로이터 연합뉴스

▲영화 < F1 더 무비 >의 한 장면 워너 브라더스

이렇게 영화에 빠져 현실을 망각하려던 찰라, 갑자기 한 장면에서 이성이 돌아왔다. 빠르게 전개되던 영화는 소니 헤이즈와 여성 엔지니어 케이트가 팀에 대한 소통을 하기 위해 만나는 장면에서 갑자기 고요해졌다. 둘은 영국 외곽 어딘가에 있는 펍에서 논쟁을 하고 있었다. 그 순간, 테이블에 놓인 맥주가 나를 현실 세계로 데려다 놓았다.



다른 사람이라면 그냥 넘길 장면이겠지만 나는 어김없이 맥주 촉이 발동했다. 영국 펍, 거기에 노닉 글라스에 담긴 맥주는 앰버 색이니 잉글리시 비터일 것이다. 거품이 없는 모습을 보니 분명 영국 전통 카스크 에일이 분명했다.



카스크 에일은 영국 전통 방식으로 서빙되는 에일을 말한다. 이 맥주는 양조장에서 1차 발효를 마친 뒤, 카스크라는 통에 옮겨, 펍에서 2차 발효를 거친 후 고객에게 제공된다. 이산화탄소 가스를 이용하는 일반 맥주와 달리 핸드 펌프를 사용하는데, 이때 산소와 접촉이 일어나 산화의 위험성이 높다. 그래서 카스크 에일은 보관과 서빙, 모두 전문가가 필요하며 동일한 카스크 에일이라도 펍에 따라 맛이 달라지는 경우가 생긴다.



F1과 맥주의 전통이 살아있는 영국



영화에서 영국 펍이 등장하는 이유는 우연이 아니다. 많은 F1팀의 본사들이 영국 실버스톤 근처에 있다. 첫 F1 경기가 시작된 영국은 비록 지금은 자동차 산업이 후퇴했지만, 여전히 남다른 의미를 갖고 있다. 특히 첫 경주가 열린 실버스톤은 F1의 성지다.



1950년부터 지금까지 F1의 흔적을 새기고 있는 실버스톤 서킷은 깊고 오랜 전통을 넘어 문화적, 역사적, 상징적 가치를 담고 있는 장소다. 서킷은 메거츠-베켓츠-채플 같은 유서 깊은 코스를 유지하고 있으며 변덕스러운 날씨로 인해 언제나 우승 변수를 동반한다.



실버스톤의 또 다른 재미는 팬 문화다. 관람객들은 가족 단위로 놀러와 캠핑을 하며 경기를 즐긴다. 물론 맥주도 빠질 수 없다. 실버스톤 맥주 부스는 현지인들에게 가장 인기 있는 공간이다. 단순히 관람을 하는 다른 국가와 달리 이곳 실버스톤 F1은 축제 그 자체다.



그러고 보면 카스크 에일과 실버스톤은 전통과 상징이라는 측면에서 많은 것을 공유한다. 영국을 떠올릴 때, 따라다니는 이미지들이다. 오래된 것들에 가치를 부여하고 보존하려는 모습들, 그리고 그런 전통을 불편해하지 않고 즐기려는 태도는 맥주와 자동차 경주, 서로 다른 영역임에도 찾을 수 있는 보편적인 즐거움이다.



한편 영화를 보면서, '이 맥주가 보일 때가 됐는데'라는 엉뚱한 생각이 들었다. F1 공식 스폰 맥주, 하이네켄이다. 하이네켄은 영국의 전설적인 F1 드라이버 재키 스튜어트를 모델로 내세워 '운전 중이라면, 절대 마시지 마세요'라는 광고로 유명세를 타기도 했다.



▲영화 < F1 더 무비 >의 한 장면 워너 브라더스

아니나 다를까, 영화 막바지에 하이네켄 로고가 스치듯 지나갔다. 루키 드라이버 조슈아가 라스베이거스 경기를 앞두고 클럽에 있는 장면이었다. '하이네켄 0.0' 무알콜 맥주 로고였다. 순간 웃음이 나오며 이해가 갔다. 드라이버가 경기를 앞두고 클럽에서 알코올이 들어있는 맥주를 마신다고 할 수는 없었겠지. 조슈아 또한 경기를 앞두고 클럽에 있는 자신을 부끄러워하며 그곳을 떠난다.



