25.08.07 14:37최종 업데이트 25.08.07 14:37
원폭 돔은 1915년에 건설된 일본 히로시마시의 상업전시관으로 1945년 8월 6일 제2차 세계대전 중 미국이 히로시마에 투하한 원자폭탄의 피해로 반파되고 남은 전쟁유적 중 하나이며 1996년 유네스코 세계문화유산으로 지정되었다.위키미디어 공용

히로시마에 원폭이 떨어진 날은 한국 왕자 이우에게 비극의 날이었다. 고종의 손자이자 의친왕 이강의 아들이자 이준용(고종의 조카)의 양자인 그에게는 1945년 8월 6일이 생애 마지막 이틀 중 하루였다. 역사저술가 정범준의 <제국의 후예들>은 이기동 전 한국학중앙연구원장의 <비극의 군인들>을 근거로 그날 아침 히로시마 풍경을 이렇게 묘사한다.

"그가 말에 올라타고 여느 때처럼 두 명의 승마 호위헌병을 데리고 숙소를 떠난 것이 7시 반경이었을 것으로 추측된다. 그는 시내 거리를 남쪽에서 북쪽으로 종단하여 총군사령부로 향했다."


그때, 거리에서 라디오 방송이 나왔다. 미군 전투기가 히로시마 쪽으로 방향을 틀었으니 조심하라는 안내였다. 방송이 끝난 뒤 도시 상공에 전투기가 출현했다. 이우가 말 타고 가는 위쪽 상공에 미군 군용기가 나타난 것이다. <비극의 군인들>은 "비행기에서 낙하산 하나가 떨어졌고 그 끝에 조그만 물체 하나가 매달려 있었다"고 묘사한다. 그 물체가 거대한 폭음을 일으켰다.

한국 왕자가 그날 히로시마에 있었던 것은 다소 이례적이다. 이곳은 한국인 강제징용 피해자들이 거주하는 도시였다. 한국 근현대사와 관련된 일본 역사유적 답사기인 김종훈 <오마이뉴스> 기자의 <항일로드 2000km>는 히로시마평화기념공원과 한국인희생자위령비에 관한 부분에서 이렇게 설명한다.

"놓쳐서는 안 되는 사실이 있다. 히로시마에서 원폭 피해를 당한 조선인 중에는 경남 합천에서 온 사람들이 다수라는 것이다. 일제강점기에 합천 출신 징용자 대부분이 히로시마 등으로 끌려갔기 때문이다. 그래서 합천을 '한국의 히로시마'라고 부르기도 한다."

황족 출신이라 하여 이우의 희생이 다른 한국인들의 희생보다 특별한 가치를 갖는 것은 아니지만, 일본이 노동자 출신이 아닌 이우를 그곳에 보낸 사연이 있다. 일본이 볼 때 이우는 괘씸죄를 저지른 요주의 인물이다. 이것이 그가 히로시마로 가게 된 배경 중 하나다.

일본 여성 아닌 한국 여성 선택

이우는 대한제국이 간판을 내린 지 2년 뒤인 1912년 11월 15일 출생했다. 그는 그 순간부터 일본의 간섭을 받았다. 식민지 한국에 계속 사는 것도 그에게는 허용되지 않았다. 일본은 그를 끌고 갔다. 명목상으로는 유학생이지만, 실질은 인질이었다. 이때가 1922년 6월, 열 살 때였다.

그해에 귀족 학교인 가쿠슈인(학습원) 초등과에 들어간 그는 1926년에 육군유년학교 학생이 됐다. 14세 나이로 군사학교에 들어간 것이다. 1929년에는 일본 육사에 들어갔고 4년 뒤 21세 나이로 졸업하고 임관했다.

일본이 설계한 프로그램에 따라 군인 교육을 받고 장교가 된 이우는 얼마 뒤 '항쟁'의 길을 걷는다. 그가 벌인 항쟁은 황족 출신이 할 수 있는 범주 내의 것이었다. 그는 일본이 정해주는 중매결혼을 거부했다. <제국의 후예들>은 "일본 궁내성은 이우의 배우자로 야나기사와 백작의 딸을 내정한 상태였다"고 한 뒤, 이우가 이 정략결혼에 불만을 품었다고 말한다.

1935년경 이우와 박찬주위키미디어 공용

철종의 사위인 박영효를 할아버지로 둔 박찬주도 그 시기 일본에서 유학 중이었다. 1914년 생인 박찬주는 이우가 열 살의 나이로 유학을 떠나기 전에 한두 번 만난 적이 있었다. 박찬주는 이우가 사관생도였을 때에 일본 유학을 떠났다.

두 사람이 사귄 것은 둘 다 일본에서 공부할 때인 1932년이다. 열여덟 살과 스무 살이 된 두 사람은 이때부터 가까워졌다. 본격적 만남이 이뤄진 곳은 한국이다. <제국의 후예들>은 "방학을 맞아 귀국한 이우는 장충단공원에서 박찬주와 만나 데이트를 즐겼고 그 무렵부터 서로에게 친숙해졌다"고 말한다. 이우는 일본 백작의 딸이 아닌 박찬주를 선택했다.

이우는 중매혼을 거부하고 자유혼을 선택했다. 일본 여성이 아닌 한국 여성을 택했다. 그의 선택은 항쟁이었다. 그래서 부담이 따르는 일이지만, 양쪽 집안은 다 찬성했다. 그러나 이것으로 법적 결혼이 가능해지는 것은 아니었다.

