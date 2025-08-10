기사를 스크랩했습니다.
7월 8일(현지시간) 브라질 브라질리아의 대통령궁에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령(오른쪽)으로부터 남십자성 국가 훈장을 받은 나렌드라 모디 인도 총리가 함께 기념 촬영을 하고 있다. 도널드 트럼프 미국 행정부로부터 나란히 50%라는 고율의 '관세 폭탄'을 맞게 된 브라질과 인도가 연대 의지를 다지며 다자주의에 입각한 교역 확대를 결의했다.AFP 연합뉴스

미국의 고율 관세, 징벌적 관세, 무차별 관세가 세계 경제를 흔들고 있다. 세계 경제의 불확실성 수준이 대단히 높다. 과연 내년부터 시작되는 21세기 두 번째 4반세기의 세계 질서가 여전히 미국에 의해 좌지우지될 것인지, 미국의 주도성에 불만을 지닌 세력들에 의해 제어될 것인지가 초미의 관심사다.

미국이 부과한 고율 관세에 저항하는 나라 중 하나가 브라질이다. 브라질은 전통적으로 미국과의 관계가 원만하지 않은 남미 국가 중 하나다. 직접 전쟁을 한 적도 없고, 식민지 지배와 피지배 관계를 맺었던 적도 없는 두 나라가 불편한 관계를 지속해 온 데는 두 가지 요인이 작용하였다.


하나는 미국에 의한 브라질 군사정권 지원이다. 대표적인 것이 2019년에 당선된 자이르 보우소나루 대통령에 대한 미국의 지원이다. 이번 고율 관세 부과를 초래한 것도 브라질 룰라 정권의 보우소나루 재임 시 부패에 대한 재판 강행이다. 트럼프 요구를 브라질은 내정 간섭이라고 비난하며 물러서지 않았다. 트럼프는 50%의 보복 관세를 선언하였고, 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령은 미국과 대화하는 것은 굴욕이라고 대응하였다. 트럼프의 관세 폭탄이 20년 전에 등장했던 브릭스(BRICKs) 동맹을 부활시키고 있다.

미국과 브라질 간 불편한 관계의 오래된 배경 중 하나는 커피다. 브라질에서 커피 재배가 시작된 것은 1720년대다. 브라질에 커피를 옮겨 심은 매우 용감한 포르투갈 장교의 무용담이 전해지고 있다.

1727년 프랑스령 기아나와 네덜란드령 기아나 사이의 국경 분쟁 중재를 위해 프란시스코 팔헤타가 파견되었다. 그는 프랑스령 기아나에서 재배되고 있던 커피 묘목을 빼내기 위해 그 지역 총통의 아내를 유혹했고, 그녀는 임무를 마치고 귀국하는 팔헤타에게 커피 씨앗이 든 꽃다발을 전달해 주었다. 이 커피가 브라질 파라 지역에 심어진 것이 브라질 커피의 기원이었다는 얘기다. 물론 정확한 문서 기록이나 증거가 남아 있지는 않지만, 커피 역사에서 차지하는 브라질의 중요성과 이야기의 낭만성 때문에 커피 애호가들 사이에 널리 퍼져 있다.

브라질은 커피 재배를 시작한 지 100년 정도 지난 1820년대에 생산량이 급증해서 세계 커피 소비량의 20%를 차지하였고, 1830년대에는 30%, 그리고 1840년대에는 40%를 차지하였다. 브라질 커피의 등장으로 유럽 지역의 커피 대중화가 가능하였다. 즉, 나폴레옹의 대륙봉쇄령이 해제된 1815년 이후 시작된 유럽의 커피 수요 급증을 흡수한 것이 브라질의 커피 생산 본격화였다.

1820년대에서 1840년대까지의 비더마이어시대, 즉, 세계 커피 역사에서 제1차 커피붐이라고 불리는 시대를 만든 것은 산업혁명의 성공으로 생긴 유럽의 소비력 증가와 브라질의 커피 생산 확대였던 것이다. 1860년대 후반 남북전쟁 후 미국의 산업화가 가속화되었고, 커피 소비가 폭발하였다. 가까운 나라 브라질의 무제한에 가까운 커피 생산이 미국을 커피의 나라로 만들었다.