라스베이거스와 하이네켄 그리고 조슈아, 화려하고 세련되며 젊은 조합을 보며 앞서 등장한 실버스톤, 카스크 에일, 소니 헤이즈가 떠올랐다. 영국 에일은 그 깊이와 전통성으로 F1 역사에서 빼놓을 수 없는 실버스톤과 연결되며, 긴 시간 속에서 만들어진 깊은 맛을 보여준다는 점에서 의미가 있었다. 반면, 하이네켄은 현대의 F1이 가진 글로벌한 트렌드와 대중성을 상징하며, 청량하고 가벼운 맛으로 서킷의 뜨거운 열기와 잘 어울린다는 생각이 들었다.



산전수전 다 겪은 베테랑 소니 헤이즈와 혈기 왕성한 루키 조슈아가 갈등과 반목을 하지만 결국 하나의 팀으로 승리하는 것처럼, F1과 맥주도 전통과 혁신의 조화를 통해 가치를 지키며 발전하는 것 아닐까. 그 속에서 모터스포츠도, 맥주도 문화로 수렴할 수 있을 테지. 영화 속에서 이 두 맥주는 F1의 정신과 완벽한 균형을 이루고 있었다.



영화를 보고 난지 얼마 되지 않아, 의미 있는 뉴스를 볼 수 있었다. 2025년 영국 실버스톤 그랑프리에서 니코 휠켄베르크라는 선수가 생애 최초로 시상대에 섰다는 소식이었다. 우승도 아닌 3위였지만, 그에게는 무려 15년 동안 239번 째 도전 만에 이뤄낸 성과였다. 그의 팀 자우버도 2012년 이후 13년 만에 오른 시상대였다.



19번째로 출발했지만 실버스톤의 변덕스러운 날씨가 그의 첫 수상을 도왔다. 그럼에도 우승자를 포함한 모든 F1 참가자와 관객들 모두 진심으로 그의 수상을 축하했다. 포기하지 않고 꾸준히 달려온 휠켄베르크의 성실성과 도전 정신에 박수를 보낸 것이다. 소니 헤이즈가 영화 속 허구의 인물이 아닐 수 있음을 그제야 깨달았다.



영국 실버스톤에서 3위 메달을 건 니코 휠켄베르크가 어떤 맥주를 마셨을지 궁금하다. 하이네켄? 카스크 에일? 경기장에서 하이네켄으로 시원하게 목을 축인 뒤 펍에서 카스크 에일을 마시며 자축을 하지 않았을까? 어쩌면 두 맥주는 실버스톤이 선사하는 최고의 선물이었을지도 모른다. #맥주 #F1 #F1더무비 프리미엄 윤한샘의 맥주실록 이전글 '케이팝 데몬 헌터스'에 매료돼 이것까지 해봤습니다 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

시리즈 연재발행

오마이뉴스 취재후원

기사 제보하기 영화 < F1 더 무비 >의 한 장면아니나 다를까, 영화 막바지에 하이네켄 로고가 스치듯 지나갔다. 루키 드라이버 조슈아가 라스베이거스 경기를 앞두고 클럽에 있는 장면이었다. '하이네켄 0.0' 무알콜 맥주 로고였다. 순간 웃음이 나오며 이해가 갔다. 드라이버가 경기를 앞두고 클럽에서 알코올이 들어있는 맥주를 마신다고 할 수는 없었겠지. 조슈아 또한 경기를 앞두고 클럽에 있는 자신을 부끄러워하며 그곳을 떠난다.라스베이거스와 하이네켄 그리고 조슈아, 화려하고 세련되며 젊은 조합을 보며 앞서 등장한 실버스톤, 카스크 에일, 소니 헤이즈가 떠올랐다. 영국 에일은 그 깊이와 전통성으로 F1 역사에서 빼놓을 수 없는 실버스톤과 연결되며, 긴 시간 속에서 만들어진 깊은 맛을 보여준다는 점에서 의미가 있었다. 반면, 하이네켄은 현대의 F1이 가진 글로벌한 트렌드와 대중성을 상징하며, 청량하고 가벼운 맛으로 서킷의 뜨거운 열기와 잘 어울린다는 생각이 들었다.산전수전 다 겪은 베테랑 소니 헤이즈와 혈기 왕성한 루키 조슈아가 갈등과 반목을 하지만 결국 하나의 팀으로 승리하는 것처럼, F1과 맥주도 전통과 혁신의 조화를 통해 가치를 지키며 발전하는 것 아닐까. 그 속에서 모터스포츠도, 맥주도 문화로 수렴할 수 있을 테지. 영화 속에서 이 두 맥주는 F1의 정신과 완벽한 균형을 이루고 있었다.영화를 보고 난지 얼마 되지 않아, 의미 있는 뉴스를 볼 수 있었다. 2025년 영국 실버스톤 그랑프리에서 니코 휠켄베르크라는 선수가 생애 최초로 시상대에 섰다는 소식이었다. 우승도 아닌 3위였지만, 그에게는 무려 15년 동안 239번 째 도전 만에 이뤄낸 성과였다. 그의 팀 자우버도 2012년 이후 13년 만에 오른 시상대였다.19번째로 출발했지만 실버스톤의 변덕스러운 날씨가 그의 첫 수상을 도왔다. 그럼에도 우승자를 포함한 모든 F1 참가자와 관객들 모두 진심으로 그의 수상을 축하했다. 포기하지 않고 꾸준히 달려온 휠켄베르크의 성실성과 도전 정신에 박수를 보낸 것이다. 소니 헤이즈가 영화 속 허구의 인물이 아닐 수 있음을 그제야 깨달았다.영국 실버스톤에서 3위 메달을 건 니코 휠켄베르크가 어떤 맥주를 마셨을지 궁금하다. 하이네켄? 카스크 에일? 경기장에서 하이네켄으로 시원하게 목을 축인 뒤 펍에서 카스크 에일을 마시며 자축을 하지 않았을까? 어쩌면 두 맥주는 실버스톤이 선사하는 최고의 선물이었을지도 모른다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 윤한샘 (livesaem) 내방 구독하기

