지난 7월 28일, 영등포역 근처에 자리한 노동자 마을카페 ‘카페봄봄’에서 한재각 기후정의동맹 집행위원을 만났다.용우
한재각은 오랫동안 시민사회와 정당에서 과학 분야 연구자로 활동했다. 만화영화 <마징가 Z>를 보며 '김 박사' 같은 과학자가 되겠다던 소싯적 꿈은 어느 정도 이룬 셈이다. 2009년에는 동지들과 '정의로운 전환을 위한 에너지기후정책연구소(아래 에정연)'를 만들었다. 그 뒤로 10년 넘게 에너지와 기후 문제를 다루는 연구와 활동에 매진했다. 그는 언젠가부터 매너리즘에 시들고 있었다.
2019년 3월 15일, 100여 개 국가에서 청소년과 시민 100만여 명이 첫 '기후파업'에 나섰다. 한 해 전부터 스웨덴에서 이어진 '기후를 위한 등교 거부' 시위가 발단이었다. 당시에 15살이던 그레타 툰베리가 시작한 날갯짓이 태풍으로 변해버렸다. 이날 서울 광화문에서도 청소년들이 '기후를 위한 결석 시위'를 주도했다. 한재각은 한국에서도 기후파업이 열린다는 소식을 듣고 광화문을 찾아갔다. 몇몇 아는 얼굴들도 있었지만, 쭈뼛거리며 인사도 제대로 못 나눴다.
"시위를 지켜보는데 부끄러움이 느껴졌어요. 에정연에서 기후변화 강의도 많이 했어요. 정부와 지자체하고 직간접적인 작업도 하고요. 보고서도 내고 토론회도 가서 얘기하는데 진전이 잘 안되는 거예요. '기후 변화 중요하지!'하면서도 결국 '경제 성장 해야 되는데, 그렇게 하면 기업에 부담이고…' 이런 얘기를 수백 번 반복하는 거죠.
답답한데 나도 타성에 젖어갔어요. 정부가 말 안 듣는다고 풀 죽고 아무것도 안 하고 그랬죠. 사회운동이라는 게 대화가 안 되면 '데모'해야 되잖아요. 그때부터 '청소년들이 데모하네. 우리도 해야지!' 이런 생각이 들었어요."
한재각 역시 청소년들을 따라 일사천리로 기후행동에 나섰다. 그해 7월, 그와 동료들은 '기후위기 비상행동(아래 비상행동)'을 결성했다. 두 달 뒤인 9월 21일, 비상행동은 전국 13개 도시에서 '921 기후대중행동'을 동시에 진행했다. 참가자가 7500명에 이르렀다. 100명 이상 모인 적이 없는 기후운동 집회에서는 처음 있는 일이었다. 한 해가 지났다. 정부와 국회는 '921 기후대중행동'의 요구안들을 수용하는 듯했지만, 시늉에 불과했다.
2020년 9월, 국회는 '기후위기 비상 상황 대응 결의안'을 채택했다. 그러고 반년도 지나지 않아 '가덕도신공항 건설을 위한 특별법(아래 가덕도신공항 특별법)'을 가결했다(2021.2.26.). '기후위기 비상 상황'을 선포해 놓고 온실가스를 펑펑 쓰는 신공항 건설을 밀어붙이는 법을 만든 셈이었다. (관련 기사 : 이런 곳에 '공항'이라니... 주민들이 경고하는 까닭 https://omn.kr/2axpu
)
2021년, 대통령은 탄소중립을 선언했다. 대통령 직속 '2050 탄소중립위원회(아래 탄중위)'도 구성했다. 탄중위는 목적도 방법도 불분명한 '2030 국가온실가스 감축목표 상향안(아래 NDC 상향안)'과 '2050 탄소중립 시나리오'를 결의하였다(2021.10.18.).
그 무렵, 한재각은 한계와 버거움을 느끼고 에정연 활동을 그만두었다. 연구소를 나와서는 온갖 현장을 찾아다니며 '전문 데모꾼'으로 거듭났다. 시민불복종 네트워크 '멸종저항 한국(현 멸종반란)'에도 가입했다. 멸종저항 동료들과 가덕도신공항 특별법 통과를 주도한 더불어민주당 중앙당사를 점거했다(2021.3.18.). ( 관련 기사: "우리는 왜 민주당사를 봉쇄했는가?" 한재각, 프레시안
)
탄중위가 NDC 상향안과 2050 탄소중립 시나리오를 결의한 날, 회의장 건너편에서 한재각은 동료들과 기습 규탄시위를 벌였다(2021.10.18.). 정부는 시민사회의 요구를 아랑곳하지 않고, 계획들을 원래대로 밀어붙였다.
2021년 연말, 탄중위 해체를 요구하던 '탄소중립위원회 해체 공동대책위원회(아래 공대위)'가 공식적으로 해소를 선언했다. 한재각은 공대위 참여자들과 이듬해 4월, '체제전환을 위한 기후정의동맹(아래 기후정의동맹)'을 출범했다. 기후정의 기치 아래, 자본주의 성장체제에 맞서는 강력한 사회적 연대를 조직하기 위해서였다. '기업 환경주의'나 '부자들의 환경주의'로 기운 주류 기후·환경운동 그룹들과 거리를 두어야 한다는 문제의식이 있기도 했다.
기후정의동맹은 곧바로 대규모 '기후정의' 시위를 비상행동에 제안했다. 2022년 가을, 924기후정의행진이 서울 광화문에서 열렸다. 행진 참가자가 무려 3만 5000명에 달했다. 무리지만 1만 명이라도 모아보자는 바람을 가뿐히 넘은 숫자였다. 그 뒤로 해마다 시민 수천에서 수만 명이 참가하는 '기후정의파업'과 '기후정의행진'이 이어졌다.
정의로운 전환 위해 만난 석탄발전소 노동자들