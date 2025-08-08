스포츠토토 누리집 갈무리

국민체육진흥기금의 핵심 재원인 스포츠토토 누리집 갈무리상황이 가장 심각한 것은 국민체육진흥기금이다.국민의 체육활동을 촉진해 건강한 삶과 건전한 공동체를 목적으로 조성된 이 기금의 주요 재원인 스포츠토토 수입은 매년 6조 원이 넘는다. 이 수익은 전액 국민체육진흥공단이 독점 관리하고 있다. 로또복권보다 규모가 더 큰 스포츠토토의 수익을 체육 분야로 한정해 쓰려니 쓰지 못하고 적립되어 있는 돈이 많다. 현재 여유 기금이 5000억 원, 별도로 공공자금관리기금에 예치한 자금이 7000억 원이다.상황이 이런데, 스포츠토토 수입을 굳이 국민체육진흥공단이 독점해 스포츠 관련 사업에만 쓸 필요가 있을까? 국민 건강, 보건 등 영역을 넓혀 스포츠토토 수익금을 지출하면 어떨까?또한, 로또 등을 통해 적립된 복권기금이 매년 관행적으로 국민체육진흥기금에 약 1000억 원이나 투입된다. 가뜩이나 돈이 많아 주체를 못하는 국민체육진흥기금에 복권기금을 추가 전출할 필요는 없다. 1000억 원의 재원을 다른 공익목적 사업에 활용하는 게 더 낫지 않을까?여러 기금 중 여유 기금이 가장 많이 쌓여있는 것은 주택도시기금이다. 무주택 서민의 주거 안정과 도시재생 활성화를 위한 정책기금인 도시정책기금의 주요 재원은 국민주택채권이다. 우리가 부동산을 매입할 때 강제로 사야 하는 국공채가 국민주택채권인데, 금리는 고작 1%다. 금리가 너무 낮으니 매입한 사람은 손해지만 저리 채권을 판매하는 주택도시기금은 앉아서 돈을 버는 셈이다.1%로 조달한 돈을 LH 등에 2% 이자만 받고 빌려줘도 주택도시기금은 1% 금리차액을 누릴 수 있다. 봉이 김선달도 울고 갈 방법이다. LH 등은 주택도시기금에서 빌린돈으로 임대주택을 공급한다. 문제는 LH 등 필요한 곳에 빌려주지도 않고 놀리고 있는 여윳돈이 지나치게 많다는 것이다.현재 주택도시기금의 여유분은 무려 20조 원에 이른다. 별도로 공공자금관리기금을 통해 일반회계에 빌려준 돈만 약 10조 원이다. 임대주택 등 주거복지를 위해 국민들에게 강제로 국공채를 사도록 해서 만든 기금에 천문학적 돈이 쌓여 있지만, 현실은 주택공급 사업에는 손 놓고, '돈놀이'만 하고 있는 셈이다.여기서 짚어야 할 점은 돈놀이 하면서 생긴 이자가 임대주택 융자사업을 통해 버는 돈보다 적다는 것이다. 임대주택을 공급하지 않고 돈놀이를 하는 것이 주택도시기금의 재정에도 전혀 도움이 되지 않는다는 뜻이다. 상황이 이런데, 굳이 여유자금을 축적하고 돈놀이를 할 필요는 없다. 이처럼 한쪽에서는 정책에 필요한 돈이 부족한데, 몇몇 기금에서는 돈이 남아돈다면 국가 전체적으로 엄청난 비효율이 발생한다. 적극적으로 기금 여유재원을 활용할 필요가 있다.장애인고용촉진기금, 전력기금, 기후대응기금, 복권기금, 주택도시기금 등 일부 기금에 쌓여있는 수천억원에서 수십조원 규모의 여윳돈을 국가 전체를 위해 사용할수 있도록 하기 위해서는 '재정의 칸막이'를 무너뜨려야 한다. 한쪽에서는 돈이 부족하고 한쪽에서는 남아도는 상황은 국가 전체 재정 효율성을 떨어뜨리기 때문이다. 증세나 국채 발행과 같이 국민의 부담이 크고, 또 국민 설득을 위해 많은 노력이 필요한 일 보다 가장 시급한 것은 이미 있는 기금 재원을 효율적으로 재배분하는 것이다. 용도를 확장해 적극적 지출을 해야 한다. 결국 문제는 정부의 의지다.