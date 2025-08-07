위키미디어 공용

1935년경 이우와 박찬주철종의 사위인 박영효를 할아버지로 둔 박찬주도 그 시기 일본에서 유학 중이었다. 1914년 생인 박찬주는 이우가 열 살의 나이로 유학을 떠나기 전에 한두 번 만난 적이 있었다. 박찬주는 이우가 사관생도였을 때에 일본 유학을 떠났다.두 사람이 사귄 것은 둘 다 일본에서 공부할 때인 1932년이다. 열여덟 살과 스무 살이 된 두 사람은 이때부터 가까워졌다. 본격적 만남이 이뤄진 곳은 한국이다. <제국의 후예들>은 "방학을 맞아 귀국한 이우는 장충단공원에서 박찬주와 만나 데이트를 즐겼고 그 무렵부터 서로에게 친숙해졌다"고 말한다. 이우는 일본 백작의 딸이 아닌 박찬주를 선택했다.이우는 중매혼을 거부하고 자유혼을 선택했다. 일본 여성이 아닌 한국 여성을 택했다. 그의 선택은 항쟁이었다. 그래서 부담이 따르는 일이지만, 양쪽 집안은 다 찬성했다. 그러나 이것으로 법적 결혼이 가능해지는 것은 아니었다.일본이 대한제국 황족을 통제할 목적으로 만든 왕공가궤범(王公家軌範)에 따르면, 한국 황족은 약혼과 결혼 전에 일본의 승인을 받아야 했다. 고종의 딸인 덕혜옹주, 고종의 아들인 영친왕, 이우의 형인 이건도 이 절차에 따라 일본 왕족과 결혼했다. 이 법제하에서 박찬주와 이우의 결혼은 사실상 불가능했다. 이는 부모님이 아닌 일본이 반대하는 결혼이었다.그러나 이우는 약혼식을 은밀히 거행한 뒤, 한국 황족 관리처인 이왕직에 일방적으로 통고했다. 그런 다음, 결혼식도 밀어붙였다. 혼마 야스코 갓스이여자대학 교수의 <대한제국 마지막 황녀 덕혜옹주>는 "(1935년) 5월 3일에는 이우공과 박찬주 여사의 결혼식이 치러졌다"라며 "덕혜의 조카가 되는 이우는 일본인과 결혼시키려는 일본의 압력에 굴하지 않고 약혼자 박찬주와의 결혼을 관철시켰다"고 말한다.약혼식과 결혼식 사이에 일이 많았다. 이우의 약혼 통보를 받은 일본은 유감 성명을 발표하고 약혼 취소를 요구했다. 또 이우를 설득해달라고 한국 황족들에게 압력을 가했다.또 일본은 박찬주와 이우를 이간질했다. 박찬주의 할아버지인 박영효가 이우의 양부인 이준용을 사형에 처하려 했던 사실을 이우에게 환기시켰다. 어떻게 원수의 손녀와 결혼할 수 있느냐는 것이었다.구한말 역사를 다룬 황현의 <매천야록>은 이준용이 역모 혐의를 받은 1895년에 박영효가 "이준용을 불에 달군 쇠꼬챙이로 고문을" 가했다고 알려준다. 당시 이준용은 사형 판결을 받았다가 10년 유배형으로 감형됐다. 일본이 이때 일을 거론하며 이우을 자극했던 것이다.이는 일본의 비열함을 드러냈다. 일본군 점령하인 1895년 당시, 박영효는 김홍집과 함께 친일내각을 이끌고 있었다. 그가 이준용 등을 문초한 동기 중 하나는 청일전쟁 발발 직후부터 가동된 친일내각을 보호하는 데 있었다. 일본은 그 당시 자국 편이었던 박영효를 거론하면서 '너는 어떻게 박영효의 손녀와 결혼할 수 있겠느냐"며 이우를 건드렸던 것이다.