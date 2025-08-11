▲
3일(현지시간) 미국 펜실베이니아주 레히밸리 국제공항에서 도널드 트럼프 대통령이 에어포스 원에 탑승하기 전 기자들의 질문을 받고 있다.AP 연합뉴스
도널드 트럼프 미국 대통령님께
반도체에 대한 100% 관세 부과를 발표하는 것을 보고, 대통령님께 반도체 특별과외가 필요하다는 생각에 이 글을 씁니다. 저는 내란수괴 혐의로 재판을 받고 있는 윤석열 전 대통령에게도 여러 번 반도체 특별과외를 했던 <오마이뉴스> 시민기자이자, 지금도 반도체 현장에서 일하고 있는 노동자입니다. 현장에 발을 딛고 있는 사람으로서, 대통령님의 100% 관세 정책이 과연 효과가 있을지, 미국이 입게 될 피해는 없을지 등을 최대한 쉽게 설명해 드리겠습니다. 잠시 귀 기울여 주시기를 바랍니다.
1. 낮은 반도체 자급률이 초래할 현실
대통령님은 미국 내 반도체 공장 건설을 유도하기 위해 관세 부과를 발표했다지만, 현재 미국의 반도체 자급률은 10~15% 정도에 불과합니다. 특히 10나노 이하 공정의 첨단 반도체는 거의 생산되지 않고 있습니다. 이는 100% 관세를 부과하더라도 미국에서 당장 필요한 대부분의 반도체를 수입할 수밖에 없다는 뜻입니다.
반도체는 컴퓨터, 스마트폰, 자동차, 인공지능(AI)센터 등 미국의 핵심 산업 전반에 필수적인 부품입니다. 따라서 가격이 올라도 수요는 크게 줄지 않을 것입니다. 하지만 100% 관세가 부과되면 반도체 가격이 두 배로 뛰게 되고, 이는 곧 스마트폰, 컴퓨터, 자동차 등 모든 최종 소비재 가격의 연쇄적인 상승으로 이어질 것입니다. 안 그래도 물가 상승으로 어려움을 겪는 미국 국민들의 가계 부담은 더 커질 것이며, 이는 결국 소비 위축과 미국 경제 전체의 침체로 이어질 수 있습니다. 과연 이런 상황을 감당하실 수 있겠습니까?
2. 타 산업 생산 기지의 미국 이탈 가능성
관세 정책으로 반도체 공장을 유치하려다 오히려 다른 산업의 생산 기지를 미국 밖으로 내쫓는 결과를 초래할 수 있습니다. 예를 들어 자동차 제조업체 입장에서 생각해 보세요. 반도체 가격이 두 배로 오르면, 비싼 반도체를 써서 미국에서 자동차를 만드는 것보다, 저렴하게 반도체를 구할 수 있는 다른 나라에서 생산한 후 관세를 내고 미국으로 수입하는 것이 훨씬 경제적일 수 있습니다. 미국 내 자동차 기업들이 캐나다나 멕시코에서의 생산을 더 늘릴 수도 있다는 뜻입니다.
애플의 미국 내 투자 계획을 발표하는 자리에서 100% 관세 부과를 발표했으니, 애플의 예를 들어 보겠습니다. 애플의 휴대폰은 배터리와 케이스 정도를 제외하면 대부분 반도체입니다. 로봇을 사용하는 무인 자동화 공장이 현실화되어 애플이 미국에 아이폰 생산 기지를 만들고 싶더라도, 반도체에 100% 관세를 매기면 그 계획을 포기할 수밖에 없습니다. 반도체 제조 시설 몇 개를 가져오려다 다른 주요 산업의 생산 시설을 모두 잃을 수도 있다는 점을 간과해서는 안 됩니다.
3. 팹 건설과 운영의 현실적 제약