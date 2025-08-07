▲
7월 26일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 크리스토퍼 스트리트 데이 행진에 개신교 차량이 "사랑은 영혼의 양식"이라고 쓰인 글귀를 내걸고 참여했다.고정희
CSD에 독일 연방 의사당에 무지개 깃발을 게양하는 문제가 불거졌다. 2022년부터 걸렸기 때문에 올해도 당연히 깃발이 나부낄 것으로 생각했다. 그런데 새로 취임한 율리아 클뢰크너 독일 연방의회 의장이 단호하게 거부했다. '정치적 중립'을 내세우며 5월 17일 세계 성소수자 혐오 반대의 날에 무지개 깃발을 게양한 바 있는 그녀는 이를 '유일한 공식 계기'로 삼겠다고 밝혔다.
의회의 상징적 지지를 기대하는 목소리가 높았던 만큼 의장의 결정에 시민단체, 언론, 야당 등에서 실망이 컸다. 상징적 연대 부족과 보수적 태도라는 비판이 제기되었다. 시민들은 "사회적 차별에 저항하며 거리로 나선 사람들에게 중립성 운운할 수 있을까", "중립적 차별도 있나" 또는 "깃발 내걸었다고 누구에게 해가 되는 것도 아닌데"라는 반응을 보였다.
게다가 연방의회 직원들의 공식적인 참여를 금한다고 발표해 당내에서도 비판받았다. 그녀는 "모든 중요한 사회적 이슈마다 깃발을 내걸 수는 없다"라며 독일 국기의 흑색, 적색, 황금색이 이미 자유, 평등, 다양성 등 모든 기본 가치와 소수자 권리를 포괄한다고 해명했다. 또한 "상징이 난립하면 오히려 상징성이 약해진다"라고 덧붙였다. 깃발 게양 여부를 결정하는 것은 의장의 권한이 분명하지만 거기서 멈추는 게 좋았다. 상징성에 관한 판단은 의장의 과제가 아닌데 불필요한 발언으로 사회적 논란을 자초하고 말았다.
클뢰크너 의장은 종교와도 충돌했다. "교회는 정치에 관여하지 말라"라고 한 것이다. 천주교 신학, 교육학, 정치학을 전공했고 독실한 천주교인이기 때문에 교회와의 충돌은 의외였다. 본인의 신앙과 교회라는 기관 사이에 확실한 선을 긋는 듯하다. 교회가 현안에 간섭하며 정치 사회적 토론에 끼어들기보다는 본연의 역할, 즉 영적인 것에 집중할 것을 요구했다.
이 때문에 클뢰크너 의장은 독일 천주교, 개신교와 모두 대립각을 세우고 있다. 양쪽에서 매일이다시피 비판의 소리를 내는 중이다. 중세부터 사회를 이끌어가는 것이 교회의 역할이며 의무라고 믿고 있는데 그 자부심에 커다란 생채기를 낸 것이다. 참견할 것을 참견해야지 연방 의장이 감히 종교의 역할을 정의하느냐 되받아쳤다.
정치적 중립을 지키며 엄숙하게 지내기보다는 이쪽저쪽에서 충돌하고 있는 클뢰크너 의장은 아직 직무 파악이 안 돼서 그런 것일까? 그녀의 정치 경험으로 보아 그걸 모를 리 없는데 행보가 의아하기만 하다. 여성단체와도 사이가 별로 좋지 않다. 물론 여성의 사회 진출과 정치참여를 중요시하지만, '전통적 가족관과 보수적 가치' 내에서 추진할 것을 주장한다. 즉, 낙태, 동성 결혼과 동성 입양에 반대하는 태도를 고수한다. 2017년부터 합법화된 동성 결혼까지 반대하는 것은 분명 문제 삼을 수 있다.
혹시 의도적인 것은 아닐까? 의회에서 점잖게 의장 자리를 지키고 있기보다는 여론의 중심에 서려는 것처럼 보인다. 스캔들 발언처럼 효율적인 것은 없다. 그래서 욕을 먹으면서도 늘 환하게 웃는 것일까? 다음 선거에 총리직을 겨냥하거나 아니면 독일 최초의 여성 대통령을 꿈꾸고 있을까? 그녀의 야망으로 보아 충분히 그러고도 남음이 있다. 현재 연방 의장은 대통령 다음으로 국가 의전 서열 2위이다.
미디어 정치가 시작되었다더니