추경호 경제부총리가 2022년 10월 ？4일 서울 여의도 국회에서 열린 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다.첫 번째 생태계 확장의 축은 지역으로, 수도권에서 지방으로 확장하는 것이다. 우리나라 벤처 기업 창업의 64%, 벤처 투자의 85%가 수도권에 집중되어 있다. 대덕연구단지와 카이스트가 있는 대전, 포스코와 포항공대가 있는 포항의 소규모 생태계를 제외하면, 다른 지역은 불모지이다. 부산과 경남, 광주, 대구 등에도 최소한 대전 정도의 벤처 생태계를 새롭게 조성하게 된다면, 우리나라 벤처 생태계의 규모를 지금보다 2배 이상으로 확장하는 것이 될 것이다.마침 새롭게 출범한 이재명 정부는 지역 균형 성장을 핵심 국정과제로 설정하였다. 전국을 5극(수도권, 대전·세종·충청권, 광주·전남권, 대구·경북권, 부산·울산·경남권)과 3특(전북, 강원, 제주)의 경제권으로 나누어 고르게 성장시키겠다는 계획이다. 권역별 벤처 생태계를 조성하는 것이 5극 3특 균형 성장 전략의 핵심적인 추진과제가 될 것이다.이를 위해 지차제와 지역 대학이 협력하여 벤처 기업과 투자회사, 연구소, 협력 기업 등이 함께 모여 있는 대규모 단지를 권역별로 조성해야 한다. 여기에 입주한 업체 종사자들을 위한 주거와 생활문화 시설도 함께 조성해야 하며, 대학은 이들이 필요로 하는 인재를 육성하고, 산학 공동연구를 통해 벤처 기업의 기술개발을 지원해야 한다. 지역 벤처 기업의 성장에 필요한 자금을 공급하기 위해서는 권역별 벤처투자 펀드를 조성하고, 펀드의 운용을 담당할 벤처캐피털도 지역별로 육성해야 한다.두 번째 확장의 축은 산업 영역을 다각화하는 것이다. 우리나라의 벤처투자의 75%는 ICT 제조와 서비스, 바이오·의료, 유통·서비스 등에 집중되어 있다. 반면, 화학·소재, 식품, 방산 등에 대한 투자는 저조한 실정이다. 특히 화학·소재 분야는 전체 투자의 9.5%로 매우 낮다. 민간의 투자 자본이 집중되는 분야는 성장이 빠르고, 성공 시 기대수익률이 높은 분야이다. 대규모 투자를 유치한 유니콘 벤처의 업종은 주로 핀테크, 온라인 유통플랫폼, AI와 데이터 등이다. 이들 업종은 단기간에 빠른 성장이 가능하므로, 민간 투자자들이 선호하는 투자 대상이다. 반면, 소부장 산업과 같이 성장이 매우 느리고 점진적으로 진행되는 이른바 딥테크 분야의 경우 장기간의 투자가 필요하고, 상대적으로 기대수익률도 낮으므로 민간 자금은 투자를 꺼린다.벤처 생태계 확장을 위해서는 민간 모험자본의 투자가 저조한 산업 분야에 적극적으로 투자하는 벤처 펀드를 정부 주도로 조성할 필요가 있다. 지금까지 정부 예산으로 조성된 모태펀드는 민간이 조성하는 펀드에 공동출자하는 방식으로 운용되고 있다. 이렇게 조성된 펀드는 투자 대상 선정에서 수익성을 최우선으로 고려하기 때문에, 벤처 기업의 활동 영역 확장이라는 정책 목표를 달성하기 어렵다. 민간투자가 저조한 분야의 벤처 기업을 발굴하여 투자를 확대하기 위해서는 정부가 조성한 모태펀드의 운용 방식에 변화가 필요하다. 수익성을 극대화하려는 민간 자본의 참여는 10-20% 수준으로 최소화하는 대신 모태펀드의 출자 비중을 최대 90%까지 높여서 민간의 과소투자 영역에 투자하는 공공펀드를 조성할 필요가 있다.이재명 대통령은 국민펀드를 조성해 엔비디아나 팔란티어와 같은 딥테크 벤처 기업을 발굴하여 투자하겠다는 공약을 내 걸었으며, 국정기획위원회에서는 구체적인 추진방안을 마련하고 있다. 벤처 기업에 투자하는 국민펀드를 설계하는 과정에서도 펀드의 투자 목표에 따라서 민간과 정부 자금의 구성비를 달리해야 한다. 벤처 생태계 확장을 위해 정부의 예산으로 조성되는 투자금과 투자수익을 목표로 조성되는 민간 자금이 하나의 펀드에 섞이게 하면 안 될 것이다.벤처 생태계 확장의 세 번째 축은 국제화이다. 미국과 중국 등 내수 시장이 큰 나라를 제외하면 우리나라 스타트업 생태계의 국제화는 가장 낮은 수준이다. 우리나라 벤처기업 중 수출 실적이 있는 기업은 26%로, 일반 중소기업보다 4배 이상 높다. 하지만, 벤처투자가 집중되고 있는 ICT 서비스업이나 유통 플랫폼 분야 벤처기업의 시장은 국내로 한정되어 있다. 우리나라 벤처생태계를 세계 시장으로 확장하기 위해서는 한국인의 해외 현지 창업, 외국인에 의한 국내 창업, 국내 벤처기업에 대한 해외 벤처캐피털의 투자, 국내 벤처캐피털의 해외투자 등이 활발하게 이루어져야 한다. 이를 위해서는 글로벌 기업과 국내 벤처기업의 협업 지원, 대학생 등 예비창업자의 해외 인턴십 지원, 외국인의 국내 창업 지원, 해외벤처 캐피털의 국내 투자유치 지원 등 다양한 정책이 개발되고 추진되어야 한다.