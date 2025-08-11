연합뉴스

▲택배노동자 긴급 폭염대책 촉구택배노동자 과로사 대책위원회 주최로 11일 오전 서울 용산구 대통령실 앞에서 열린 '택배노동자 긴급 폭염대책 및 택배없는 날 시행 촉구 시민사회 공동 기자회견'에서 참석자들이 '택배노동자들에 대한 긴급 폭염 대책 마련'을 촉구하고 있다. 이정민

2025-07-19 끼임 1

강원 원주 / 03시 25분경 / 로젠택배 원주 물류센터(강원 원주시)에서 일하던 하청 노동자 A(39)씨가 후진하는 11t 화물차량과 접안시설 사이에 끼여 사망.



2025-07-20 익사 2

경남 창원 / 11시 31분경 / 경남 창원시 진해구 부산항신항에서 선박 하부 세척 작업을 하던 중 공기 공급설비에 이상이 생겨 노동자 A(35)씨와 B(34)씨가 사망하고, C씨가 부상을 입음. 피해를 입은 노동자 모두 하청 노동자였으며, 숨진 2명의 사인은 일산화탄소 중독으로 밝혀짐.



2025-07-21 떨어짐 1

경기 파주 / 14시 30분경 / 경기 파주시 소재 아파트 보수 공사현장에서 천장 배관을 설치한 뒤 노동자 A씨가 이동식 비계에서 내려오다가 4.6m 높이에서 떨어져 사망.



2025-07-21 물체에맞음 1

경남 창원 / 12시 34분경 / 경남 창원시 마산합포구 소재 제조공장에서 천장크레인으로 공구함(100kg)을 옮기던 중 연결 부분이 풀리며 공구함이 떨어지는 사고 발생. 이 사고로 노동자 A(60대)씨가 떨어지는 공구함에 맞아 사망.



2025-07-21 깔림 1

부산 / 11시경 / 부산 사상구 소재 상수도관 유통업체 창고에서 스테인리스 파이프를 정리하던 노동자 A(40대)씨가 쓰러지는 파이프 더미(430kg)에 깔려 사망.



2025-07-21 무너짐 1

전북 정읍 / 14시 10분경 / 전북 정읍시 고부면 소재 마을에서 정지 보수 공사 중 지붕이 무너져 노동자 A(60대)씨와 B씨가 매몰되는 사고 발생. 두 사람은 병원으로 옮겨졌으나 A씨는 사망하고, B씨는 치료 중.



2025-07-22 끼임 1

경기 안성 / 13시 46분 / 경기 안성시 미양면 소재 골판지 제조공장에서 노동자 A(30대)씨가 갑자기 움직인 제품 이송설비에 끼여 사망.



2025-07-22 떨어짐 1

울산 / 13시 22분경 / 울산 울주군 온산공단 내 자동차부품제조업체 공장 증축 공사현장에서 철근 연결 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 11m 높이에서 떨어져 사망.



2025-07-22 끼임 1

인천 / 09시경 / 인천 중구 남항부두에서 경사면에 세워둔 4.5t 살수차가 밀려 하청 노동자 A(60대)씨가 살수차와 벽 사이에 끼여 사망.



2025-07-23 깔림 1

인천 / 09시 42분경 / 인천 연수구 송도동 인천신항 물류창고 야외 야적장에서 일용직 노동자 A(40대)씨가 이동 중이던 지게차에 깔려 사망.



2025-07-23 끼임 1

전북 김제 / 08시 45분경 / 전북 김제시 백산면 소재 자동차 부품 제조공장에서 기계 내부를 점검하던 노동자 A(40대)씨가 로봇팔에 끼여 사망.



2025-07-24 떨어짐 1

경남 거창 / 재해일시 : 2025년 7월 12일 10시 12분경 / 경남 거창군 소재 요양병원에서 배관 철거 작업을 하던 중 절단된 배관이 작업발판과 충돌하여 노동자 A씨가 3.5m 높이에서 떨어져 치료 받던 중 24일에 사망.



