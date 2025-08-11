▲
대통령실이 3일 공개한 '마스가'(MASGA·Make American Shipbuilding Great Again, 미국 조선업을 다시 위대하게) 모자. '마스가'는 이번 한미관세협상 때 조선 분야 협력 내용을 압축적으로 전달하기 위해 산업통상자원부가 만든 슬로건으로 한국협상단은 이 모자와 대형 패널 등을 준비했다. 연합뉴스
지난 7월 31일 국회에 제출된 '한미 간 조선산업의 협력 증진 및 지원에 관한 법률안
'(아래 조선협력법안)을 검토하던 중 여러 우려스러운 점을 발견했다. 물론 향후 상임위원회 심의 과정에서 충분한 논의와 수정을 거칠 것으로 기대한다. 하지만 현재 조선협력법안이 미국 내부의 복잡한 정치적 현실과 제도적 제약을 충분히 고려하지 못하고 있다는 점은 지적하지 않을 수 없다.
이 글이 미국 조선업의 실상과 한미 조선협력이 직면한 구조적 장벽들을 알려 조선협력법안의 성공적인 재설계와 실질적인 협력 추진에 작은 도움이라도 되기를 바란다.
미국 조선업의 참혹한 현실과 협력의 절박성
미국 조선업 생태계가 얼마나 심각하게 붕괴됐는지를 정확히 인식하는 것이 중요하다. 1970년대 100여 개였던 조선소는 현재 주요 조선소 7개만 남았고, 건조 능력은 중국 대비 1/200, 한국 대비 1/70 수준이다. 세계 최강 해군력을 자랑하는 미국이지만, 함정을 건조하고 정비할 산업 기반은 이미 무너진 상태다. 현재 가동 중인 7곳 가운데 핵잠수함 건조가 가능한 곳은 2곳뿐이다.
위기는 첨단 전력인 버지니아급 핵 추진 공격 잠수함 사례에서 잘 드러난다. 길이 115m, 무게 7800톤에 달하는 이 잠수함은 미 해군의 핵심 전력이지만 납기 지연이 2~3년씩 반복되고 있다.
더 큰 문제는 핵 억제력을 담당할 차세대 콜롬비아급 전략 잠수함이다. 초대형·고난도 함정임에도 제때 건조할 업체 역량이 사실상 없어 일정 자체가 위기에 처했다. 전 세계 군사력을 투사하는 초강대국이 군함 한 척을 제때 만들지 못하는 기현상이 벌어지고 있는 것이다.
인력과 기술력 부족은 이 위기를 악화시킨다. 미국 용접협회 추산에 따르면 조선업계 전반에서 숙련 용접공이 6만 명, 즉 전체 종사자의 40%가 부족하다. 최신 군함 설계 기술은 20~30년 전 수준에 머물고, 특수강재와 정밀 부품의 80%를 해외에 의존한다. 핵심 기술과 소재를 자국에서 안정적으로 공급할 기반이 취약한 셈이다.
반면 중국은 연간 군함 건조량이 미국의 5배에 달한다. 미 해군이 2030년까지 355척 보유 목표를 달성하는 것은 사실상 불가능하며, 이 격차를 줄이려면 동맹국 지원이 필수다. 한국의 비용 효율성과 기술력은 미국이 중국과의 해군력 경쟁에서 뒤처지지 않기 위한 거의 유일한 해법으로 꼽힌다. 특히 군함 정비·수리 분야에서 한국이 제공할 수 있는 역량은 절실하다.
이번에 국회에 제출된 조선협력법안은 이런 미국의 절박한 수요와 한국의 기술적 우위를 연결해 상호 윈윈 구조를 만들겠다는 취지일 것이다. 하지만 미국 군함 관련 업무는 보안 승인이 필요한데, 이는 원칙적으로 미국 시민권자에게만 부여된다. 국제무기거래규정(ITAR)에 따라 군사 기술 접근 인력도 미국 시민이어야 한다. 즉, 한국이 막대한 투자를 해서 특화단지를 만들어도 정작 우리의 핵심 기술진들은 주요 업무에서 배제될 가능성이 높다는 뜻이다. 미국과 협의 때 반드시 체크해야 하는 부분이다.
미국 정치 시스템의 구조적 장벽을 신중하게 고려하지 못하면 의도와 다르게 일을 그르칠 수 있다. 미국의 절박함이 곧 협력의 성공을 보장하는 것은 아니기 때문이다. 그렇다면 구체적으로 어떤 장벽들이 존재하는 걸까?
왜 트럼프 약속만으로는 부족한가