미국-브라질 간 커피 전쟁

브라질 브라간사 파울리스타의 한 커피 농장에서 노동자들이 커피를 수확하고 있다.AP 연합뉴스

그런데 1880년대 들어 세계 커피 시장에 공포의 시간이 닥쳤다. 실론섬(현 스리랑카)에서 시작된 커피 녹병이 인도를 거쳐 인도네시아를 덮쳤다. 세계 커피 생산량의 30%를 차지하던 자바커피를 비롯한 아시아 커피가 초토화되었고, 커피 가격은 솟구쳤다. 1880년대 후반부터 시작된 커피 가격 폭등은 1890년대 내내 지속되었고, 가장 큰 희생자는 미국의 커피 소비자들이었다.

커피 가격이 두 배 세 배 오르자, 이제 막 커피에 중독되기 시작한 미국인들이 브라질에 커피 가격 인하를 요구했지만, 브라질은 응하지 않았다. 1822년부터 지속되어 오던 독립전쟁과 내전을 극복하고, 1889년에 드디어 신생 공화국으로 탄생한 브라질 정부의 재정 확보를 위해서는 커피를 통한 수입이 필수적이었기 때문이다.

높은 커피 가격은 미국에서 온갖 가짜 커피의 유행을 가져왔다. 커피 가루에 개과자, 나무껍질, 나무뿌리, 담뱃가루, 심지어는 석탄재나 벽돌 가루까지 섞어 파는 일이 횡행했다. 싸구려 커피에 유해물질 가득한 착색제를 뿌려 고급 커피로 속여 파는 일도 빈번했다. 이런 뉴스를 접한 미국인들은 악덕 커피 사업주들을 비난하기보다는 브라질 정부의 커피 가격 정책을 비난하는 데 동참했다. 미국인들의 브라질 정부에 대한 비난이 폭발 직전까지 갔다.

1890년대 후반까지 지속된 높은 커피 가격은 브라질과 중남미 국가들의 커피나무 재배 열풍을 몰고 왔다. 1900년 당시 세계 커피 시장의 70% 이상은 브라질 차지였고 나머지는 카리브해와 중남미 국가들 차지였다. 브라질의 시간은 여기까지였다. 1890년대 후반에 새로 심은 커피나무에서 커피체리가 생산되기 시작한 1901년이 되자 전 세계의 커피 생산량이 소비량을 넘어서기 시작하면서 커피 가격이 폭락하였다.

브라질 정부가 커피 가격 폭락에 대응하는 방책으로 선택한 전략이 신디케이트(공동판매 카르텔)였다. 커피 가격을 유지하기 위하여 브라질 정부와 세계적인 금융기관이 협력하여 커피를 대량 수매한 후 커피 가격이 안정될 때까지 비축하는 방식이었다. 커피 가격을 안정시키려는 브라질의 이런 노력으로 1910년에 접어들어 커피 가격은 다시 상승하였다.

이번에는 브라질 커피 수확량의 80%를 소비하던 미국 시민들의 불만이 폭발하였다. 미국 여론을 등에 업은 미국 윌리엄 태프트 정부의 법무부 장관 조지 위커샴은 신디케이트 결성을 주도하였던 '커피 왕' 허먼 질켄을 청문회에 세운 데 이어 기소까지 하였지만 결국 물러섰다. 브라질이 이겼다. 이런 광경을 지켜보던 미국인들의 브라질에 대한 불만은 최고조에 이르렀다.

이후 브라질의 커피 생산량은 지속적으로 증가하여 1920년대에는 세계 커피 생산량의 80퍼센트를 차지했을 정도다. 브라질은 세계 커피 시장의 공룡이었다. 그러나 비극이 시작된 것은 1929년 말이었다. 세계 대공황이 가져온 커피 가격 폭락이었다. 대공황은 커피 소비를 얼어붙게 했고, 브라질 커피를 구매하려는 나라는 없었다. 미국에 손길을 내밀었지만 냉담했다. 결국 브라질은 생산된 커피를 바다에 버리고, 대규모로 소각하여 커피 가격 안정을 시도했지만 커피 가격은 바닥을 쳤다.

