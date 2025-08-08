조선일보

8월 8일 조선일보 1면 기사조국 전 조국혁신당 대표의 광복절 특별사면이 유력해졌다. 8일자 대부분의 신문들이 조국의 사면을 확정적으로 보도했다.조선일보는 "조국이 법무부 사면심사위원회 심사를 통과했다"고 썼고, 한겨레는 "대통령실은 사면 여부를 함구하고 있지만, 최근 이재명 대통령이 조 전 대표를 사면하는 쪽으로 기울었다"고 보도했다.여권 관계자는 한겨레에 "이재명 대통령으로선 지난 대선 당시 선거 연대에 적극적으로 나서 준 조국혁신당에 대한 고마움, 조 전 대표 역시 자신처럼 검찰 보복수사의 피해자라는 생각 때문에 사면 요청을 외면하기 어려웠을 것"이라고 했다.조국 이외에 그의 부인 정경심 전 동양대 교수, 조희연 전 서울시 교육감, 최강욱·윤미향 전 민주당 의원이 포함된 것으로 알려졌다.국민의힘 송언석 원내대표가 뒤늦게 사면 청원을 철회한 정찬민·홍문종·심학봉 전 의원도 사면·복권 대상에 올라갔다고 한다.재계에서는 횡령 등 혐의로 징역 2년 6개월형이 확정된 최신원 전 SK네트웍스 회장, '박근혜 정부 국정 농단' 사건에 연루됐던 최지성 전 삼성전자 부회장, 장충기 전 삼성전자 사장도 사면 심사위를 통과했다.그러나 이 대통령 측근인 이화영 전 경기도 평화부지사는 사면 대상에서 제외됐다고 한다. 여권에서는 대통령의 측근을 정부의 첫 사면 대상에 포함시키는 것은 부담스럽다는 얘기가 나온다.민주당 전당대회 돈봉투 살포 사건으로 1심에서 징역 2년형을 선고받았다가 6월 보석 석방된 송영길 전 민주당 대표도 심사 대상에 오르지 않았다. 최근 송영길을 만난 여권 인사는 중앙일보에 "본인이 무죄를 확신하며 법정에서 다투겠다는 의지가 강하다"고 전했다.정성호 법무부 장관이 사면 심사위에서 결정한 사면·복권안을 이 대통령에게 올리면 12일 국무회의 의결을 거쳐 최종 확정될 전망이다.조국이 전체 형기의 약 32%만 채운 상황에서 사면 대상에 포함된 것에 비판적인 목소리가 야당에서 나온다. 김대식 국민의힘 비대위원은 "형기를 3분의 1만 채우고 사면을 받는 건 국민 눈높이에 맞지 않는 자충수"라고 비판했다.조국 사면에 대한 여론 지형도 팽팽한 편이다. 조원씨앤아이·스트레이트뉴스가 지난 2일부터 4일까지 2018명을 대상으로 진행한 설문조사에서 조국 사면에 대한 찬반은 48%와 47.6%였다.서울지법이 윤석열 전 대통령 부인 김건희의 구속영장 심사를 12일 오전에 하기로 했다.김건희 특검은 도이치모터스 주가조작 공모를 뒷받침하는 핵심 물증이 다수 확보된 상태에서 김건희 진술의 신빙성이 떨어진다고 판단했다.특검은 도이치모터스 주가 조작, 청탁 로비 등과 관련해 앞서 조사 과정에서 확보한 진술과 통화 녹음, 녹취록 등을 제시하며 김건희를 추궁했다.김건희는 이에 대해 "오래돼 기억이 나지 않는다", "(선물에 대해) 통화는 했지만 인사치레였다" 등 혐의를 일절 부인했다고 한다.특검이 2022년 6월 국회의원 재보궐선거를 앞둔 그해 5월 9일 김건희가 명태균에게 전화로 "(윤석열) 당선인이 (김영선 전 의원을) 밀라고 했다"고 말한 녹취록을 제시했을 때는 "취임식 전날 명 씨가 하도 귀찮게 하길래 '립서비스' 차원에서 말한 것"이라는 취지로 답했다고 한다.한국일보는 김건희가 모든 혐의를 부인하면서도 '건진법사' 전성배와 명태균에 대해 '고마운 사람들'이라고 말했다고 보도했다.전성배는 김건희가 몸이 아플 때 많이 도와줬고, 명태균도 몸이 좋지 않은 상황에서 대선 때 도와줘서 고맙다는 취지다. 두 사람에 대해 자신에게 불리한 진술을 하지 말아달라는 뜻을 전하기 위해 이 같이 진술한 것 아니냐는 해석도 나온다.