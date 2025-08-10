AP 연합뉴스

브라질 브라간사 파울리스타의 한 커피 농장에서 노동자들이 커피를 수확하고 있다.그런데 1880년대 들어 세계 커피 시장에 공포의 시간이 닥쳤다. 실론섬(현 스리랑카)에서 시작된 커피 녹병이 인도를 거쳐 인도네시아를 덮쳤다. 세계 커피 생산량의 30%를 차지하던 자바커피를 비롯한 아시아 커피가 초토화되었고, 커피 가격은 솟구쳤다. 1880년대 후반부터 시작된 커피 가격 폭등은 1890년대 내내 지속되었고, 가장 큰 희생자는 미국의 커피 소비자들이었다.커피 가격이 두 배 세 배 오르자, 이제 막 커피에 중독되기 시작한 미국인들이 브라질에 커피 가격 인하를 요구했지만, 브라질은 응하지 않았다. 1822년부터 지속되어 오던 독립전쟁과 내전을 극복하고, 1889년에 드디어 신생 공화국으로 탄생한 브라질 정부의 재정 확보를 위해서는 커피를 통한 수입이 필수적이었기 때문이다.높은 커피 가격은 미국에서 온갖 가짜 커피의 유행을 가져왔다. 커피 가루에 개과자, 나무껍질, 나무뿌리, 담뱃가루, 심지어는 석탄재나 벽돌 가루까지 섞어 파는 일이 횡행했다. 싸구려 커피에 유해물질 가득한 착색제를 뿌려 고급 커피로 속여 파는 일도 빈번했다. 이런 뉴스를 접한 미국인들은 악덕 커피 사업주들을 비난하기보다는 브라질 정부의 커피 가격 정책을 비난하는 데 동참했다. 미국인들의 브라질 정부에 대한 비난이 폭발 직전까지 갔다.1890년대 후반까지 지속된 높은 커피 가격은 브라질과 중남미 국가들의 커피나무 재배 열풍을 몰고 왔다. 1900년 당시 세계 커피 시장의 70% 이상은 브라질 차지였고 나머지는 카리브해와 중남미 국가들 차지였다. 브라질의 시간은 여기까지였다. 1890년대 후반에 새로 심은 커피나무에서 커피체리가 생산되기 시작한 1901년이 되자 전 세계의 커피 생산량이 소비량을 넘어서기 시작하면서 커피 가격이 폭락하였다.브라질 정부가 커피 가격 폭락에 대응하는 방책으로 선택한 전략이 신디케이트(공동판매 카르텔)였다. 커피 가격을 유지하기 위하여 브라질 정부와 세계적인 금융기관이 협력하여 커피를 대량 수매한 후 커피 가격이 안정될 때까지 비축하는 방식이었다. 커피 가격을 안정시키려는 브라질의 이런 노력으로 1910년에 접어들어 커피 가격은 다시 상승하였다.이번에는 브라질 커피 수확량의 80%를 소비하던 미국 시민들의 불만이 폭발하였다. 미국 여론을 등에 업은 미국 윌리엄 태프트 정부의 법무부 장관 조지 위커샴은 신디케이트 결성을 주도하였던 '커피 왕' 허먼 질켄을 청문회에 세운 데 이어 기소까지 하였지만 결국 물러섰다. 브라질이 이겼다. 이런 광경을 지켜보던 미국인들의 브라질에 대한 불만은 최고조에 이르렀다.이후 브라질의 커피 생산량은 지속적으로 증가하여 1920년대에는 세계 커피 생산량의 80퍼센트를 차지했을 정도다. 브라질은 세계 커피 시장의 공룡이었다. 그러나 비극이 시작된 것은 1929년 말이었다. 세계 대공황이 가져온 커피 가격 폭락이었다. 대공황은 커피 소비를 얼어붙게 했고, 브라질 커피를 구매하려는 나라는 없었다. 미국에 손길을 내밀었지만 냉담했다. 결국 브라질은 생산된 커피를 바다에 버리고, 대규모로 소각하여 커피 가격 안정을 시도했지만 커피 가격은 바닥을 쳤다.브라질 재정은 위기를 맞았다. 1930년대 중반 대공황에서 벗어났지만, 미국은 브라질이 원하는 적정 가격에 커피를 구매하기보다는 브라질 커피는 싸구려라 몰아세우며 헐값으로 사들이고, 콜롬비아 등 중남미 국가의 마일드 커피를 고가에 사들이며 즐기는 모습을 보였다. 이번에는 브라질인들의 미국 커피 소비자들을 향한 비난이 들끓었다. 브라질 경제의 어려움이 시작되고, 브라질 사람들의 유럽 이민이나 미국으로의 불법 입국이 시작되었다. 이번 전쟁의 승자는 미국이었다.