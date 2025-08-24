권우성

국민의힘 유상범, 김정재, 김선교, 권영진, 이종욱, 이인선, 최수진, 송언석 등 30여명이 6일 오전 서울 용산구 한남동 대통령 관저앞에서 공수처의 체포영장 집행을 막기 위해 대기하고 있다.유상범 의원은 2024년 12월 4일 비상계엄 해제요구 결의안 표결에 불참했다. 당시 집결 장소를 두고 혼란을 보이던 의원 단체대화방에도 그의 이름은 없었다. 이틀 뒤 "비상계엄이라는 사상 초유의 사태로 국민들에게 엄청난 충격을 주고 현재 국가가 금융 및 외교 모든 분야에서 어려움에 처하게 된 이 상황에 대해서 여당 위원으로서 다시 한 번 국민들에게 송구스럽다"고 밝혔다(12.6 국회 법제사법위원회 전체회의).윤석열 탄핵은 반대했다. 1차 탄핵안이 그를 포함한 국민의힘 의원 105명의 불참으로 표결 불성립된 후, 다른 재선의원 9명과 함께 "지난 7일 탄핵표결에 나서지 않았던 것은 탄핵보다 더 근본적이고 확실한 해법을 찾기 위한 것"이라며 대통령 임기 단축 개헌 등을 논의하자고 주장했다(12.9 성명서).탄핵찬성 의사를 밝혔던 한동훈 당시 당대표에게 사퇴를 요구했다(12.12). "유 의원이 (12월 14일 비공개 의원총회에서) '1997년 (대법원 판례를 보면) 전두환 내란사건 때 법원은 비상계엄을 고도의 통치라고 했다'는 말도 했다"는 보도가 나왔다."윤석열 대통령 탄핵소추안이 국민의힘의 끝은 아니다. 국민의힘은 다시 시작하겠다"고 했다(12.15. 페이스북). 그러면서 "상처 받으신 국민 여러분께 사과를 드린다. 이재명 민주당의 입법독재에는 끝까지 맞서며 민생을 챙기는 책임 있는 여당이 되겠다"고 다짐했다.1월 5일 익명 직장인 커뮤니티 '블라인드'에 게시된 "내란 탄핵 집회에는 조선족이 절반"이란 검증되지 않은 주장을 페이스북에 공유하면서 "탄핵찬성 집회에 중국인들이 대거 참여하고, 친북좌파임을 노골적으로 드러내는 민노총이 경찰을 폭행하는 등 폭력적 모습을 보이자, 2030 세대가 냉정을 찾고있다"고 주장했다.1월 15일 윤석열에 대한 체포영장이 집행되자 "오늘은 대한민국의 법치가 무너진 날"이라고 평했다.