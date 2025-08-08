▲
전국장애인차별철폐연대 회원들이 2022년 3월 28일 서울 중구 지하철 4호선 명동역에서 장애인 이동권 보장과 장애인 권리예산, 이동권 보장 등을 요구하며 지하철타기 출근선전전을 벌이고 있다.유성호
상황이 이렇다 보니 기업이 낸 부담금이 쌓여간다. 장애인 고용촉진 기금에서 놀고 있는 여유 재원만 5500억 원이다. 별도로 공공자금관리기금을 통해 일반회계에 빌려준 돈도 7000억 원이나 된다. 합치면 1조 원이 넘는 막대한 자금을 제대로 활용하지도 못하고 쌓아만 두고 있는 셈이다.
기금의 목적인 장애인 취업을 지원하기 위한 지출을 장애인 이동권 등 여러 방면으로 확장해 적극적으로 쓰는 방안도 제기되고 있다. "이동권이 고용가능성을 좌우한다"는 논의가 확산되는 상황에서 장애인 이동권을 실제 출퇴근, 근무 중 이동 등에도 기금을 쓸 수 있도록 할 때, 장애인 고용률도 실질적으로 개선될 수 있다. 국민의 추가 증세 부담 없이, 기존 기금의 여유분만 잘 활용해도 수천억 원 규모의 정책 집행이 가능하다.
전력기금, 시대 변화를 반영해 역할 전환해야
전력산업기반기금(전력기금)도 마찬가지다. 전기요금의 3.7%를 부담금으로 적립해 형성된 이 기금은 과거에는 도서·산간 지역의 전력망 구축에 쓰였다. 그러나 현재는 전기 공급 인프라가 대부분 구축됐다. 전기료 상승으로 수입은 느는 데 마땅히 쓸 곳은 없어지다 보니 올해 전력 기금 여유재원이 약 1조 원에 이를 것으로 전망된다.
지금은 전력망 공급이 아니라 기후위기가 더 큰 문제로 부각되는 시대다. 전기 등 에너지를 생산하고 소비하는 과정에서 이산화탄소 등 온실가스가 발생한다. 전력기금을 기후 대응을 위한 여러 정책에 활용해야 한다는 주장에 점점 힘이 실리고 있다. 실제로 전력기금은 올해 기후대응기금에 2000억 원을 전출했다. 앞으로 더 많은 기금을 기후 대응에 활용해야 한다.
기후위기 대응, 탄소중립 등을 위한 별도의 '기후대응기금'도 있다. 2022년 신설된 이 기후대응기금에도 상당한 여유 재원이 있다. 기후대응기금으로 올해 일반회계에서 1조 3천억 원이 전출됐다. 하지만 지출되지 않은 여유자금이 2000억 원 이상 남아 있다. 기후대응을 위해 전력기금, 기후대응기금이 있지만 충분한 지출이 이뤄지지 않고 있는 셈이다.
2025년 7월, 울산에는 기상관측 사상 최악의 폭우가 쏟아졌고, 올해 7월은 118년 만에 가장 더운 7월로 기록됐다. 기후위기는 더 이상 미래의 일이 아니며 정부는 2030년까지 온실가스를 40% 감축하고, 2050년까지 탄소중립을 달성하겠다는 목표(NDC)를 세우고 있다.
기후위기를 상징하는 '내일이면 늦으리'라는 말처럼, 기후 위기 대응 지출은 늦을수록 효과가 떨어진다. 여유재원을 쌓아둘 이유가 없다.
복권기금, 안정성 명분 아래 쌓인 여유자금
복권기금(국가가 운영하는 복권사업에서 발생한 수익금을 국민 복지와 공익 목적으로 사용하기 위해 마련된 특별기금)도 상황이 비슷하다. 특히 연금복권(당첨금을 일시불이 아니라 매달 연금처럼 장기간에 걸쳐 분할 지급하는 방식)에는 약 7000억 원이 적립돼 있다. 향후 지급할 연금 당첨금의 현재가치 전액이 적립되어 있기 때문이다.
하지만 연금복권은 해마다 안정적인 수익이 발생하는 구조라서, 지급액 전액을 적립할 필요가 없다. 즉, 미래에 발생할 당첨금 중 일부는 미래에 발생할 수익금으로 지급하면 된다. 굳이 전액을 적립하지 않고 지급액 중 일정 비율만 적립하고 나머지는 복권기금의 고유 목적 공익사업으로 돌려 지출할 수 있다.
스포츠토토와 국민체육진흥기금, 독점 구조의 한계