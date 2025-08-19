AFP 연합뉴스

▲인도네시아에서 크게 흥행한 <나의 멍청한 보스>는 인도네시아 특유의 가부장 리더십의 맹점을 풍자한 영화다. 이런 영화가 인기를 끈 것은 인도네시아 사람들도 문제의식을 갖고 있다는 방증이다. 팔콘 픽처스

경영자 입장에서는 인도네시아식 '권위에의 순종', '공동체 우선' 문화가 반갑기만 하다. 잔업, 특근 수당을 아예 안 주거나 적당히 후려칠 수 있기 때문이다. 많은 노동자를 고용하는 대규모 제조업체에서는 비일비재하다. 워낙 만연해 구체적인 위반 사례를 나열하는 것이 무의미할 정도다.



체계적인 감시 시스템과 정책 대안을 만들 책임은 인도네시아 정부에 있다. 하지만 노동조건 개선 보다 경제 성장이 우선이라는 생각에 사로잡힌 관료들은 적극적으로 나서지 않는다. 노동부 소속 노동 감독관이 수시로 현장을 찾고 문제점을 해결해야 하는데 인력이 너무 부족하다.



전체 노동 감독관은 3000여 명으로 1인당 관리해야 할 노동자가 5만 7000명에 달한다. 국제노동기구(ILO)가 권고하는 기준인 노동 감독관 1인당 노동자 2만 명을 크게 넘어선다. 법의 사각지대가 그만큼 많고 경영진이 불법을 자행하더라도 관행, 목표 달성, 문화적 전통이라는 명분으로 대충 무마되는 것이 현실이다.



이런 상황에서 노동조합은 어떤 역할을 할까? 인도네시아에서는 2000년부터 복수노조가 법적으로 허용되어 노동자 보호가 충분히 이뤄질 같지만 문제는 노조 조직률이다. 2004년 통계에 따르면 인도네시아에 노조가 있는 회사 비율은 전체 등록 기업 약 23만 개 중 7000여개에 불과한 3% 수준이다. 13%인 우리나라와 비교하면 얼마나 낮은 수치인지 알 수 있다.



노동자들이 노조에 가입하지 않는 것에는 여러 요인이 있겠지만 앞서 설명한 사회적 문화적 요인이 크게 작용한다. 같은 상황이 이어지기만 하고 돌파구는 전혀 없는 것일까? 꼭 그렇지만은 않다. 외부로부터의 도움을 받을 수 없다면 직접 하겠다는 노동자들이 조금씩 나타나고 있고 그들이 가진 무기는 소셜네트워크서비스(SNS)다.



2022년 한 여성 노동자가 목표량이 달성될 때까지 수당 없이 초과 노동을 강요당했다는 내용을 인스타그램 계정에 올렸다. 이 글이 며칠 만에 수만 회의 '좋아요'를 받고 수천 회 공유되는 등 화제가 되면서 온라인 플랫폼에도 소개되었다. 급기야 노동부 담당자 눈에도 뜨였고 바로 노동감독관이 파견되어 실태조사를 한 후 조처를 취했다. 사소한 것 같지만 보수적인 인도네시아 사회에서는 매우 의미 있는 변화다. ▲수당이 없는 강제 초과 노동을 여성 노동자가 인스타그램에 올리자 큰 화제가 되었다. 인도네시아 노동청이 노동감독관을 바로 파견했고 즉각 시정 조치가 이뤄졌다. 인터넷 갈무리

코로나 팬데믹이 만들어낸 변화



코로나 팬데믹 기간에 많은 인도네시아 회사가 재택근무를 실시했다. 사무직 노동자에게만 적용되었으나 일하는 문화에 적지 않은 영향을 미쳤다. 팬데믹 종료 후 대부분의 회사가 재택근무를 폐지했지만 유연한 노동시간 정책을 이어가려는 회사도 있었다.



대표적인 것이 핀테크 기업인 알라미 샤리아(ALAMI Sharia)다. 샤리아는 이슬람 율법이다. 이슬람권 국가에는 샤리아 금융이 별도로 있는데 이슬람 윤리적 규범에 입각한 금융 활동을 한다. 샤리아 기반 온라인투자연계금융(P2P) 대출을 해주는 핀테크 기업으로서 팬데믹 기간에 과감하게 주 4일 근무제를 도입했다. 무슬림들에게 제일 중요한 금요일을 성스럽게 보내도록 배려한 것이다.



무슬림에게는 금요일이 기독교인의 일요일에 해당해 이슬람권에서는 금요일 낮 예배에 참석하도록 점심시간을 좀 넉넉히 잡아주는 관행이 있다. 이 핀테크 회사는 주 4일제를 과감하게 도입해 팬데믹 기간에 매출 40% 상승이라는 성과로 그 효용성을 입증했다.



