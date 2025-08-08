박순찬

공무원 합격은 역시 권성동통일교와 윤석열씨 부부 사이의 연결고리 의혹을 받는 권성동 국민의힘 의원과 관련한 실체가 하나씩 드러나는 중이다.'권 의원이 통일교 천정궁을 방문해 한학자 총재에게 큰 절을 하고 쇼핑백 2개를 받아갔다'는 진술이 윤영호 전 통일교 본부장으로부터 나온 것이다.윤 전 본부장은 건진법사 전성배씨를 통해 윤석열 배우자 김건희씨에게 고가의 목걸이와 명품가방 등을 건네며 통일교 현안을 청탁할 혐의, 권성동 의원에게 윤석열 대선 후보를 위해 사용하라며 현금 1억 원을 건넨 혐의 등으 구속된 상태이다.윤석열씨는 대선 후보 시절 통일교 주선으로 마이크 펜스 전 미국 부통령을 만나기도 했는데, 권 의원이 "통일교 표가 300만이나 된다"며 참석 필요성을 주장해 성사된 것이라고 한다.홍준표 전 대구시장은 "20대 대선 경선은 사이비 종교 집단을 끌어들인 사기 경선이었다"고 비판한 바 있다.'공무원 합격'에 일가견이 있는 권성동 의원이 20대 대선에서도 그 위력을 떨치고 윤석열 정권 탄생 1등 공신이 된 것이다.