2025-07-24 온열질환 1

경북 포항 / 12시 23분경 / 경북 포항시 북구 기북면 야산 '2025 숲가꾸기 북구 조림지 가꾸기' 사업 현장에서 풀베기 작업 후 하산하던 노동자 A(51, 네팔 국적)씨가 쓰려져 사망. 포항에는 폭염주의보가 내려진 상태였으며, 쓰러진 당시 A씨의 체온은 39.9도로 측정됨.



2025-07-24 떨어짐 1

대구 / 13시 50분경 / 대구 중구 문화동 소재 상가에서 차양막을 설치하던 중, 노동자 A(60대)씨가 타고 있던 고소작업대 붐대가 흔들려 A씨가 4m 높이에서 떨어져 사망.



2025-07-24 알수없음 1

충북 청주 / 11시 48분경 / 충북 청주시 청원구 소재 사업장에서 자동차 부품을 조립하던 노동자 A(78)씨가 쓰러져 병원으로 이송되었으나 사망. 해당 사업장은 충청북도가 운영하는 '일하는 밥퍼' 사업장인 것으로 알려짐.



2025-07-25 사업장외교통사고 1

경기 광주 / 00시경 / 경기 광주시 직동 나들목 부근 성남이천로에서 화물차가 또다른 화물차의 뒤를 들이받는 사고 발생. 이 사고로 최초 사고를 낸 화물차 운전기사 A(40대)씨가 사망.



2025-07-26 온열질환 1

전북 김제 / 재해일시 : 2025년 7월 24일 13시 30분경 / 전북 김제시 공덕면 소재 고압가스관 매설지역 측량현장에서 배관 수심을 측정하던 노동자 A(50대)씨가 쓰러져 병원으로 이송됐으나 이틀 만인 26일 12시 20분경 사망. 당시 김제 지역에는 폭염경보가 발효 중이었으며, 쓰러진 A씨의 체온은 40도 이상이었던 것으로 알려짐.



2025-07-27 떨어짐 1

경기 안성 / 08시 19분경 / 경기 안성시 소재 공사현장에서 가로수 전정작업을 하던 중, 시내버스가 고소작업대 붐대 하부에 충돌하는 사고 발생. 이 사고로 고소작업대에 탑승 중이던 노동자 2명이 5m 높이에서 떨어져 A(50대, 중국 국적)씨가 사망하고 B(50대, 중국 국적)씨가 병원에서 치료 중.



2025-07-27 질식 1

서울 / 12시 39분경 / 서울시 금천구 가산동 상수도 누수 공사현장에서 작업 중 노동자 A(70대)씨가 쓰러지는 사고 발생. A씨를 구하기 위해 뒤따라간 B(70대)씨 역시 쓰러져 함께 병원으로 이송됐으나 A씨는 사망하고 B씨도 의식을 회복하지 못한 채 치료 중.



2025-07-28 떨어짐 1

강원 동해 / 14시 30분경 / 한국동서발전 동해화력발전소(강원 동해시 구호동)에서 노동자 A(33)씨가 비계 해체 중 8m 높이에서 작업 발판 사이로 떨어져 사망.



▲정희민 포스코이앤씨 사장이 29일 인천 송도 본사에서 연이은 현장 사망사고와 관련한 담화문 발표에 앞서 관계자들과 사과 인사하고 있다. 이재명 대통령은 이날 오전 국무회의 모두발언을 통해 올해 포스코이앤씨 현장에서 연이은 산업재해 사고로 노동자들이 숨진 사실을 언급하며 질타했다. 2025.7.29 연합뉴스

2025-07-28 끼임 1

경남 의령 / 10시 40분경 / 포스코이앤씨가 시공하는 경남 함양울산고속도로 의령나들목 공사현장에서 천공기로 구멍을 뚫는 작업 중 노동자 A(69)씨가 기계에 끼여 사망.



2025-07-28 떨어짐 1

충북 충주 / 21시 45분경 / 충북 충주시 대소원면 소재 이차전지 제조공장에서 화학물질을 보관하는 탱크를 청소하던 노동자 A(30대)씨가 깊이 5m 탱크 내부로 떨어져 병원으로 이송됐으나 사망.



