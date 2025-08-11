AFP 연합뉴스

3월 16일(현지시간) 미국 해군의 버지니아급 고속 공격 잠수함 USS 미네소타(SSN-783)가 서호주 연안 해역에서 항해 중이다.먼저 역사적 맥락을 이해해야 한다. 냉전 시기부터 형성된 군산복합체와 의회의 관계는 상상 이상으로 공고하다. 미국의 주요 조선업체들이 위치한 지역구 의원들은 수십 년간 이 기업들과 운명을 함께해왔다. 조선소가 있는 버지니아, 메인, 미시시피 등 지역 출신 의원들은 15~27년째 해당 업체들의 이익을 대변하고 있다.이런 역사가 만든 현재의 권력 구조가 핵심이다. 한국과 달리 미국에서는 의회가 외교정책과 안보 전략에 막강한 영향력을 행사한다. 특히 군사 관련 사안에서는 의회의 권한이 절대적이다. 더욱 중요한 것은 시간의 차이다. 대통령은 길어야 8년이지만 의원들은 수십 년간 재선된다. 하원과 상원 군사위원회의 핵심 인물들은 20~30년째 의원직을 수행하고 있다. 이들에게는 '정권 교체'라는 것이 의미가 없다.여기서 트럼프 2기 정부의 딜레마가 드러난다. 트럼프와 마가(MAGA, 미국을 다시 위대하게) 지지 세력은 전통적인 네오콘과 군산복합체에 회의적이지만, 공화당 의회는 여전히 군산복합체의 영향 하에 있다. 트럼프는 임기가 4년도 채 남지 않았고 1년 후에는 중간선거를 치러야 하는 처지다. 반면 의원들은 장기적 정치 이익과 지역구 산업 보호를 우선할 수밖에 없다.실제 사례가 이를 증명한다. 트럼프 1기 때도 의회는 군산복합체의 이해를 지키기 위해 대통령의 구상을 여러 차례 제약했다. 2019년 해군 함정 감축 논란에서 트럼프 행정부가 예산 절감을 이유로 차세대 항모 건조를 늦추려 하자, 상·하원 군사위원회는 "항모 전단 12척 유지"를 법에 못 박아 예산을 강제로 배정했다. 연안전투함(LCS) 조기 퇴역 계획에도 지역구 일자리를 이유로 제동을 걸었다.이런 정치적 역학관계는 구체적인 법적 제약으로 굳어져 있다. '번스-톨리프슨 수정법'과 해군 원자력 추진 정보 보호 규정(NNPI)은 핵잠수함 관련 모든 정보의 외국 공유를 원칙적으로 금지한다. '미국산 우선 구매법'은 연방정부 군사 조달 시 미국산 부품과 인력 우선 사용을 강제한다. '존스법'은 미국 연안 운송에 미국 국기·건조·승무원만 허용하고, 외국인투자심의위원회(CFIUS) 심사는 한국 기업의 미국 조선소 투자를 까다롭게 제한한다.이 법률들은 의회가 만든 것이며 대통령이 임의로 바꿀 수 없다. 더욱이 핵심은 예산 권한이다. 트럼프가 아무리 조선협력을 원해도 의회가 예산을 승인하지 않으면 아무것도 할 수 없다. 의회는 '왜 미국 세금으로 외국 업체를 도와주느냐'며 반대할 수 있고, 2026년 중간선거를 앞두고 정치적 계산은 더욱 복잡해질 것이다.트럼프 2기 들어 그의 정치적 영향력이 커진 듯 보여도, 군산·안보 분야에서 의회의 견고한 이해관계는 그대로다. '트럼프 힘이 세졌으니 의회도 따라올 것'이라는 인식은 위험하다. 따라서 행정부의 약속만 믿고 성급한 기대를 하는 것은 전략적 오류다. 미국의 정치 현실을 고려한 장기적이고 신중한 접근이 필요하다.