트위터 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차93 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 '케이팝 데몬 헌터스'에 매료돼 이것까지 해봤습니다 맨위로 다크 영화 < F1 더 무비 >의 한 장면이렇게 영화에 빠져 현실을 망각하려던 찰라, 갑자기 한 장면에서 이성이 돌아왔다. 빠르게 전개되던 영화는 소니 헤이즈와 여성 엔지니어 케이트가 팀에 대한 소통을 하기 위해 만나는 장면에서 갑자기 고요해졌다. 둘은 영국 외곽 어딘가에 있는 펍에서 논쟁을 하고 있었다. 그 순간, 테이블에 놓인 맥주가 나를 현실 세계로 데려다 놓았다.다른 사람이라면 그냥 넘길 장면이겠지만 나는 어김없이 맥주 촉이 발동했다. 영국 펍, 거기에 노닉 글라스에 담긴 맥주는 앰버 색이니 잉글리시 비터일 것이다. 거품이 없는 모습을 보니 분명 영국 전통 카스크 에일이 분명했다.카스크 에일은 영국 전통 방식으로 서빙되는 에일을 말한다. 이 맥주는 양조장에서 1차 발효를 마친 뒤, 카스크라는 통에 옮겨, 펍에서 2차 발효를 거친 후 고객에게 제공된다. 이산화탄소 가스를 이용하는 일반 맥주와 달리 핸드 펌프를 사용하는데, 이때 산소와 접촉이 일어나 산화의 위험성이 높다. 그래서 카스크 에일은 보관과 서빙, 모두 전문가가 필요하며 동일한 카스크 에일이라도 펍에 따라 맛이 달라지는 경우가 생긴다.영화에서 영국 펍이 등장하는 이유는 우연이 아니다. 많은 F1팀의 본사들이 영국 실버스톤 근처에 있다. 첫 F1 경기가 시작된 영국은 비록 지금은 자동차 산업이 후퇴했지만, 여전히 남다른 의미를 갖고 있다. 특히 첫 경주가 열린 실버스톤은 F1의 성지다.1950년부터 지금까지 F1의 흔적을 새기고 있는 실버스톤 서킷은 깊고 오랜 전통을 넘어 문화적, 역사적, 상징적 가치를 담고 있는 장소다. 서킷은 메거츠-베켓츠-채플 같은 유서 깊은 코스를 유지하고 있으며 변덕스러운 날씨로 인해 언제나 우승 변수를 동반한다.실버스톤의 또 다른 재미는 팬 문화다. 관람객들은 가족 단위로 놀러와 캠핑을 하며 경기를 즐긴다. 물론 맥주도 빠질 수 없다. 실버스톤 맥주 부스는 현지인들에게 가장 인기 있는 공간이다. 단순히 관람을 하는 다른 국가와 달리 이곳 실버스톤 F1은 축제 그 자체다.그러고 보면 카스크 에일과 실버스톤은 전통과 상징이라는 측면에서 많은 것을 공유한다. 영국을 떠올릴 때, 따라다니는 이미지들이다. 오래된 것들에 가치를 부여하고 보존하려는 모습들, 그리고 그런 전통을 불편해하지 않고 즐기려는 태도는 맥주와 자동차 경주, 서로 다른 영역임에도 찾을 수 있는 보편적인 즐거움이다.한편 영화를 보면서, '이 맥주가 보일 때가 됐는데'라는 엉뚱한 생각이 들었다. F1 공식 스폰 맥주, 하이네켄이다. 하이네켄은 영국의 전설적인 F1 드라이버 재키 스튜어트를 모델로 내세워 '운전 중이라면, 절대 마시지 마세요'라는 광고로 유명세를 타기도 했다.

