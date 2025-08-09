▲
자동차는 남자들의 로망이다. 내 유튜브에도 주기적으로 보는 자동차 콘텐츠가 수두룩하다. 그런데 F1을 아냐고 물어본다면 대답은 '아니오'다. 영화를 보기 전, 기본은 알아야 겠다는 생각에 자동차 경주의 역사를 찾아보니 무려 130년이나 됐다고 한다.
1894년 프랑스 파리-루앙 경주가 시초였다. 이후 1906년 프랑스 르망에서 세계 최초 서킷 경주 '그랑프리'가 개최되었고, 1930년대 유럽 그랑프리 챔피언십으로 이어지며 벤츠, BMW, 아우디, 알파 로메오 등이 참여하는 대회로 성장했다. 세계대전으로 잠시 중단되었던 자동차 경주는 1950년 영국 실버스톤에서 국제자동차연맹(FIA)의 주최로 지금의 F1이 시작되면서 세계적인 모터스포츠로 발돋움했다.
먹고 살기 바빴던 우리에게 F1이 친숙하지 않은 건 당연하다. 오히려 이토록 짧은 시기에 대한민국 자동차 회사가 세계 3위라는 사실이, 그들에게 더 놀라울 지도 모른다. 자동차 경주의 역사를 찾다보니, F1에 대해 더 궁금해졌다. 마침 넷플릭스에 F1 다큐멘터리가 있었다. 자세한 규칙을 모두 파악하기는 힘들지만, 참가하는 팀과 선수, 승부를 가르는 핵심요소, 그리고 F1 모터스포츠 안팎에 흐르는 갈등과 정치를 대략적으로 이해할 수 있었다.
현재 F1은 총 10팀으로(내년에는 11팀이 된다) 팀 당 2명, 총 20명의 레이서가 경쟁한다. 전 세계에 단 20명의 선수만 존재하는 스포츠인 것이다. 우승을 하면 시상대에 올라가는데, 단지 선수만 뛰어나다고 될 일이 아니다. 팀을 이끄는 감독의 전략과 좋은 차를 만드는 엔지니어들이 삼위일체가 되어야 가능하다.
선수들과 소속 팀 간 경쟁구도도 흥미 요소였다. 20개 팀 중 실제 우승을 다투는 팀은 4~5개에 불과했다. 현재 최고의 선수는 레드불 레이싱의 막스 베르스타펜이며 맥라렌의 랜도 노리스와 오스카 피아스트리, 페라리의 루이스 해밀턴과 샤를 르클라르, 메르세데스의 조지 러셀 등이 상위권에서 경쟁을 하고 있었다.
아드레날린의 향연
심장을 두드리는 사운드와 엄청난 속도감으로 트랙을 질주하는 오프닝으로 이미 팝콘을 쥔 손에는 살짝 땀이 차기 시작했다. 그래서 영화는 재미있냐고? 재미있다! 하지만 사실 이 영화는 소니 헤이즈를 연기한 브래드 피트의 원맨쇼였다.
트라우마를 가지고 F1에서 은퇴한 베테랑 드라이버 소니 헤이즈가 야생마 같은 루키와 갈등을 겪지만 결국 존경을 받고, 냉철하던 여성 엔지니어와는 사랑에 빠지고, 패배감에 쩔어있던 팀에 승리를 안기고, 마침내 루이스 헤밀턴을 제치고 우승하며 매각 위기에 있던 팀을 구해내는 결말. 솔직히 스토리는 영화를 안 보고도 맞출 수 있는 수준이었다. 그럼에도 영화가 선사하는 한 번도 경험하지 못한 스펙타클한 장면과 사운드는 모든 약점을 덮고도 남았다.
F1은 프랑스 르망 24시와 미국 플로리다 데이토나와 달리 전 세계 21개국 24개 도시에서 펼쳐진다. 영화는 도시마다 이어지는 화려한 풍경과 그 속을 300km 넘는 속도로 달리는 레이싱 머신들을 가뿐 호흡으로 보여준다. 그리고 늙었지만 여전히 멋진 브래드 피트의 모습은 스토리 따위는 변방으로 보내버린다.