 한국일보에 성삼영이 1월 17일쯤 윤석열을 지지하는 교회 목사를 통해 자신을 포함한 우파 단체에 최소 수십세트의 선물을 보냈다고도 밝혔다.성삼영은 서울서부지법 난동 사태 다음 날인 1월 20일 윤석열 지지자들에게 헌법재판소 출석길 응원을 독려한 사실이 드러나면서 행정관을 사퇴한 인물이다.신혜식은 한겨레에 "(성삼영과) 모르는 사이였는데 1월 3일께 처음 연락을 받았다. 나 말고 다른 단체들도 같은 문자를 받은 것으로 안다"며 "대통령실 행정관 단독 행동인지, 서부지법 폭동 사태와는 관련이 없는지도 수사를 통해 밝혀야 한다"고 주장했다.신혜식은 서울서부지법 난동 사태를 일으킨 배후가 누군지 조사해 달라며 성삼영과 배의철, 석동현 등 윤석열 변호인단, 국민의힘 윤상현 의원 등을 내란 선동 등으로 국민권익위원회에 10일 공익 신고했다.11일로 예정된 이재명 정부의 첫 특별사면에 윤건영 민주당 의원, 백원우 전 청와대 민정비서관, 김은경 전 환경부 장관 등 문재인 정부 시절 고위공직자들이 대거 포함됐다고 한다.대통령실은 10일 "11일 오후 2시 30분 임시 국무회의를 열고 광복절 특별사면·감형·복권 등에 관한 안건을 심의·의결한다"고 밝혔다. 당초 12일 정례 국무회의에서 사면이 논의될 것으로 알려졌으나 일정을 하루 앞당긴 것이다.사면 대상에는 자녀 입시 서류 위조 혐의로 징역형을 확정받은 조국 전 조국혁신당 대표와 부인 정경심 전 동양대 교수, 윤미향·최강욱 전 의원이 포함됐다.중앙일보에 따르면, 조국과 함께 유재수 전 부산시 경제부시장 감찰 무마 의혹으로 징역 10개월형을 받았던 백원우 전 청와대 민정비서관, 허위 인턴 등록 혐의로 벌금형이 확정된 윤건영 민주당 의원 등도 사면위 심사를 통과했다.문재인 정부의 '환경부 블랙리스트' 사건으로 징역형을 확정받은 김은경 전 환경부 장관과 신미숙 전 청와대 균형인사비서관은 복권 대상이다.국민의힘 송언석 원내대표가 요구했다가 철회한 정찬민·홍문종·심학봉 전 의원과 함께 최신원 전 SK네트웍스 회장, 현재현 전 동양그룹 회장 등 경제계 인사도 사면 대상에 포함됐다.중대재해 근절 대책을 다룬 지난달 29일 국무회의의 경우 대통령의 모두발언과 장관과의 토론을 1시간 20분 가량 생중계했지만, 이번 국무회의는 생중계되지 않고 대통령 모두발언도 공개하지 않는다는 게 대통령실 방침이다.정광재 국민의힘 대변인은 "국민께 떳떳하다면 국무회의를 생중계하도록 하라"고 요구했다.제이비어 브런슨 주한미군 사령관이 부임 후 첫 기자간담회에서 중국-대만 분쟁시 주한미군이 한국의 동의 없이도 분쟁에 투입될 수 있다는 방침을 8일 밝혔다.그는 "우리의 목표와 동맹국을 지원하기 위해 우리가 필요한 곳으로 이동하는 것을 막는 규정은 어디에도 없다"고 말했다.브런슨은 이달 말로 예정된 한미정상회담에서 "숫자가 아닌 임무 수행을 위한 능력이 논의될 것"이라며 주한미군의 규모나 역할이 조정될 가능성도 언급했다.브런슨은 "군이 필요로 하는 시간과 공간에 배치할 수 있는 능력이 전략적 유연성"이라며 주한미군의 패트리엇 포대가 미군의 이란 공습 작전에 참여한 사례를 들었다.중국에 대해서는 "서해는 남중국해와 섬뜩할 만큼 유사하다. 상세히 밝힐 순 없지만 우리는 서해와 관련해 특정 조치를 하고 있다"고 했고, 러시아 극동함대의 동해 남하와 중국 해군의 제주도 남방 경유 합류를 거론하며 "두 나라가 함께 한다는 것은 위험한 상황"이라고 평가했다.브런슨은 전시작전통제권 전환과 관련해서는 "지름길을 택할 경우 한반도 군사 대비 태세가 위태로워질 수 있다"며 서두른 전환에 반대 입장을 나타냈다.신문들은 브런슨의 발언과 관련해 미국의 새 국방전략에 맞춰 달라진 안보환경에 대비해야 한다는 주문을 쏟아냈다.지난 5일 넷플릭스가 한국영화 '가능한 사랑'을 제작하기로 했다고 발표했다.한국영화를 대표하는 이창동 감독이 8년 만에 연출하고, 역시 영화계를 대표하는 배우 전도연과 설경구, 조인성과 조여정이 각각 부부로 출연하는 작품이다.