벨기에 브뤼셀의 유럽연합 집행위원회 본부 밖에 유럽연합 깃발이 휘날리고 있다.일방적인 결과에 이날 한 기자는 단도직입적으로 "미국이 양보한 것, 다시 말해 EU에 준 것은 무엇인가?"라고 물었다. EU 집행위원장 폰데어라이엔은 "협상의 시작점이 불균형(imbalance)이었다"고 답했다. EU의 대미 흑자, 혹은 미국의 대 EU 적자를 뜻하는 '불균형 프레임' 속에서 EU가 유리한 위치를 점하기는 처음부터 어려웠다는 뜻이다."불공정"은 미국 측이 내세운 핵심어이다. 미국 상공부 무역 대표부 (The Office of the United States Trade Representatives) 자료에 따르면, 미국의 상품 부문 총 수입 중 EU로부터의 수입은 약 20.2%로 1위다. 2024년을 보면 미국-EU 무역 규모는 총 9759억 달러로 이중 수출액이 3702억 달러, 수입은 6058억 달러였다. 미국은 무역 적자 규모' 2356억 달러'라는 수치를 제시하며 편향성을 지적했다.협상 초기 EU는 미국 측 주장을 반박하기 위해 양쪽의 무역은 균형 잡힌 상태라 주장했다. 근거는 미국이 흑자를 내는 부문, 즉 소프트웨어, 금융, 컨설팅, 여행, 엔터테인먼트등 서비스 부문 통계였다. EU에 따르면 양쪽 서비스 부문 교역은 2023년의 경우 7460억 유로(8635억 달러)였다. EU의 수출액이 3190억 유로(3692억 달러), 수입액이 4270억 유로(4942억 달러)로 EU가 1090억 유로(1260억 달러)의 적자를 기록했다. 상품부문과 서비스 부문을 종합적으로 볼 때 EU가 여전히 흑자지만 불균형이라 부를 정도는 아니라는 주장이었다.그러나 유럽 안보의 중심축인 북대서양조약기구(NATO)가 미국에 크게 의존하고 있고, 유럽 경기가 어려운 상황에서 EU가 "균형 잡힌 상태"라는 입장을 고수하기는 어려웠을 것으로 보인다. 결국 폰데어라이엔은 "EU의 대미 흑자 혹은 미국의 대EU 적자를 조정해야 했다"며 이를 "공정성이라 부를 수도 있고 다시 균형잡기(rebalancing)라 부를 수도 있다"라고 밝혔다.불리한 시작점 위에 EU는 내부 견해라는 태생적 약점을 노출했다. EU내 무역 협상권은 EU 회원국이 아닌 EU 집행위원회가 배타적으로 가지고 있다. 하지만 회원국 주력 산업에 따라 이해관계가 다르다. 가령 대미 수출이 적고 미국에 개방이 안 된 농축산업이 강한 회원국은 보복 관세 등의 강경한 태도를 취했다. 반면 자동차 등 대미 수출이 많은 독일과 이탈리아는 대미 무역의 중요성을 강조하며 신중한 접근을 원했다. 이를 간파한 미국 재무장관 스콧 베센트는 "EU는 집단 행동(collective action)에 문제가 있다"라고 말한 바 있다.EU는 일관성과 속도감을 갖춘 전략을 갖추지 못했다. 5월 타결된 영국의 10% 관세를 "나쁜 거래"로 규정하며 더 나은 조건을 목표로 했지만 5월 말 트럼프가 50% 관세율로 위협하자 EU는 한발 물러섰다. 7월초 영국이 맺은 방식대로 10%안을 제안했지만 트럼프가 거부하자, 이번에는 보복 관세로 맞불을 놓자는 강경한 목소리가 힘을 얻었다. 대표주자는 프랑스 대통령 에마뉘엘 마크롱이다. 하지만 7월 22일 일본의 15% 관세 타결로 타이밍을 놓쳤고 결국 5일 후인 27일 일본과 같은 15%를 수용했다. 폰데어라이엔은 "15%는 우리가 얻을 수 있는 최선이었다"라고 말했다.