실소유주 논란이 제기됐던 이우환 화백의 그림에 대해서는 "내 것이 아니다"라며 "나 같으면 이 그림 절대 안 산다"는 취지로 진술했고, 2022년 6월 나토정상회의 순방때 착용한 것으로 추정되는 반클리프 목걸이와 티파니 브로치에 대해서는 "10여년 전 홍콩 거리에서 모친에게 선물하려고 샀던 모조품"이라며 "순방 때 착용할 게 마땅치 않아 모친에게 빌린 것"이라고 해명했다.민주당이 차명 주식거래 의혹이 제기된 이춘석 의원에 대해 제명 결정을 내린 가운데 국민의힘이 특검법을 당론으로 발의하며 공세를 강화했다.민주당 윤리심판원은 7일 비공개회의에서 이춘석이 차모 보좌관 명의 계좌로 주식을 거래한 행위에 대해 제명에 해당하는 징계 사유가 존재한다고 결론지었다.한동수 윤리심판원장은 "이춘석이 당 윤리규범상 품위 유지·청렴·성실 의무를 위반한 것으로 확인된다. 국정기획위원회 경제 2분과장을 맡으면서 AI 관련주를 거래한 것은 이해충돌 문제 소지가 있다"고 밝혔다. 윤리심판원은 이춘석에게 계좌를 빌려준 차아무개 보좌관에도 제명 조치를 내렸다.국민의힘은 이 사건을 '이재명 정부의 대규모 국책사업에 연루된 중대한 권력형 금융범죄 게이트'로 규정하고 특검법을 당론으로 발의했다.특검법은 이춘석의 주식 차명거래 의혹과 국정기획위 위원·전문위원·실무위원들의 미공개 정보 활용 거래, 국회의원 전원의 차명 재산 관련 위법행위 등을 수사 대상으로 규정했는데, 김건희 특검법과 매우 유사한 얼개로 짜여져있다.김건희 특검의 수사인력은 특검 1명에 특검보 4명, 파견검사 40명, 파견공무원 80명, 특별수사관 80명 등 최대 205명을 최장 170일 동안 수사에 투입할 수 있고, 야당에만 특검 추천권을 부여했다.그러나 민주당은 25명의 전담수사팀을 편성한 경찰 수사로도 충분하다는 입장이다. 한준호 당 최고위원은 이춘석 체포동의안이 국회에 제출될 경우에 대해 "당은 인정에 이끌려 가지 않을 것"이라며 가결 가능성을 시사했다.정부가 사직 전공의의 사직 전 근무했던 병원 복귀를 허용하고 정원 초과를 인정하기로 하면서 1년 6개월 동안 이어진 의정 갈등이 봉합 국면에 들어갔다.7일 발표된 보건복지부와 의료계 합의안의 핵심은 두 가지다.첫째, 사직 전공의가 기존 근무 병원·과·연차로 복귀할 경우 정원이 이미 찼어도 초과 인력을 예외적으로 허용한다.둘째, 의무사관후보생 신분의 전공의가 수련에 복귀하면 관계 부처 협의를 거쳐 최대한 수련을 마친 뒤 입영하도록 하고, 수련 중 입영 시에도 사후 정원 인정으로 수련 연속성을 보장한다. 하반기 전공의 모집은 11일부터 시작되며, 병원별 자율 모집 원칙을 유지한다.일부 수도권 대형 병원장들은 사직 전공의 복귀를 모두 보장할 경우 4~5년간 초과 인력이 발생해 부담이 크다는 의견을 냈으나, 수련협의체를 통해 초과 정원을 받아들이는 쪽으로 결론이 났다.시민단체들은 정부가 과도한 특혜를 베풀었다고 비판했다. 남은경 경제정의실천시민연합 사회정책국장은 한겨레에 "또 다시 특혜를 받아 아무 일 없었다는 듯이 돌아온다면 앞으로 정부 정책을 추진할 때마다 지난 1년 5개월간 벌어진 사태가 재발될 위험이 있다"고 말했다.김성주 중증질환연합회 대표는 동아일보에 "이렇게 (전공의들을) 복귀시켜 주면 추후 동일한 상황이 올 때 또 환자들의 피해가 발생할 것"이라고 비판했다.보건복지부는 이같은 논란에 대해 장기화된 의료 공백 해소와 환자 피해 최소화를 위한 불가피한 조치라는 입장이다.정은경 보건복지부장관은 같은 날 환자·소비자단체들을 별도로 만나 "의료계와 정부 간 갈등이 1년 반 동안이나 지속되면서 많은 불안과 불편을 겪은 국민과 환자 여러분께 진심으로 죄송하다"고 말했다.