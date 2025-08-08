여운규

우리는 각자 물냉면 한 그릇, 그리고 돼지고기 수육과 녹두전을 한 접시씩 주문했다. 냉면은 1만 1000원이고 수육과 전은 1만 원이다. 다른 냉면집과 비교해 보면 저렴하다. 그러면 맛은 또 어떨까.



먼저 냉면 육수를 한 모금 맛보았다. 맑고 슴슴한 평냉 특유의 국물인데 뒤이어 육향이 슬쩍 치고 나오고, 이내 익숙한 감칠맛 담은 향기가 슬며시 느껴진다. 이게 무슨 냄새더라 싶어 그릇을 다시 보니 다른 가게 평냉 국물보다는 약간 색이 짙다. 간장이 섞였을까 싶어 여쭤보니 맞다고 하신다(국물에 대해서는 거기까지만 알려주신다고).



면발을 후루룩 들이마시면 살며시 올라와서 부드럽게 끊긴다. 부담스럽지 않게 푸근하게 씹히다가 끝 무렵엔 구수한 향도 아련하게 느껴진다. 순 메밀면은 아니라고 하는데 메밀 함량이 높은 것은 사실인 것 같다. 여하튼 참 좋은 면이다.



차가운 돼지 수육은 약간 두껍게 썰어냈다. 조금 질기려나 생각했지만 놀랍게도 전혀 단단한 식감이 아니다. 무척이나 부드럽고 야들야들하다. 순식간에 사라진다. 녹두전 역시 명불허전. 도톰하게 부쳐냈는데 이른바 겉바속촉의 결정판이다. 둘 다 냉면과 너무 잘 어울린다.



같이 간 동료들의 찬탄이 이어진다. 두 분 다 여기가 처음이라는데, 소개한 사람으로서 보람이 느껴지는 순간이다. 단순히 값싸게 평양냉면을 맛볼 수 있으려나 했는데 기대 이상이란다. 그렇지. 여기는 단순히 가성비만으로 평가받을 집은 아니다.



입가심은 쌍화차 세트



▲종로3가 "더 쌍화"의 쌍화차 세트몸에 좋은 것들로만 구성돼 있다. 만수무강을 기원하는 것처럼 여운규

순식간에 냉면 한 그릇씩 비우고 나와 입가심도 할 겸 근처 찻집으로 향했다. 이 동네에서 밥을 먹고 나면 꼭 들르는 집인데, 따끈한 쌍화차에 인삼, 꿀떡 같은 것을 세트로 팔고 있다. 어르신들의 만수무강을 기원하는 듯한 다과상 차림이다.



직장인들의 식후 커피란 미어터지는 카페에서 목소리를 높여가며 전쟁 치르듯 마시는 게 일반적인데, 여기서는 조용한 분위기에서 느긋하게 즐길 수 있다. 찻집에는 70~80년대 히트 송이 흐르고, 옆 테이블에는 그 노래들이 유행할 때 역시 인생의 절정기를 맞으셨을 법한 어르신 두 분이 앉아 어느 친구의 암이 뼈까지 전이됐다더라 하는 말씀들을 무심하게 나누고 계신다.



거리로 나오자 숨막히는 더위가 기다렸다는 듯 덮쳐 온다. 무척 더워 걷기 힘든 날씨지만 그래도 꽤 많은 어르신들이 눈에 띈다. "그래도 저분들은 건강하신 거야." 언젠가 이 길을 같이 걷던 선배의 말이 떠올랐다. "비록 비싸고 좋은 음식은 못 사드셔도 저렇게 외출해서 친구도 만나고 할 수 있는 것만 해도 큰 행복이지." 오랜 병환 끝에 아버님을 여읜 선배의 말이었다.



▲송해선생 흉상 여운규

큰길가에 송해 선생의 흉상이 보였다. 건강하게 장수하셔서 국민에게 희망과 사랑을 나눠주던 분이다. 생전에 송해 선생은 이 거리의 가게들을 즐겨 찾으셨고, 상인들이 자신의 얼굴을 딴 캐릭터를 자유롭게 사용할 수 있도록 배려해 주셨다고 했다. 그래서 이쪽 큰길에는 '송해길'이라는 이름이 붙었다. 송해길을 사랑하는 많은 어르신들이 오랫동안 건강하시기를 기원하면서 사무실로 돌아왔다.