브라질 재정은 위기를 맞았다. 1930년대 중반 대공황에서 벗어났지만, 미국은 브라질이 원하는 적정 가격에 커피를 구매하기보다는 브라질 커피는 싸구려라 몰아세우며 헐값으로 사들이고, 콜롬비아 등 중남미 국가의 마일드 커피를 고가에 사들이며 즐기는 모습을 보였다. 이번에는 브라질인들의 미국 커피 소비자들을 향한 비난이 들끓었다. 브라질 경제의 어려움이 시작되고, 브라질 사람들의 유럽 이민이나 미국으로의 불법 입국이 시작되었다. 이번 전쟁의 승자는 미국이었다.

세 번째 커피 전쟁의 승패

브라질 브라질리아 근처의 한 커피 농장에서 노동자가 커피를 자루에 담고 있다.로이터 연합뉴스

역사적으로 벌어졌던 미국과 브라질 사이의 두 차례 커피 전쟁은 1:1이었다. 19세기 후반에서 20세기 초반의 전쟁에서는 공급자 브라질이 이겼고, 미국 시민들이 울었다. 반면 1929년 경제 대공황이 불러온 2차 커피 전쟁의 승자는 미국이었고 브라질이 패자였다.

최근 트럼프의 브라질에 대한 50% 관세 부과 선언으로 생긴 브라질과 미국 사이의 일시적 균열 사이를 파고든 것이 중국이다. 중국은 브라질 커피 수입을 무제한 허가하는 정책을 시작했다. 비록 커피 소비량에서 미국과 경쟁할 수 없는 것이 중국이지만 이 조치가 지닌 상징성은 매우 크다.

중국의 커피 소비량이 매년 급증하고 있는 흐름도 주시할 필요가 있다. 중국 이외에도 최근 커피 소비 급증 현상을 보이고 있는 인도, 러시아, 남아프리카공화국 등 원조 브릭스 회원국들의 브라질 커피 수입 확대도 예상된다.

미국 커피 수입 총량의 34%를 차지하는 브라질 커피에 대한 미국의 고관세 부과는 그 선언만으로도 미국 커피 소비자 가격의 폭등을 가져왔다. 브라질에 대한 고관세 부과 소식만으로도 뉴욕 선물시장에서의 커피 가격이 폭등했던 것이 이를 잘 보여준다. 브라질에 대한 50% 관세, 세계 4대 커피 생산국에 속하는 베트남에 대한 20% 관세와 인도네시아에 대한 19% 관세 등이 실제로 발효되고 나면 미국의 커피 소비자 가격은 급등할 것이 명료하다.

자동차, 철강, 반도체 등과 커피는 다르다. 미국인들에게 커피는 매일 접하는 친구 같은 음료이며, 일상생활에 없어서는 안 될 산소 같은 존재다. 커피 가격의 급등이 가져올 미국 시민들의 불만이 어디로 향할 것인지가 미국-브라질 간 역사상 세 번째 커피 전쟁의 승패를 가를 것이다.

첫 번째와 두 번째 전쟁에서 두 나라 국민은 무조건 자국 정부 편을 들었다. 이번에도 그럴 것인지? 작지만 큰 물질 커피에 부과되는 트럼프의 관세 폭탄이 누구에게 피해를 안길 것인지 궁금하다.

(한국학중앙연구원 명예교수, 커피인문학자)
덧붙이는 글 참고문헌
<커피가 묻고 역사가 답하다>(2023, 역사비평사)
<커피세계사+한국가배사>(2021, 푸른역사)
#트럼프 #관세 #브라질커피 #커피전쟁 #커피역사
커피로 맛보는 역사, 역사로 배우는 커피