변화가 더딘 인도네시아에서도 직원들의 워라밸을 챙기는 회사들이 점차 늘어나고 있다. 대형 온라인 쇼핑 회사인 블리블리(Blibli)는 코로나 팬데믹 발발 후 '어디서나 일하기' 정책을 만들었다. 직원들이 사무실, 집, 코워킹 스페이스 등 원하는 곳을 정해 어디서든 일할 수 있게 했다. 원격 근무를 위한 인터넷 비용을 따로 지급하고 직원이 요청하면 노트북 컴퓨터와 태블릿PC도 제공했다. 팬데믹 종료 후에도 유지하는 중인데 직원들의 만족도는 매우 높다.



전자상거래 플랫폼 회사 부칼라팍(Bukalapak)은 취미 동아리 활동을 장려한다. 직원들이 자발적으로 만드는 '부칼 클럽'이라는 사내 취미 동아리가 15개 있다. 퇴근 후나 주말이 아니라 특정 요일에 단축 근무를 하고 회사가 마련한 공간에서 클럽 활동을 하도록 배려한다. 또한, 부칼라팍 직원의 공유 일정표에 '자기 돌봄 시간'이 자동으로 설정된다. 이 시간에는 회의 일정이 잡히지 않기 때문에 사적인 일을 처리하거나 가족과 함께 보낼 수 있다.



구글 인도네시아도 특정 금요일을 '포커스 프라이데이'로 정해 직원들이 필요한 일에 집중하도록 한다. 스트레스를 호소하는 직원들을 위해 업무 시간이라도 사전 예약만 하면 외부에서 전문 심리상담사와 1시간 무료 상담을 하고 업무에 복귀하도록 했다. 심리 상담 신청은 사생활 보호를 위해 비공개로 한다.



워라밸 향한 변화의 바람



▲4일(현지시간) 인도네시아 반다아체에서 노인과 어린이를 대상으로 한 무료 건강 검진 프로그램의 일환으로 지역 보건센터에서 예방접종을 하고 있다. EPA 연합뉴스

몇몇 선도적인 기업의 노력만으로는 워라밸을 위한 사회 전체적 변화를 이끌어내지 못한다. 그런데 변화의 계기가 될 일련의 사건이 2023년에 발생했다. 인드라마유와 따식말라야라는 지방 소도시에 거주하는 임신부가 출산 중 아기와 같이 사망하는 일이 거의 비슷한 시기에 발생했다. 지방 병원의 열악한 인프라와 산부인과 의사의 무능함이 이유였지만 사망한 임신부들이 임신 중에도 회사에서 과도한 일을 한 것이 알려지면서 사회적 공분이 일었다.



대중의 분노는 제도 보완 요구로 이어졌고 2024년에 모자보건법이 개정되었다. 2023년 기준, 인도네시아의 산모 사망률은 10만 명당 189명으로 동남아시아에서 두 번째로 높다. 영아 사망률이 1000명당 16.85명으로 이웃한 말레이시아의 약 10명을 훨씬 웃돈다.



인도네시아에서도 여성 노동자에게는 임신과 출산이 큰 장벽이다. 임신이 알려지면 퇴사를 강요당하거나 출산 후 원래 자리에 돌아가지 못할 것이라는 걱정에 시달린다. 그래서 임신 사실을 가능한 한 늦게 알리고 출산 후에도 최대한 빨리 업무에 복귀하려고 한다.



이런 상황을 타개하려는 목적으로 개정이 이뤄졌다. 기존 모자보건법은 출산 전에 1.5개월, 출산 후에 1.5개월, 도합 3개월의 출산휴가를 의무로 했다. 개정 모자보건법은 출산 전후에 2배인 3개월씩의 출산휴가를 부여하도록 했고 첫 4개월은 급여 전액, 마지막 2개월은 급여의 75%를 지급하도록 했다.



인도네시아에서 워라밸은 이제 첫걸음을 내디뎠다. 2억 7500만 명으로 세계 4위의 인구 대국인 인도네시아에는 이른바 MZ(밀레니얼+Z) 세대가 절반이 넘는다. 2022년 기준 중위연령 29.4세의 젊은 나라인 만큼 청년세대 눈높이에 맞는 사회 변화가 이뤄질 수밖에 없다.



워라밸 추구는 인도네시아 청년들이라고 예외가 아니다. 어느 회사가 직원의 워라밸에 관심을 갖고 어떤 복지정책을 펼치는지 SNS를 통해 정보를 공유한다. 갈수록 높아지는 요구를 반영해 인도네시아 국영기업부(BUMN)는 2024년부터 일부 부서에서 주 4일 근무제를 시행해 왔다. 조만간 지난 1년의 성과와 문제점에 대한 종합 보고서가 나오는 데 평가가 긍정적이면 다른 정부 부처로 확대할 예정이다.