2025-07-29 떨어짐 1

경기 용인 / 08시 29분경 / 경기 용인시 처인구 양지면 소재 주민자치센터 수영장 보수 공사현장에서 배관에 올라 도색 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 4.7m 높이에서 떨어져 사망.



2025-07-29 물체에맞음 1

경남 창원 / 11시 06분경 / 경남 창원시 소재 부산항신항에 정박된 컨테이너 선박(14만t)이 출항하기 위해 홋줄은 1t 트럭으로 풀던 중 예비 밧줄이 터지는 사고 발생. 이 사고로 오션네트워크익스프레스코리아 하청 노동자 A(60대)씨가 끊어진 철제고리에 가슴을 맞아 사망. 이 사고로 7월에만 부산항신항에서 2건의 중대재해가 발생했고, 총 3명의 노동자가 사망.



2025-07-29 떨어짐 1

충북 음성 / 13시 10분경 / (주)플랜엠 야외 작업장(충북 음성군 대소면)에서 조립식 주택 구조물 고정 작업을 하던 노동자 A(57)씨가 10m 높이에서 떨어져 사망.



2025-07-29 부딪힘 1

충남 논산 / 09시 44분경 / 충남 논산시 부적면 호남선 논산~연산 구간 철도건널목에서 무궁화호 열차와 건널목에 진입한 1t 화물차가 충돌하는 사고 발생. 이 사고로 철도건널목 감시원 노동자 A(60대)씨가 튕겨나온 화물차에 부딪혀 사망.



2025-07-31 떨어짐 1

충북 음성 / 08시 02분경 / 충북 음성군 삼성면 소재 물류창고에서 조명을 설치하기 위해 창고 지붕 위에서 작업하던 일용직 노동자 A(50대)씨가 5.2m 높이에서 떨어져 사망.



2025-07-31 사업장외교통사고 1

부산 / 00시 10분경 / 부산 강서구 부산항신항 앞 도로에서 1.6t 탑차가 정차 중인 컨테이너 트럭을 추돌하는 사고가 발생하여 탑차 운전기사 A(60대)씨가 사망.



뒤늦게 보도된 '노동자의 죽음'



2025-04-26 찔림 1

경기 광주 / 9시 30분경 / 경기도 광주시 소재 주택 신축 공사현장에서 노동자 A씨가 이동 중 넘어져 철근에 찔린 뒤 치료 중 사망.

첨부파일 2025_7월_이달의 기업살인(통계)_250805.xlsx #노동건강연대 #이달의기업살인 #산재사망 #산업재해 프리미엄 이달의 기업살인 이전글 23명이나 죽었는데... 참고 보기 어려운 두 책임자의 모습 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

