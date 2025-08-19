▲
7월 24일(현지시간) 인도네시아 자카르타의 초고층빌딩인 탐린 나인 타워의 투명 바닥에 사람들이 서 있다.AFP 연합뉴스
'적도의 푸른 보석' 인도네시아의 법정 노동시간은 여느 국가와 큰 차이가 없다. 주당 최대 40시간으로 주 5일 근무인 경우 하루 8시간, 주 6일 근무인 경우 하루 7시간 일한다. 잔업 기준도 크게 다르지 않다. 그렇다면 인도네시아의 실제 현실은 어떨까?
인도네시아어로 남성 존칭은 '바빠(bapak)'다. 단순한 경칭이 아니라 가부장적, 위계적, 집단주의적 가치관을 내포한다. 아버지와 같은 존재로 여겨지며 조직원을 보호하고 지원해야 할 책임이 있고 조직원은 바빠에게 순종할 의무를 갖는다. 그의 결정에 거의 토를 달지 않으며 공개적으로 문제를 제기하지 않는다. 이런 가부장적 리더십을 설명하는 '바빠이스메(bapakisme)'라는 용어가 따로 있을 정도로 깊이 뿌리내린 문화다.
상사와 부하 직원이 부모자식 관계인 조직문화를 분석하는 것은 쉽다. 조직의 리더가 매사에 정확한 판단을 하고 효과적인 지시를 내릴 역량을 갖고 있으면 그 조직은 일사불란하게 움직인다. 인도네시아의 회사가 다 그렇게 운영되었으면 지금쯤 세계 1위의 경제 대국이 되고도 남았을 것이다.
그러나 현실에서는 비효율적인 면이 두드러진다. 상사의 지시에 순종하고 이견 제시를 꺼리는 조직문화에서는 창의적인 아이디어가 생길 토양이 만들어지지 않는다. 모든 책임이 결정권자에게 있으니 조직원의 실수는 그대로 덮이고 만다. 자기로 인해 상사가 체면 구기는 것을 두려워해 잘못된 결정을 하더라도 그저 입을 다물어 버린다.
이런 사회적 분위기에서는 초과 노동에 반기를 들기 힘들다. 하기 싫어도 잔업 지시에 따르고 만다. 상사와의 관계가 틀어지는 위험을 감수하지 않으려 하기 때문이다. 상사가 퇴근하기 전까지는 자리를 지켜야 한다는 암묵적 규칙 같은 것이 훨씬 더 강력하게 작동하는 셈이다.
다른 아시아 국가와 마찬가지로 인도네시아에서도 개인보다 공동체가 더 우선시된다. '고똥 로용(gotong royong)'이라는 말은 공동체 구성원이 아무런 대가 없이 함께 집을 짓거나, 경작하거나, 제사를 준비하는 상호 협력의 전통을 상징한다. 이런 공동체 정신이 기업 문화에 그대로 스며들었다. 초과 노동은 회사라는 공동체에서 하는 공동 작업의 일환이지 꼬박꼬박 시간을 따져서 일한만큼 금전적 대가를 받아야 하는 일로 간주하지 않는다.
인도네시아인이 즐겨 쓰는 '잠 까렛(jam karet)'이라는 표현은 고무줄 시간을 의미한다. 엄격하게 지키기보다 상황에 따라 조율하는 시간이다. 빡빡하지 않고 유연하게 적용하는 시간 개념을 업무에 적용하니 무보수 초과 노동이 정당화된다. 이런 상황이라면 일과 삶의 균형을 추구하는 '워라밸'은 언감생심이다. 동료가 늦게까지 일하면 팀원 전체가 야근하는 것이 당연시된다. 보상은 초과근무수당이 아니라 믿을 수 있는 구성원으로 인정받는 것이 전부다.
전통을 이용한 교묘한 노동 착취