일본이 반대하는 결혼

일본이 대한제국 황족을 통제할 목적으로 만든 왕공가궤범(王公家軌範)에 따르면, 한국 황족은 약혼과 결혼 전에 일본의 승인을 받아야 했다. 고종의 딸인 덕혜옹주, 고종의 아들인 영친왕, 이우의 형인 이건도 이 절차에 따라 일본 왕족과 결혼했다. 이 법제하에서 박찬주와 이우의 결혼은 사실상 불가능했다. 이는 부모님이 아닌 일본이 반대하는 결혼이었다.

그러나 이우는 약혼식을 은밀히 거행한 뒤, 한국 황족 관리처인 이왕직에 일방적으로 통고했다. 그런 다음, 결혼식도 밀어붙였다. 혼마 야스코 갓스이여자대학 교수의 <대한제국 마지막 황녀 덕혜옹주>는 "(1935년) 5월 3일에는 이우공과 박찬주 여사의 결혼식이 치러졌다"라며 "덕혜의 조카가 되는 이우는 일본인과 결혼시키려는 일본의 압력에 굴하지 않고 약혼자 박찬주와의 결혼을 관철시켰다"고 말한다.

약혼식과 결혼식 사이에 일이 많았다. 이우의 약혼 통보를 받은 일본은 유감 성명을 발표하고 약혼 취소를 요구했다. 또 이우를 설득해달라고 한국 황족들에게 압력을 가했다.

또 일본은 박찬주와 이우를 이간질했다. 박찬주의 할아버지인 박영효가 이우의 양부인 이준용을 사형에 처하려 했던 사실을 이우에게 환기시켰다. 어떻게 원수의 손녀와 결혼할 수 있느냐는 것이었다.

구한말 역사를 다룬 황현의 <매천야록>은 이준용이 역모 혐의를 받은 1895년에 박영효가 "이준용을 불에 달군 쇠꼬챙이로 고문을" 가했다고 알려준다. 당시 이준용은 사형 판결을 받았다가 10년 유배형으로 감형됐다. 일본이 이때 일을 거론하며 이우을 자극했던 것이다.

이는 일본의 비열함을 드러냈다. 일본군 점령하인 1895년 당시, 박영효는 김홍집과 함께 친일내각을 이끌고 있었다. 그가 이준용 등을 문초한 동기 중 하나는 청일전쟁 발발 직후부터 가동된 친일내각을 보호하는 데 있었다. 일본은 그 당시 자국 편이었던 박영효를 거론하면서 '너는 어떻게 박영효의 손녀와 결혼할 수 있겠느냐"며 이우를 건드렸던 것이다.

억울하고 한 많은 이우의 삶

이우위키미디어 공용

일본의 명령을 어긴 이우는 그 뒤 대가를 받았다. 일본은 1937년에 발발한 중일전쟁이 불리하게 돌아가던 1944년에 이우를 중국 전장에 파견했다. 일본이 패망한 것은 미국이 1945년 8월 6일과 9일에 원폭을 투하했기 때문이기도 하지만, 일본군 105만 대군이 중국대륙에서 발이 묶였기 때문이기도 하다. 그로 인해 전황이 불리해진 시기에 이우를 그곳에 파견했던 것이다.

시간이 지나면서 일본은 중국 전장에서 싸우는 것은 물론이고 일본 본토를 지키는 것도 어렵게 됐다. 그래서 일본은 본토에서 최후의 결전을 벌이는 옥쇄작전을 결행했다. 이 시점에 일본은 이우를 본토로 소환했다. 중국 전장보다 더 위험해진 곳으로 불러들인 것이다.

이우는 이 소환을 피해 보려 애썼다. 중국을 떠나 일본으로 가는 길에 조선에 들러 시간을 끌었다. 그런 뒤, 여기서 근무하게 해달라고 요청했다. 일본이 거절하자, 특유의 끈기와 고집을 보였다. 꾀병도 부려봤다. 또 아이한테 설사약을 먹인 뒤 '아이가 아파서 떠날 수 없다'는 말도 해봤다. 대한제국 황실 전문가인 김을한(1905~1992) 기자의 <조선의 마지막 황태자 영친왕>은 이렇게 기술한다.

"이우 공은 본국에 돌아와 약 한 달 동안 운현궁에서 지냈다. 무슨 불길한 예감이 들었던지 일본으로는 다시 가지 않겠다고 항거하다가 일제의 강압으로 가기 싫은 길을 억지로 떠났다."

결국 이우와 일본 간에 타협이 이뤄졌다. 한국과 가까운 곳에 근무하게 해달라는 이우의 요청이 받아들여져 히로시마로 근무지가 결정됐다. 미국이 그곳을 원폭 투하지로 택한 이유 중 하나는 그곳이 병참기지라는 점에 있었다. 이우는 한국과 가깝다는 이유로 그곳을 택했다.

그렇게 해서 1945년 7월 초에 히로시마로 떠난 이우는 다음 달 6일 아침 출근길에 참변을 당했다. 그날 오후 병원으로 옮겨진 그는 다음날인 8월 7일에 눈을 감았다. 향년 33세였다.

억울하고 한 많은 이우의 삶은 그 뒤 또 한 번 상처를 입었다. 일본은 그가 일왕에 충성했다며 야스쿠니신사에 합사해 놓고 제사를 지내고 있다. 이 신사가 1987년에 발행한 <야스쿠니 100년사>는 그가 1959년에 4만 5천여 명의 일본 군인·군무원과 함께 합사됐다고 알려준다. 지금 그는 그 자신이 가장 싫어했던 나라의 전쟁신으로 추모 되고 있다.