시리즈 연재발행

오마이뉴스 취재후원

기사 제보하기 정희민 포스코이앤씨 사장이 29일 인천 송도 본사에서 연이은 현장 사망사고와 관련한 담화문 발표에 앞서 관계자들과 사과 인사하고 있다. 이재명 대통령은 이날 오전 국무회의 모두발언을 통해 올해 포스코이앤씨 현장에서 연이은 산업재해 사고로 노동자들이 숨진 사실을 언급하며 질타했다. 2025.7.292025-07-28 끼임 1경남 의령 / 10시 40분경 / 포스코이앤씨가 시공하는 경남 함양울산고속도로 의령나들목 공사현장에서 천공기로 구멍을 뚫는 작업 중 노동자 A(69)씨가 기계에 끼여 사망.2025-07-28 떨어짐 1충북 충주 / 21시 45분경 / 충북 충주시 대소원면 소재 이차전지 제조공장에서 화학물질을 보관하는 탱크를 청소하던 노동자 A(30대)씨가 깊이 5m 탱크 내부로 떨어져 병원으로 이송됐으나 사망.2025-07-29 떨어짐 1경기 용인 / 08시 29분경 / 경기 용인시 처인구 양지면 소재 주민자치센터 수영장 보수 공사현장에서 배관에 올라 도색 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 4.7m 높이에서 떨어져 사망.2025-07-29 물체에맞음 1경남 창원 / 11시 06분경 / 경남 창원시 소재 부산항신항에 정박된 컨테이너 선박(14만t)이 출항하기 위해 홋줄은 1t 트럭으로 풀던 중 예비 밧줄이 터지는 사고 발생. 이 사고로 오션네트워크익스프레스코리아 하청 노동자 A(60대)씨가 끊어진 철제고리에 가슴을 맞아 사망. 이 사고로 7월에만 부산항신항에서 2건의 중대재해가 발생했고, 총 3명의 노동자가 사망.2025-07-29 떨어짐 1충북 음성 / 13시 10분경 / (주)플랜엠 야외 작업장(충북 음성군 대소면)에서 조립식 주택 구조물 고정 작업을 하던 노동자 A(57)씨가 10m 높이에서 떨어져 사망.2025-07-29 부딪힘 1충남 논산 / 09시 44분경 / 충남 논산시 부적면 호남선 논산~연산 구간 철도건널목에서 무궁화호 열차와 건널목에 진입한 1t 화물차가 충돌하는 사고 발생. 이 사고로 철도건널목 감시원 노동자 A(60대)씨가 튕겨나온 화물차에 부딪혀 사망.2025-07-31 떨어짐 1충북 음성 / 08시 02분경 / 충북 음성군 삼성면 소재 물류창고에서 조명을 설치하기 위해 창고 지붕 위에서 작업하던 일용직 노동자 A(50대)씨가 5.2m 높이에서 떨어져 사망.2025-07-31 사업장외교통사고 1부산 / 00시 10분경 / 부산 강서구 부산항신항 앞 도로에서 1.6t 탑차가 정차 중인 컨테이너 트럭을 추돌하는 사고가 발생하여 탑차 운전기사 A(60대)씨가 사망.2025-04-26 찔림 1경기 광주 / 9시 30분경 / 경기도 광주시 소재 주택 신축 공사현장에서 노동자 A씨가 이동 중 넘어져 철근에 찔린 뒤 치료 중 사망. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 노동건강연대 (laborhealth) 내방 구독하기 10만인클럽 프로필사진 그래픽 이은영 (ohmyey) 내방 구독하기 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차63 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 23명이나 죽었는데... 참고 보기 어려운 두 책임자의 모습 맨위로 다크 택배노동자 과로사 대책위원회 주최로 11일 오전 서울 용산구 대통령실 앞에서 열린 '택배노동자 긴급 폭염대책 및 택배없는 날 시행 촉구 시민사회 공동 기자회견'에서 참석자들이 '택배노동자들에 대한 긴급 폭염 대책 마련'을 촉구하고 있다.2025-07-19 끼임 1강원 원주 / 03시 25분경 / 로젠택배 원주 물류센터(강원 원주시)에서 일하던 하청 노동자 A(39)씨가 후진하는 11t 화물차량과 접안시설 사이에 끼여 사망.2025-07-20 익사 2경남 창원 / 11시 31분경 / 경남 창원시 진해구 부산항신항에서 선박 하부 세척 작업을 하던 중 공기 공급설비에 이상이 생겨 노동자 A(35)씨와 B(34)씨가 사망하고, C씨가 부상을 입음. 피해를 입은 노동자 모두 하청 노동자였으며, 숨진 2명의 사인은 일산화탄소 중독으로 밝혀짐.2025-07-21 떨어짐 1경기 파주 / 14시 30분경 / 경기 파주시 소재 아파트 보수 공사현장에서 천장 배관을 설치한 뒤 노동자 A씨가 이동식 비계에서 내려오다가 4.6m 높이에서 떨어져 사망.2025-07-21 물체에맞음 1경남 창원 / 12시 34분경 / 경남 창원시 마산합포구 소재 제조공장에서 천장크레인으로 공구함(100kg)을 옮기던 중 연결 부분이 풀리며 공구함이 떨어지는 사고 발생. 