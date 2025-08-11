▲택배노동자 긴급 폭염대책 촉구
택배노동자 과로사 대책위원회 주최로 11일 오전 서울 용산구 대통령실 앞에서 열린 '택배노동자 긴급 폭염대책 및 택배없는 날 시행 촉구 시민사회 공동 기자회견'에서 참석자들이 '택배노동자들에 대한 긴급 폭염 대책 마련'을 촉구하고 있다.이정민
2025-07-19 끼임 1
강원 원주 / 03시 25분경 / 로젠택배 원주 물류센터(강원 원주시)에서 일하던 하청 노동자 A(39)씨가 후진하는 11t 화물차량과 접안시설 사이에 끼여 사망.
2025-07-20 익사 2
경남 창원 / 11시 31분경 / 경남 창원시 진해구 부산항신항에서 선박 하부 세척 작업을 하던 중 공기 공급설비에 이상이 생겨 노동자 A(35)씨와 B(34)씨가 사망하고, C씨가 부상을 입음. 피해를 입은 노동자 모두 하청 노동자였으며, 숨진 2명의 사인은 일산화탄소 중독으로 밝혀짐.
2025-07-21 떨어짐 1
경기 파주 / 14시 30분경 / 경기 파주시 소재 아파트 보수 공사현장에서 천장 배관을 설치한 뒤 노동자 A씨가 이동식 비계에서 내려오다가 4.6m 높이에서 떨어져 사망.
2025-07-21 물체에맞음 1
경남 창원 / 12시 34분경 / 경남 창원시 마산합포구 소재 제조공장에서 천장크레인으로 공구함(100kg)을 옮기던 중 연결 부분이 풀리며 공구함이 떨어지는 사고 발생. 이 사고로 노동자 A(60대)씨가 떨어지는 공구함에 맞아 사망.
2025-07-21 깔림 1
부산 / 11시경 / 부산 사상구 소재 상수도관 유통업체 창고에서 스테인리스 파이프를 정리하던 노동자 A(40대)씨가 쓰러지는 파이프 더미(430kg)에 깔려 사망.
2025-07-21 무너짐 1
전북 정읍 / 14시 10분경 / 전북 정읍시 고부면 소재 마을에서 정지 보수 공사 중 지붕이 무너져 노동자 A(60대)씨와 B씨가 매몰되는 사고 발생. 두 사람은 병원으로 옮겨졌으나 A씨는 사망하고, B씨는 치료 중.
2025-07-22 끼임 1
경기 안성 / 13시 46분 / 경기 안성시 미양면 소재 골판지 제조공장에서 노동자 A(30대)씨가 갑자기 움직인 제품 이송설비에 끼여 사망.
2025-07-22 떨어짐 1
울산 / 13시 22분경 / 울산 울주군 온산공단 내 자동차부품제조업체 공장 증축 공사현장에서 철근 연결 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 11m 높이에서 떨어져 사망.
2025-07-22 끼임 1
인천 / 09시경 / 인천 중구 남항부두에서 경사면에 세워둔 4.5t 살수차가 밀려 하청 노동자 A(60대)씨가 살수차와 벽 사이에 끼여 사망.
2025-07-23 깔림 1
인천 / 09시 42분경 / 인천 연수구 송도동 인천신항 물류창고 야외 야적장에서 일용직 노동자 A(40대)씨가 이동 중이던 지게차에 깔려 사망.
2025-07-23 끼임 1
전북 김제 / 08시 45분경 / 전북 김제시 백산면 소재 자동차 부품 제조공장에서 기계 내부를 점검하던 노동자 A(40대)씨가 로봇팔에 끼여 사망.
2025-07-24 떨어짐 1
경남 거창 / 재해일시 : 2025년 7월 12일 10시 12분경 / 경남 거창군 소재 요양병원에서 배관 철거 작업을 하던 중 절단된 배관이 작업발판과 충돌하여 노동자 A씨가 3.5m 높이에서 떨어져 치료 받던 중 24일에 사망.
2025-07-24 온열질환 1
경북 포항 / 12시 23분경 / 경북 포항시 북구 기북면 야산 '2025 숲가꾸기 북구 조림지 가꾸기' 사업 현장에서 풀베기 작업 후 하산하던 노동자 A(51, 네팔 국적)씨가 쓰려져 사망. 포항에는 폭염주의보가 내려진 상태였으며, 쓰러진 당시 A씨의 체온은 39.9도로 측정됨.
2025-07-24 떨어짐 1
대구 / 13시 50분경 / 대구 중구 문화동 소재 상가에서 차양막을 설치하던 중, 노동자 A(60대)씨가 타고 있던 고소작업대 붐대가 흔들려 A씨가 4m 높이에서 떨어져 사망.
2025-07-24 알수없음 1
충북 청주 / 11시 48분경 / 충북 청주시 청원구 소재 사업장에서 자동차 부품을 조립하던 노동자 A(78)씨가 쓰러져 병원으로 이송되었으나 사망. 해당 사업장은 충청북도가 운영하는 '일하는 밥퍼' 사업장인 것으로 알려짐.
2025-07-25 사업장외교통사고 1
경기 광주 / 00시경 / 경기 광주시 직동 나들목 부근 성남이천로에서 화물차가 또다른 화물차의 뒤를 들이받는 사고 발생. 이 사고로 최초 사고를 낸 화물차 운전기사 A(40대)씨가 사망.
2025-07-26 온열질환 1
전북 김제 / 재해일시 : 2025년 7월 24일 13시 30분경 / 전북 김제시 공덕면 소재 고압가스관 매설지역 측량현장에서 배관 수심을 측정하던 노동자 A(50대)씨가 쓰러져 병원으로 이송됐으나 이틀 만인 26일 12시 20분경 사망. 당시 김제 지역에는 폭염경보가 발효 중이었으며, 쓰러진 A씨의 체온은 40도 이상이었던 것으로 알려짐.
2025-07-27 떨어짐 1
경기 안성 / 08시 19분경 / 경기 안성시 소재 공사현장에서 가로수 전정작업을 하던 중, 시내버스가 고소작업대 붐대 하부에 충돌하는 사고 발생. 이 사고로 고소작업대에 탑승 중이던 노동자 2명이 5m 높이에서 떨어져 A(50대, 중국 국적)씨가 사망하고 B(50대, 중국 국적)씨가 병원에서 치료 중.
2025-07-27 질식 1
서울 / 12시 39분경 / 서울시 금천구 가산동 상수도 누수 공사현장에서 작업 중 노동자 A(70대)씨가 쓰러지는 사고 발생. A씨를 구하기 위해 뒤따라간 B(70대)씨 역시 쓰러져 함께 병원으로 이송됐으나 A씨는 사망하고 B씨도 의식을 회복하지 못한 채 치료 중.
2025-07-28 떨어짐 1
강원 동해 / 14시 30분경 / 한국동서발전 동해화력발전소(강원 동해시 구호동)에서 노동자 A(33)씨가 비계 해체 중 8m 높이에서 작업 발판 사이로 떨어져 사망.