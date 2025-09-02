한재각

"'억울해서요'라고 하더라고요. 자기는 가족들도 다 태안에 있어서 태안이 편하대요. 입사할 때는 잘하면 정규직 전환도 된다고 들었다고. 막상 들어갔더니 같은 일을 하는데도 자기들은 물건 같이 취급하더래요. 오랫동안 억울함이 계속 쌓여 왔겠죠. 노동 문제, 지역 소외, 발전소 폐쇄라는 이 상황들이… 열심히 일했는데 갑자기 발전소가 없어지고, 이제부터 나오지 말라고 하니까. 그렇다고 대책을 세워주지도 않았잖아요."

"첫째, 기후위기 빨리 막기 위해서 재생에너지 비율을 늘려야 한다. 둘째, 재생에너지 늘리되 민영화를 막고 공공화해야 한다. 셋째, 그래야 발전 노동자들 일자리를 지킬 수 있다."

"…상위 부자 1%가 하위 10%보다 평균적으로 175배 더 많은 탄소를 배출하고 있다. […] 화석연료와 자동차 기업을 비롯한 100개 대기업이 전 세계 탄소 배출량의 71%를 배출한다. […] 한국의 경우 10개의 대기업의 배출량이 무려 전체의 46%를 차지한다. […] 당연하게도 자본과 부자들에게 탄소 배출의 압도적 책임이 있다. 그런데도 정부는 탄소중립을 위해 개인적 실천이 중요하다며 그 책임을 n분의 1로 배분한다. […] 이메일 지우기, 쓰레기 줍기, 재활용, 불 끄기, 텀블러 사용, 지구의 날 행사와 같은 실천들을 강조한다. 이들은 사람들에게 '죄의식'을 파종하고, '개인적 만족감'을 수확한다." - <기후위기 시대에 춤을 추어라>(이송희일, 도서출판 삼인, 2024.) 101쪽

"예전에 강의를 했는데, 오신 분들이 기후위기 교육을 꽤 많이 받으셨더라고요. 거기서 '그럼 우리는 뭘 해야 되느냐?'는 얘기가 나왔어요. 제가 '데모하고 행동해야 된다. 집에서 맨날 플러그 잘 뽑고 그런다고 될 문제는 아니다'고 했어요. 그때 어떤 분이 이랬어요. '이 텀블러 아무리 들고 다녀도 다 쓸모가 없어. 별 도움이 안 되는 것 같더라.' 그러니까 어떤 분이 이렇게 답을 했어요. '쓸모 있다. 이걸 집어 던지면 된다!' 그래서 제가 '어디다가요?' 하고 얘기했어요.(크게 웃음)"

"기후운동이 현재의 불평등한 자본주의 성장 체계에 맞서지 않으면 안 된다는 걸 명확하게 얘기하고, 누구나 기후정의, 기후 불평등, 기후부정의를 얘기하도록 사회적 흐름으로 만들었다는 게 성과라면 성과죠. 근데 '그 주장대로 이 사회 질서와 체제를 조금이라도 바꾸고 있느냐?' 이런 생각이 들면 갑갑하죠.

당장 올 12월에 태안 화력발전소 폐쇄를 앞두고 있는데 대책이 없거든요. 몇 년째 공공재생에너지법을 밀어붙이면서 싸우고 있지만 정부는 꼼짝도 안 하고 있어요. 얼마 전 김충현 노동자 사망에서도 보듯이 현장은 과거에 부정하고 불평등한 그 일들이 해결되지 않은 채 계속 유지되고, 또 누군가 목숨들을 앗아가게 만들고 있으니까요."

"'진짜 대중운동이 시작됐구나!'는 생각이 들었어요. 자기의 일상적인 관심과 삶의 문제를 행진에 연결시키잖아요. '아니, 왜 이런 분들이 나오나?' 그런 느낌이 드는데요. 오는 사람들이 많아지면 많아질수록 우리는 더 튼튼해지고 커진다고 생각하거든요."