이 사고로 노동자 A(60대)씨가 떨어지는 공구함에 맞아 사망.2025-07-21 깔림 1부산 / 11시경 / 부산 사상구 소재 상수도관 유통업체 창고에서 스테인리스 파이프를 정리하던 노동자 A(40대)씨가 쓰러지는 파이프 더미(430kg)에 깔려 사망.2025-07-21 무너짐 1전북 정읍 / 14시 10분경 / 전북 정읍시 고부면 소재 마을에서 정지 보수 공사 중 지붕이 무너져 노동자 A(60대)씨와 B씨가 매몰되는 사고 발생. 두 사람은 병원으로 옮겨졌으나 A씨는 사망하고, B씨는 치료 중.2025-07-22 끼임 1경기 안성 / 13시 46분 / 경기 안성시 미양면 소재 골판지 제조공장에서 노동자 A(30대)씨가 갑자기 움직인 제품 이송설비에 끼여 사망.2025-07-22 떨어짐 1울산 / 13시 22분경 / 울산 울주군 온산공단 내 자동차부품제조업체 공장 증축 공사현장에서 철근 연결 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 11m 높이에서 떨어져 사망.2025-07-22 끼임 1인천 / 09시경 / 인천 중구 남항부두에서 경사면에 세워둔 4.5t 살수차가 밀려 하청 노동자 A(60대)씨가 살수차와 벽 사이에 끼여 사망.2025-07-23 깔림 1인천 / 09시 42분경 / 인천 연수구 송도동 인천신항 물류창고 야외 야적장에서 일용직 노동자 A(40대)씨가 이동 중이던 지게차에 깔려 사망.2025-07-23 끼임 1전북 김제 / 08시 45분경 / 전북 김제시 백산면 소재 자동차 부품 제조공장에서 기계 내부를 점검하던 노동자 A(40대)씨가 로봇팔에 끼여 사망.2025-07-24 떨어짐 1경남 거창 / 재해일시 : 2025년 7월 12일 10시 12분경 / 경남 거창군 소재 요양병원에서 배관 철거 작업을 하던 중 절단된 배관이 작업발판과 충돌하여 노동자 A씨가 3.5m 높이에서 떨어져 치료 받던 중 24일에 사망.2025-07-24 온열질환 1경북 포항 / 12시 23분경 / 경북 포항시 북구 기북면 야산 '2025 숲가꾸기 북구 조림지 가꾸기' 사업 현장에서 풀베기 작업 후 하산하던 노동자 A(51, 네팔 국적)씨가 쓰려져 사망. 포항에는 폭염주의보가 내려진 상태였으며, 쓰러진 당시 A씨의 체온은 39.9도로 측정됨.2025-07-24 떨어짐 1대구 / 13시 50분경 / 대구 중구 문화동 소재 상가에서 차양막을 설치하던 중, 노동자 A(60대)씨가 타고 있던 고소작업대 붐대가 흔들려 A씨가 4m 높이에서 떨어져 사망.2025-07-24 알수없음 1충북 청주 / 11시 48분경 / 충북 청주시 청원구 소재 사업장에서 자동차 부품을 조립하던 노동자 A(78)씨가 쓰러져 병원으로 이송되었으나 사망. 해당 사업장은 충청북도가 운영하는 '일하는 밥퍼' 사업장인 것으로 알려짐.2025-07-25 사업장외교통사고 1경기 광주 / 00시경 / 경기 광주시 직동 나들목 부근 성남이천로에서 화물차가 또다른 화물차의 뒤를 들이받는 사고 발생. 이 사고로 최초 사고를 낸 화물차 운전기사 A(40대)씨가 사망.2025-07-26 온열질환 1전북 김제 / 재해일시 : 2025년 7월 24일 13시 30분경 / 전북 김제시 공덕면 소재 고압가스관 매설지역 측량현장에서 배관 수심을 측정하던 노동자 A(50대)씨가 쓰러져 병원으로 이송됐으나 이틀 만인 26일 12시 20분경 사망. 당시 김제 지역에는 폭염경보가 발효 중이었으며, 쓰러진 A씨의 체온은 40도 이상이었던 것으로 알려짐.2025-07-27 떨어짐 1경기 안성 / 08시 19분경 / 경기 안성시 소재 공사현장에서 가로수 전정작업을 하던 중, 시내버스가 고소작업대 붐대 하부에 충돌하는 사고 발생. 이 사고로 고소작업대에 탑승 중이던 노동자 2명이 5m 높이에서 떨어져 A(50대, 중국 국적)씨가 사망하고 B(50대, 중국 국적)씨가 병원에서 치료 중.2025-07-27 질식 1서울 / 12시 39분경 / 서울시 금천구 가산동 상수도 누수 공사현장에서 작업 중 노동자 A(70대)씨가 쓰러지는 사고 발생. A씨를 구하기 위해 뒤따라간 B(70대)씨 역시 쓰러져 함께 병원으로 이송됐으나 A씨는 사망하고 B씨도 의식을 회복하지 못한 채 치료 중.2025-07-28 떨어짐 1강원 동해 / 14시 30분경 / 한국동서발전 동해화력발전소(강원 동해시 구호동)에서 노동자 A(33)씨가 비계 해체 중 8m 높이에서 작업 발판 사이로 떨어져 사망.