영화계에는 넷플릭스 등 해외 OTT에 의존하지 않고는 더이상 영화를 만들 수 없는 한국영화의 위기 징후로 받아들이고 있다.'가능한 사랑'과 '버닝' 등 이창동의 영화를 제작해온 파인하우스필름의 이준동 대표가 경향신문에 사정을 설명하는 문자를 보냈다.이준동은 "작품의 완성도는 높더라도 상업성을 대놓고 밀어붙이는 영화는 아니어서 국내 투자자들이 관심은 있었으나 용기를 내지 못했다"고 말했다. 그는 "한국 영화 투자 체력이 거의 바닥이어서 아주 상업적인 장르 영화조차도 투자를 못 받는 시장 상황"이라고 덧붙였다.반면, 영화계 후발주자로서 봉준호 감독의 '옥자'(2017), 알폰소 쿠아론 감독의 '로마'(2018), 데이비드 핀처 감독의 '맹크'(2020) 등을 꾸준히 제작해온 넷플릭스는 처음부터 투자 제안에 적극적이었다고 한다.더욱 안타까운 것은 이 작품이 영화진흥위원회가 올해 신설한 중예산 한국영화 제작지원 사업 다군 지원 선정작으로 뽑혔음에도 신청을 자진 취하한 점이다.오동진 영화평론가는 "더 이상 영화 산업은 5200만의 내수 시장으로는 감당이 안 되는 상황"이라며 "글로벌 시장을 지향하되 국내 시장을 유지하려면 장편 극영화를 약 20억 원에 제작하는 일본처럼 제작비 단가를 낮춰야 할 것"이라고 했다.도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 오는 15일 알래스카에서 정상회담을 개최한다고 트럼프가 9일 발표했다.양국 정상은 우크라이나 전쟁 휴전 방안을 논의할 예정이며, 2019년 일본 오사카 G20 정상회담 이후 처음 열리는 트럼프와 푸틴의 첫 정상회담이다. 푸틴이 미국 땅을 밟는 것도 2015년 9월 유엔총회 참석 이후 10년 만의 일이 된다.푸틴이 우크라이나 전쟁 과정에서 우크라이나 아동의 강제 납치에 연루됐다는 혐의로 2023년 국제 형사재판소(ICC)로부터 체포영장을 발부받은 상황이다. 이 때문에 ICC의 영장 집행에 동의하지 않는 미국에서 트럼프와 만나는 것에 푸틴이 동의했다는 분석이 나온다.워싱턴포스트는 푸틴이 우크라이나 남동부 4개 점령지역 중 도네츠크와 루한스크는 완전 합병하고, 헤르손과 자포리자는 현재 전선을 유지하는 휴전안에 긍정적 반응을 보였다고 전했다.회담에 초대받지 못한 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 "우크라이나인들은 점령자에게 땅을 주지 않을 것"이라며 영토 양보를 전제로 한 휴전안을 거부했고, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령도 "3년 넘게 싸워온 우크라이나인들을 배제한 채 우크라이나의 미래가 결정될 수 없다"고 거들었다.미국 CBS는 트럼프가 푸틴과 젤렌스키를 함께 만날 의향을 여전히 갖고 있지만 현재로서는 푸틴의 요청에 따라 양자회담으로 진행된다고 전했다.회담 장소인 알래스카가 1867년 10월 18일 미국이 러시아로부터 720만 달러에 사들인 옛 제정러시아 땅이라는 점에 주목하는 시각도 있다.킹스칼리지 런던대 샘 그린 교수는 워싱턴포스트에 "알래스카 회담은 영토를 사고팔 수 있다는 인식을 심어주는 끔찍한 상징성을 지닌다"고 양국 주도의 정전 가능성에 우려를 표시했다.▲ 경향신문 = 이재명 정부 '과세 원칙'이 없다▲ 국민일보 = "산재 보상 선지급 정부가 입증 책임"▲ 동아일보 = 美 "주한미군 숫자보다 능력" 재배치 못박아▲ 서울신문 = 美사령관 "주한미군 변화 필요"▲ 세계일보 = 李, 조국 사면 오늘 결정 시험대 오른 '국민 통합'▲ 조선일보 = 교수 1명 떠나면, 박사 10명도 짐싼다▲ 중앙일보 = "숫자보다 역량이 중요" 미, 주한미군 감축 시사▲ 한겨레 = "주한미군 숫자보다 역량" 사령관, 감축 재배치 시사▲ 한국일보 = 박성재, 계엄 날 "합수부 검사 파견 검토" 지시