2021년 3월 15일, 한재각은 멸종저항(현 멸종반란) 회원들과 가덕도 신공항 철회를 요구하며 더불어 민주당 중앙당사를 점거했다. 농성에 참가한 활동가 6명 모두 경찰에 연행되었다. 이날은 한재각이 2019년 315 기후결석시위에 참석한지 만 2년이 되는 날이었다.그 무렵 포스코와 삼성물산 등이 강원도 삼척과 강릉에서 신규 석탄발전소 4기를 짓고 있었다. '신규 석탄발전소 취소, 탈석탄법 제정'이 924기후정의행진 주요 과제로 떠올랐다. 출범하자마자 충남 태안, 경남 하동과 고성 등에서 노후 석탄발전소 폐쇄를 천명했던 문재인 정부였다. 게다가 탄소중립까지 선언하고도 신규 석탄발전소 건설을 허용한 꼴이었다. 정작 폐쇄를 앞둔 발전소 노동자들을 위한 고용승계 대책은 부실했다.'정의로운 전환'은 에너지 체제 전환 과정에서 피해를 입을 수 있는 노동자, 지역사회, 취약계층을 보호해야 한다는 이론이다. 한재각은 에정연 초기부터 정의로운 전환 관련 연구와 활동을 이어왔다. 폐쇄를 앞둔 석탄발전소 노동자들을 만나러 다니기도 했다. 김영훈 공공운수노조 한전KPS비정규직지회장은 태안 석탄발전소 하청업체 노동자였다. 그는 조합원들도 잘 챙기고, 노조 활동에 열심이었다. 한재각은 언젠가 김영훈 지회장에게 '왜 이렇게 열심히 하냐?'고 물어보았다.지난 7월 28일, 영등포역 근처 한 카페에서 그와 두 번째 인터뷰를 가졌다. 그날은 '공공재생에너지법 제정에 관한 청원'을 국회로 회부한 날이었다(51431명 동의, 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회). 한재각은 공공재생에너지법을 만들어야 하는 이유를 3가지로 꼽았다.한재각은 그동안 기후정의행진을 이어오며 성과도 있지만, 한계도 있다고 시인했다.그와 두 번째 만난 그 다음날, 30대 노동자가 동해석탄발전소에서 작업 중 8m 아래로 떨어져 숨졌다. 앞서 6월 2일에는 태안석탄발전소 하청노동자 김충현이 홀로 작업하다가 기계에 끼어 목숨을 잃었다. 김충현은 김영훈 지회장의 동료였다.무수한 참가자들이 도로에서, 무대 위에서, 트럭 위에서 마이크를 잡고 발언했다. 청소년 한 무리가 흰 티셔츠를 맞춰 입고 인도 위에서 경쾌한 율동을 선보였다. 길 한편에서 머리에 꽃을 꽂고 화려한 의상을 입은 이들이 훌라를 췄다. "수라 갯벌 지키자" "땅도 사람도 착취 말라. 주거권 쟁취!" "기후가 아니라 세상을 바꾸자!" 갖가지 구호와 요구가 피켓과 현수막, 유인물, 포스터 속에서 흘러넘쳤다.고개를 돌리니 유명 야구선수 이름을 쓴 유니폼들이 눈에 들어왔다. "우천취소, 그다음엔? 폭염취소 그다음엔?" "지구 없이 야구 없다" 손팻말을 들고 야구 유니폼을 입은 이들은 크보플 회원이었다. 크보플은 '지속가능한 야구를 위해 행동하는 야구팬들의 모임(KBO fans 4 planet)'을 줄인 말이다. 작년 9월 7일, 서울 강남 한복판 4차선 도로 위에서 그들을 마주했다. 모두 '907기후정의행진'에 나선 이들이었다. 한재각은 그 행진에서 크보플 회원들을 본 일이 의외였다고 했다.