폭염이 계속되며 온열질환자 발생과 가뭄에 대한 우려가 나오는 7월 8일 경북 고령군 다산면 한 밭이 메말라 갈라진 모습이 보이는 가운데 농민이 잡초 뽑는 작업을 하고 있다.2025-07-07 온열질환 1경북 구미 / 17시 20분경 / 대광로제비앙(대광건영 시공) 아파트 건설현장에서 일용직 노동자 A(23, 베트남 국적)씨가 쓰러져 사망. 119 구급대 도착 당시 이미 숨진 상태였던 A씨의 체온은 40.2도였음.2025-07-07 알수없음 1서울 / 07시경 / 서울 강남구 역삼동 구역 배송을 담당하는 CJ대한통운 택배노동자 A(51)씨가 출근 직후 구토 증상으로 쓰러져 병원에 옮겨졌으나 사망.2025-07-07 중독 2인천 / 재해일시 : 2025년 7월 6일 9시 22분경 / 인천환경공단이 발주한 지리정보시스템 데이터베이스 구축 작업을 위해 맨홀 밑 작업을 하던 재하청 일용직 노동자 A(52)씨가 실종됐다가 하루 뒤인 7일에 숨진 채 발견. 국과수 부검 결과 A씨의 사망 원인은 가스 중독으로 추정됨. A씨는 산소마스크 등 안전 장비를 제대로 착용하지 않은 채 작업한 것으로 알려짐. A씨를 구하러 맨홀 안으로 들어갔던 업체 대표 B(48)씨도 심정지 상태로 병원으로 이송되어 치료를 받다가 사고 발생 8일 만인 7월 14일에 사망. 인천환경공단과 공사 계약을 한 한국케이지티콘설턴트는 하도급 금지 조항에도 불구하고, 재하청을 준 것으로 확인됨.2025-07-07 온열질환 1충남 부여 / 재해일시 : 2025년 7월 5일 14시 08분경 / 충남 부여군 소재 밭에서 김매기 작업을 하던 A(70대)씨가 쓰러져 병원에서 치료받던 중 이틀 만인 7월 7일 사망.2025-07-08 온열질환 1경기 고양 / 21시 30분경 / 이마트 트레이더스 일산점에서 카트 작업을 하던 노동자 A(63)씨가 지하 2층 주차장에서 쓰러져 병원으로 이송되었으나 사망. 마트 측이 밝힌 당시 지하주차장 내부 온도는 34도. 경찰과 노동부는 무더위 등 근무환경이 사망에 영향을 미쳤을 가능성을 조사 중.2025-07-08 알수없음 1경기 연천 / 21시경 / CJ대한통운 택배노동자 A(53)씨가 일을 마친 뒤 19시경 귀가한 뒤 자택에서 의식을 잃어 병원에 옮겨졌으나 사망.2025-07-09 떨어짐 1강원 영월 / 23시 20분경 / 쌍용C&E 시멘트 공장에서 분진제거를 위해 살수작업을 하던 하청 노동자 A(71)씨가 1.5m 높이에서 설비 내부로 떨어져 병원으로 이송되었으나 사망.2025-07-09 떨어짐 1경기 고양 / 10시경 / 경기 고양시 덕양구 소재 아파트에서 외부 창틀 작업을 하던 노동자 A(50대)씨가 5층 높이에서 떨어져 사망.2025-07-09 사업장외교통사고 1경북 상주 / 3시 38분경 / 경북 상주시 공검면 중부내륙고속도로 공검터널 양방향 부근 2차선에서 17t 화물차가 앞서가던 트레일러를 들이받는 사고가 발생. 