현장체험 교육 과정에서 일어날 안전사고 책임 부담 때문에 2학기 들어서 소풍이나 수학여행을 축소하거나 대체하는 학교가 늘고 있다.서울시 교육청에 따르면, 지난해 6882건이던 현장체험학습이 올해 4342건으로 36% 감소했다.이같은 경향은 2022년 강원지역 초등학생 현장체험학습 사망사고 당시 담임 교사가 업무상 과실치사 혐의로 금고 6개월에 집행유예 2년을 선고받은 후 강화됐다.6월 말 시행된 '학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률' 개정안은 교직원이 사고 예방·안전조치 의무를 다하면 민형사상 책임을 지지 않도록 하고, 학교 밖 교육활동에 보조 인력 배치를 허용했다.그럼에도 현장에서는 '의무 이행'의 범위가 불명확해 면책 요건이 모호하다는 지적이 이어지면서 일부 학교는 2학기 체험학습을 취소하거나 외부 업체가 학교로 찾아오는 공연·실습 프로그램으로 대체하는 추세라고 한다.동아일보에 따르면, 서울 광진구의 한 초등학교는 2학기 체험학습을 '주말 학부모 동행, 외부 단체 진행, 교사 미동행' 방식의 서울 유적지 탐방 프로그램으로 바꿨다. 해당 학교 교장은 "교사의 안전사고 위험 부담을 덜고, 학생과 학부모의 수요를 동시에 충족하기 위한 방안"이라고 말했다.인천의 한 초등학교도 교사가 안심하고 학생을 지도할 수 있는 환경 마련이 우선이라는 판단에 따라 2학기 현장체험학습을 취소했다.법령의 면책 요건을 세부화하고, 현장 인력·예산·보험을 동시에 보강하는 정책 패키지가 실행되지 않으면 체험학습 위축이 이어질 공산이 높다. 교육부 관계자는 "추가 법안 개정을 추진 중"이라고 말했다.생성형 인공지능의 선두주자인 미국의 오픈AI가 챗GPT-4의 업그레이드 버전 챗GPT-5를 공개했다.8일 오전 2시부터 서비스된 챗 GPT-5는 플러스, 프로 등 유료 사용자뿐 아니라 무료 사용자에게도 제공된다. 다만 무료 사용자가 일일 할당량을 초과해서 사용하면 챗 GPT-5 미니로 전환된다.챗GPT-5는 '개인 비서' 역할을 하는 에이전트 모드와 전문 자료를 검색하고 정리해주는 리서치 기능, 이미지 생성 기능, 스터디(공부) 모드 등을 통합한 모델이다.공개에 앞선 온라인브리핑에서 오픈AI 개발자가 영어 사용자가 프랑스어를 학습할 수 잇는 앱을 만들어달라는 7개의 문장을 영어로 입력하자 수백 줄의 코드를 생성해 약 22분 뒤 프랑스어 학습 앱을 완성하는 과정을 시연했다. 이 앱에는 사용자 요구대로 퀴즈 맞히기, 캐릭터를 이용한 단어 공부 기능도 포함됐다.'환각(hallucination) 현상'으로 불리는 그럴 듯한 거짓말을 하는 대신 모르면 모른다고 답하는 기능도 추가됐다.알렉스 뷰 AI 안전성 연구책임자는 "챗GPT-5는 속이지 않는 모델을 목표로 설계했다"고 말했다. 오픈AI는 기만적 응답을 평가하는 별도 테스트를 도입해 '모르면 모른다'고 답하도록 학습했다고 설명했다.샘 올트먼 오픈AI 최고경영자는 브리핑에서 "챗GPT-5는 범용인공지능(AGI)으로 가는 중대한 진전"이라며 "챗GPT-5는 이제 사람처럼 느껴질 것이다"라고 말했다.그러나 로이터는 "GPT-3에서 GPT-4로의 도약만큼 획기적 향상은 아니다"라고 평가했다.▲ 경향신문 = 김건희 '모르쇠'에 특검, 곧바로 영장▲ 국민일보 = 1호 국정과제 '개헌' 최우선 목표는 '통합'▲ 동아일보 = 트럼프 "반도체에 100%" 관세전쟁 2라운드▲ 서울신문 = 조국 사면 초읽기 李 결심만 남았다▲ 세계일보 = 김건희 소환 하루 만에 특검, 구속영장 청구▲ 조선일보 = 조국·정경심·최강욱, 8·15 특사 포함▲ 중앙일보 = 조국 '광복절 특사' 수순▲ 한겨레 = 초유의 전직 대통령 부부 동시구속 직면▲ 한국일보 = 김건희 구속영장… '대통령 배우자' 첫 수감 기로