2일(현지시간) 헝가리 페슈트주 모죠로드에 위치한 헝가로링에서 열린 F1 헝가리 그랑프리가 치러지고 있다.자동차는 남자들의 로망이다. 내 유튜브에도 주기적으로 보는 자동차 콘텐츠가 수두룩하다. 그런데 F1을 아냐고 물어본다면 대답은 '아니오'다. 영화를 보기 전, 기본은 알아야 겠다는 생각에 자동차 경주의 역사를 찾아보니 무려 130년이나 됐다고 한다.1894년 프랑스 파리-루앙 경주가 시초였다. 이후 1906년 프랑스 르망에서 세계 최초 서킷 경주 '그랑프리'가 개최되었고, 1930년대 유럽 그랑프리 챔피언십으로 이어지며 벤츠, BMW, 아우디, 알파 로메오 등이 참여하는 대회로 성장했다. 세계대전으로 잠시 중단되었던 자동차 경주는 1950년 영국 실버스톤에서 국제자동차연맹(FIA)의 주최로 지금의 F1이 시작되면서 세계적인 모터스포츠로 발돋움했다.먹고 살기 바빴던 우리에게 F1이 친숙하지 않은 건 당연하다. 오히려 이토록 짧은 시기에 대한민국 자동차 회사가 세계 3위라는 사실이, 그들에게 더 놀라울 지도 모른다. 자동차 경주의 역사를 찾다보니, F1에 대해 더 궁금해졌다. 마침 넷플릭스에 F1 다큐멘터리가 있었다. 자세한 규칙을 모두 파악하기는 힘들지만, 참가하는 팀과 선수, 승부를 가르는 핵심요소, 그리고 F1 모터스포츠 안팎에 흐르는 갈등과 정치를 대략적으로 이해할 수 있었다.현재 F1은 총 10팀으로(내년에는 11팀이 된다) 팀 당 2명, 총 20명의 레이서가 경쟁한다. 전 세계에 단 20명의 선수만 존재하는 스포츠인 것이다. 우승을 하면 시상대에 올라가는데, 단지 선수만 뛰어나다고 될 일이 아니다. 팀을 이끄는 감독의 전략과 좋은 차를 만드는 엔지니어들이 삼위일체가 되어야 가능하다.선수들과 소속 팀 간 경쟁구도도 흥미 요소였다. 20개 팀 중 실제 우승을 다투는 팀은 4~5개에 불과했다. 현재 최고의 선수는 레드불 레이싱의 막스 베르스타펜이며 맥라렌의 랜도 노리스와 오스카 피아스트리, 페라리의 루이스 해밀턴과 샤를 르클라르, 메르세데스의 조지 러셀 등이 상위권에서 경쟁을 하고 있었다.심장을 두드리는 사운드와 엄청난 속도감으로 트랙을 질주하는 오프닝으로 이미 팝콘을 쥔 손에는 살짝 땀이 차기 시작했다. 그래서 영화는 재미있냐고? 재미있다! 하지만 사실 이 영화는 소니 헤이즈를 연기한 브래드 피트의 원맨쇼였다.트라우마를 가지고 F1에서 은퇴한 베테랑 드라이버 소니 헤이즈가 야생마 같은 루키와 갈등을 겪지만 결국 존경을 받고, 냉철하던 여성 엔지니어와는 사랑에 빠지고, 패배감에 쩔어있던 팀에 승리를 안기고, 마침내 루이스 헤밀턴을 제치고 우승하며 매각 위기에 있던 팀을 구해내는 결말. 솔직히 스토리는 영화를 안 보고도 맞출 수 있는 수준이었다. 그럼에도 영화가 선사하는 한 번도 경험하지 못한 스펙타클한 장면과 사운드는 모든 약점을 덮고도 남았다.F1은 프랑스 르망 24시와 미국 플로리다 데이토나와 달리 전 세계 21개국 24개 도시에서 펼쳐진다. 영화는 도시마다 이어지는 화려한 풍경과 그 속을 300km 넘는 속도로 달리는 레이싱 머신들을 가뿐 호흡으로 보여준다. 그리고 늙었지만 여전히 멋진 브래드 피트의 모습은 스토리 따위는 변방으로 보내버린다.