이 사고로 화물차 운전자 A(50대)씨가 사망.2025-07-09 떨어짐 1충남 서산 / 17시 43분경 / 충남 서산시 대산공단 내 석유화학업체에서 공장 보일러 설치가 끝난 뒤 이동식 크레인을 해체하던 중 강철 재질의 안전핀이 튕겨나오는 사고 발생. 이 사고로 작업 중이던 크레인 업체 소속 노동자 A(56)씨가 안전핀에 가슴을 맞아 2m 아래로 떨어져 사망.2025-07-11 떨어짐 1경기 고양 / 10시 56분경 / 경기 고양시 소재 근린생활시설 신축 공사현장에서 철골 조립을 하던 노동자 A씨가 10m 높이 고소작업대에서 떨어져 사망.2025-07-11 사업장외교통사고 2충남 예산 / 03시 45분경 / 대전당진고속도로 당진 방향 예산군 탄방교 인근 2차로에서 6t 화물차와 25t 트레일러, 1.2t 트럭이 추돌하는 사고 발생. 이 사고로 화물차 운전기사 A(70대)씨와 트레일러 운전기사 B(50대)씨가 사망. 트럭 운전기사 C(60대)씨는 병원으로 옮겨져 치료 중.2025-07-12 깔림 1경북 울진 / 13시경 / 경북 울진군 소재 벌목현장에서 일용직 노동자 A(60대)씨가 벌목 작업 중 쓰러지는 나무에 깔려 사망.2025-07-14 깔림 1대구 / 16시경 / 대구 북구 칠성동 소재 자전거도로 정비 공사현장에서 굴착기 유도 작업을 하던 노동자 A(70대)씨가 굴착기에 깔려 사망.2025-07-15 떨어짐 1전남 광양 / 재해일시 : 2025년 7월 14일 14시 24분경 / 포스코 광양제철소에서 집진기 배관을 철거하던 중 배관이 무너지는 사고 발생. 이 사고로 철거업체 소속 노동자 A(63)씨와 B(36)씨가 15m 아래로 추락하고, C(64)씨가 낙하물에 맞아 병원으로 이송됨. A씨는 15일 새벽 1시 30분경 사망하고, 다른 노동자 2명은 병원에서 치료 중. 해당 설비는 1991년 설치 이후 교체된 적이 없는 것으로 밝혀짐.2025-07-16 떨어짐 1대전 / 16시경 / 한솔제지 신탄진 공장에서 파지 재생용지 운반 작업을 하던 입사 한 달 차 노동자 A(30대)씨가 5.6m 깊이의 기계에 빠져 사망. 공장에서는 10시간 넘게 사고 발생 사실조차 알지 못한 것으로 알려짐.2025-07-17 중독 1울산 / 12시경 / 온산국가산업단지(울산 울주군) 내 협운스톨트항운에서 운송용 화학탱크 내부를 청소하던 노동자 A(47)씨가 탱크 내 유기용제에 중독되어 사망. A씨는 혼자서 밀폐공간에서 작업하다가 쓰러진 것으로 알려짐.2025-07-18 알수없음 1경기 김포 / 21시 06분경 / 경기 김포 소재 공장에서 플라스틱 사출 업무를 하던 노동자 A(20대, 미얀마 국적)씨가 야간 근무를 마친 뒤 심한 두통을 호소하며 병원으로 이동하였으나 사망. A씨는 고용허가제 비자로 작년에 입국했으며, 지병은 없었던 것으로 알려졌으나 경찰은 부검없이 사건 종결.