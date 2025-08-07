정성용 지부장 페이스북

에어컨 송풍기 밑에 자리한 온습도계쿠팡이 사람이 아니라 온습도계에 에어컨 바람을 쐬게 하는 황당한 일이 벌어졌습니다. 산업안전보건법이 개정되면서, 사업주들은 33도가 넘으면 2시간에 20분씩 휴게시간을 노동자들에게 제공해야 합니다. 그러자 쿠팡 대구 2센터 관리자는 에어컨 송풍기의 방향을 온습도계 쪽으로 돌렸습니다. 현장 온도는 32.5도인데, 온습도계는 24도를 가리키고 있던 것이죠. 공공운수노조 쿠팡물류센터지부 정성용지부장은 온습도계는 시원해서 좋겠다며 자조적으로 이야기했습니다.우리 사회는 긴 토론과 합의를 거쳐 기계에 노동자의 몸이 끼면 작동이 멈추는 장치를 설치하는 것처럼 폭염에 노동자의 몸이 타들어 가면 작업을 멈추는 장치를 만들었습니다. 쿠팡은 이 비상정지 버튼을 제거해버린 셈입니다.노동자들은 쿠팡이 고용노동부의 시정명령마저 사실상 무시했다고 주장합니다. 쿠팡 대구 2센터 노동자들은 온습도계에게만 에어컨 바람을 보내는 쿠팡을 노동부에 신고하였고, 고용노동부 대구서부지청의 근로감독관이 현장에 나와 직접 시정조치를 했습니다. 근로감독관의 지시에 따라 온습도계를 작업현장으로 옮겼지만, 근로감독관이 돌아가자 또다시 옮겨진 온습도계 쪽으로 에어컨을 틀었다는 겁니다.쿠팡이 법을 무시하는 데는 이유가 있어 보입니다. 지난 7월 검찰은 쿠팡(쿠팡 풀필먼트서비스)이 일용노동자에게 퇴직금을 지급하지 않는 사건에 대해 불기소처분을 내렸습니다. 그러나 이는 명백한 불법입니다.현행 노동법에 따르면, 노동자가 4주 평균 주 15시간 이상, 1년간 근무했다면 퇴직금을 받을 수 있습니다. 요즘에는 맥도날드와 같은 곳에서 매주 근무시간이 바뀌는 아르바이트 노동자가 많아졌습니다. 이 경우 주 15시간 이상 일한 달만 모아 12개월이 넘으면 퇴직금 지급 대상입니다.예컨대, 14개월 중 2개월은 주 15시간 미만이고, 나머지 12개월은 주 15시간 이상이라면 퇴직금이 지급됩니다. 1년 동안 노동자가 업무 중 사고, 육아휴직, 가족 돌봄 등 부득이한 사유로 일을 하지 못한 경우에도 퇴직금 산정 기간에 포함되도록 하고 있습니다. 이를 계속근로기간이라고 합니다.사용자가 유연하게 노동시간을 운영할 수는 있어도, 이를 이유로 퇴직금을 회피할 수는 없습니다.일용직 노동자도 마찬가지입니다. 매일 다른 회사와 계약하는 일용직 노동자들은 퇴직금 대상이 아닙니다. 하지만 계약은 일용직이라 하더라도, 실제로는 한 회사에서 지속적으로 일한다면 퇴직금 대상입니다.쿠팡 물류센터 일용직 노동자들도 매일 쿠팡과 계약을 맺으며 일합니다. 워낙 보편적으로 이루어지고 있어 쿠팡물류센터 현장에는 이들을 '고정단기'라고 부릅니다. 쿠팡물류센터노조 최효 사무국장은 "오픈채팅방을 통해 주 2~3회 이상 일하는 단기 근로자를 센터에서 관리한다"라고 밝혔습니다. 형식은 일용직이지만, 실질은 쿠팡 직원처럼 일하는 겁니다.